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Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор

Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Горный Алтай - это место, где каждый найдет что-то особенное для себя.

Будь то восхождение на пик, сплав по бурной реке или медитация на берегу горного озера, эта экскурсия предлагает не
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просто путешествие, а погружение в мир красоты и приключений. Создайте свой идеальный маршрут, включив в него все, что вы хотели бы увидеть и испытать. Профессиональные гиды помогут вам на каждом шагу, обеспечивая комфорт и безопасность.

Подберите отели по вкусу, добавьте активности, которые придадут вашему отдыху остроты, и позвольте этому путешествию стать вашей незабываемой историей

5
178 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Головокружительные пейзажи
  • 🗺 Индивидуальный маршрут
  • 🎣 Разнообразие активного отдыха
  • 🏞 Погружение в культуру
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🗓 Гибкость в планировании
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для путешествия по Горному Алтаю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, природа раскрывается во всей красе, а туристическая инфраструктура работает на полную мощность. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но могут быть прохладнее и менее предсказуемы по погоде. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить доступ к некоторым маршрутам.
Сейчас август — это идеальное время.
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор

Что можно увидеть

  • Чемал
  • Чуйский тракт
  • Семинский перевал
  • Чике-Таман
  • Калбак-Таш
  • Ильгуменский порог
  • Акташский ретранслятор
  • Кату-Ярык
  • Улаганские озера
  • Пазырыкские курганы
  • Куркуре
  • Каменные грибы
  • Телецкое озеро

Описание экскурсии

Стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.

Что вас ожидает

Индивидуальный гибкий маршрут

Выбирайте продолжительность тура, расскажите нам о ваших пожеланиях — и мы все спланируем. За один день вы успеете посетить Чемал и его окрестности. Или проедете по Чуйскому Тракту до слияния рек Чуя и Катунь, но такая поездка кому-то покажется тяжелой (ранний выезд и позднее возвращение). Лучше заложить на это развлечение 2-3 дня и к тому же посетить множество любопытных локаций: например, долететь до «Марса» и заглянуть в Гейзерное озеро. Если вы хотите неспешно и обстоятельно проникнуться красотой края, рекомендуем программу на 4-7 дней и более. А еще сплавы, рыбалка, треккинг к ледникам Актру, конные прогулки, катание на собачьих упряжках и даже полет на воздушном шаре — добавьте активностей по вкусу!

Пример программы на 1 день

Стартуем рано утром: разомнемся моторафтингом по Катуни или прогулкой до Камышлинского водопада. Выезжаем на живописный Чуйский тракт, одну из красивейших дорог мира. Вы посетите сувенирный рынок на Семинском перевале и полюбуетесь панорамой с перевала Чике-Таман. Узнаете о традициях и ритуалах у костра в национальном жилище алтайцев – аиле. Изучите петроглифы в археологическом комплексе Калбак-Таш, помедитируете над слиянием Чуи с Катунью, а подкрепиться остановимся в кафе национальной кухни Чуй-Оозы или устроим пикник.
Наша цель — Ильгуменский порог. Это одно из самых медитативных мест силы на Алтае и один из самых опасных порогов Катуни: бирюзовая река здесь поднимается трехметровыми валами! После нас ждет долгая дорога домой, но вашу усталость с лихвой перекроют впечатления, накопленные за этот день.

Как еще можно отдохнуть на Алтае

Преодолеть бездорожье и подняться до Акташского ретранслятора. Добраться до перевала Кату-Ярык и впечатлиться видами долины реки Чулышман. Посетить Улаганские озера и Пазырыкские курганы. Заглянуть к полноводному водопаду Куркуре, отыскать, где растут Каменные грибы. А еще совершить переправу по живописному Телецкому озеру — и это еще не все!

Пишите — и мы обсудим ваше идеальное путешествие по Алтаю. А распланированные программы от 2 до 5 дней вы можете посмотреть моем профиле.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем край и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов.
  • Стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.
  • Экскурсия проходит на хорошем автомобиле. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС.

Что входит в стоимость

  • Трансфер, разработка программы
  • При необходимости — подбор и бронирование жилья, а также проживание в палатках и оборудование, если на маршруте есть удаленные от цивилизации локации

Дополнительные расходы (при необходимости)

