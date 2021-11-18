Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор

Исследовать красоты региона по индивидуальному сценарию

Головокружительные пейзажи и потрясающие природные локации, погружение в культуру, разнообразие активного отдыха — Алтай будто бездонная шкатулка сокровищ, и мы поможем вам не растеряться в этом великолепии.

Мы разработаем программу с учетом ваших пожеланий — на 1, 2, 3 дня или даже пару недель, подберем отели и продумаем все детали.

Это будет только ваша история: идеальное сочетание запланированного маршрута и спонтанных решений!
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.

Что вас ожидает

Индивидуальный гибкий маршрут

Выбирайте продолжительность тура, расскажите нам о ваших пожеланиях — и мы все спланируем. Если вы торопитесь, то можно и за один день «слетать» до Марса и насладиться неземными пейзажами Алтая. Можно растянуть это развлечение на 2-3 дня и посетить множество любопытных локаций. Если вы хотите неспешно и обстоятельно проникнуться красотой края, рекомендуем программу на 4-7 дней и более. А еще сплавы, рыбалка, треккинг к ледникам Актру, конные прогулки, катание на собачьих упряжках и даже полет на воздушном шаре — добавьте активностей по вкусу.

Пример программы на 1 день

Стартуем рано утром: разомнемся моторафтингом по Катуни или прогулкой до Камышлинского водопада. Выезжаем на живописный Чуйский тракт, одну из красивейших дорог мира. Вы посетите сувенирный рынок на Семинском перевале и полюбуетесь панорамой с перевала Чике-Таман. Изучите петроглифы в археологическом комплексе Калбак-Таш, помедитируете над слиянием Чуи с Катунью, а подкрепиться остановимся в кафе национальной кухни Чуй-Оозы.
Наша цель — село Кош-Агач: пейзажи здесь уже монгольские, ведь до границы рукой подать! По пути заедем к Гейзерову озеру удивительного цвета, а если поторопимся, успеем совершить заброску на знаменитый «Алтайский Марс», к необычным ландшафтам красноватых оттенков. После нас ждет долгая дорога домой, но вашу усталость с лихвой перекроют впечатления, накопленные за этот день.

Как еще можно отдохнуть на Алтае

Кроме вышеперечисленного, можно преодолеть бездорожье и подняться до Акташского ретранслятора. Добраться до перевала Кату-Ярык и впечатлиться видами долины реки Чулышман. Посетить Улаганские озера и Пазырыкские курганы. Заглянуть к полноводному водопаду Куркуре, отыскать, где растут Каменные грибы. А еще совершить переправу по живописному Телецкому озеру — и это еще не все.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем край и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов.
  • Стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней. Многое, но очень поспешно, можно успеть посмотреть и за один день — такая поездка кому-то может показаться тяжелой. В этом случае лучше выбрать 2-3 дня, а для полноценного знакомства с Алтаем рекомендуем 4-7 дней.
  • Экскурсия проходит на хорошем автомобиле. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС.

Что входит в стоимость

  • Трансфер, разработка программы
  • При необходимости — подбор и бронирование жилья, а также проживание в палатках и оборудование, если на маршруте есть удаленные от цивилизации локации

Дополнительные расходы (при необходимости)

  • Проживание в гостиницах и на базах отдыха (от 2000 руб. /сутки за номер с удобствами);
  • Питание (например, обед в кафе на Чуйском тракте 300-500 руб. )
  • Внедорожные заброски (от 1000 до 8000 руб. );
  • Паромные переправы (76 км. с юга на север Телецкого озера 12000 руб. за машину)
  • Дополнительные активности (катера, лошади, рафтинг, воздушный шар и т. д. — от 500 до 25000 руб. )

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Горно-Алтайске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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