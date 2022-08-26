Встреча в аэропорту г. Барнаула или г. Горно-Алтайска.
Заселение после 14.00 (возможно более раннее заселение если номер свободен).
Сбор группы.
Обед в кафе на туркомплексе “Таежник”.
Экскурсия на Манжерокское озеро, которое находится недалеко от села Манжерок, у подножья гор Синюха и Малая Синюха.
Поднятие на кресельном подъемнике на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.
Возвращение на турбазу “Таежник”.
Ужин в кафе на туркомплексе “Таежник”.
Питание включено: обед, ужин.
Протяженность: авто – 10 км, пешком – 2 км.
Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник”.
Инструктаж по верховой езде.
Двухчасовая конная прогулка до места "Чертов палец", откуда открывается великолепная панорама на долину р. Катунь.
Обед в кафе на территории эко-отеля "Таежник".
Экскурсия в Тавдинские пещеры, мараловодческое хозяйство “Карым” и на пасеку "Медом в ухо".
В ходе экскурсии туристы познакомятся с благородными оленями – маралами и узнают о пользе продуктов мараловодства.
Гости Алтая получат уникальную возможность проследить весь технологический процесс изготовления пантосодержащих продуктов.
Во время посещения пасеки экскурсанты узнают о том, как живут и трудятся алтайские пчелы, а также об особенностях Алтайского меда.
Возвращение на туркомплекс "Таежник".
Ужин в кафе на туркомплексе “Таежник”.
Протяженность: авто – 70 км, кони – 10 км, пешком – 5 км.
Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник”.
Подготовка к сплаву:
Выезд к месту начала сплава – селу Чепош.
Прохождение порогов Семинский (2 кат. сложности), Мунинский (2 кат. сложности), Манжерокский (2 кат. сложности).
Посещение Камышлинского водопада.
Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, сладости).
Окончание сплава на туркомплексе "Таежник".
Ужин в кафе на туркомплексе “Таежник”.
Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: авто – 40 км, рафт – 40 км.
Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник”.
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту.
Знакомство с историей горного Алтая, с традициями коренного населения.
Посещение Семинского перевала – самого высокого перевала Чуйского тракта.
Обед в придорожном кафе.
Переезд до кордона Ару-Кем.
Пеший переход до озера Ару-Кем.
Чистейшее озеро у подножия горы Уч-Энмек, на высоте 1400 м. над уровнем моря.
По своей форме озеро напоминает сердце.
Температура воды позволит искупаться в жаркий летний день.
В окрестностях озера растут многие лекарственные растения, заросли кустарников и лиственничный лес.
Ночевка в деревянных домиках без удобств, вне зависимости от выбранной при бронировании категории размещения, на территории кордона Ару-кем.
Внимание! Размещение в домиках от 2-х до 6-ти человек в домике. В данный день одноместное размещение – невозможно!
Ужин в кафе на кордоне “Арукем”.
Баня (2 часа).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: авто – 150 км, пешком – 10 км.
Завтрак в кафе на кордоне “Арукем”.
Продолжаем путешествие по Чуйскому тракту до села Чибит.
Чуйский тракт сегодня – это крупнейшая трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.
Группу ожидают остановки на серпантинном горном перевале Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.
Обед в придорожном кафе.
После обеда экскурсия к памятнику Стремени.
Экскурсия к наскальным рисункам урочища Калбак-Таш, возраст которых датируется тысячелетиями.
Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.
Размещение на территории туркомплекса "Кочевник" (либо аналогичном) в деревянных домиках (или номерах с удобствами, в зависимости от стоимости тура).
Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: авто – 200 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин).
Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, которое одолели ледники и превратили в холодное озеро. 6 тысяч лет назад здесь уже жили люди.
Сейчас здесь работают геологи, археологи, этнографы, они изучают землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого и сине-зелено-фиолетовые горы.
Обед в кафе.
Экскурсия на Гейзеровое озеро.
Гейзеровое озеро (Голубое озеро, Серебряное озеро) в диаметре — 25-30 метров, редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой.
На зеркале озера есть разводы насыщенного бирюзового цвета округлой или овальной формы, в загадочной глубине время от времени оживают «гейзеры», посылая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, образуя на дне озера видимые круги.
Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее.
Возвращение на туркомплекс "Кочевник".
Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: пешком – 2 км, авто – 60 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Переезд в долину Чулышмана до туристского кемпинга «Эзен».
Путь этого дня начинается по Чуйскому тракту, затем в селе Акташ дорога поворачивает на не менее красивый Улаганский тракт, по которому расположено множество красивейших и известных многим туристам мест, и путешественники с ними обязательно познакомятся.
К таким местам относятся Красные ворота, множество высокогорных озер Улаганского нагорья, перевал Улаганский, с. Улаган.
Экскурсия в музей “Пазырык”.
Музей создан в 1998 году с целью сбора, сохранения, изучения и популяризации историко-культурного наследия теленгитов Улаганского района.
Состоит из четырех отделов: археологии, этнографии, истории, выставочного зала.
Особый интерес представляет копия древней колесницы из знаменитых Пазырыкских курганов.
Обед в кафе с. Улаган.
Пазырыкские курганы – это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н. э.
Встреча с перевалом Кату-Ярык, высота 1500 м.
С перевала открывается впечатляющий вид на долину реки Чулышман.
Спуск с перевала по серпантинной дороге в долину реки Чулышман.
По технике безопасности спуск с перевала осуществляется пешком, что дает возможность вдоволь насладиться видом на долину с высоты птичьего полета.
Долина отличается особым микроклиматом – тут почти всегда тепло и светит солнце.
