Украшением озер является окружающий ландшафт: кедровый лес с примесью лиственницы, плавно переходящий в луга. Также тур предусматривает сплав по нижней Катуни.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автопереезд Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - с. Элекмонар - конная база
Встречаемся в Новосибирске и Барнауле, едем до города Бийск, где знакомимся с инструктором.
Из Бийска продолжаем нашу поездку на микроавтобусе до села Элекмонар, по дороге забираем участников тура из Горно-Алтайска.
Далее следует переезд на внедорожнике из села Элекмонар до урочища Каракол, где располагается конная база.
В пути любуемся лесной дорогой и горными реками Элекмонар и Каракол.
По прибытии на конную базу инструктаж о правилах безопасности в походе, после чего получаем снаряжение и распределяем продукты питания.
В конце дня вас ждут баня и ночевка в палаточном лагере.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 370 км, из них 20 км по бездорожью. В дороге 6 часов по асфальту, 2-3 часа по разбитой грунтовке (без учета пробок и санитарных остановок).
Конная база - Замки горных духов - урочище Муехта
После завтрака движемся на лошадях до Замка горных духов.
Это удивительное место, которое издалека похоже на средневековый замок.
В народе об этом творении природы сложено немало легенд и историй.
Таежная тропа поражает величественными кедрами, а чуть выше по склону начинается зона кустарников, состоящая из карликовых берез и ив.
После этого вы сможете наблюдать альпийские и субальпийские луга.
Палаточный лагерь будет разбит в урочище Муехта.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 15 км, в пути 4-5 часов.
Урочище Муехта - перевал Багаташ - долина Туров - Муехтинский водопад - урочище Муехта
С утра мы совершим радиальный выход на лошадях на перевал Багаташ и в долину каменных Туров.
В этот день перед нами впервые откроется вся цепочка Каракольских озер, для этого пройдем чуть левее и окажемся на краю цирка (котловины в виде амфитеатра), откуда и увидим озера, с высоты птичьего полета.
После обеда нас ждет пешая прогулка до Муехтинского водопада.
Его высота — 8 метров, и шум от падения воды слышен далеко вокруг, а миллион брызг в солнечный день образует радугу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный прогулка: 4 часа. Пешая прогулка: 2-3 часа.
р. Муехта - перевал Аккая - Айрыкский перевал - урочище Айрык
Сегодня нас ждет переход до урочища Айрык.
В начале дня совершаем подъем на Аккаинский перевал.
Любуемся завораживающими видами горных озер, лугов и перевалов.
Самая высокая вершина, которую можно увидеть с этой точки — Аккая, ее высота — 2385 м.
Спускаемся в урочище Айрык.
На ночевку останавливаемся в кедровом лесу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 18 км, 5-6 часов.
Дневка. Конная прогулка до Каракокшинских пещер
Дорога пролегает по урочищу Аирык, среди лугов и величавых кедров.
Обязательно возьмите с собой фонарик, пещеру можно пройти насквозь, если вы не боитесь летучих мышей и темноты.
Возвращаетесь в лагерь, ночевка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 8 км, в пути 3-4 часа.
Урочище Айрык - Айрыкский перевал - Аккаинский перевал - стоянка Кедровая
Уже по знакомой трапе, возвращаемся обратно в сторону Каракольскоих озер.
На этот раз палаточный лагерь ставим на Кедровой поляне, с которой завтра совершим прогулку к озерам.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 18 км, в пути 5-6 часов.
Стоянка кедровая - перевал Багаташ - Каракольские озера - конная база
Сегодня у нас запланирован конный переход через перевал Багаташ к Каракольским озерам.
Спускаемся на лошадях к пятому озеру, и оттуда идем пешком к верхним озерам.
После экскурсии по озерам возвращаемся к ожидающим нас лошадкам, на которых мы отправимся в обратный путь на конную базу. Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 15 км, в пути 4-5 часов. Пешая прогулка: 2-3 часа.
Конная база - с. Элекмонар - с. Куюс
Переезд до с. Куюс.
Знакомство с инструкторами водниками.
Размещение в палаточном кемпинге.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Авто: 80 км, из них 20 км по бездорожью. В дороге 1-1,5 часа по асфальту, 2-3 часа по разбитой грунтовке.
