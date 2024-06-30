Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Алтай – бесконечно красивый и любимый нами регион! Природа украсила этой край густыми лесами, потрясающими лиственницами, кедрами.

В своих ущельях она создала удивительной красоты озера, которые являются настоящими сокровищами Алтая. А еще здесь горы просто повсюду и ими хочется восхищаться каждый день.

В нашем туре мы собрали самые красивые и эффектные озера Уймонской долины: увидим знаменитые Мультинские озера, бирюзовое озеро Куйгук, Башталинское, три озера Красной горы.

Это будет невероятно красиво! А также для Вас отдых будет проходить в очень новой и комфортной гостинице, что для Алтая огромная редкость.
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
Ближайшие даты:
30
июн

Что вас ожидает:

Прикоснемся к искусству
Прикоснемся к искусству
Увидим оригиналы картин Николая Рериха, фотографии его сыновей и очень интересной дамы сердца
Комфорт вне цивилизации
Комфорт вне цивилизации
Разместимся в новой комфортабельной гостинице, а гулять будем налегке!
Изумрудные озера
Изумрудные озера
Налюбуемся изумительными и непохожими друг на друга озерами Алтая

Программа тура по дням

1 день

Город Горно-Алтайск, музей Рериха, поселок Замульта

09:30-10:00 Сбор группы в центре города и в аэропорту г. Горно-Алтайск.

Собравшись вместе, едем в горы!

По пути сделаем остановку на обед и обязательно посетим очень интересный музей Николая Рериха.

Музей создан в доме, где давным-давно останавливался Николай со своей семьей.

В музее увидим оригиналы его картин, фотографии сыновей и очень интересной дамы сердца Рериха.

Этот музей впечатляет очень многих наших туристов!

К вечеру приедем в пос. Замульта.

Здесь расположимся в гостинице, где будет жить в течение всего тура.

Активная часть тура на Алтай: 440 км на микроавтобусе (около 7-8 часов); 1,5 км пешком.

Город Горно-Алтайск, музей Рериха, поселок ЗамультаГород Горно-Алтайск, музей Рериха, поселок ЗамультаГород Горно-Алтайск, музей Рериха, поселок Замульта
2 день

Нижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат Шумы

С самого утра отправляемся в горы, смотреть на Мультинские озера!

Сегодня впервые будем ехать на местной машине ГАЗ-66 или УАЗике.

Это внедорожники, которые проедут везде.

Сегодня нас ждут любимые озера туристов – Нижнее и Среднее Мультинские!

Когда подходишь к берегу Нижнего озера – кажется, что стоишь на берегу моря.

Озеро огромное, его длина 2300 м.

Вдоль озера проходит тропинка для туристов.

Обязательно пойдем по ней, чтобы выйти к Среднему озеру.

Среднее – это водоем чуть меньших размеров, его длина 1990 м – это почти 2 километра!

Своему младшему брату оно уступает лишь по длине, а вот по красоте озера смело могут соперничать между собой.

Возле Среднего уже видны вдалеке снежные шапки гор, а еще здесь же находится перекат Шумы.

Именно в этом месте вода вытекает из Среднего озера и, словно река среди огромных камней, течет и впадает в Нижнее.

Сегодня визуально очень красивый, а в пешеходном плане очень легкий день.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (2 часа в одну сторону). 4,7 км пешком, перепад высот 1620-1660 м, продолжительность трекинга 4-5 часов.

Нижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат ШумыНижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат ШумыНижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат ШумыНижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат Шумы
3 день

Красная гора и три горных озера

Природа Алтая умеет создавать очень непохожие друг на друга озера.

И сегодня Вы в этом убедитесь!

Транспорт повышенной проходимости повезет нас в этот день на Красную гору.

Гора богата марганцем и железом, за что и получила свое название.

А еще гора богата озерами, сегодня увидим три местных водоема.

На Мульте мы с вами видели озера, которые окружены густым лесом.

Здесь же пейзаж будет совершенно иной!

Вокруг второго и третьего озера будут алтайские луга, низкая трава пестрые цветы.

Два озера лежат каждый в своем каре – глубокой выемке в ландшафте гор.

Озера красивые, изумрудные, а между собой они соединены небольшим ручьем с водопадом.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (около 3 часов в одну сторону). 5,5 км пешком, перепад высот 1910-2350 м, продолжительность трекинга 4-5 часов.

Красная гора и три горных озераКрасная гора и три горных озераКрасная гора и три горных озера
4 день

Гора Филаретка

Сегодня отдохнем от длинных переездов и отправимся на соседнюю гору Филаретка.

Давным-давно в этих местах жил отшельник Филарет, по имени которого и названа гора.

Это место уединенное, комфортное для души.

Нас ждет подъем на вершину.

Да, здесь будет ощутимый перепад высот и придется идти все время вверх!

Но вы же, знаете, что мы не просто так идем в гору!

Во-первых, в конце маршрута будет вкусный обед.

А во-вторых, нам откроются потрясающие виды на зеленую Уймонскую долину.

Увидим Катунский, Теректинский хребты и долину реки Мульта.

Активная часть тура на Алтай: 6,8 км пешком, перепад высот 950-1640 м, продолжительность трекинга 6-7 часов.

Гора ФилареткаГора ФилареткаГора ФилареткаГора Филаретка
5 день

Слияние рек Аккема и Катуни

Поехали, посмотрим, что же находится за пределами наших сел Мульта и Замульта!