Правда, дует довольно сильный ветер, но после сурового дыхания ледников берег горной красавицы реки Чулышман покажется райским местом.
Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках.
Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”.
Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: авто – 120 км, пешком – 5 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”.
День активного отдыха.
Пешая экскурсия на водопады долины реки Чулышман.
Долину реки Чулышман можно назвать долиной 1000 водопадов.
Огромное количество ручейков и речушек падают по крутым, практически отвесным склонам долины, образуя водопады различной высоты и мощности.
В первой половине дня посещение водопада Кур-Куре.
Огромная масса воды падает с высоты примерно 60 метров, образуя взвесь водной пыли переливающейся на солнце всеми цветами радуги.
Обед в кафе туркомплекса “Эзен”.
Радиальный выход на водопад Малданаш.
Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках.
Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”.
Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: пешком – 18 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”.
Автопереезд ниже на 30 км до урочища Аккурум.
Переправа на правый берег р. Чулышман, пеший подъем к чуду природы Алтая – «Каменные грибы».
"Каменные грибы" – это каменные столбы особой формы – с ножкой и шляпкой, похожие на грибы.
«Ножка» сложена из более мягких известняковых пород, которые разрушались веками под действием воды и ветра, благодаря чему образовались напоминающие грибы фигуры.
Возвращение на левый берег реки Чулышман.
Переезд до Телецкого озера.
Туристы увидят жемчужину Алтая с южного берега, который практически безлюден, в отличие от северного, где расположены населенные пункты и турбазы.
Обед.
Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру на катере до с. Артыбаш (2-3 часа).
Телецкое озеро – является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая. Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км.
По пути через озеро – экскурсия на водопад Корбу.
Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с одноименного горного хребта.
Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера – 323м.
Продолжение переезда до села Артыбаш на катере.
Затем на автомобиле до туркомплекса “Горное озеро”.
Размещение на туркомплексе “Горное озеро”.
Ужин в кафе туркомплекса “Горное озеро”.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: авто – 85 км, катер – 75 км, пешком – 3 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Горное озеро”.
Выезд до г. Горно-Алтайск.
Обед в кафе г. Горно-Алтайск.
Экскурсия в музей имени Анохина.
В фондах Национального музея хранится весь спектр предметов материальной и духовной культуры народов Республики Алтай: археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая, этнографические коллекции одежды и предметов и быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы.
Всего более 60 тысяч единиц хранения.
Уникальные коллекции: живописные и графические работы первого профессионального художника среди коренных народов Сибири, ученика И. И. Шишкина, Академии художеств – Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1500 работ); художника Николая Иванович Чевалкова и других; фонд редкой книги XVII – XX вв., иконы; археологические находки с мерзлотных курганов, оленные камни, изваяния, рунические письмена тюркского периода, шаманская атрибутика.
Экскурсия на гору Тугая г. Горно-Алтайск.
Переезд до т/к Таежник.
Ужин в кафе туркомплекса “Таежник”.
Вечером выезд в Барнаул, Новосибирск.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Для тех кто прилетел в Горно-Алтайск, выезд на следующий день.
Проживание за доп. плату, необходимо бронировать заранее, завтрак в стоимость не входит.
Тур предусматривает проживание на турбазах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Эко Туристический комплекс "Кочевник"
Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. Удаление от Горно-Алтайска 340 км, от Барнаула 610 км, от Новосибирска 850 км. Возможен палаточный кемпинг. Рекомендуется для любителей активного отдыха, для корпоративного отдыха, для семей с детьми.
В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.
На базе отдыха «Кочевник» предлагается 3 варианта размещения гостей:
Туристский комплекс «Таежник» расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Размещение:
На фото представлен номер стандарт.
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены (полотенце, личную кружку и пр.).
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону: от 1500,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем
Гостиницы в пределах города Горно-Алтайск. Мы заберем вас из любой гостиницы г. Горно-Алтайск, с. Майма, с. Карлушка, с. Рыбалка в день заезда до базовой точки начала тура в эко-отель Таёжник на индивидуальном трансфере за 500 руб/чел в одну-сторону. Такая же опция возможна по окончанию тура, но до аэропорта вам придется добираться самостоятельно!
Иная доставка. Остальная доставка от и до турбаз, гостиниц и отелей Республики Алтай до Таёжника будет являться индивидуальной и стоимость будет рассчитываться исходя из кол-ва людей и длительности переезда (минимальная 500 руб/чел).
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки.
Питание на маршруте трехразовое, организовано в кафе по комплексному меню, если иное не указано в программе тура (перекусы).
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
На маршрут допускаются дети с 7 лет в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность).
Маршрут осуществляется на туристских микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
На маршруте работают 1-2 инструктора, водитель.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Переворот рафта на пороге возможен, это нормальная рабочая ситуация. Все инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы. Турист на месте будет проинструктирован, что ему делать в случае переворота и тд. Благодаря гидрокостюму и спасжилету турист не замерзнет и не утонет.
Все вещи будут упакованы в специальные непромокаемые мешки – драйбеги, которые крепятся веревками к рафту. Продукты помещаются в бочки с плотной крышкой. В случае переворота вещи не испортятся, не намокнут (ну может немного). Технику лучше дополнительно упаковывать в специальные чехлы.
На маршруте группу сопровождает минимум два водных инструктора: рафт-гид и страхующий инструктор на каяке. Все туристы плывут на рафте с рафт-гидом. Впереди плывет страхующий инструктор на каяке. Инструктор на каяке первый просматривает пороги и передает информацию рафт-гиду, который помогает правильно пройти порог. Также, на судне обязательно есть спасконец («морковка») - верёвка длиной 15‑25 м с поплавком и карабином на конце для страховки с берега.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),