с. Куюс - с. Чемал
Утром преодолеваем пороги «Тельдекпень 1» и «Тельдекпень 2», в среде водников их называют «Пни».
Им присвоена 4 категория сложности — это пороги каньонного типа, с большим количеством воронок и «грибов».
Дальше река имеет относительно спокойное течение.
После прохождения несложных порогов «Еландинский» и «Чебурах» разбиваем лагерь на берегу Катуни, недалеко от села Чемал.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 45 км, 5-6 часов..
с. Чемал - с. Чепош
День начнется с прохождения спокойного участка реки, затем мы совершим экскурсию на остров Патмос и Чемальскую ГЭС.
Патмос — небольшой каменный остров, к которому ведет подвесной мост.
Сюда в 1915 году был перенесен деревянный Чемальский храм, построенный в 1849 году. В 2001 году храм восстановили и заново освятили.
Сегодня в нем регулярно обновляются старинные иконы, есть и новое изображение Богоматери с младенцем, которое выбили на камне монахини.
Далее снова спускаем рафт на воду, проходим пороги «Чемальская труба», «Элекмонарский» и «Ирадаш».
В конце дня Вас ждут баня и ночевка в палаточном кемпинге.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 45 км, 5-6 часов. Пешком: 3-4 км, 1-2 часа.
с. Чепош - п. Известковый
День начинается с прохождения порога «Семинский» 2-3 категории сложности.
Затем делаем остановку на водопаде Камышлинском.
Затем, сразу после ручья Мунушка, преодолеваем порог Мунинский 2 категории сложности.
Несмотря на то, что это несложный порог, его вал при большой воде достигает 2,5 метра в высоту.
Затем проходим несколько несложных шивер и порогов, после которых наш сплав заканчивается.
На ночь размещаемся в палаточном кемпинге, баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 23 км, 3-4 часов. Пешком: 1,5-2 км, 1 час.
п. Известковый - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск.
В пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак.
Авто (до Барнаула): 300 км. В дороге 5 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Проживание
На протяжении всего маршрута туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках на маршруте. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите инструктора провести инструктаж.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно, внутри маршрутные переезды по программе
- Аренда лошадей
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
- Баня по программе, в первый, седьмой, одиннадцатый дни тура
- Размещение в палатках на территории турбазы в первый, седьмой, восьмой и одиннадцатый день тура
- Регистрация группы в МЧС
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Дополнительная грузовая лошадь, обязательна для участников весом 120-130 кг
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак если есть, но не обязательно, все вещи в походе везут лошади в специальных "арчимаках". Из дома вы можете выехать с любой удобной сумкой, чемоданом, в которые вы сложите все ваши вещи;
- спальник (до -5), желательно иметь свой, так как является предметом индивидуального пользования. При отсутствие выдаем (запрашивайте заранее);
- теплая куртка (жилетка) на температуру до 0, -5;
- ветрозащитная (брызгозащитная) куртка – дождевик (плащ), желательно штаны. Из прочной ткани выдерживающей сильные осадки;
- теплый костюм (трико + свитер), для отдыха в лагере;
- спортивный костюм, для активной части (конных переходов и радиальных выходов);
- термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- пару футболок (рубашек);
- на сплаве выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
- спортивная шапочка;
- шорты;
- нижнее белье;
- купальный костюм;
- три - четыре пары простых носков;
- пара шерстяных носков;
- две пары обуви у одной пары обуви должна быть жесткая подошва, для езды на лошадях и пеших экскурсии по каменистой местности. Другая пара легкая обувь, для отдыха в лагере. Обязательно! Резиновые сапоги (не ниже середины голени);
- неопреновая обувь (боты) для сплава; кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками. Неопреновую обувь не выдаем;
- бейсболка, либо бандана (легкий платок на голову);
- сидушка (хоба) туристическая (кусок тур. коврика с резинкой);
- солнцезащитные очки;
- личные - чашка, кружка, ложка, нож - металлическая или пластиковая;
- умывальные принадлежности в том числе полотенце;
- предметы личной гигиены;
- перчатки рабочие 1 пара;
- по желанию - фото, видео, фонарик с гермоупаковкой;
- гермоупаковка для документов и денег;
- личный термос (по желанию) и походная фляжка под воду (либо пластиковая бутылка 0.5-1.5 л);
- обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на питание в дороге, сувениры, дополнительные бани и тд.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в конно-водный тур на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура на Алтай также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- аспирин (1 уп.);
- цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Могут ли принять участие в туре дети 10-11 лет?
