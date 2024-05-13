Гейзерное озеро – туры в Горно-Алтайске

Найдено 20 туров в категории «Гейзерное озеро» в Горно-Алтайске, цены от 21 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По знаковым местам Чуйского тракта
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
31 500 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000 за человека
Ожерелье Горного Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ожерелье Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июня в 10:00
77 300 за человека
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900 за человека
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200 за человека
Разноцветный Алтай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Разноцветный Алтай
Начало: Алтайский край, Бийск, площадь Шукшина, 9
13 июня в 10:00
25 июня в 10:00
69 900 за человека
Алтай. Шавлинские озера
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Алтай. Шавлинские озера
Начало: г. Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 49 800 за человека
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
19 авг в 10:00
от 80 300 за человека
Экспедиция на Алтайский Марс
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
22 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
21 500 за человека
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
Проехаться по Чуйскому тракту, сплавиться по Катуни и влюбиться в инопланетные пейзажи Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
111 000 за человека
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
91 000 за человека
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
22 июня в 12:00
6 июля в 12:00
85 000 за человека
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
54 800 за человека
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
27 июня в 08:00
25 июля в 08:00
69 900 за человека
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрат...
8 июля в 08:00
29 июля в 08:00
80 300 за человека
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Авторский тур
6 дней
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
89 000 за человека
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Начало: Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайск...
12 авг в 18:30
37 000 за человека
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Чуйский тракт и долина реки Чулышман. Индивидуальный автотур
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту и долине реки Чулышман. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и комфортное проживание
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
29 июня в 09:00
19 июля в 09:00
90 000 за человека
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Полюбоваться озёрами Алтая и степями Монголии, провести ночь в палатке и попробовать буузы
Начало: аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня (пере...
14 сен в 10:00
129 000 за человека
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
Погулять по ущелью Актру, сплавиться по Катуни и прокатиться верхом по тайге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
58 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Ожерелье Горного Алтая
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Ожерелье Горного Алтая
    Все отлично
  • И
    Илья
    28 февраля 2024
    Экспедиция на Алтайский Марс
    Всё прошло отлично
    Всё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отличноВсё прошло отлично
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Алтай. Шавлинские озера
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Н
    Никита
    12 февраля 2024
    По знаковым местам Чуйского тракта
    Начать хочется со всего и сразу. Организация и сама поездка были на высоте! Наш гид Сергей был чутким, внимательным и
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    понимающим, особенно в те моменты, когда хотели остановиться в очередной раз для фотографии) Огромное ему спасибо, очень советую брать экскурсию именно у них)

  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
    Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально
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    длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин) Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪

    Путешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличным
  • Я
    Яна
    11 января 2024
    Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
    Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые
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    дома были чистыми и уютными. Сама организация праздника Ноаого Года прошла отлично, единственное пожелание, что бы создали всех людей из одной группы за единым столом. Так же есть пожелание поменять местами программу: с начала поехать в Горный Алтай, а потом уже в Республику Алтай и завершить тур озером и «Глаза Катуни». Обязательно приеду еще летом в тур. Всем организаторам большое спасибо.

    Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Алтай. Шавлинские озера
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Выходные в горном Алтае
    Нареканий нет.
    Нареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нетНареканий нет
  • М
    Мария
    9 ноября 2023
    Радуга весеннего Алтая
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Гейзерное озеро»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 20
  1. По знаковым местам Чуйского тракта
  2. Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
  3. Ожерелье Горного Алтая
  4. Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
  5. Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Гейзерное озеро" можно забронировать 20 авторских туров от 21 500 до 129 000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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