Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня

От Глаз Катуни до Марса — познать красоту, силу, историю и культуру Алтая

Лучше слов об этом туре расскажут фотографии, но и им не передать всего величия природы, которое вас ждет! Вы полюбуетесь пейзажами Чуйского тракта от озер-глаз Катуни до цветных Марсианских гор, от изгибов Чуи до Курайского хребта.

Пройдете по дну древнего океана и побываете в сакральных местах.

Будет много рассказов и фото-стопов, а главное — единение с дивным Алтаем.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня

Что вас ожидает

Ваш идеальный Алтай

Путешествие предстоит насыщенное и с длительными переездами — по трассе, которая входит в топ-5 самых красивых автодорог мира по версии National Geographic. При этом мы никуда не спешим: можно корректировать маршрут и останавливаться в понравившихся вам местах. Помимо популярных локаций я отвезу вас в малоизвестные уголки Алтая, куда не добрался массовый туризм — например, к порогам на реке Чуя (зависит от погоды). И конечно, будем наслаждаться видами во время пикников с горячим чаем.

Об Алтае с разных сторон

Я путешествую по нашему фантастическому краю уже 20 лет, знаю его историю и культуру, чем с радостью поделюсь с вами. За 2 дня вы откроете прошлое Алтая от скифов и тюрок до современных кочевников, услышите о шаманизме, погребальных сооружениях и петроглифах. Разберетесь в географии региона и разнообразии его природы.

Программа

День 1

  • Голубые озера — кристально чистые водоемы, которые называют Глазами Катуни
  • Слияние рек Чуи и Катуни — место силы
  • Петроглифы Калбак-Таш и святилище Адыр-Кан
  • Гейзеровое озеро, которое не замерзает и поражает красками в любое время года

День 2

  • Марсианские горы в долине Кызыл-Чин: фантастическими ландшафтами вы полюбуетесь и на Марсе-1 (знаменитая локация), и на неизведанном Марсе-2 (отсюда открываются панорамы Южно-Чуйского хребта с вечными ледниками)
  • Дно древнейшего океана — здесь вы поищете ракушки и коралловые рифы
  • Смотровая точка с видом на Северо-Чуйский хребет и ледники Актуру
  • Курайский хребет и плато на высоте 2800 метров н. у. м. Летом поляны усыпаны маками и эдельвейсами, к тому же тут часто летают парапланеристы — выглядит вдвойне эффектно.
  • Курайская степь и ее необыкновенная рябь, наследство волн древнего океана
  • Чуйские меандры — место, где Чуя разливается на множество рукавов. Оно окружено березами и хвойными, а вдали виднеется ледник Куркурек.

Затем отправляемся в обратный путь той же дорогой. По желанию часть проедем по старому Чуйскому тракту.

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • На подготовленном внедорожнике Land Rover Discovery, который позволит нам передвигаться комфортно и безопасно, а также заезжать даже в самые труднодоступные локации
  • Я заберу вас у места вашего проживания в Горно-Алтайске либо в другой удобной вам точке в Майминском или Чемальском районах и привезу обратно
  • Ночевать будем в гостевом доме в селе Акташ или селе Курай с видом на вечные ледники
  • К Голубым озерам, к сожалению, не подъехать весной. Все остальные локации мы посещаем круглый год.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: ночевка, транспортные расходы, пикники (горячий чай/кофе, бутерброды, фрукты, сладости), все рекреационные сборы
  • Дополнительно оплачивается питание (1 завтрак и 1 ужин в гостевом доме — около 1000 руб. на человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Майминском или Чемальском районах
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Михаил
Михаил
Родился и живу на Алтае. Историческое образование и опыт в активном туризме по Горному Алтаю более 20 лет позволяют мне делать авторские путешествия незабываемыми. Разнообразие моих программ — от однодневных туров до многодневных экспедиций в труднодоступные места.
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