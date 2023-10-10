Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и попробовать алтайский мёд
А еще посмотрим остров Патмос, покатаемся на лошадях, поймаем баланс на подвесных мостах и насладимся натуральным алтайским медом.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 900 ₽
Описание
Организационные детали
На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Проживание. Двухместное размещение в глэмпинге на выбор: тенты в «Чепош Парк» / «Айвенго» / «Бадан» / «Вдох» / «108 желаний» / Garden Glamp / «Лесная лагуна» /«Ороктой Парк» / Cloud Park (доплата за проезд к глэмпингу по бездорожью — 5000 руб. с человека за весь тур)
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины — в кафе с дополнительную плату.
Связь и интернет. Возможно отсутствие связи и Интернета.
Программа тура по дням
Камышлинский водопад, речные пороги Катуни
Встреча и треккинг к водопадам. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или в городе и сразу поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни. Так как на машине к водопаду близко не подобраться, устроим небольшую пешую прогулку на 2,5 км: пройдем по подвесному мосту и поднимемся по тропинкам к двум водным каскадам. Насладимся свежестью и шумом воды и сделаем отличные фотоснимки. Обратно можно пойти по той же дороге или прокатиться на моторафте по реке Катунь.
Живописные речные пороги. Затем поедем к Тельдекпенским порогам недалеко от поселка Ороктой. На русский название «Тельденпек» переводится как «поднявшаяся дорога». Эти места очень любят туристы на рафтах и байдарках. Мы посмотрим на все с подвесного моста и, возможно, увидим сплавляющиеся байдарки.
Остров Патмос, долина горных духов и алтайский мед
Остров-скала с подвесным мостом. Позавтракаем и отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, особенно остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.
Алтайский мед. После Чемала поедем на пасеку. Пчеловоды расскажут, как устроено жилище пчел и угостят свежим медом. Все, что понравится, можно приобрести и увезти с собой домой.
Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Чечкыш. Ее называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь.
Вдоволь нагулявшись и зарядившись красотой природы, вернемся в наш уютный глэмпинг.
Канатная дорога, конная прогулка и общение с алтайскими мастерами
Конная прогулка на гору. Позавтракаем, соберем вещи и будем выселяться из глэмпинга. Можно отправиться на конную прогулку (за дополнительную плату). Программа будет зависеть от вашего умения держаться в седле: можно поехать по очень живописному маршруту в гору и по перевалу добраться до вершины Прикатунского гребня. Этот вариант займет примерно два часа и доступен даже для новичков. Виды с горы впечатляют, а крутой спуск обратно добавит адреналина и экстремальных ощущений. Можно сократить или удлинить маршрут, в зависимости от вашего желания и навыков.
По желанию и за доплату можем устроить сплав по Катуни по маршруту «2 порога»: стартуем чуть выше с. Чемал и пройдём пороги Бийка и Еландинский. Проходить маршруты вы будете на рафтах, которые вмещают 10 или 12 человек. На этот маршрут допускаются дети старше 14 лет и взрослые. Гидрокостюмы включены в стоимость. Инструкторы, которые будут с вами, прошли аттестацию, а многие имеют спортивные разряды. Возможны другие маршруты.
Алтайские мастера. Затем отправимся в село Аскат, которое славится своими художниками и мастерами. Здесь можно найти оригинальные сувениры ручной работы: необычные изделия из глины, дерева, металла или других материалов. Самое время выбрать подарки родным и близким. А еще можно заглянуть в музей-усадьбу семьи Головань, центр русской культуры «Лукоморье» или Льняную лавку.
На канатке в горы. Завершающий пункт нашей программы — горнолыжный курорт Манжерок. По современной канатной дороге можно подняться на гору Малая Синюха на высоту 1020 метров и полюбоваться великолепными видами на реку Катунь и алтайские горы. После этого вернемся в Горно-Алтайск. Мы отвезем вас в аэропорт к вечерним рейсам или в гостиницу, если вы хотите остаться на Алтае еще на несколько дней.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в глэмпинге (стоимость тура дана при двухместном размещении)
- Экскурсии по программе
- Завтраки
- Услуги гида, возможно в формате гида-водителя
- Входные билеты (кроме канатной дороги и моторафта на Камышлинском водопаде)
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (по запросу)
- Обеды и ужины
- Тент-хаус с индивидуальной купелью
- Баня
- Билеты на канатную дорогу - взрослый 1200 руб., детский - 800 руб
- Конная прогулка «Взгляд с вершины»
- Моторафт на Камышлинском водопаде - 500 руб./чел
- Прокат снаряжения
- Сплав по Катуни - стоимость по запросу, зависит от маршрута
- Сувениры и личные расходы
- Проезд к глэмпингу «Ороктой парк» - 5000 руб. с человека за тур
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Безопасности никакой нет, водитель не опытный, никто не пристегивается. Ноу нас все хорошо прошло. Так же еда не особо понравилась, ожидали местную кухню, а получили как в Сочи: шаурма, чебуреки, шашлык. Рынки и достопримечательности тоже провал, всё Китайское, все подделка, домой привезли только чай.
Поеду туда ещё только с палатками. Алтай хорош только в глуши. Красота гор все перекрывает.