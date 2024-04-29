Устроить пикник в горах, побывать на пасеке и погулять по дендрарию
Мы побываем на священном острове Патмос и увидим слияние рек, погуляем по Долине Духов и сделаем эффектные кадры инопланетного Гейзерного озера.
А ещё узнаем, как производят мёд, познакомимся с удивительными местными легендами, попробуем алтайскую кухню и заглянем в глубины Тавдинской пещеры.
апр
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 000 ₽
Описание
Организационные детали
На этот тур нужны удобные спортивные одежда и обувь, солнцезащитные препараты.
Возьмите купальные принадлежности, если решите сходить в бассейн.
Путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому нужно зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, водичку.
Программа тура по дням
Национальный Республиканский музей Горно-Алтайска
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска в 10:40. В ресторане познакомимся, наслаждаясь местной кухней. Дальше заглянем в Национальный Республиканский музей. Здесь вы познакомитесь с историей края и сможете увидеть алтайскую принцесса Укоку — мумию молодой женщины, жившей в 6-3 веке до н. э.
Затем отправимся в наш отель, живописно расположенный на берегу Катуни. После заселения у вас будет время на отдых, а вечером снова соберёмся все вместе за ужином.
Остров Патмос и Долина Духов
Позавтракаем и поедем в село Чемал. По подвесному мосту дойдём до священного острова Патмос и осмотрим храм Иоанна Богослова. Прогуляемся по козьей тропе вдоль Катуни, особенно бурной весной, когда в неё впадают талые воды, и увидим удивительное зрелище — слияние Катуни и реки Бия. Как с реками связана история о любви — расскажет наш гид.
Затем побываем в Долине Духов и остановимся у самого узкого места Катуни, где её потоки окружают чёрные скалы. Сделаем эффектные фотографии, перекусим на берегу и вернёмся в отель.
Алтайское холмогорье
После завтрака вас ждёт путешествие в настоящее море цветов — Алтайское холмогорье. Дорога займёт около 1 часа. Прогуляемся по дендрарию, вдыхая цветочные ароматы, и рассмотрим экопродукцию местного производства, которую можно купить в подарок себе и близким.
Вкусно пообедаем и поедем обратно. Вернёмся на туркомплекс к 17:00.
Чуйский тракт, Гейзерное озеро и пикник на берегу Катуни
Сегодня едем в горы по живописному Чуйскому тракту, вошедшему в топ 10 самых красивых дорог в мире! Остановимся на месте слияния Чуи и Катуни, полюбуемся водопадом Ширлак и побываем на инопланетном Гейзерном озере. Устроим пикник на берегу Катуни в окружении горных хребтов и моря первоцветов. К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.
Тавдинские пещеры и пасека
После завтрака отправимся в Тавдинские пещеры и заглянем в их загадочные каменные лабиринты, а со смотровой площадки нам откроется панорама Катуни.
Затем заедем на пасеку, где вы узнаете, как ухаживают за пчёлами и изготовляют мёд.
Желающие смогут за доплату прокатиться к Камышлинскому водопаду на моторафтах по Катуни. Стоимость — 1000 рублей.
Отъезд
В 06:00 отвезём вас в аэропорт Горно-Алтайска к утренним рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:40Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 06:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.