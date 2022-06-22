День заезда. В этот день мы встречаем наших гостей, организуем трансфер тем, кому он необходим.
Размещаемся в отеле в выбранной категории. Расчетный час – 14:00.
Дадим время на обед и отдых.
После обеда примерно в 16:00 отправляемся на первую экскурсию в Алтайское холмогорье.
Это территория здоровья и отдыха.
Площадка «Алтайское холмогорье» привлекает своей уютной территорией и гостеприимством.
Продукция из алтайских трав, которые тут выращивают и перерабатывают, очень полезна и востребована.
Прогуляемся по уникальному цветущему дендрарию.
Нашу группу встретит хозяин этой площадки и расскажет о развитии эконаправления.
А далее за душевной беседой продегустируем уникальные вкусные и полезные блюда, попробуем наливочки.
Вернемся в отель примерно в 20:00.
Этот день спланирован так, чтобы Вы познакомились до обеда с курортом и после обеда уже спланировали свое свободное время.
Знакомство с курортом Белокуриха.
На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).
Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).
Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.
На него будем подниматься по серпантину.
Всего то проедем город, примерно 15 мин и окажемся у подножья удивительной дороги.
На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода", есть ресторанчик с прекрасным меню.
После завтрака отправляемся на интересную экскурсию «Места Силы».
Это непродолжительная экскурсия по окрестностям курорта.
На проходимой технике мы поднимаемся в горы.
Посещаем скалы Четыре брата, врата желаний, скала Черепаха, поднимемся на гору Круглая (801м) откуда открываются удивительные панорамные виды.
Экскурсия наполнена не только интересной информацией, но и сильной энергетикой.
И Вы будете удивлены и силой этих мест и пейзажностью.
После экскурсии свободное время для прогулок – знакомство с курортом, прогулки по терренкурам.
Наши гости обычно любят посетить СПА процедуры (панто и фито бочки), сходить в баньку или покататься на лошадях.
Мы обязательно подскажем варианты под Ваши пожелания.
После завтрака, в 9:00 выезжаем на экскурсию.
Этот день насыщенный и интересный, так как начинается знакомство с Горным Алтаем.
Проедем примерно 250 км.
Сначала мы посетим Тавдинские пещеры, которые удивят своими извилистыми ходами и обзором с высоты птичьего полета (доп.плата).
Подъем к пещерам по организованным лестницам.
Для тех, кто не желает активно подвигаться – прекрасный вариант прогуляться до р.Катунь по сосновому бору.
Далее приятные эмоции – на моторафтах доезжаем через р.Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад (доп.плата).
В с.Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р.Катунь).
К нему пройдем по подвесному мостику.
А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС.
Обедать будем на маршруте в кафе, где прекрасно готовят.
Возвращаемся поздно на курорт, поздний ужин в кафе отеля.
В этот день мы с вами после завтрака отправляемся в очень интересное путешествие.
Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира.
Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук).
Мы проедем примерно 400 км.
Проедем два горных перевала Семинский и Чике-таманский.
Будем выходить на этих красивых перевалах, останавливаться на местных рынках и в кафе на перекус.
Слияние горных рек понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев.
Посетим музей под открытым небом петроглифов урочища Калбак Таш.
Доезжаем до нашей комфортной гостиницы ужинаем и отдыхаем.
Завтракаем и в путь.
Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.
Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.
Как говорят ученые, красно-коричневые слои сформировались более чем 300 млн. лет назад, когда-то здесь было древнее море.
Исследование породы показали, что вода в нём была солёной, то есть, когда-то на Алтае было тёплое солёное море!
После оледенения возникали пресные озера.
Таким образом, почва долины перед ущельем Кызыл-Чина это глина древнего озера.
К этому же периоду относятся и зеленые тона.
Вам экскурсовод расскажет интересные факты и легенды.
Это путешествие обычно завершаем пикником и делимся впечатлениями у костра (в теплое время года, по желанию и силами группы).
Этот день также не менее насыщен.
После завтрака экскурсия на Гейзеровое озеро – пульсирующее озеро, которое является уникальным водоемом и не имеет аналогов на территории России .
Озеро притягивает любителей фотографий, получаются отличные кадры.
Когда мы любуемся, то можно рассмотреть разные рисунки (говорят озеро предсказывает, если правильно прочесть то, что оно нарисовало).
Затем познакомимся с Красными воротами – скалы поднимаются в небо на десятки метров, а дорога как будто прорезает их узкой лентой.
Чтобы разнообразить обратный путь мы познакомим вас с Волшебной долиной … где ваша энергетика после недельного отдыха на Алтае обогатится.
Доезжаем до Бийска, Белокурихи.
Групповой или индивидуальный трансфер в аэропорт Горно-Алтайска оплачивается отдельно (желательно заказать заранее).
Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-хместных номерах на курорте Белокуриха в отеле (4 ночи) и в глубоком Горном Алтае (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Стоимость тура
|с отелем "Нео" в Белокурихе
|с отелем "Беловодье 4*" в Белокурихе
|даты заезда
|обычные даты
|праздничные даты с 27.04, 04.05
|обычные даты
|праздничные даты с 27.04, 04.05
|место в двухместном номере
|38 000
|40 000
|41 000
|47 500
|одноместное размещение
|47 800
|49 800
|52 800
|59 300
|дет.место до 12 лет
|27 860
|29 860
|30 100
|36 600
В самом Горном Алтае мы будем бронировать туркомплекс "Расул" для всей группы – с. Акташ.
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Стоимость трансфера в одну сторону:
Групповой из Горно-Алтайска - 1 000 руб. (за человека), индивидуально 3 500 руб. (машина максимум 3 человека).
Из Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового из Бийска нет.
Барнаул групповой 2 000 (за человека), индивидуальный 6 500 руб. (машина максимум 3 человека)
Из Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).
Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.
В 12:00–13:00 Вам нужно быть уже в Белокурихе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Да, возможно, но только в первый день. По приезду на туркомплекс "Кочевник" можно взять в прокат велосипед, прокатиться на лошадке… далее у нас насыщенная программа.
В этом туре включены завтраки, в первый день гастроужин(очень вкусный и сытный!) Когда мы на маршруте, то заезжаем в проверенное кафе, где средний чек примерно 300-400 руб. На курорте Белокуриха большой выбор кафе и гости сами выбирают где им поужинать. А вот когда будем путешествовать по глубокому Горному Алтаю, то остановки в кафе и вечером обычно наши гости устраивают совместный пикник- уха, шурпа, шашлык. . как договорятся. . Разжигаем костер на берегу реки и на природе очень вкусно ужинаем (в теплое время года).
Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты это Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск;
Ближайшие ж/д вокзалы – Бийск, Барнаул, Новосибирск.
Тур начинается из Белокурихи.
Поэтому можно заехать на день раньше, чтобы выспаться перед таким интересным путешествием.
Есть вариант прилета в ГорноАлтайск, рейс утренний и мы Вас там заберем, в аэропорту.
Менеджер подскажет точные даты прилета и вылета.
Мы посоветуем как лучше подобрать билеты из Вашего города.