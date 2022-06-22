Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы

Приглашаем в увлекательное путешествие по одной из самых красивых дорог мира

5
3 отзыва
Приглашаем в увлекательное путешествие по одной из самых красивых дорог мира.

Нам предстоят большие расстояния с живописными пейзажами, ведь мы проедем практически до Монголии и увидим настоящий Алтай, а также все достопримечательности Чуйского тракта и сделаем незабываемые снимки.
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
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Что вас ожидает 🤩

Гастроужин по-алтайски
Гастроужин по-алтайски
Продегустируем уникальные вкусные и полезные блюда, попробуем местные наливочки
Места силы Белокурихи
Места силы Белокурихи
Посетим скалы Четыре брата, врата желаний, скала Черепаха, поднимемся на гору Круглая (801м) откуда открываются удивительные панорамные виды
Загадочный остров Патмос
Загадочный остров Патмос
Нас ждет знакомство с уникальным храмом на острове р. Катунь
Марсианские горы
Марсианские горы
Увидим необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами
Гейзеровое озеро
Гейзеровое озеро
Полюбуемся на пульсирующее озеро, которое является уникальным водоемом и не имеет аналогов на территории России

Программа тура по дням

1 день
Алтайское холмогорье

День заезда. В этот день мы встречаем наших гостей, организуем трансфер тем, кому он необходим. 

Размещаемся в отеле в выбранной категорииРасчетный час – 14:00.

Дадим время на обед и отдых.

После обеда примерно в 16:00 отправляемся на первую экскурсию в Алтайское холмогорье.

Это территория здоровья и отдыха.

Площадка «Алтайское холмогорье» привлекает своей уютной территорией и гостеприимством.

Продукция из алтайских трав, которые тут выращивают и перерабатывают, очень полезна и востребована.

Прогуляемся по уникальному цветущему дендрарию.

Нашу группу встретит хозяин этой площадки и расскажет о развитии эконаправления.

А далее за душевной беседой продегустируем уникальные вкусные и полезные блюда, попробуем наливочки.

Вернемся в отель примерно в 20:00.

Алтайское холмогорьеАлтайское холмогорьеАлтайское холмогорьеАлтайское холмогорье
2 день
Курорт Белокуриха-2

Этот день спланирован так, чтобы Вы познакомились до обеда с курортом и после обеда уже спланировали свое свободное время. 

Знакомство с курортом Белокуриха. 

На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).

Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).

Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.

На него будем подниматься по серпантину.

Всего то проедем город, примерно 15 мин и окажемся у подножья удивительной дороги.

На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода", есть ресторанчик с прекрасным меню.

Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2Курорт Белокуриха-2
3 день
Места силы Белокурихи

После завтрака отправляемся на интересную экскурсию «Места Силы».

Это непродолжительная экскурсия по окрестностям курорта.

На проходимой технике мы поднимаемся в горы.

Посещаем скалы Четыре брата, врата желаний, скала Черепаха, поднимемся на гору Круглая (801м) откуда открываются удивительные панорамные виды.

Экскурсия наполнена не только интересной информацией, но и сильной энергетикой.

И Вы будете удивлены и силой этих мест и пейзажностью.

После экскурсии свободное время для прогулок – знакомство с курортом, прогулки по терренкурам.

Наши гости обычно любят посетить СПА процедуры (панто и фито бочки), сходить в баньку или покататься на лошадях.

Мы обязательно подскажем варианты под Ваши пожелания.

Места силы БелокурихиМеста силы БелокурихиМеста силы БелокурихиМеста силы Белокурихи
4 день
Знакомство с Горным Алтаем

После завтрака, в 9:00 выезжаем на экскурсию.

Этот день насыщенный и интересный, так как начинается знакомство с Горным Алтаем.

Проедем примерно 250 км.

Сначала мы посетим Тавдинские пещеры, которые удивят своими извилистыми ходами и обзором с высоты птичьего полета (доп.плата).

Подъем к пещерам по организованным лестницам.

Для тех, кто не желает активно подвигаться – прекрасный вариант прогуляться до р.Катунь по сосновому бору.

Далее приятные эмоции – на моторафтах доезжаем через р.Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад (доп.плата).

В с.Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р.Катунь).

К нему пройдем по подвесному мостику.

А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС.

Обедать будем на маршруте в кафе, где прекрасно готовят.

Возвращаемся поздно на курорт,  поздний ужин в кафе отеля.

Знакомство с Горным АлтаемЗнакомство с Горным АлтаемЗнакомство с Горным АлтаемЗнакомство с Горным Алтаем
5 день
Чуйский тракт

В этот день мы с вами после завтрака отправляемся в очень интересное путешествие.

Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира.

Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук).

Мы проедем примерно 400 км.

Проедем два горных перевала Семинский и Чике-таманский.

Будем выходить на этих красивых перевалах, останавливаться на местных рынках и в кафе на перекус.

Слияние горных рек понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев.

Посетим музей под открытым небом петроглифов урочища Калбак Таш.

Доезжаем до нашей комфортной гостиницы ужинаем и отдыхаем.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
6 день
Марсианские горы

Завтракаем и в путь.

Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.

Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.

Как говорят ученые, красно-коричневые слои сформировались более чем 300 млн. лет назад, когда-то здесь было древнее море.

Исследование породы показали, что вода в нём была солёной, то есть, когда-то на Алтае было тёплое солёное море!

После оледенения возникали пресные озера.

Таким образом, почва долины перед ущельем Кызыл-Чина это глина древнего озера.

К этому же периоду относятся и зеленые тона.

Вам экскурсовод расскажет интересные факты и легенды.

