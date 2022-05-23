Прибытие до места начала тура (согласно выбранному трансферу).
Сбор группы.
Прибытие на туркомплекс "Таёжник".
Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник” для тех, кто прибыл до 11:00.
Заселение после 14.00 (возможно более раннее заселение если номер свободен), в номера согласно выбранной категории размещения.
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Обед кафе на туркомплексе “Таежник”.
Экскурсия в Национальный музей им. Анохина.
Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске.
В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.
Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.
В завершении экскурсии вас ждет этно-аил.
Войлочный мастер-класс.
Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.
В этно-галерее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы.
Ужин в кафе на территории туркомплекса "Таежник".
Протяженность: на авто – 66 км.
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.
Чуйский тракт – сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.
Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог по версии Юнеско, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь, узнают насколько может быть бирюзовой воды в главной реке Горного Алтая.
Обед в придорожном кафе.
Также гостей ждет встреча с древней историей в ур. Калбак-Таш.
Заканчивается полный впечатлений день в туркомплексе "Кочевник" (Чибит), размещение.
Ужин в кафе на территории туркомплекса “Кочевник”.
Протяженность: на авто – 340 км, пешком – 4 км.
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Кочевник”.
В первой половине дня путешественников ждет путешествие в ур. Кызыл-Чин, именуемое среди туристов "Марсом" из-за цвета гор, окружающих урочище и берега речушки с одноименным названием.
Прогулка по иной планете останется в памяти гостей туристов надолго.
По дороге на Марс путников ждет встреча с величественным Северо-Чуйским хребтом, покрытых ледниками и еще не растаявшим снегом, и фотосессия на его фоне.
Переезд до с. Чаган-Узун, пересадка на автомобили высокой проходимости, заброска в Кызыл-Чин, посещение "Марсовое поле – 1".
Возвращаясь назад гости региона посетят уникальное место "Гейзерное" озеро.
Обед в кафе.
После обеда группа выдвигается обратно, на туркомплекс “Таежник”.
Санитарная остановка на Семинском перевале.
Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.
Протяженность: на авто – 500 км, пешком – 3 км.
Завтрак в кафе на территории т/к Таёжник.
В этот день туристы совершат экскурсию на моторных лодках по реке Катунь к Камышлинскому водопаду, который расположился на левом берегу Катуни и имеет высоту более 15 м.
У гостей будет возможность подняться на смотровую площадку, погулять по территории водопада и увидеть кроликов.
После прогулки – гости Алтая посетят сырный мастер-класс в деревне "Берендеевка", где не только узнают как готовится сыр, но и отведают его.
Обед в кафе на территории этно-отеля "Берендеевка".
Посещение Зубрового питомника – экспериментального хозяйства, единственного за Уралом.
Возвращение в Таёжник.
Ужин.
Протяженность: на авто – 160 км, пешком – 4 км.
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.
После завтрака выезд до с. Артыбаш, где начнется экскурсия на катерах по Телецкому озеру.
Его называют вторым Байкалом, оно входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а местные называют его "Золотым Озером"(Алтын Кёль).
Во время этой экскурсии вы увидите своими глазами пять удивительных чудес Телецкого озера.
Пять живописных водопадов – Киште (8 м), Корбу (12,8 м), Аю-Кечпес (80 м), Чодор (8 м) и Эстюбэ (8 м).
Эта программа для тех, кто хочет выйти за рамки классической экскурсии до водопада Корбу, для тех, кто хочет увидеть и узнать как можно больше о Телецком озере и его достопримечательностях.
Во время экскурсии наши экскурсоводы предоставят вам интересную информацию о Телецком озере, сведения о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, прогулка не обойдется без легенд и загадочных историй, которыми окутано Телецкое озеро.
Обед в кафе у водопада Корбу.
Возвращение на т/к Таежник.
Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.
На апрельский заезд замена экскурсии на "Уазинг по прителецкой тайге" до центральной усадьбы Алтайского гос. заповедника с. Яйлю.
Протяженность: на авто – 400 км, катер – 40 км. пешком – 1 км.
В этот день есть возможность приобрести прогулку на лошадях (1 час, оплачивается отдельно).
Внимание! Необходимо минимум за одни сутки сообщить гиду о желании, приобрести дополнительную экскурсию. Основной гид в данном случае не сопровождает гостей, а передает их в надежные руки своих коллег.
Мы предлагаем вам увлекательную поездку, маршрут которой включает посещение пасеки, Тавдинских пещер и смотровой площадки на горе Малая Синюха.
Мед – это еще одна визитная карточка алтайских гор.
Именно сладкий цветочный нектар, полученный из пыльцы высокогорных трав, особенно ценится любителями этого лакомства.
Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.
Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки.
Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры.
Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения.
Большая часть из них легко доступны.
Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет.
Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.
Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка:
Обед в кафе.
После обеда Экскурсия на гору Малая Синюха.
На гондольном подъемнике доберетесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь, горные хребты.
Возвращение на Таёжник.
Свободное время.
Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.
Протяженность: на авто – 150 км, пешком – 4 км.
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.
Выезд согласно выбранного варианта доставки.
В аэропорт г. Горно-Алтайска к рейсу самолета.
Обед в стоимость не входит.
Тур предусматривает проживание в Эко-отеле "Таежник" или аналогичных туркомплексах близ с. Манжерок и на туркомплексе “Кочевник” (в день выезда по Чуйскому тракту).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Двухместное размещение
(если вы едете один, то выбираете с подселением)
|82 000
|Доплата за одноместное размещение
|19 000
|Трехместное размещение (по одной заявке)
|78 500
Отель расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Категория номера “Стандарт плюс” - благоустроенные номера в новых коттеджах площадью 16 кв. м.
В номере: двуспальная или две 1,5 спальные кровати, полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор.
Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» – экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.
Стандартный благоустроенный номер в корпусе Козерог.
В номере: две 1,5-спальные кровати (или двуспальная), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi,.
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.
Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска организуется туристами самостоятельно. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник, предварительно позвонив на вокзал Чемала.
Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах определяет перевозчик (на эту цену туроператор не влияет) от 1 500 руб. из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; от 1 300 руб. от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7 000 руб. за машину (до 4-х мест), такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с/в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб/машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Также рекомендуем оформить страховку от клеща.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.