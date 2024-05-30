1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям
Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска
Начало: На площади им. Ленина
Завтра в 14:30
15 июня в 08:30
14 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: в Горно-Алтайске по договорённости
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек
Начало: В селе Артыбаш
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Удивительный Алтай - персонализированный тур для вас
Индивидуальная экскурсия «Удивительный Алтай» в Горно-Алтайске. Путешествие по уникальным местам региона, адаптированное под ваши предпочтения и интересы
Начало: Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По горам Манжерока - на электровелосипедах
Дружеская прогулка по нетуристическим тропам в окрестностях курортного комплекса
Начало: В Манжероке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов» + зубрятник
Увлекательная экскурсия в Горно-Алтайский ботанический сад и зубрятник. Встреча с редкими растениями и зубрами в их естественной среде обитания
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
18 июня в 09:00
12 июля в 09:00
от 3 100₽ за человека
Групповая
18 часов
Экскурсия к Каменным грибам и Телецкому озеру в Горно-Алтайске
Путешествие по Телецкому озеру и Чулышманской долине с посещением уникальных Каменных грибов. Удивительные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 июня в 04:00
20 июня в 04:00
14 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Страна кочевников: персонализированный тур по Монголии для вас
Отправьтесь в уникальное путешествие по Монголии с индивидуальным маршрутом. Выбирайте даты, транспорт и достопримечательности по вашему вкусу
Начало: Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 33 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Постигнуть тонкости палеодиеты, научиться варить сыр или собирать чаи из целебных алтайских трав
Начало: У отеля «Игман»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Убедиться, что раклет - сыр для общения, и поучаствовать в его создании и дегустации
21 июня в 12:00
22 июня в 16:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Увидеть уникальный этнопарк и погрузиться в особую эмоциональную атмосферу
Начало: В районе отеля «Игман»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ￼￼￼тать￼￼￼яна30 мая 2024Супер экскурсия!!!! Только здесь понимаешь красоту природы!!! Спасибо большое за организацию!!!
- ККонстантин15 мая 2024Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
- ИИнна10 мая 2024Реально идеальное путешествие! С гидом Дмитрием было очень комфортно, интересно и увлекательно. Всё продумано до мелочей. Огромное спасибо!!!
- ААлексей8 мая 2024Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас с красотой Алтая. Хочу
- ООльга4 мая 2024Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий. Экскурсия была насыщенная, но
- ЕЕкатерина2 мая 2024Огромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гид, комфортный автомобиль и самое
- ЮЮлия2 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел нам Алексей. За один день получили впечатлений на полгода вперёд ☺️ прекрасные виды, захватывающий подъем на уазике на Чертов палец вообще 🔝
- ССветлана1 мая 2024Большое спасибо Ивану за организацию и Роману за проведение удивительной экскурсии, четкая локация, огромный об "ем новой познавательной информации: парк Рериха, остров Патмос, долина духов; история Алтая…. ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Спасибо огромное!
- ММихаил20 апреля 2024Отличная экскурсия, посмотрели Чемальский район, прокатились на лодках, хороший гид и погода)
- ННарыйа13 апреля 2024Экскурсию провела Татьяна. Не смотря на плохую погоду, выехали в горы! Очень понравилось! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Необычные»
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