  • Проживание в гостиницах и на базах отдыха (от 4000 ₽/сутки за номер с удобствами);
  • Питание (например, обед в кафе на Чуйском тракте 400-700 ₽)
  • Внедорожные заброски (от 1000 ₽ до 8000 ₽);
  • Паромные переправы (76 км. с юга на север Телецкого озера от 16 000 ₽ за машину)
  • Дополнительные активности (катера, лошади, рафтинг, воздушный шар и т. д. — от 1000 ₽ до 25000 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 3074 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и
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впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 178 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
170
4
3
3
3
2
2
1
Ольга
Хочется выразить благодарность нашему гиду Аману. Путешествовали по Чуйскому тракту (двухдневный тур). Переживала, что за короткое время не успеем многого увидеть, но в итоге тур получился очень насыщенным, интересным и
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запоминающимся. Мы посетили много красивейших локаций, особенное впечатление оставил вид на Северо-Чуйский хребет. Так как Аман является местным жителем, то он смог не только показать нам определённые локации, но ещё и рассказал о традициях алтайцев, казахов и монголов, мы будто погрузились вместе с ним в быт и культуру Алтайского народа. Перемещались на удобном автомобиле, темп движения был индивидуальным, нас никто не торопил, что было особенно приятно и комфортно. Где хотелось, мы останавливались и делали крутые кадры или узучали местную флору и фауну. Как любители биологии, мы смогли рассмотреть то, что нам было особенно интересно: красивые цветы, местные растения, кедры, редкие карликовые берёзы, магический можжевельник, кузнечиков, сусликов, яков, лошадей. Особенно отмечу открытость, доброжелательность, общительность, юмор, любознательность и внимательность нашего гида. Путешествие получилось замечательным!

Хочется выразить благодарность нашему гиду Аману. Путешествовали по Чуйскому тракту (двухдневный тур). Переживала, что за короткое
Хочется выразить благодарность нашему гиду Аману. Путешествовали по Чуйскому тракту (двухдневный тур). Переживала, что за короткое
Хочется выразить благодарность нашему гиду Аману. Путешествовали по Чуйскому тракту (двухдневный тур). Переживала, что за короткое
Хочется выразить благодарность нашему гиду Аману. Путешествовали по Чуйскому тракту (двухдневный тур). Переживала, что за короткое
Хочется выразить благодарность нашему гиду Аману. Путешествовали по Чуйскому тракту (двухдневный тур). Переживала, что за короткое
Хочется выразить благодарность нашему гиду Аману. Путешествовали по Чуйскому тракту (двухдневный тур). Переживала, что за короткое
Хочется выразить благодарность нашему гиду Аману. Путешествовали по Чуйскому тракту (двухдневный тур). Переживала, что за короткое
Хочется выразить благодарность нашему гиду Аману. Путешествовали по Чуйскому тракту (двухдневный тур). Переживала, что за короткое+2
Хочется выразить благодарность нашему гиду Аману. Путешествовали по Чуйскому тракту (двухдневный тур). Переживала, что за короткое
Хочется выразить благодарность нашему гиду Аману. Путешествовали по Чуйскому тракту (двухдневный тур). Переживала, что за короткое
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А
Мы брали две экскурсии - двухдневную по Чуйскому тракту и экскурсию по Чемалу. Все прошло замечательно! Успели посмотреть очень многое. С гидом Евгением путешествовали по Чуйскому тракту. Поездка прошла прекрасно,
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Евгений очень многое знает и об истории Алтайского края, и о языке, и о традициях, и о разных интересных культурных особенностях местных. Путешествие по Чуйскому тракту длинное и непростое, Евгений прекрасный водитель, ездить с ним было супер комфортно и совсем не страшно. Везде был вовремя, подстраивался под наши пожелания, если мы хотели где-то заехать перекусить или что-то купить.
С гидом Олегом также провели отличный день на Чемале, Олег очень интересный человек и вдохновляющая личность, также был пунктуален, аккуратен в вождении, экскурсия получилась запоминающейся. Большое спасибо за нашу поездку!
Игорь и Анастасия из Петербурга)

Мы брали две экскурсии - двухдневную по Чуйскому тракту и экскурсию по Чемалу. Все прошло замечательно!
Мы брали две экскурсии - двухдневную по Чуйскому тракту и экскурсию по Чемалу. Все прошло замечательно!
Мы брали две экскурсии - двухдневную по Чуйскому тракту и экскурсию по Чемалу. Все прошло замечательно!
Мы брали две экскурсии - двухдневную по Чуйскому тракту и экскурсию по Чемалу. Все прошло замечательно!
Мы брали две экскурсии - двухдневную по Чуйскому тракту и экскурсию по Чемалу. Все прошло замечательно!
Мы брали две экскурсии - двухдневную по Чуйскому тракту и экскурсию по Чемалу. Все прошло замечательно!
Мы брали две экскурсии - двухдневную по Чуйскому тракту и экскурсию по Чемалу. Все прошло замечательно!
Мы брали две экскурсии - двухдневную по Чуйскому тракту и экскурсию по Чемалу. Все прошло замечательно!+2
Мы брали две экскурсии - двухдневную по Чуйскому тракту и экскурсию по Чемалу. Все прошло замечательно!
Мы брали две экскурсии - двухдневную по Чуйскому тракту и экскурсию по Чемалу. Все прошло замечательно!
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Марина
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё организовала: предложила нам вариант маршрута на 5 дней, абсолютно подходящий для нашей группы из
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4 человек, предоставили комфортный автомобиль и всегда была на связи, что очень важно! Люба отвечала за жильё, которое полностью оправдало наши ожидания: и в Акташе, и в Усть-Сема нас ждали приятные домики со всякими фишечками на территории базы. Гид наш Василий - превосходный рассказчик и знаток этого края. А юмор его бесподобен, путешествие было лёгким и весёлым! Мы посетили:
🔹 Семинский перевал 🔹 Перевал Чике-Таман 🔹 Ильгуменский порог 🔹 Слияние Чуи с Катунью 🔹 Курайская степь, Северо-Чуйский хребет 🔹 Алтайские Марсы 🔹 Чуйская степь 🔹 Музей алтайских народностей 🔹 Треккинг до Уларских водопадов 🔹 Гейзерное озеро 🔹 Водопад Ширлак 🔹 Петроглифический комплекс Калбак-Таш 🔹 Памятник строителям Чуйского тракта, участок старого тракта.
🔹 Камышлинский водопад пешком – обратно на моторафте по Катуни 🔹 Плато Толгоек 🔹 Телецкое озеро - прогулка на катере с заходами на водопады Возможно, я что-то упустила, так как были незапланированные замены или дополнения к изначально заданному маршруту.
Большое спасибо команде за наше безупречное путешествие!
Вот где Реальность оказалась намного больше, чем Ожидание!

Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё+7
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
Если вы задумали путешествие на Алтай, то вам точно сюда! Молодцы ребята, команда супер! Ирина всё
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М
С большой благодарностью пишем отзыв о наших впечатлениях о путешествии с Константином и его командой.

Тур-конструктор - это то, о чем можно было только мечтать!
Полностью индивидуальный маршрут, который подбирается под ваши
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цели с учетом ваших особенностей и пожеланий.
Квалифицированные специалисты помогают заранее составить наиболее подходящий маршрут, а гид на месте еще корректирует путь в зависимости от сложившейся ситуации и ваших пожеланий в этот момент.

Очень радует, что в России есть люди, которые организуют такого уровня путешествия! Спасибо!

Мы путешествовали втроем летом 2026 года по Алтаю. Были тут уже не первый раз.
Решили попробовать экскурсию с гидом. Нашли на трипстере это предложение.
И благодаря такому опыту совсем по-другому раскрыли для себя Алтай.

Очень познавательно и интересно! При этом комфортно и спокойно. Все в команде Константина очень вежливы и заботливы. Аккуратное вождение.
Спасибо за прекрасное путешествие! Ждем новых встреч и новых открытий!

С большой благодарностью пишем отзыв о наших впечатлениях о путешествии с Константином и его командой.
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Анна
Приехали с семьей провести прекрасную неделю на Алтае до начала майских праздников, 4 дня из которых доверили Константину и его команде! И это было наилучшим решением! Большое спасибо Ирине за
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организацию маршрута, Любови за подбор жилья! Отдельную БЛАГОДАРНОСТЬ нашему гиду Василию Васильевичу: очень интересный рассказчик, прекрасный собеседник, и отличный водитель! За 4 дня мы посетили очень много прекрасных мест и красот. Все, что хотели - увидели (и даже больше). Ирина всегда была на связи - консультировала по различным вопросам. База отдыха в Акташе - это отдельная тема: новенькие домики с прекрасными верандами, где приятно завтракать, любуясь горами. Банька с чаном - очень здорово после прогулок и поездок в течении дня!
Все, кто думает - ехать или нет, смело рекомендую команду Константина! Уровень организации на высоте! Ну и конечно же еще раз отмечу Василия! Низкий поклон ему за наши прекрасные каникулы!

Приехали с семьей провести прекрасную неделю на Алтае до начала майских праздников, 4 дня из которых
Приехали с семьей провести прекрасную неделю на Алтае до начала майских праздников, 4 дня из которых
Приехали с семьей провести прекрасную неделю на Алтае до начала майских праздников, 4 дня из которых
Приехали с семьей провести прекрасную неделю на Алтае до начала майских праздников, 4 дня из которых
Приехали с семьей провести прекрасную неделю на Алтае до начала майских праздников, 4 дня из которых
Приехали с семьей провести прекрасную неделю на Алтае до начала майских праздников, 4 дня из которых
Приехали с семьей провести прекрасную неделю на Алтае до начала майских праздников, 4 дня из которых
Приехали с семьей провести прекрасную неделю на Алтае до начала майских праздников, 4 дня из которых+2
Приехали с семьей провести прекрасную неделю на Алтае до начала майских праздников, 4 дня из которых
Приехали с семьей провести прекрасную неделю на Алтае до начала майских праздников, 4 дня из которых
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Павел
Мы первый раз посетили Алтай, всегда мечтали тут побывать и нам посчастливилось именно в этом году приехать. Гид у нас был Олег, спортсмен, хороший человек и отличный гид!!! Знания по
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теме Алтая у него хватит мне кажется не на один том!))) очень интересно рассказывает, любит свой край, поездки с Олегом была очень комфортной! у нас было очень мало времени, но Олег выжал максимум из этой поездки, за что ему огромное от нас спасибо! Рекомендую с огромной радостью!!!!

Мы первый раз посетили Алтай, всегда мечтали тут побывать и нам посчастливилось именно в этом году
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