Нет, ограничение по возрасту в данном туре с 12 лет.
Как организовано питание на маршруте?
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности. На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.
Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Встреча организована в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
– на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
– в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
– в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
В оговоренное время вас будет встречать автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
После сбора группа переезжает в г. Бийск на перевалочную базу туроператора, где осуществляется оформление документов и страховки, знакомство с гидом-проводником, получение снаряжения.
На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня.
Ориентировочное время прибытия:
– в Горно-Алтайск 18:00 - 19:00 (время местное);
– в Бийск 20:30 - 21:30 (время местное);
– в Барнаул 23:00 - 00:00 (время местное);
– в Новосибирск 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Возможно прибытие на несколько часов раньше обозначенного времени.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура, т. е. если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту: Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным, не зависящим от нас причинам, возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?
На стоянках туристы ночуют в 2-3-местных современных палатках с тентами. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите инструктора провести инструктаж. При использовании домиков, барок-бочек, стационарных палаток, заимок и зимовьев, нужно согласовать размещение с гидом. Оплата альтернативного размещения — по прайс-листам владельцев оплачивается дополнительно. Мы не компенсируем участникам использование личного снаряжения, в том числе палаток.
Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие требования к участнику тура?
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную физическую нагрузку. Технические навыки, необходимые для прохождения препятствий, организации ночлегов и другие приобретаются непосредственно на маршруте.
Специальная подготовка понадобится лишь участникам водных походов по рекам Башкаус, Чулышман, Аргут. Участвовать в некоторых турах могут дети с 12-14 лет, но при условии, что сопровождающие их взрослые готовы лично нести полную ответственность за них.
Особенно это относится к конным турам. То, что ваш ребенок посещает конную секцию, но, ему всего 8-9 лет, не значит, что он автоматически может принять участие в горном походе. Условия на ипподроме и в горах разные, просим Вас это обязательно учитывать, ведь речь идет о Ваших детях.
Для участников конных, водных и комбинированных турпоходов существуют возрастные ограничения, в обратную сторону, не более 55-60 лет. Исключения возможны, но все условия заранее оговариваются с менеджером.
При установлении ограничений мы руководствуемся не столько возрастными рамками, а состоянием физического здоровья каждого отдельного туриста. Поэтому предварительное согласование необходимо в большинстве случаев.
Пожалуйста, не пытайтесь ввести нас в заблуждение по поводу Вашей физической формы, это важно в первую очередь для Вас лично. «Как-нибудь справлюсь» - такой подход категорически не приемлем, тем более в горах.
Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 100 - 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму.
Если Ваш вес более 100 кг, но не более 120, то нужно будет взять дополнительную лошадь под груз, оплачивается дополнительно. Важно чтобы вес не влиял на мобильность, помните, что во время конного похода нужно будет много раз в день спешиваться и садится в седло без посторонней помощи.
Приобретение тура, означает, что Вы готовы стать его полноправным участником. Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута.
При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, не рекомендуется отправляться в турпоход, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте. Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям!
При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо за ранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Часть вторая-водная. Водники Миша и Влад. Боже, что за компания! Мы с чистилища спустились в рай:) Мы перестали мёрзнуть и наконец нам всё время сияло солнце, дождь в последний день пролился только ночью. А как они вкусно готовят, от вашей солянки хотелось смахивать слезы счастья. На обед тоже перекусы, но тут у нас бонусом был плавленый сыр, паштет и горячий чай в термосе. На сплаве мы развлекались как могли, вода низкая, пороги проходили четко и слаженно. Это вам не кони, черт возьми! В последний день была прекрасная баня!
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! По данным замечаниям, передадим информацию нашим коллегам в регионе Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!