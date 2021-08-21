Погружение в Алтай. Конный тур

Хотите погрузиться в быт и традиции коренного населения Горного Алтая, приобщиться к конному туризму, но при этом не

5
3 отзыва
Хотите погрузиться в быт и традиции коренного населения Горного Алтая, приобщиться к конному туризму, но при этом не отказывать себе в возможности отдыхать с максимально возможным для конного тура комфортом. Теперь это возможно.

Наш новый тур позволяет, живя в деревянных домиках, совершать увлекательные конные экскурсии с погружением в природу Алтая и его древнюю историю.

А по вечерам гостей ждет знакомство с бытом и традициями жителей Алтайских гор, ну и конечно же жаркая банька и посиделки у костра.
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
Погружение в Алтай. Конный тур
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Что вас ожидает 🤩

Незабываемое конное путешествие
Незабываемое конное путешествие
Нас ждут знакомство с алтайскими лошадками и увлекательные конные экскурсии
Жаркая банька
Жаркая банька
Банные процедуры снимут приятную усталость после насыщенного дня
Мастер-класс по стрельбе из лука
Мастер-класс по стрельбе из лука
Нас ждет мастер-класс с элементами соревнования по стрельбе из самодельного лука

Программа тура по дням

1 день
Заезд. Переезд до кордона Ару-Кем

Приезд в эко-отель «Таежник».

Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прилетом не позднее 12:00, поскольку переезд до кордона Ару-Кем с учетом остановок занимает 4 часа.

Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл в эко-отель до 11:00, знакомство с гидом.

Если вся группа собралась рано – выезд по маршруту до кордона Ару-Кем, обед в придорожном кафе.

Если мы кого-то ожидаем из Барнаула, то обед в кафе “Таежник”.

После обеда выезд по маршруту, переезд до кордона Ару-Кем по знаменитому Чуйскому тракту

По дороге остановка на Семинском перевале, у памятника Суслику, посещение музея в с.Кулада.

Размещение, согласно выбранного варианта.

Ужин в кафе, баня, вечер знакомств.

Расстояние: авто 158 км.

2 день
Пещера Арукемская – озеро Арукем

Завтрак в кафе на кордоне.

Ознакомление с техникой безопасности конного туризма

Знакомство с алтайскими лошадками и распределение их между туристами.

В этот день Вас ожидает несложный конный переход.

Большая часть пути пролегает по грунтовой дороге среди смешанного леса, небольшое отклонение от которой приведет путников на полянку, где они оставят на время коней и совершат небольшой подъем к небольшой пещере, с полочки у выхода из которого открывается панорама на долину реки Арыгем, покрытой густым лесом.

Спустившись из пещеры путники снова садятся на лошадей и отправляются к потаенному горному озеру Ару-Кем.

Здесь путников уставших от суеты мира ждет безграничное ощущение тишины и безмятежности.

Обед в виде перекуса на берегу озера.

После обеда время для расслабляющего отдыха, наслаждения покоем, прогулки вокруг озера.

Возвращение на стоянку

Ужин в кафе, баня.

Мастер-класс по национальной игре Камчи – сбивание плеткой деревянных фигурок.

Расстояние: кони 8 км, пешком 2 км.

3 день
Конная экскурсия на перевал Кара-Таш (Черный камень)

Завтрак в кафе.

Сев на уже знакомых лошадей, группа отправляется в путь.

Сегодня туристам предстоит преодолеть путь пролегающий по конным тропам среди хвойных лесов, с выходом в зону расположенную выше уровня леса, также путников ждут броды через небольшие горные речки.

По дороге путешественники посетят перевал на котором алтайцы обычно повязывают ленточки, здесь гостям Алтая расскажут правила их повязывания, какого цвета и как и почему повязывают дьялома в соответствии с древними традициями, а если Вы попадете на это место в полнолуние, то сможете погрузиться в сам обряд.

Обед в виде перекуса на полянке, расположенной на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря.

После обеда группа направляется к главной точке маршрута – перевалу Черный камень.

