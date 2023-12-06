Предлагаю вам отправиться в путешествие по Монголии, которое я организую индивидуально для вас и только по вашим предпочтениям.
Вы можете выбрать маршрут из уже готовых программ, либо я подготовлю для вас вариант тура по полностью индивидуальному маршруту.
Вы можете выбрать маршрут из уже готовых программ, либо я подготовлю для вас вариант тура по полностью индивидуальному маршруту.
Ближайшие даты:
6
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дек
7
дек
дек
8
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даты
даты
Описание
При заказе индивидуального тура по Монголии вы можете выбрать:
- в каком городе вас встретить;
- способ передвижения и класс транспортного средства;
- уровень комфорта при размещении в отелях или на базах;
- даты и продолжительность тура;
- достопримечательности.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
- Что не входит
- По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Горно-Алтайск Аэропорт, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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