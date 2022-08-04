Вдоль по Чуйскому тракту. Тур выходного дня на Алтай

Этот тур выходного дня прекрасно подходит тем, кто может позволить выделить всего два дня на знакомство с Алтаем

5
3 отзыва
Этот тур выходного дня прекрасно подходит тем, кто может позволить выделить всего два дня на знакомство с Алтаем.

Насыщенная программа, небольшие комфортные группы, интересные истории от профессионального гида и впечатляющие пейзажи круглый год! Тур проводится под индивидуальный запрос круглогодично для групп от 6 человек.
Вдоль по Чуйскому тракту. Тур выходного дня на Алтай
Вдоль по Чуйскому тракту. Тур выходного дня на Алтай
Вдоль по Чуйскому тракту. Тур выходного дня на Алтай
Вдоль по Чуйскому тракту. Тур выходного дня на Алтай
Вдоль по Чуйскому тракту. Тур выходного дня на Алтай
Вдоль по Чуйскому тракту. Тур выходного дня на Алтай
Вдоль по Чуйскому тракту. Тур выходного дня на Алтай
Вдоль по Чуйскому тракту. Тур выходного дня на Алтай
Вдоль по Чуйскому тракту. Тур выходного дня на Алтай
Вдоль по Чуйскому тракту. Тур выходного дня на Алтай
Ближайшие даты:
1
окт

Что вас ожидает 🤩

Марсианские разноцветные горы
Марсианские разноцветные горы
Сделаем невероятные фото на фоне знаменитых гор Кызыл-Чина
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Познакомимся с красивейшей дорогой России, увидим горные перевалы и слияние стремительных рек
Гейзеровое озеро
Гейзеровое озеро
Восхитимся цветом воды и красотой этого удивительного озера

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Выезд с курорта Белокуриха в 7:00.

Поэтому заранее нужно приехать, если Вы вне Белокурихи.

Мы поможем с размещением до и после тура (оплачивается отдельно).

Итак, ранний выезд и отправляемся в уникальное путешествие по Чуйскому тракту.

Эта Федеральная трасса прекрасна и по качеству дорожного полотна и по пейзажности.

Горные перевалы – Семинский и Чике-Таман, говорливые горные реки.

Сделаем несколько остановок в самых крутых местах.

А на перевалах работают сувенирные лавки и можно что-то присмотреть для себя и своих близких.

За перевалами начнется иная красота, очень необыкновенные пейзажи.

Проедем практически до границы с Монголией (останется всего лишь 60 км).

Размещение на туркомплексе, отдых.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Алтайский марс. Гейзерное озеро

Завтракаем и начинаем познавать удивительные алтайские яркие горы – Марсианские.

Так их называют туристы.

Почему же они переливаются несколькими цветами?

Здесь встречается порода всех оттенков красного цвета, а также желтая, оранжевая, зеленая, синяя, фиолетовая и коричневая.

Цвет долины объясняется высоким содержанием в породе металлов.

Горный Алтай таких форм и оттенков надолго останется в Вашем сердце, а фотографии получаются невероятно красивыми.

После такой красоты ждет еще одно чудо – Гейзерное озеро!

Это пульсирующее озеро красиво в любое время года.

А белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта точно восхитят и удивят.

Путешествие останется для Вас как одно из лучших путешествий.

Алтайский марс. Гейзерное озероАлтайский марс. Гейзерное озероАлтайский марс. Гейзерное озероАлтайский марс. Гейзерное озеро

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
11 80014 500

Ниже представлен возможный вариант размещения.

Варианты проживания

База отдыха «Расул»

1 ночь

В отеле уютные номера, вежливый персонал, комфортные условия проживания. К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI.

В каждом из номеров имеется чайник, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном.

База отдыха «Расул»База отдыха «Расул»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе (завтрак)
  • Проживание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер и сопровождение по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до ближайших городов Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Бийск
  • Трансфер до курорта и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Оплата за вход на объекты (Гейзерное озеро и марсианские горы, примерно 500 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
4 авг 2022
Всё было замечательно. Все экскурсии увлекательны, познавательны, занимательны, экскурсоводы доброжелательны и очень влюбленные в Алтай!
Г
1 авг 2022
Всё хорошо.
С
11 июля 2022
Все нормально, думаю еще куда-нибудь поеду через Большую страну

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