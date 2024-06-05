Чуйский тракт – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 19 экскурсий в категории «Чуйский тракт» в Горно-Алтайске, цены от 5 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
61 отзыв
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
«Или проедете по Чуйскому Тракту до слияния рек Чуя и Катунь, но такая поездка кому-то покажется тяжелой (ранний выезд и позднее возвращение)»
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000 за всё до 4 чел.
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
«Во время поездки по Чуйскому тракту у вас на глазах сменяются климатические зоны, а с ними и пейзажи»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
28 000 за всё до 2 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
«Вы вдоволь полюбуетесь пролетающими пейзажами под рассказы об истории и достопримечательностях Чуйского тракта»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 25 000 за всё до 7 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
145 отзывов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
🚗 На машине
Групповая
12 часов
6 отзывов
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая
Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 6 000 за человека
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
«На Чуйском тракте вас будут ждать захватывающие смотровые площадки и грандиозные горные перевалы»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в сердце Азии
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
9 отзывов
Путешествие в сердце Азии
Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
«Мы проедем большую часть Чуйского тракта, побываем на перевалах Чике-Таман и Семинском»
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400 за человека
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 600 за всё до 4 чел.
Камышлинский водопад и зубровый питомник
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
«Во второй части путешествия отправимся в уникальный зубровый питомник: путь пройдет по Чуйскому тракту, сквозь заповедную зону с реликтовыми лесами, которыми вы успеете полюбоваться»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 10 800 за всё до 4 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
«Поедем по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России, по пути разговаривая о природе, истории и легендах Алтая»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000 за всё до 6 чел.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая
Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии
Начало: в Майминском или Чемальском районах
«По желанию часть проедем по старому Чуйскому тракту»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 6 чел.
Священная Каракольская долина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Священная Каракольская долина и Природный парк Уч-Энмек
Погрузитесь в мир древних культур и сакральных мест алтайцев, исследуя курганы, петроглифы и ритуальные алтари в Горно-Алтайске
Начало: На площади Ленина
«Из Горно-Алтайска мы отправимся на юг по чарующему Чуйскому тракту»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
20 100 за всё до 3 чел.
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: в Горно-Алтайске по договорённости
«За один день вы побываете в пяти алтайский районах и увидите красивейшие уголки Чуйского тракта: несколько горных перевалов, Катунские террасы и Ильгуменские пороги»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Нескучный Чуйский
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Нескучный Чуйский: Путешествие по красотам Горно-Алтайска
Погрузитесь в удивительный мир Алтая: от горных перевалов до бирюзовых вод Катуни. Насладитесь красотой и узнайте уникальные истории региона
«Мы целый день будем ездить на комфортабельном кроссовере по Чуйскому тракту и останавливаться для прогулок»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Групповая
15 часов
43 отзыва
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Об экскурсии Мы покажем вам большую часть знаменитого Чуйского тракта»
Расписание: См. календарь
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400 за человека
Чуйский тракт из Горно-Алтайска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска: погружение в красоту Алтая
Подарите себе незабываемые впечатления, путешествуя по Чуйскому тракту с уникальными природными достопримечательностями
Начало: у вашего отеля
«Чуйский тракт и захватывающие дух пейзажи»
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
34 000 за всё до 5 чел.
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Начало: Манжерок
«Присоединяйтесь к нам в экскурсионном путешествии по Чуйскому тракту, который справедливо считается одной из самых красивых дорог мира»
Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
Доехать с комфортом до места назначения и глубоко погрузиться в историю и культуру Горного Алтая
Начало: В аэропорту или другом удобном для вас месте
«Один из самых высоких перевалов Чуйского тракта между горами Сарлык и Тияхты»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Прогуляться по одному из самых высоких и живописных перевалов Чуйского тракта
Начало: в вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
    Прекрасная экскурсия, спасибо большое Олегу! Насыщенный маршрут, надо приготовиться много передвигаться на автомобиле, но все очень комфортабельно! Автору экскурсии желаю процветания, а
    читать дальше

    также поиска новый локаций, по минимуму от толп людей, чтобы была бы некая приватность, типа вот это шикарное поле - а на нем только вы! 🥰

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Путешествие в сердце Азии
    Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая.
    Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошаяШикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая
  • ￼￼тать￼￼￼яна
    30 мая 2024
    По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
    Супер экскурсия!!!! Только здесь понимаешь красоту природы!!! Спасибо большое за организацию!!!
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Все прошло отлично! С самого начала легкий и конструктивный диалог с организатором и потом с гидом. Спасибо гиду Максиму за
    читать дальше

    интересную, комфортную поездку и красивые локации. Рассказывал много интересного, но в то же время не перегружал скучной теорией. Опасения, что поездка будет сложной, не подтвердились, было легко и весело, благодаря Максиму. Благодарность и самые наилучшие пожелания!

  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае. Однозначно рекомендую!
    Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
    читать дальше

    экстрима - незабываемые впечатления!!! Потом были Зубы дракона и остров Патмос, а позже смотровая площадка и Ороктойский мост. Очень понравилось, что Вячеслав привезет на место, расскажет о нем, поможет сфотографироваться, выбрав лучшие виды, а потом всегда даст погулять самостоятельно, чтобы была возможность получить впечатления на свой вкус. Благодаря хорошему знанию края, он всегда показывал места, которые действительно нам интересны, а за счет того, что у машины хорошая проходимость, была возможность проехать в нестандартные туристические места. Ну и, кроме того, на одном из привалов нас ожидал пикник.

    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Спасибо Славе за экскурсию! На самом деле по насыщенности 10 из 10. Всю дорогу был неуёмный поток разносторонней информации. Но
    читать дальше

    вся она была связана с Алтаем. Очень интересно, познавательно. Экскурсия структурированная, с четким планом. При этом никаких временных ограничений. Отдельное СПАСИБО Наталья, супруге Славы за великолепный травяной чай и мёд. Вид на горе впечатляющий. . Обязательно съездим в следующий раз по другим направлениям!

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
    Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:) Олегу отдельная благодарность:)
    Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:)Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:)Благодарю за эмоции,позитив,интересные рассказы,хорошее настроение:)
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
    Незабываемые впечатления! Все понравилось! Гид Христина, замечательная. Виды отличные.
  • Ю
    ЮЛИЯ
    17 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Алтая.
    читать дальше

    Мы проехали по красивейшему Чуйскому тракту от Горно-Алтайска до Гейзерного озера, по пути преодолев два перевала - Семинский и Чике-Таман. Побывали на месте слияния Чуи и Катуни, а также Катуни и Большого Ильгуменя. Увидели наскальные рисунки и водопад Девичьи слезы. Изюминка данного путешествия - Гейзерное озеро, это просто восторг!!! Экскурсия была организована и проведена великолепно, комфортно и с душой, огромное спасибо Николаю и Владимиру. Искренне рекомендую!!!

    Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Чуйский тракт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
  2. Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
  3. Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
  4. Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
  5. Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Чуйский тракт" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 5 400 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 19 экскурсий в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Чуйский тракт», 404 ⭐ отзыва, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам