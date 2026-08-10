Лучшее время для путешествия по Горному Алтаю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, природа раскрывается во всей красе, а туристическая инфраструктура работает на полную мощность. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но могут быть прохладнее и менее предсказуемы по погоде. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить доступ к некоторым маршрутам.

Горный Алтай - это место, где каждый найдет что-то особенное для себя.Будь то восхождение на пик, сплав по бурной реке или медитация на берегу горного озера, эта экскурсия предлагает не

просто путешествие, а погружение в мир красоты и приключений. Создайте свой идеальный маршрут, включив в него все, что вы хотели бы увидеть и испытать. Профессиональные гиды помогут вам на каждом шагу, обеспечивая комфорт и безопасность. Подберите отели по вкусу, добавьте активности, которые придадут вашему отдыху остроты, и позвольте этому путешествию стать вашей незабываемой историей

Описание экскурсии

Стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.

Что вас ожидает

Индивидуальный гибкий маршрут

Выбирайте продолжительность тура, расскажите нам о ваших пожеланиях — и мы все спланируем. За один день вы успеете посетить Чемал и его окрестности. Или проедете по Чуйскому Тракту до слияния рек Чуя и Катунь, но такая поездка кому-то покажется тяжелой (ранний выезд и позднее возвращение). Лучше заложить на это развлечение 2-3 дня и к тому же посетить множество любопытных локаций: например, долететь до «Марса» и заглянуть в Гейзерное озеро. Если вы хотите неспешно и обстоятельно проникнуться красотой края, рекомендуем программу на 4-7 дней и более. А еще сплавы, рыбалка, треккинг к ледникам Актру, конные прогулки, катание на собачьих упряжках и даже полет на воздушном шаре — добавьте активностей по вкусу!

Пример программы на 1 день

Стартуем рано утром: разомнемся моторафтингом по Катуни или прогулкой до Камышлинского водопада. Выезжаем на живописный Чуйский тракт, одну из красивейших дорог мира. Вы посетите сувенирный рынок на Семинском перевале и полюбуетесь панорамой с перевала Чике-Таман. Узнаете о традициях и ритуалах у костра в национальном жилище алтайцев – аиле. Изучите петроглифы в археологическом комплексе Калбак-Таш, помедитируете над слиянием Чуи с Катунью, а подкрепиться остановимся в кафе национальной кухни Чуй-Оозы или устроим пикник.

Наша цель — Ильгуменский порог. Это одно из самых медитативных мест силы на Алтае и один из самых опасных порогов Катуни: бирюзовая река здесь поднимается трехметровыми валами! После нас ждет долгая дорога домой, но вашу усталость с лихвой перекроют впечатления, накопленные за этот день.

Как еще можно отдохнуть на Алтае

Преодолеть бездорожье и подняться до Акташского ретранслятора. Добраться до перевала Кату-Ярык и впечатлиться видами долины реки Чулышман. Посетить Улаганские озера и Пазырыкские курганы. Заглянуть к полноводному водопаду Куркуре, отыскать, где растут Каменные грибы. А еще совершить переправу по живописному Телецкому озеру — и это еще не все!

Пишите — и мы обсудим ваше идеальное путешествие по Алтаю. А распланированные программы от 2 до 5 дней вы можете посмотреть моем профиле.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем край и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов.

Стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.

Экскурсия проходит на хорошем автомобиле. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС.

Что входит в стоимость

Трансфер, разработка программы

При необходимости — подбор и бронирование жилья, а также проживание в палатках и оборудование, если на маршруте есть удаленные от цивилизации локации

Дополнительные расходы (при необходимости)