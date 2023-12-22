Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Вас ждут конные прогулки по алтайским лугам, исследование окрестностей на квадроцикле и знакомство с редкими зубрами.
Расслабиться помогут купание в чане с ароматными местными травами, а также неспешные вечера в уютных шале.
Вы пройдетесь по подвесному мосту над Катунью, прокатитесь по канатной дороге и посетите уединённый скальный монастырь.
Насыщенные, но комфортные выходные специально сбалансированы для знакомства с особенностями Алтая — вам не захочется уезжать.
дек
янв
янв
фев
мар
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|51 000 ₽
Описание
Организационные детали
Можно с детьми от пяти лет.
Программа тура по дням
Общение с краснокнижными животными, квадроциклы и вечерний релакс
Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в горнолыжный комплекс «Манжерок». Поднимемся по канатной дороге, будем гулять и наслаждаться панорамными видами.
Посещение зубрового питомника. После завтрака поедем смотреть на краснокнижных зубров — в холодное время года животные возвращаются с гор и спускаются в зубровый заповедник, где о них заботятся в течение зимнего периода.
Заселение в отель, отдых.
По долине с ветерком и алтайский релакс. После отдыха покатаемся на квадроциклах по горному плато и застанем закат в горах.
Вечером вы согреетесь в ароматном сибирском чане с травами: будем пить чай, париться и отдыхать после насыщенного дня.
Неукротимая Катунь
Виды вдоль главной реки Алтая. После завтрака направляемся к Ороктойскому мосту, самому глубокому месту реки Катуни: оттуда открывается прекрасный вид на Чемальскую долину. Затем посетим остров Патмос с женским монастырём: единственный путь к нему лежит через подвесной мост на высоте 15 метров.
Далее по козьей тропинке вдоль Катуни идём до Чемальской ГЭС: гидроэлектростанция, построенная в 1935 году, стала удобным местом для осмотра окрестностей. Также здесь можно купить местные сувениры.
Местная фауна. После обеда вам предстоит конная прогулка по алтайским лугам под руководством инструктора.
Затем вас ждёт посещение пасеки. После небольшой экскурсии по пчелиной ферме для вас проведут дегустацию алтайского мёда. Вы также сможете приобрести для себя полезные натуральные продукты: местный чай, орехи, скрабы и т. д.
Возвращение на базу, ужин и отдых после насыщенного дня.
Возвращение домой
После завтрака мы отвезём вас в аэропорт или на другую турбазу, где вы сможете продолжить отдых.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Горно-Алтайск, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.