С него открывается великолепный вид на долину реки Каракол с высоты птичьего полета.

Здесь гости Алтая познакомятся с традициями установки Обо, узнают для чего их складывали, а также поучаствуют в строительстве нового.

После посещения перевала группа отправляется на стоянку, и част обратного пути проходит под сенью высшей точки Теректинского хребта – горы Уч-Энмек.

Вечером усталых путников ждет ужин в кафе, жаркая банька и мастер-класс по приготовлению традиционных алтайских сладостей из талкана.

Расстояние: кони 18 км

4 день
Конная экскурсия в долину курганов и к наскальным рисункам

Завтрак в кафе, после которого группа отправляется в путь.

Конный переход этого дня не сложный, он снова пролегает в основном по грунтовым дорогам с небольшими отклонениями.

Первым объектом посещения станет урочище Сору – большая долина на которой расположено около 2-х тысяч курганов возраст которых более 5 тысяч лет.

Также в урочище расположено одно из самых больших скоплений балбалов, которых насчитывается более 7 тысяч, во время экскурсии гости узнают историю курганов а также историю их изучения.

Продолжив путь группа посещает место, где в древности располагалась плавильная печь, самой печи уже нет, но можно увидеть шлак, оставшийся от её деятельности.

Обед в виде перекуса на полянке у речки.

Следующей точкой экскурсии станет посещение наскальных рисунков, но чтобы их увидеть нужно будет подняться пешком на небольшой перевал.

Помимо наскальных рисунков туристов ждет посещение места проведения древних обрядов поклонения духам Алтая, откуда открывается вид на гору Уч-Энмек.

Спустившись к лошадкам, отправляемся на стоянку, где уже по сложившейся традиции путников ждут ужин в кафе и жаркая банька.

Вечером, мастер-класс по алтайской традиционной росписи.

Расстояние: кони 10 км, пешком 1 км.

5 день
Конная экскурсия к Башадарским курганам

Завтрак в кафе.

Конная тропа идет по территории природного парка Уч-Энмек.

Курганы расположены неподалеку от села Кулада на левом береку реки Каракол.

Самые крупные из курганов имеют диаметр 40 метров, а высоту более 2 метров.

В данной системе захоронений хорошо сохранилась так ограда длиной 300 метров выложенная плитами.

Преобладают соору­жения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа VI—III вв. до н. э.)

Обед на берегу реки Каракол.

Возвращение к месту размещения.

Баня. Ужин.

Мастер-класс с элементами соревнования по стрельбе из самодельного лука

Расстояние: кони 25 км.

6 день
Переезд до эко-отеля Таежник, отъезд

Ранний завтрак и выезд с территории кордона Ару-Кем до 08:00.

В этот день можно вылететь из аэропорта Горно-Алтайска на рейсах с вылетом после обеда, а также уехать до городов Барнаул (выезд ориентировочно в 16:00) и Барнаул и Новосибирск вечером в 22:30, возможно либо уехать в Горно-Алтайск, откуда можно уехать до данных городов в более раннее время.

Переночевать на территории эко-отеля Таежник возможно в палаточном лагере без дополнительной оплаты, в номерном фонде только при наличии свободных мест за дополнительную плату.

Для тех кто остается на территории эко-отеля Таежник до вечера возможно организовать экскурсию в национальный музей имени Анохина за дополнительную плату, также можно подняться пешком на гору Черепан, либо совершить экскурсию в ГЛК Манжерок, где на гондольном подъемнике можно подняться на обзорную площадку на горе Малая Синюха, откуда открывается вид на долину Катуни.

