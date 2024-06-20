Л Любовь Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску Хочу от всей души еще раз поблагодарить команду Tripster, а также организатора Ирину! За удивительно увлекательную и насыщенную обзорную экскурсию по красивейшему Горно- Алтайску! Расширив свой кругозор, на протяжении всех проведенных дней в Горно- Алтайске ощущала себя «Как Дома»!!!

В Виктор Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску Все отлично

Н Нина Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску Гид по Горно- Алтайску- Рада- влюбленный в свой город человек. Показала нам много интересного. Мы очень довольны экскурсией!

Е Елена Знакомство с Алтаем (Чемальский район) Прекрасная экскурсия с чудесными местами и невероятными видами. Можно добавить + моторафтинг. С Иваном очень комфортно - безопасное вождение, интересные факты и истории, гибкость, тактичность и понимание своей аудитории. Рекомендую смело:)

Ю Юлия Знакомство с Алтаем (Чемальский район) Огромная благодарность за отличную экскурсию,получили море положительных эмоций. Когда гид искренне любит и гордится своим краем,это передается и в моменте экскурсии. Иван спасибо и надеемся до новых встреч!

Л Леонид Знакомство с Алтаем (Чемальский район) Огромная благодарность гиду Ивану Валову за готовность подстроить программу под наши "хотелки", дружелюбие и профессионализм!

М Мария Краткая обзорная треккинг-экскурсия по г. Комсомольская Мы попали на экскурсию в сильный снегопад, видимость была нулевой) Но у нас был прекрасный гид Светлана, провела интересную экскурсию, отвечала на любые вопросы про Алтай. Спасибо!!

А Алена Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю Организатор полностью оправдал ожидания.

Т Татьяна Александровна Титова Золотое кольцо. Обзорный тур по Алтаю Организация хорошая!