Первая часть тура - горная, сложилась под ливнем, градом, грозами. Из-за этого на знаменитые озера успели посмотреть только сверху 3 минуты, и были засыпаны градом. Еще успели побывать в пещерах, собственно остальное время мы сидели под тентом или в палатках прячась от дождя, в палатке было бы нормально, если бы она не протекала куда не ставь, и хоть кучу лапника настели. К красотам Алтая претензий нет, к погоде тоже. Не свезло. В последний день, когда распогодилось и можно было куда-то сходить - нам сменили программу, т. к. новая группа ожидала наших лошадок. Конюхи Слава и Никита огромные молодцы, Славу вообще можно взять экскурсоводы, он огромный молодец! Вопрос к нашему гиду Юле, уж прости меня, ты прекрасный человек, но готовишь каши просто ужасно, их абсолютно не возможно есть, ни разу она не была доварена (в сравнении с гидами водниками, где ребята кашу варили просто божественно). Опять вопрос обедов. Колбаса копченая, сыр и сухой хлеб, неужели так сложно делать чай в термосе на всех? Если у вас желудок склонен к гастриту, то вас скрутит спустя 3 дня. (Кашу есть не возможно- позавтракали конфеткой, обед сухомятка, а на ужин обжираешься). Как мы ни пытали Юлю рассказать нам что-то про Алтай, то почти ничего не добились и развлекали себя сами.

Часть вторая-водная. Водники Миша и Влад. Боже, что за компания! Мы с чистилища спустились в рай:) Мы перестали мёрзнуть и наконец нам всё время сияло солнце, дождь в последний день пролился только ночью. А как они вкусно готовят, от вашей солянки хотелось смахивать слезы счастья. На обед тоже перекусы, но тут у нас бонусом был плавленый сыр, паштет и горячий чай в термосе. На сплаве мы развлекались как могли, вода низкая, пороги проходили четко и слаженно. Это вам не кони, черт возьми! В последний день была прекрасная баня!