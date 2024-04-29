В розовом море цветов: весенний тур по главным местам Алтая
Индивидуальный тур в Горно-Алтайске

Устроить пикник в горах, побывать на пасеке и погулять по дендрарию

Отправляемся на Алтай в самое волшебное время в году, когда пейзаж с бирюзой Катуни и горными хребтами идеально дополняет розовая дымка цветов, застилающая долины повсюду.

Мы побываем на священном острове Патмос и увидим слияние рек, погуляем по Долине Духов и сделаем эффектные кадры инопланетного Гейзерного озера.

А ещё узнаем, как производят мёд, познакомимся с удивительными местными легендами, попробуем алтайскую кухню и заглянем в глубины Тавдинской пещеры.
В розовом море цветов: весенний тур по главным местам Алтая
В розовом море цветов: весенний тур по главным местам Алтая
В розовом море цветов: весенний тур по главным местам Алтая
Ближайшие даты:
29
апр
4
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

На этот тур нужны удобные спортивные одежда и обувь, солнцезащитные препараты.
Возьмите купальные принадлежности, если решите сходить в бассейн.
Путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому нужно зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, водичку.

Программа тура по дням

1 день

Национальный Республиканский музей Горно-Алтайска

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска в 10:40. В ресторане познакомимся, наслаждаясь местной кухней. Дальше заглянем в Национальный Республиканский музей. Здесь вы познакомитесь с историей края и сможете увидеть алтайскую принцесса Укоку — мумию молодой женщины, жившей в 6-3 веке до н. э.

Затем отправимся в наш отель, живописно расположенный на берегу Катуни. После заселения у вас будет время на отдых, а вечером снова соберёмся все вместе за ужином.

Национальный Республиканский музей Горно-АлтайскаНациональный Республиканский музей Горно-АлтайскаНациональный Республиканский музей Горно-АлтайскаНациональный Республиканский музей Горно-Алтайска
2 день

Остров Патмос и Долина Духов

Позавтракаем и поедем в село Чемал. По подвесному мосту дойдём до священного острова Патмос и осмотрим храм Иоанна Богослова. Прогуляемся по козьей тропе вдоль Катуни, особенно бурной весной, когда в неё впадают талые воды, и увидим удивительное зрелище — слияние Катуни и реки Бия. Как с реками связана история о любви — расскажет наш гид.

Затем побываем в Долине Духов и остановимся у самого узкого места Катуни, где её потоки окружают чёрные скалы. Сделаем эффектные фотографии, перекусим на берегу и вернёмся в отель.

Остров Патмос и Долина ДуховОстров Патмос и Долина ДуховОстров Патмос и Долина ДуховОстров Патмос и Долина Духов
3 день

Алтайское холмогорье

После завтрака вас ждёт путешествие в настоящее море цветов — Алтайское холмогорье. Дорога займёт около 1 часа. Прогуляемся по дендрарию, вдыхая цветочные ароматы, и рассмотрим экопродукцию местного производства, которую можно купить в подарок себе и близким.

Вкусно пообедаем и поедем обратно. Вернёмся на туркомплекс к 17:00.

Алтайское холмогорьеАлтайское холмогорьеАлтайское холмогорьеАлтайское холмогорье
4 день

Чуйский тракт, Гейзерное озеро и пикник на берегу Катуни

Сегодня едем в горы по живописному Чуйскому тракту, вошедшему в топ 10 самых красивых дорог в мире! Остановимся на месте слияния Чуи и Катуни, полюбуемся водопадом Ширлак и побываем на инопланетном Гейзерном озере. Устроим пикник на берегу Катуни в окружении горных хребтов и моря первоцветов. К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.

Чуйский тракт, Гейзерное озеро и пикник на берегу КатуниЧуйский тракт, Гейзерное озеро и пикник на берегу КатуниЧуйский тракт, Гейзерное озеро и пикник на берегу КатуниЧуйский тракт, Гейзерное озеро и пикник на берегу Катуни
5 день

Тавдинские пещеры и пасека

После завтрака отправимся в Тавдинские пещеры и заглянем в их загадочные каменные лабиринты, а со смотровой площадки нам откроется панорама Катуни.

Затем заедем на пасеку, где вы узнаете, как ухаживают за пчёлами и изготовляют мёд.

Желающие смогут за доплату прокатиться к Камышлинскому водопаду на моторафтах по Катуни. Стоимость — 1000 рублей.

Тавдинские пещеры и пасекаТавдинские пещеры и пасекаТавдинские пещеры и пасекаТавдинские пещеры и пасека
6 день

Отъезд

В 06:00 отвезём вас в аэропорт Горно-Алтайска к утренним рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:40
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 06:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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