1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
«Памятники монументального искусства и архитектуры, археологические находки мирового уровня, горные пейзажи и панорамы — всё это ждет вас на обзорной экскурсии»
1 авг в 10:00
2 авг в 17:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Краткая обзорная треккинг-экскурсия по г. Комсомольская
Начало: Аллея Снежных барсов в парке у Голубого Алтая
«Надоели скучные обзорные экскурсии»
Расписание: по субботам в 11:00
Завтра в 11:00
29 июня в 11:00
700₽ за человека
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь20 июня 2024Хочу от всей души еще раз поблагодарить команду Tripster, а также организатора Ирину! За удивительно увлекательную и насыщенную обзорную экскурсию по красивейшему Горно- Алтайску! Расширив свой кругозор, на протяжении всех проведенных дней в Горно- Алтайске ощущала себя «Как Дома»!!!
- ВВиктор5 апреля 2024Все отлично
- ННина28 марта 2024Гид по Горно- Алтайску- Рада- влюбленный в свой город человек. Показала нам много интересного. Мы очень довольны экскурсией!
- ЕЕлена6 ноября 2023Знакомство с Алтаем (Чемальский район)Прекрасная экскурсия с чудесными местами и невероятными видами. Можно добавить + моторафтинг. С Иваном очень комфортно - безопасное вождение, интересные факты и истории, гибкость, тактичность и понимание своей аудитории. Рекомендую смело:)
- ЮЮлия30 октября 2023Знакомство с Алтаем (Чемальский район)Огромная благодарность за отличную экскурсию,получили море положительных эмоций. Когда гид искренне любит и гордится своим краем,это передается и в моменте экскурсии. Иван спасибо и надеемся до новых встреч!
- ЛЛеонид25 октября 2023Знакомство с Алтаем (Чемальский район)Огромная благодарность гиду Ивану Валову за готовность подстроить программу под наши "хотелки", дружелюбие и профессионализм!
- ММария6 марта 2023Краткая обзорная треккинг-экскурсия по г. КомсомольскаяМы попали на экскурсию в сильный снегопад, видимость была нулевой) Но у нас был прекрасный гид Светлана, провела интересную экскурсию, отвечала на любые вопросы про Алтай. Спасибо!!
- ААлена18 октября 2022Золотое кольцо. Обзорный тур по АлтаюОрганизатор полностью оправдал ожидания.
- ТТатьяна Александровна Титова16 октября 2022Золотое кольцо. Обзорный тур по АлтаюОрганизация хорошая!
- ААнастасия11 октября 2022Золотое кольцо. Обзорный тур по АлтаюВсё отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Горно-Алтайска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Горно-Алтайске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024