за всё до 4 чел.

21 000 ₽ за всё до 4 чел.

Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения

за всё до 2 чел.

28 000 ₽ за всё до 2 чел.

Начало: Может быть в удобной для вас точке

Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут

за всё до 7 чел.

от 25 000 ₽ за всё до 7 чел.

за всё до 4 чел.

15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...

Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая

от 6 000 ₽ за человека

Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00

Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас

за всё до 5 чел.

24 000 ₽ за всё до 5 чел.

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая

Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии

за всё до 4 чел.

от 18 600 ₽ за всё до 4 чел.

Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая

за всё до 4 чел.

от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами

за всё до 6 чел.

52 000 ₽ за всё до 6 чел.

Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту

Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края

за всё до 6 чел.

от 40 000 ₽ за всё до 6 чел.

Начало: в Майминском или Чемальском районах

Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии

за всё до 3 чел.

20 100 ₽ за всё до 3 чел.

Погрузитесь в мир древних культур и сакральных мест алтайцев, исследуя курганы, петроглифы и ритуальные алтари в Горно-Алтайске

за всё до 3 чел.

25 000 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: в Горно-Алтайске по договорённости

Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи

за всё до 4 чел.

22 000 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в удивительный мир Алтая: от горных перевалов до бирюзовых вод Катуни. Насладитесь красотой и узнайте уникальные истории региона

за всё до 5 чел.

34 000 ₽ за всё до 5 чел.

Подарите себе незабываемые впечатления, путешествуя по Чуйскому тракту с уникальными природными достопримечательностями

🚗 На машине

Индивидуальная

12 часов

Изюминка Алтая - Чуйский тракт Начало: Манжерок «Присоединяйтесь к нам в экскурсионном путешествии по Чуйскому тракту, который справедливо считается одной из самых красивых дорог мира»

Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!