Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в горнолыжный комплекс «Манжерок». Поднимемся по канатной дороге, будем гулять и наслаждаться панорамными видами.

Посещение зубрового питомника. После завтрака поедем смотреть на краснокнижных зубров — в холодное время года животные возвращаются с гор и спускаются в зубровый заповедник, где о них заботятся в течение зимнего периода.

Заселение в отель, отдых.

По долине с ветерком и алтайский релакс. После отдыха покатаемся на квадроциклах по горному плато и застанем закат в горах.

Вечером вы согреетесь в ароматном сибирском чане с травами: будем пить чай, париться и отдыхать после насыщенного дня.