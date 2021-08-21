Приезд в эко-отель «Таежник».
Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прилетом не позднее 12:00, поскольку переезд до кордона Ару-Кем с учетом остановок занимает 4 часа.
Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл в эко-отель до 11:00, знакомство с гидом.
Если вся группа собралась рано – выезд по маршруту до кордона Ару-Кем, обед в придорожном кафе.
Если мы кого-то ожидаем из Барнаула, то обед в кафе “Таежник”.
После обеда выезд по маршруту, переезд до кордона Ару-Кем по знаменитому Чуйскому тракту
По дороге остановка на Семинском перевале, у памятника Суслику, посещение музея в с.Кулада.
Размещение, согласно выбранного варианта.
Ужин в кафе, баня, вечер знакомств.
Расстояние: авто 158 км.
Завтрак в кафе на кордоне.
Ознакомление с техникой безопасности конного туризма
Знакомство с алтайскими лошадками и распределение их между туристами.
В этот день Вас ожидает несложный конный переход.
Большая часть пути пролегает по грунтовой дороге среди смешанного леса, небольшое отклонение от которой приведет путников на полянку, где они оставят на время коней и совершат небольшой подъем к небольшой пещере, с полочки у выхода из которого открывается панорама на долину реки Арыгем, покрытой густым лесом.
Спустившись из пещеры путники снова садятся на лошадей и отправляются к потаенному горному озеру Ару-Кем.
Здесь путников уставших от суеты мира ждет безграничное ощущение тишины и безмятежности.
Обед в виде перекуса на берегу озера.
После обеда время для расслабляющего отдыха, наслаждения покоем, прогулки вокруг озера.
Возвращение на стоянку
Ужин в кафе, баня.
Мастер-класс по национальной игре Камчи – сбивание плеткой деревянных фигурок.
Расстояние: кони 8 км, пешком 2 км.
Завтрак в кафе.
Сев на уже знакомых лошадей, группа отправляется в путь.
Сегодня туристам предстоит преодолеть путь пролегающий по конным тропам среди хвойных лесов, с выходом в зону расположенную выше уровня леса, также путников ждут броды через небольшие горные речки.
По дороге путешественники посетят перевал на котором алтайцы обычно повязывают ленточки, здесь гостям Алтая расскажут правила их повязывания, какого цвета и как и почему повязывают дьялома в соответствии с древними традициями, а если Вы попадете на это место в полнолуние, то сможете погрузиться в сам обряд.
Обед в виде перекуса на полянке, расположенной на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря.
После обеда группа направляется к главной точке маршрута – перевалу Черный камень.
С него открывается великолепный вид на долину реки Каракол с высоты птичьего полета.
Здесь гости Алтая познакомятся с традициями установки Обо, узнают для чего их складывали, а также поучаствуют в строительстве нового.
После посещения перевала группа отправляется на стоянку, и част обратного пути проходит под сенью высшей точки Теректинского хребта – горы Уч-Энмек.
Вечером усталых путников ждет ужин в кафе, жаркая банька и мастер-класс по приготовлению традиционных алтайских сладостей из талкана.
Расстояние: кони 18 км
Завтрак в кафе, после которого группа отправляется в путь.
Конный переход этого дня не сложный, он снова пролегает в основном по грунтовым дорогам с небольшими отклонениями.
Первым объектом посещения станет урочище Сору – большая долина на которой расположено около 2-х тысяч курганов возраст которых более 5 тысяч лет.
Также в урочище расположено одно из самых больших скоплений балбалов, которых насчитывается более 7 тысяч, во время экскурсии гости узнают историю курганов а также историю их изучения.
Продолжив путь группа посещает место, где в древности располагалась плавильная печь, самой печи уже нет, но можно увидеть шлак, оставшийся от её деятельности.
Обед в виде перекуса на полянке у речки.
Следующей точкой экскурсии станет посещение наскальных рисунков, но чтобы их увидеть нужно будет подняться пешком на небольшой перевал.
Помимо наскальных рисунков туристов ждет посещение места проведения древних обрядов поклонения духам Алтая, откуда открывается вид на гору Уч-Энмек.
Спустившись к лошадкам, отправляемся на стоянку, где уже по сложившейся традиции путников ждут ужин в кафе и жаркая банька.
Вечером, мастер-класс по алтайской традиционной росписи.
Расстояние: кони 10 км, пешком 1 км.
Завтрак в кафе.
Конная тропа идет по территории природного парка Уч-Энмек.
Курганы расположены неподалеку от села Кулада на левом береку реки Каракол.
Самые крупные из курганов имеют диаметр 40 метров, а высоту более 2 метров.
В данной системе захоронений хорошо сохранилась так ограда длиной 300 метров выложенная плитами.
Преобладают сооружения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа VI—III вв. до н. э.)
Обед на берегу реки Каракол.
Возвращение к месту размещения.
Баня. Ужин.
Мастер-класс с элементами соревнования по стрельбе из самодельного лука
Расстояние: кони 25 км.
Ранний завтрак и выезд с территории кордона Ару-Кем до 08:00.
В этот день можно вылететь из аэропорта Горно-Алтайска на рейсах с вылетом после обеда, а также уехать до городов Барнаул (выезд ориентировочно в 16:00) и Барнаул и Новосибирск вечером в 22:30, возможно либо уехать в Горно-Алтайск, откуда можно уехать до данных городов в более раннее время.
Переночевать на территории эко-отеля Таежник возможно в палаточном лагере без дополнительной оплаты, в номерном фонде только при наличии свободных мест за дополнительную плату.
Для тех кто остается на территории эко-отеля Таежник до вечера возможно организовать экскурсию в национальный музей имени Анохина за дополнительную плату, также можно подняться пешком на гору Черепан, либо совершить экскурсию в ГЛК Манжерок, где на гондольном подъемнике можно подняться на обзорную площадку на горе Малая Синюха, откуда открывается вид на долину Катуни.
На территории отеля находится кафе в котором можно заказать блюда по меню.
Тур предусматривает проживание в палатках или в деревянных домиках (2-6 местные, одноместное размещение не предполагается).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде!.
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Полотенце (при размещении в палатках или домиках без удобств)
24. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ.
На маршрут допускаются дети с 10 лет в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),