Это путешествие обычно завершаем пикником и делимся впечатлениями у костра (в теплое время года, по желанию и силами группы).

Марсианские горыМарсианские горыМарсианские горыМарсианские горы
7 день
Гейзеровое озеро и Красные ворота

Этот день также не менее насыщен.

После завтрака экскурсия на Гейзеровое озеро – пульсирующее озеро, которое является уникальным водоемом и не имеет аналогов на территории России .

Озеро притягивает любителей фотографий, получаются отличные кадры.

Когда мы любуемся, то можно рассмотреть разные рисунки (говорят озеро предсказывает, если правильно прочесть то, что оно нарисовало).

Затем познакомимся с Красными воротами – скалы поднимаются в небо на десятки метров, а дорога как будто прорезает их узкой лентой.

Чтобы разнообразить обратный путь мы познакомим вас с Волшебной долиной … где ваша энергетика после недельного отдыха на Алтае обогатится.

Доезжаем до Бийска, Белокурихи.

Групповой или индивидуальный трансфер в аэропорт Горно-Алтайска оплачивается отдельно (желательно заказать заранее).

Гейзеровое озеро и Красные воротаГейзеровое озеро и Красные воротаГейзеровое озеро и Красные воротаГейзеровое озеро и Красные ворота

Проживание

Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-хместных номерах на курорте Белокуриха в отеле (4 ночи) и в глубоком Горном Алтае (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:​​​​​

Стоимость турас отелем "Нео" в Белокурихес отелем "Беловодье 4*" в Белокурихе
даты заездаобычные датыпраздничные даты с 27.04, 04.05обычные датыпраздничные даты с 27.04, 04.05
место в двухместном номере38 00040 00041 00047 500
одноместное размещение47 80049 80052 80059 300
дет.место до 12 лет27 86029 86030 10036 600

В самом Горном Алтае мы будем бронировать туркомплекс "Расул" для всей группы – с. Акташ.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (завтрак, гастроужин)
  • Экскурсионная программа с трансфером и гидом под ключ
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска/Бийска и обратно
  • Трансфер групповой или индивидуальный до курорта Белокуриха и обратно
  • Питание (обеды, ужины)
  • Вход в пещеру – 200 рублей
  • Моторафты – 800 рублей
  • Курортный сбор – 30 руб. /сутки
  • Дополнительные экскурсии и виды отдыха, оздоровления
Место начала и завершения?
г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Как организован трансфер до места начала тура?

Стоимость трансфера в одну сторону:

Групповой из Горно-Алтайска - 1 000 руб. (за человека), индивидуально 3 500 руб. (машина максимум 3 человека).

Из Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового из Бийска нет.

Барнаул групповой 2 000 (за человека), индивидуальный 6 500 руб. (машина максимум 3 человека)

Из Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).

Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.

В 12:00–13:00 Вам нужно быть уже в Белокурихе.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли развлечения вне программы?

Да, возможно, но только в первый день. По приезду на туркомплекс "Кочевник" можно взять в прокат велосипед, прокатиться на лошадке… далее у нас насыщенная программа.

Как организовано питание?

В этом туре включены завтраки, в первый день гастроужин(очень вкусный и сытный!) Когда мы на маршруте, то заезжаем в проверенное кафе, где средний чек примерно 300-400 руб. На курорте Белокуриха большой выбор кафе и гости сами выбирают где им поужинать. А вот когда будем путешествовать по глубокому Горному Алтаю, то остановки в кафе и вечером обычно наши гости устраивают совместный пикник- уха, шурпа, шашлык. . как договорятся. . Разжигаем костер на берегу реки и на природе очень вкусно ужинаем (в теплое время года).

Как добраться?

Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты это Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск;

Ближайшие ж/д вокзалы – Бийск, Барнаул, Новосибирск.

Тур начинается из Белокурихи.

Поэтому можно заехать на день раньше, чтобы выспаться перед таким интересным путешествием.

Есть вариант прилета в ГорноАлтайск, рейс утренний и мы Вас там заберем, в аэропорту.

Менеджер подскажет точные даты прилета и вылета.

Мы посоветуем как лучше подобрать билеты из Вашего города.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
В первый раз семьёй побывали на Алтае и невольно сравнивали Горный Алтай с прошлогодним туром по горам Кавказа. Сама поездка получилась очень насыщенной и богатой на впечатления. Алтай навсегда останется в нашем сердце. Катунь, Чемал, Чуйский тракт (одна из красивейших дорог мира), горы, реки, водопады, перевалы, места силы, рафтинг, Марс и многое другое. Есть места, в которых каждый должен побывать, чтобы понять, в какой стране живёт. Алтай - одно из таких мест. Очень сложно передать визуальные образы словами. Ту энергетику, которая чувствуется, когда смотришь на течение Катуни. Невероятную красоту, которой нет больше нигде в других местах. А фотографии всё-таки достаточно условно передают то, что видят глаза. Поэтому просто приезжайте на Алтай, вы запомните эту поездку на всю жизнь.
С
29 мая 2022
Мы впервые побывали на Алтае в составе организованной группы тура Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Тур оказался очень насыщенным, за неделю посмотрели множество потрясающих объектов и туристических троп и на курорте Белокуриха и на территории Горного Алтая. Все отлично, получили массу впечатлений и положительной энергии, будем планировать новые туры на Алтай!
Е
19 окт 2021
Тур- Знакомство с Алтаем. Все очень понравилось. Хорошая организация, грамотные доброжелательные гиды, с любовью и удовольствием рассказывающие про край, его культуру и конечно же легенды. Потрясающе красивые места. Программа очень насыщенная. Места размещения чистые и комфортные. Транспорт тоже - комфортный и чистый.

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