Необычные экскурсии по Горно-Алтайску

Найдено 15 экскурсий в категории «Необычные» в Горно-Алтайске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
61 отзыв
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000 за всё до 4 чел.
Великая долина Катуни: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Музей-панорама «Алтай. История России»
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям
Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска
Начало: На площади им. Ленина
Завтра в 14:30
15 июня в 08:30
14 300 за всё до 3 чел.
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: в Горно-Алтайске по договорённости
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Прогулка по Телецкому озеру на катере
🚤 На катере
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек
Начало: В селе Артыбаш
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за человека
Удивительный Алтай - индивидуальный тур
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Удивительный Алтай - персонализированный тур для вас
Индивидуальная экскурсия «Удивительный Алтай» в Горно-Алтайске. Путешествие по уникальным местам региона, адаптированное под ваши предпочтения и интересы
Начало: Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
По горам Манжерока - на электровелосипедах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
По горам Манжерока - на электровелосипедах
Дружеская прогулка по нетуристическим тропам в окрестностях курортного комплекса
Начало: В Манжероке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 800 за человека
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов» + зубрятник
Групповая
7 часов
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов» + зубрятник
Увлекательная экскурсия в Горно-Алтайский ботанический сад и зубрятник. Встреча с редкими растениями и зубрами в их естественной среде обитания
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
18 июня в 09:00
12 июля в 09:00
от 3 100 за человека
Каменные грибы Чулышманской долины
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
Экскурсия к Каменным грибам и Телецкому озеру в Горно-Алтайске
Путешествие по Телецкому озеру и Чулышманской долине с посещением уникальных Каменных грибов. Удивительные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 июня в 04:00
20 июня в 04:00
14 700 за человека
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800 за человека
Страна кочевников: индивидуальный тур по Монголии
Индивидуальная
2 часа
Страна кочевников: персонализированный тур по Монголии для вас
Отправьтесь в уникальное путешествие по Монголии с индивидуальным маршрутом. Выбирайте даты, транспорт и достопримечательности по вашему вкусу
Начало: Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Суперактивный день на Алтае - всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 33 000 за всё до 6 чел.
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Постигнуть тонкости палеодиеты, научиться варить сыр или собирать чаи из целебных алтайских трав
Начало: У отеля «Игман»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Убедиться, что раклет - сыр для общения, и поучаствовать в его создании и дегустации
21 июня в 12:00
22 июня в 16:00
10 000 за всё до 5 чел.
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Увидеть уникальный этнопарк и погрузиться в особую эмоциональную атмосферу
Начало: В районе отеля «Игман»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • ￼￼тать￼￼￼яна
    30 мая 2024
    По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
    Супер экскурсия!!!! Только здесь понимаешь красоту природы!!! Спасибо большое за организацию!!!
  • К
    Константин
    15 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
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    дня. Сергей, наш гид, был очень внимательным, сопровождал в путешествии интересными рассказами, а также угостил на привале свежесваренным кофе) С собой увезли много ярких впечатлений и приятных воспоминаний!

  • И
    Инна
    10 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Реально идеальное путешествие! С гидом Дмитрием было очень комфортно, интересно и увлекательно. Всё продумано до мелочей. Огромное спасибо!!!
  • А
    Алексей
    8 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас с красотой Алтая. Хочу
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    отметить безопасное вождение по очень непредсказуемом Чуйском тракте, Николай профессионал! Все три дня пролетели в дружеской атмосфере, масса впечатлений и воспоминаний. Благодарим от души! А наши дети больше всего запомнили катание на лодке и на УАЗе)))

    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий. Экскурсия была насыщенная, но
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    не перегружена. Экскурсию проводил гид Алексей, ему отдельное спасибо за подход к проведению экскурсии, очень легко и комфортно. Подробно отвечал на все наши вопросы, узнали много интересных фактов об истории Алтая и его жителях. Алтай прекрасен, спасибо!

    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Огромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гид, комфортный автомобиль и самое
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    главное-индивидуальный подход к каждому туристу! За один день мы посетили множество красивейших мест, при этом могли менять какие-то детали и не спешить. Это очень Важно и классно, когда тебе говорят что этот день именно для тебя и все будет так, как ты этого хочешь и не надо бежать в выделенные 20 минут что-то срочно смотреть или фоткать, а это твой день, твой ритм и люди, которые тебе это организовывают действительно хотят и могут сделать его незабываемым! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО, успехов Вам, хорошей погоды и благодарных туристов!

    Огромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гид
  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Очень понравилась экскурсия, которую провел нам Алексей. За один день получили впечатлений на полгода вперёд ☺️ прекрасные виды, захватывающий подъем на уазике на Чертов палец вообще 🔝
  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    Удивительный Алтай - индивидуальный тур
    Большое спасибо Ивану за организацию и Роману за проведение удивительной экскурсии, четкая локация, огромный об "ем новой познавательной информации: парк Рериха, остров Патмос, долина духов; история Алтая…. ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Спасибо огромное!
  • М
    Михаил
    20 апреля 2024
    Удивительный Алтай - индивидуальный тур
    Отличная экскурсия, посмотрели Чемальский район, прокатились на лодках, хороший гид и погода)
  • Н
    Нарыйа
    13 апреля 2024
    Удивительный Алтай - индивидуальный тур
    Экскурсию провела Татьяна. Не смотря на плохую погоду, выехали в горы! Очень понравилось! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
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  3. Музей-панорама «Алтай. История России»
  4. По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
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