Что вас ожидает

Ваш идеальный Алтай

Путешествие предстоит насыщенное и с длительными переездами — по трассе, которая входит в топ-5 самых красивых автодорог мира по версии National Geographic. При этом мы никуда не спешим: можно корректировать маршрут и останавливаться в понравившихся вам местах. Помимо популярных локаций я отвезу вас в малоизвестные уголки Алтая, куда не добрался массовый туризм — например, к порогам на реке Чуя (зависит от погоды). И конечно, будем наслаждаться видами во время пикников с горячим чаем.

Об Алтае с разных сторон

Я путешествую по нашему фантастическому краю уже 20 лет, знаю его историю и культуру, чем с радостью поделюсь с вами. За 2 дня вы откроете прошлое Алтая от скифов и тюрок до современных кочевников, услышите о шаманизме, погребальных сооружениях и петроглифах. Разберетесь в географии региона и разнообразии его природы.

Программа

День 1

Голубые озера — кристально чистые водоемы, которые называют Глазами Катуни

Слияние рек Чуи и Катуни — место силы

Петроглифы Калбак-Таш и святилище Адыр-Кан

Гейзеровое озеро, которое не замерзает и поражает красками в любое время года

День 2

Марсианские горы в долине Кызыл-Чин: фантастическими ландшафтами вы полюбуетесь и на Марсе-1 (знаменитая локация), и на неизведанном Марсе-2 (отсюда открываются панорамы Южно-Чуйского хребта с вечными ледниками)

Дно древнейшего океана — здесь вы поищете ракушки и коралловые рифы

Смотровая точка с видом на Северо-Чуйский хребет и ледники Актуру

Курайский хребет и плато на высоте 2800 метров н. у. м. Летом поляны усыпаны маками и эдельвейсами, к тому же тут часто летают парапланеристы — выглядит вдвойне эффектно.

Курайская степь и ее необыкновенная рябь, наследство волн древнего океана

Чуйские меандры — место, где Чуя разливается на множество рукавов. Оно окружено березами и хвойными, а вдали виднеется ледник Куркурек.

Затем отправляемся в обратный путь той же дорогой. По желанию часть проедем по старому Чуйскому тракту.

Организационные детали

Как проходит путешествие

На подготовленном внедорожнике Land Rover Discovery, который позволит нам передвигаться комфортно и безопасно, а также заезжать даже в самые труднодоступные локации

Я заберу вас у места вашего проживания в Горно-Алтайске либо в другой удобной вам точке в Майминском или Чемальском районах и привезу обратно

Ночевать будем в гостевом доме в селе Акташ или селе Курай с видом на вечные ледники

К Голубым озерам, к сожалению, не подъехать весной. Все остальные локации мы посещаем круглый год.

Что входит в стоимость, а что — нет