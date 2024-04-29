Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска в 10:40. В ресторане познакомимся, наслаждаясь местной кухней. Дальше заглянем в Национальный Республиканский музей. Здесь вы познакомитесь с историей края и сможете увидеть алтайскую принцесса Укоку — мумию молодой женщины, жившей в 6-3 веке до н. э.

Затем отправимся в наш отель, живописно расположенный на берегу Катуни. После заселения у вас будет время на отдых, а вечером снова соберёмся все вместе за ужином.