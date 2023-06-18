На 3 видах транспорта и своими ногами мы доберёмся до самых топовых локаций, чтобы увидеть Алтай во всей красе.



Вы прикоснётесь к истории края: побываете на древних курганах, появившихся ещё до нашей эры, рассмотрите наскальную живопись и увидите фрагменты древнего торгового пути, о котором говорилось в старинных китайских летописях! Не забудем и про активную часть тура — вас ждёт сплав по Катуни на рафте, трекинг к Каракольским озёрам и прогулки по кедровым лесам.