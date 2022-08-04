Выезд с курорта Белокуриха в 7:00.
Поэтому заранее нужно приехать, если Вы вне Белокурихи.
Мы поможем с размещением до и после тура (оплачивается отдельно).
Итак, ранний выезд и отправляемся в уникальное путешествие по Чуйскому тракту.
Эта Федеральная трасса прекрасна и по качеству дорожного полотна и по пейзажности.
Горные перевалы – Семинский и Чике-Таман, говорливые горные реки.
Сделаем несколько остановок в самых крутых местах.
А на перевалах работают сувенирные лавки и можно что-то присмотреть для себя и своих близких.
За перевалами начнется иная красота, очень необыкновенные пейзажи.
Проедем практически до границы с Монголией (останется всего лишь 60 км).
Размещение на туркомплексе, отдых.
Завтракаем и начинаем познавать удивительные алтайские яркие горы – Марсианские.
Так их называют туристы.
Почему же они переливаются несколькими цветами?
Здесь встречается порода всех оттенков красного цвета, а также желтая, оранжевая, зеленая, синяя, фиолетовая и коричневая.
Цвет долины объясняется высоким содержанием в породе металлов.
Горный Алтай таких форм и оттенков надолго останется в Вашем сердце, а фотографии получаются невероятно красивыми.
После такой красоты ждет еще одно чудо – Гейзерное озеро!
Это пульсирующее озеро красиво в любое время года.
А белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта точно восхитят и удивят.
Путешествие останется для Вас как одно из лучших путешествий.
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|11 800
|14 500
Ниже представлен возможный вариант размещения.
В отеле уютные номера, вежливый персонал, комфортные условия проживания. К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI.
В каждом из номеров имеется чайник, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном.
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки