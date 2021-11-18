Стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.

Что вас ожидает

Индивидуальный гибкий маршрут

Выбирайте продолжительность тура, расскажите нам о ваших пожеланиях — и мы все спланируем. Если вы торопитесь, то можно и за один день «слетать» до Марса и насладиться неземными пейзажами Алтая. Можно растянуть это развлечение на 2-3 дня и посетить множество любопытных локаций. Если вы хотите неспешно и обстоятельно проникнуться красотой края, рекомендуем программу на 4-7 дней и более. А еще сплавы, рыбалка, треккинг к ледникам Актру, конные прогулки, катание на собачьих упряжках и даже полет на воздушном шаре — добавьте активностей по вкусу.

Пример программы на 1 день

Стартуем рано утром: разомнемся моторафтингом по Катуни или прогулкой до Камышлинского водопада. Выезжаем на живописный Чуйский тракт, одну из красивейших дорог мира. Вы посетите сувенирный рынок на Семинском перевале и полюбуетесь панорамой с перевала Чике-Таман. Изучите петроглифы в археологическом комплексе Калбак-Таш, помедитируете над слиянием Чуи с Катунью, а подкрепиться остановимся в кафе национальной кухни Чуй-Оозы.

Наша цель — село Кош-Агач: пейзажи здесь уже монгольские, ведь до границы рукой подать! По пути заедем к Гейзерову озеру удивительного цвета, а если поторопимся, успеем совершить заброску на знаменитый «Алтайский Марс», к необычным ландшафтам красноватых оттенков. После нас ждет долгая дорога домой, но вашу усталость с лихвой перекроют впечатления, накопленные за этот день.

Как еще можно отдохнуть на Алтае

Кроме вышеперечисленного, можно преодолеть бездорожье и подняться до Акташского ретранслятора. Добраться до перевала Кату-Ярык и впечатлиться видами долины реки Чулышман. Посетить Улаганские озера и Пазырыкские курганы. Заглянуть к полноводному водопаду Куркуре, отыскать, где растут Каменные грибы. А еще совершить переправу по живописному Телецкому озеру — и это еще не все.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем край и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов.

Стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней. Многое, но очень поспешно, можно успеть посмотреть и за один день — такая поездка кому-то может показаться тяжелой. В этом случае лучше выбрать 2-3 дня, а для полноценного знакомства с Алтаем рекомендуем 4-7 дней.

Экскурсия проходит на хорошем автомобиле. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС .

Что входит в стоимость

Трансфер, разработка программы

При необходимости — подбор и бронирование жилья, а также проживание в палатках и оборудование, если на маршруте есть удаленные от цивилизации локации

Дополнительные расходы (при необходимости)