Будь то восхождение на пик, сплав по бурной реке или медитация на берегу горного озера, эта экскурсия предлагает не
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Головокружительные пейзажи
- 🗺 Индивидуальный маршрут
- 🎣 Разнообразие активного отдыха
- 🏞 Погружение в культуру
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🗓 Гибкость в планировании
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Чемал
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Чике-Таман
- Калбак-Таш
- Ильгуменский порог
- Акташский ретранслятор
- Кату-Ярык
- Улаганские озера
- Пазырыкские курганы
- Куркуре
- Каменные грибы
- Телецкое озеро
Описание экскурсии
Стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.
Что вас ожидает
Индивидуальный гибкий маршрут
Выбирайте продолжительность тура, расскажите нам о ваших пожеланиях — и мы все спланируем. За один день вы успеете посетить Чемал и его окрестности. Или проедете по Чуйскому Тракту до слияния рек Чуя и Катунь, но такая поездка кому-то покажется тяжелой (ранний выезд и позднее возвращение). Лучше заложить на это развлечение 2-3 дня и к тому же посетить множество любопытных локаций: например, долететь до «Марса» и заглянуть в Гейзерное озеро. Если вы хотите неспешно и обстоятельно проникнуться красотой края, рекомендуем программу на 4-7 дней и более. А еще сплавы, рыбалка, треккинг к ледникам Актру, конные прогулки, катание на собачьих упряжках и даже полет на воздушном шаре — добавьте активностей по вкусу!
Пример программы на 1 день
Стартуем рано утром: разомнемся моторафтингом по Катуни или прогулкой до Камышлинского водопада. Выезжаем на живописный Чуйский тракт, одну из красивейших дорог мира. Вы посетите сувенирный рынок на Семинском перевале и полюбуетесь панорамой с перевала Чике-Таман. Узнаете о традициях и ритуалах у костра в национальном жилище алтайцев – аиле. Изучите петроглифы в археологическом комплексе Калбак-Таш, помедитируете над слиянием Чуи с Катунью, а подкрепиться остановимся в кафе национальной кухни Чуй-Оозы или устроим пикник.
Наша цель — Ильгуменский порог. Это одно из самых медитативных мест силы на Алтае и один из самых опасных порогов Катуни: бирюзовая река здесь поднимается трехметровыми валами! После нас ждет долгая дорога домой, но вашу усталость с лихвой перекроют впечатления, накопленные за этот день.
Как еще можно отдохнуть на Алтае
Преодолеть бездорожье и подняться до Акташского ретранслятора. Добраться до перевала Кату-Ярык и впечатлиться видами долины реки Чулышман. Посетить Улаганские озера и Пазырыкские курганы. Заглянуть к полноводному водопаду Куркуре, отыскать, где растут Каменные грибы. А еще совершить переправу по живописному Телецкому озеру — и это еще не все!
Пишите — и мы обсудим ваше идеальное путешествие по Алтаю. А распланированные программы от 2 до 5 дней вы можете посмотреть моем профиле.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем край и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов.
- Стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.
- Экскурсия проходит на хорошем автомобиле. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС.
Что входит в стоимость
- Трансфер, разработка программы
- При необходимости — подбор и бронирование жилья, а также проживание в палатках и оборудование, если на маршруте есть удаленные от цивилизации локации
Дополнительные расходы (при необходимости)
- Проживание в гостиницах и на базах отдыха (от 4000 ₽/сутки за номер с удобствами);
- Питание (например, обед в кафе на Чуйском тракте 400-700 ₽)
- Внедорожные заброски (от 1000 ₽ до 8000 ₽);
- Паромные переправы (76 км. с юга на север Телецкого озера от 16 000 ₽ за машину)
- Дополнительные активности (катера, лошади, рафтинг, воздушный шар и т. д. — от 1000 ₽ до 25000 ₽)
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