На территории отеля находится кафе в котором можно заказать блюда по меню.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках или в деревянных домиках (2-6 местные, одноместное размещение не предполагается).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • в палатке – 38 000 руб./чел.;
  • в домиках, удобства на территории – 42 000 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные перевозки по программе
  • Аренда коней
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Размещение согласно выбранного варианта
  • 3-х разовое комплексное питание: завтрак и ужин в кафе, обед в виде перекуса в полевых условиях
  • Работа гида
  • Работа конюхов
  • Рекреационные сборы, входные билеты
  • Баня каждый день
  • Страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер до туркомплекса "Таежник" и обратно, кроме группового трансфера из а/п Горно-Алтайска
  • Страховка от клеща, её можно оформить дополнительно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок действия 1 год.
  • Проживание до и после начала тура
Место начала и завершения?
село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).

2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.

3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.

4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).

5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.

6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.

7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).

8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.

9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).

10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.

11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).

12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных

13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном

14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.

15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.

16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.

17. Маленький фонарик (налобный).

18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.

19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.

20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде!.

21. Сидение туристическое (хоба).

22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)

23. Полотенце (при размещении в палатках или домиках без удобств)

24. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.

Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).

Входит ли трансфер до места начала тура?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ.

Требования к подготовке и возрасту участников

На маршрут допускаются дети с 10 лет в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность).

Особенности маршрута
  • Подойдет для семейного отдыха, на маршрут допускаются дети от 10 лет.
  • Питание в кафе (завтрак и ужин), блюда из продуктов местного производства. Во время экскурсий – обеды в виде перекусов.
  • Баня каждый день.
  • На стоянке постоянно есть эл. энергия
  • Всегда можно выйти на связь, на стоянке (МТС – мобильная связь без интернета)
  • График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных или других объективных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
21 авг 2021
Очень рекомендую этот тур любителям лошадей, природы и культуры))

Маршрут простой, всему обучают. Впечатлений - море! Много исторических мест: курганы, петроглифы, святые места алтайцев. Инструктор Ирина подробно обо всем рассказывает!

Проживание на базе - комфортное. Каждый день топится баня: можно погреться, помыться, постирать вещи. Для похода это очень приятная роскошь!
А
3 июля 2021
Великолепный тур! С лошадьми при следовании техники безопасности проблем никаких не было. В нашей группе почти все были новички - и все нормально несколько дней сидели в седле. Кони - отлично обученные, спокойные. К ним быстро привыкаешь, даже жаль потом прощаться. Виды открывались совершенно потрясающие. С погодой, правда, не очень повезло: почти каждый день лили дожди. Из-за этого в последний день до заброшенной деревни доехать мы не смогли, ибо дороги размыло, и следовать дальше было опасно. Проживание - в уютных домиках, в каждом доме печь. Каждый вечер - горячая баня. Питание было просто отменным, порции - огромными. Отдельное "спасибо" хочется сказать нашим гидам - Учуралу и Антону. Учурал знает горы как свои пять пальцев, очень интересно рассказывает о традициях Алтая и его жителей, о жизни в этих краях, о воспитании, содержании и обращении с конями. Ориентируясь на погоду и состояние группы, он менял местами пункты нашей программы таким образом, чтобы мы, несмотря на погодные условия, смогли увидеть столько, сколько вообще возможно. Антон, несмотря на сравнительно небольшой опыт работы в качестве гида, оказывал неоценимую поддержку во время тура, оперативно разрешал все проблемы при их возникновении и вообще проявил себя себя великолепным гидом. В общем, всё было отлично, очень жаль было, что тур так быстро закончился, но, наверное, для новичков, которые пока ещё не поняли, любят ли они конные походы и смогут ли они их выдержать, это - идеальный вариант, именно то что надо.
А
16 июня 2022
В целом, претензий нет, все организовано четко и вовремя. Для удобства перед походом был создан чат с гидом в Вотсапе, чтобы мы могли задать все вопросы по тому, что взять с собой и как подготовиться к походу в целом.

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Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет»
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
5 600 за 1 человека
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
3 июля
10 июля
24 июля
31 июля
64 900 за 1 человека
Джип-тур «Фантастический Алтай»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
3 отзыва
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
39 000 за 1 человека
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.9
18 отзывов
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
22 авг
23 авг
24 авг
25 авг
от 14 000 за всё до 2 чел.
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