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Авторский тур
3 дня
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
31 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ожерелье Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июня в 10:00
77 300₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Разноцветный Алтай
Начало: Алтайский край, Бийск, площадь Шукшина, 9
13 июня в 10:00
25 июня в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Алтай. Шавлинские озера
Начало: г. Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 49 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
19 авг в 10:00
от 80 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
22 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
21 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
Проехаться по Чуйскому тракту, сплавиться по Катуни и влюбиться в инопланетные пейзажи Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
111 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
91 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
22 июня в 12:00
6 июля в 12:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
27 июня в 08:00
25 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрат...
8 июля в 08:00
29 июля в 08:00
80 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
89 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Начало: Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайск...
12 авг в 18:30
37 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту и долине реки Чулышман. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и комфортное проживание
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
29 июня в 09:00
19 июля в 09:00
90 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Полюбоваться озёрами Алтая и степями Монголии, провести ночь в палатке и попробовать буузы
Начало: аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня (пере...
14 сен в 10:00
129 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
Погулять по ущелью Актру, сплавиться по Катуни и прокатиться верхом по тайге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
58 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
- ИИлья28 февраля 2024Всё прошло отлично
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ННикита12 февраля 2024Начать хочется со всего и сразу. Организация и сама поездка были на высоте! Наш гид Сергей был чутким, внимательным и
- ТТатьяна14 января 2024Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально
- ЯЯна11 января 2024Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ЕЕлена13 декабря 2023Выходные в горном АлтаеНареканий нет.
- ММария9 ноября 2023Радуга весеннего АлтаяСпасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Гейзерное озеро»
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