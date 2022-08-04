1 день

Чуйский тракт

Выезд с курорта Белокуриха в 7:00.

Поэтому заранее нужно приехать, если Вы вне Белокурихи.

Мы поможем с размещением до и после тура (оплачивается отдельно).

Итак, ранний выезд и отправляемся в уникальное путешествие по Чуйскому тракту.

Эта Федеральная трасса прекрасна и по качеству дорожного полотна и по пейзажности.

Горные перевалы – Семинский и Чике-Таман, говорливые горные реки.

Сделаем несколько остановок в самых крутых местах.

А на перевалах работают сувенирные лавки и можно что-то присмотреть для себя и своих близких.

За перевалами начнется иная красота, очень необыкновенные пейзажи.

Проедем практически до границы с Монголией (останется всего лишь 60 км).

Размещение на туркомплексе, отдых.