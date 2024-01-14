Также в туре вас ждут горнолыжные курорты и экскурсионные подъемники в горы, смотровые площадки, прогулки у Катуни и Лебединого озера, факультативно – катание на снегоходах прямо по озеру! Размещение в атмосферных отелях на берегах Телецкого озера и Катуни – этот отдых будет поистине незабываемым!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Переезд до Телецкого озера
9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Выезд на Телецкое озеро.
12:00 Подъем на вершину горы (билеты оплачиваются отдельно), небольшая обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.
Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься (не входит в стоимость).
Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.
14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).
17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.
Номера с комфортом класса “Стандарт”, потрясающие виды, берег Телецкого.
22:00 Новогодний банкет в кафе отеля, авторское меню, программа, праздничные фотозоны, фейерверк.
Горнолыжный курорт «Телецкий», снегоходная экскурсия по желанию
9:00-11:00 Завтрак в кафе отеля.
До 12:00 Свободное время (можно устроить утреннюю фотосессию в отеле и получить за это бонусы у администратора).
12:00 Выезд на горнолыжный курорт “Телецкий”.
Катание на лыжах, сноубордах (прокат не входит в стоимость).
Для тех, кто не катается, есть возможность взять снегоходную экскурсию (дополнительно 2 500 руб. с человека), доехать до Каменного залива (место падения метеорита) по заснеженному озеру, сделать незабываемые снимки на зимнем озере.
18:00 Вечерняя прогулка на водопад Третья речка.
21:00 Концерт горлового пения (оплачивается дополнительно).
Нижняя Катунь. Камышлинский водопад
9:00 Завтрак.
11:00 Выезд с вещами, едем в туристическую зону Нижняя Катунь, заселяемся в отель "Золотые пески".
Далее экскурсия на Камышлинский водопад, прогулка по красивому подвесному мосту через Катунь, потом по лесу к замерзшему водопаду.
Вечером совместный ужин в ресторане отеля, отдых в СПА по желанию (не входит в стоимость).
Лебединое озеро
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.
Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото-видеосессии.
14:00 Возвращение в отель.
14:30 Остров Патмос, музей, история и посещение православного храма на острове среди Катуни (экскурсия дополнительная 2 000 руб. с человека).
17:00 Возвращение в отель СПА, отдых, ужин (не входит в стоимость).
ГЛК «Манжерок». Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Едем на горнолыжный курорт "Манжерок", где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха (оплачивается отдельно).
Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься.
Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и горячим глинтвейном и фотосессией (дополнительно 850 руб. или ски-пас).
16:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на берегу Телецкого “Алтын Кель” и в отеле на берегу Катуни “Золотые пески”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное (по акции РБ до 30.09)
|Одноместное
|47 900
|по запросу
Варианты проживания
Отель «Алтын Кель»
Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с авторской кухней, теннисный стол.
В номере класса "Стандарт" балкон, одна двуспальная или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi
Отель «Золотые пески»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Горно-Алтайска, Новосибирска на удобном туристическом автобусе
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле
- Новогодний ужин, программа, фейерверк
- Экскурсионная программа
- Сопровождение гидами
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обеды, ужины - средний чек 800 руб
- Подъемник на г. Кокуя - взрослым 700 руб., детям 350 руб
- Снегоходная экскурсия - 2 500 руб
- Экскурсия на о. Патмос - 2 000 руб
- Вход на Камышлинский водопад - 250 руб
- Подъемник на Манжероке - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка 10% на детей до 12 лет включительно.
Какой транспорт в туре?
Микроавтобус Ford Transit (либо аналогичный) на 16 мест. Кондиционер есть. Размещение в том числе и на последнем ряду.