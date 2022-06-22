Приглашаем в увлекательное путешествие по одной из самых красивых дорог мира. Нам предстоят большие расстояния с живописными пейзажами, ведь мы проедем практически до Монголии и увидим настоящий Алтай, а также все достопримечательности Чуйского тракта и сделаем незабываемые снимки.

Полюбуемся на пульсирующее озеро, которое является уникальным водоемом и не имеет аналогов на территории России

Увидим необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами

Нас ждет знакомство с уникальным храмом на острове р. Катунь

Посетим скалы Четыре брата, врата желаний, скала Черепаха, поднимемся на гору Круглая (801м) откуда открываются удивительные панорамные виды

Программа тура по дням

1 день Алтайское холмогорье

День заезда. В этот день мы встречаем наших гостей, организуем трансфер тем, кому он необходим. Размещаемся в отеле в выбранной категории. Расчетный час – 14:00. Дадим время на обед и отдых. После обеда примерно в 16:00 отправляемся на первую экскурсию в Алтайское холмогорье. Это территория здоровья и отдыха. Площадка «Алтайское холмогорье» привлекает своей уютной территорией и гостеприимством. Продукция из алтайских трав, которые тут выращивают и перерабатывают, очень полезна и востребована. Прогуляемся по уникальному цветущему дендрарию. Нашу группу встретит хозяин этой площадки и расскажет о развитии эконаправления. А далее за душевной беседой продегустируем уникальные вкусные и полезные блюда, попробуем наливочки. Вернемся в отель примерно в 20:00.

2 день Курорт Белокуриха-2

Этот день спланирован так, чтобы Вы познакомились до обеда с курортом и после обеда уже спланировали свое свободное время. Знакомство с курортом Белокуриха. На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства). Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки). Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт. На него будем подниматься по серпантину. Всего то проедем город, примерно 15 мин и окажемся у подножья удивительной дороги. На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе. Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота. Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин. Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода", есть ресторанчик с прекрасным меню.

3 день Места силы Белокурихи

После завтрака отправляемся на интересную экскурсию «Места Силы». Это непродолжительная экскурсия по окрестностям курорта. На проходимой технике мы поднимаемся в горы. Посещаем скалы Четыре брата, врата желаний, скала Черепаха, поднимемся на гору Круглая (801м) откуда открываются удивительные панорамные виды. Экскурсия наполнена не только интересной информацией, но и сильной энергетикой. И Вы будете удивлены и силой этих мест и пейзажностью. После экскурсии свободное время для прогулок – знакомство с курортом, прогулки по терренкурам. Наши гости обычно любят посетить СПА процедуры (панто и фито бочки), сходить в баньку или покататься на лошадях. Мы обязательно подскажем варианты под Ваши пожелания.

4 день Знакомство с Горным Алтаем

После завтрака, в 9:00 выезжаем на экскурсию. Этот день насыщенный и интересный, так как начинается знакомство с Горным Алтаем. Проедем примерно 250 км. Сначала мы посетим Тавдинские пещеры, которые удивят своими извилистыми ходами и обзором с высоты птичьего полета (доп.плата). Подъем к пещерам по организованным лестницам. Для тех, кто не желает активно подвигаться – прекрасный вариант прогуляться до р.Катунь по сосновому бору. Далее приятные эмоции – на моторафтах доезжаем через р.Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад (доп.плата). В с.Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р.Катунь). К нему пройдем по подвесному мостику. А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС. Обедать будем на маршруте в кафе, где прекрасно готовят. Возвращаемся поздно на курорт, поздний ужин в кафе отеля.

5 день Чуйский тракт

В этот день мы с вами после завтрака отправляемся в очень интересное путешествие. Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира. Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук). Мы проедем примерно 400 км. Проедем два горных перевала Семинский и Чике-таманский. Будем выходить на этих красивых перевалах, останавливаться на местных рынках и в кафе на перекус. Слияние горных рек понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев. Посетим музей под открытым небом петроглифов урочища Калбак Таш. Доезжаем до нашей комфортной гостиницы ужинаем и отдыхаем.

6 день Марсианские горы

Завтракаем и в путь. Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот. Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами. Как говорят ученые, красно-коричневые слои сформировались более чем 300 млн. лет назад, когда-то здесь было древнее море. Исследование породы показали, что вода в нём была солёной, то есть, когда-то на Алтае было тёплое солёное море! После оледенения возникали пресные озера. Таким образом, почва долины перед ущельем Кызыл-Чина это глина древнего озера. К этому же периоду относятся и зеленые тона. Вам экскурсовод расскажет интересные факты и легенды. Это путешествие обычно завершаем пикником и делимся впечатлениями у костра (в теплое время года, по желанию и силами группы).

7 день Гейзеровое озеро и Красные ворота