Кроме гор и озер, гордость Алтая – это реки.

Здесь более 17 000 рек, а их общая протяженность более 51 000 км!

Отдыхая на Алтае, вы узнаете о главных реках этих мест: здесь живет величественная Катунь, строптивый Чулышман, Бия, Чуя, Аккем, Кучерла.

В этот день поедем поглубже в горы, чтобы посмотреть место слияния рек Аккем и Катунь.

Реки Алтая интересны тем, что они имеют разный цвет.

И очень эффектно смотрится, когда сливаются воедино две реки!

Аккем имеет молочный цвет, а Катунь имеет цвет от коричневого до изумрудного.

Соединившись вместе, какое- то время воды этих рек бегут рядом и каждая несет свой цвет.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (110 км туда и обратно). 5 км пешком, продолжительность маршрута около 9 часов.

Слияние рек Аккема и КатуниСлияние рек Аккема и КатуниСлияние рек Аккема и КатуниСлияние рек Аккема и Катуни
6 день

Озеро и водопад Куйгук

Начало маршрута на внедорожнике нам уже известно, вновь едем в сторону Мультинских озер.

Но сегодня пойдем по совершенно новой тропе.

Озеро Куйгук всегда потрясает туристов своим невероятным цветом.

Оно бирюзовое, лазурное, порой в нем есть оттенки голубого цвета.

Одним словом, так и хочется сказать, что оно невероятное!

Когда сидишь возле этого озера, трудно поверить, что это натуральный цвет воды.

Пейзаж украшают изящные кедры, а на соседних горах местами все еще лежит снег.

Эта картина достойна журнала National Geographic!

Также на этом маршруте бонусом увидим эффектный водопад и нижнее озеро Куйгук.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (2 часа в одну сторону). 20,8 км пешком, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность трекинга 7-8 часов.

Озеро и водопад КуйгукОзеро и водопад КуйгукОзеро и водопад КуйгукОзеро и водопад Куйгук
7 день

Башталинское озеро. Панорама на гору Белуха

Башталинское плато находится на высоте 2300 м, а это означает, что мы снова поднимемся выше зоны леса!

Сегодня увидим один водоем, но обязательно красивый!

Башталинское озеро имеет ледниковое происхождение, оно также находится в каре.

Когда смотришь на него с высоты, кажется, что стоишь на вершине вулкана, в кратере которого раскинулось прекрасное озеро.

Откроем Вам секрет: в эти места мы едем не только из-за озера.

Именно с Башталинского плато в ясную погоду можно увидеть Белуху – самую желанную гору этих мест, белоснежную алтайскую красавицу.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (около 3 часов в одну сторону). 4 км пешком, перепад высот 2350-2150-2350 м, продолжительность трекинга 3-4 часа.

Башталинское озеро. Панорама на гору БелухаБашталинское озеро. Панорама на гору БелухаБашталинское озеро. Панорама на гору БелухаБашталинское озеро. Панорама на гору Белуха
8 день

Возвращение в Горно-Алтайск

Наше путешествие подошло к концу.

Возвращаемся в город Горно-Алтайск.

16:00-17:00 Возвращение в г. Горно-Алтайск.

Активная часть: 440 км на микроавтобусе (около 7-8 часов).

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура на Алтай может быть изменен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Даты2-местноедоплата за 1-местное
22-29 июня64 40025 000
30 июня-07 июля69 60025 000

В даты 22-29 июня 2024 г. тур экспериментальный. Инструктор Лесничая Александра знает часть маршрута, но некоторые места посетит впервые. Инструктор Александра имеет опыт руководства группами в горах с 2018 г.

Варианты проживания

Парк-отель «Роща»

7 ночей

Двухместное размещение в номерах. У Вас будет все необходимое для комфортного проживания: место для крепкого сна, душевая комната и панорамный вид на лес.

Парк-отель «Роща»Парк-отель «Роща»Парк-отель «Роща»Парк-отель «Роща»Парк-отель «Роща»

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик)
  • Проживание в пос. Замульта в парк-отеле «Роща», двухместные номера. Удобства в номере
  • Двухразовое питание:готовые завтраки (день 2-8) - шведский столобед (день2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Готовые завтраки (день 2-8) - шведский стол
  • Обед (день2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в музей Рериха
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание: обед во время переезда в 1- и 7- день, ужины. Стоимость питания в кафе: 600-800 руб.
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С, крайне редко температура может опускаться до +3… +5С;
  • флиска;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • шлепки (для ходьбы в номере);
  • резиновые сапоги (для ходьбы возле турбазы);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. Для завтраков и ужинов необходимо иметь личную посуду. Во время обеда в горах инструктор делает чай, берите с собой не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • перчатки (может быть холодно на высокогорных маршрутах);
  • шапка;
  • термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли сотовая связь?

Мобильная связь по маршруту: ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. Инфраструктура. Есть кафе, небольшие магазины.

Какие особенности тура?

В даты 22-29 июня 2024 г. тур экспериментальный. Инструктор Лесничая Александра знает часть маршрута, но некоторые места посетит впервые. Инструктор Александра имеет опыт руководства группами в горах с 2018 г.

В некоторые даты одновременно проходит палаточный и гостиничный тур (Горный лагерь и Треккинг), в каждом из которых указан один и тот же инструктор. В таких случаях обе группы (Горный лагерь и Треккинг) объединяются вместе во время треккинга на маршрутах и отдыхают под руководством одного инструктора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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