Конная прогулка на гору. Позавтракаем, соберем вещи и будем выселяться из глэмпинга. Можно отправиться на конную прогулку (за дополнительную плату). Программа будет зависеть от вашего умения держаться в седле: можно поехать по очень живописному маршруту в гору и по перевалу добраться до вершины Прикатунского гребня. Этот вариант займет примерно два часа и доступен даже для новичков. Виды с горы впечатляют, а крутой спуск обратно добавит адреналина и экстремальных ощущений. Можно сократить или удлинить маршрут, в зависимости от вашего желания и навыков.

По желанию и за доплату можем устроить сплав по Катуни по маршруту «2 порога»: стартуем чуть выше с. Чемал и пройдём пороги Бийка и Еландинский. Проходить маршруты вы будете на рафтах, которые вмещают 10 или 12 человек. На этот маршрут допускаются дети старше 14 лет и взрослые. Гидрокостюмы включены в стоимость. Инструкторы, которые будут с вами, прошли аттестацию, а многие имеют спортивные разряды. Возможны другие маршруты.

Алтайские мастера. Затем отправимся в село Аскат, которое славится своими художниками и мастерами. Здесь можно найти оригинальные сувениры ручной работы: необычные изделия из глины, дерева, металла или других материалов. Самое время выбрать подарки родным и близким. А еще можно заглянуть в музей-усадьбу семьи Головань, центр русской культуры «Лукоморье» или Льняную лавку.

На канатке в горы. Завершающий пункт нашей программы — горнолыжный курорт Манжерок. По современной канатной дороге можно подняться на гору Малая Синюха на высоту 1020 метров и полюбоваться великолепными видами на реку Катунь и алтайские горы. После этого вернемся в Горно-Алтайск. Мы отвезем вас в аэропорт к вечерним рейсам или в гостиницу, если вы хотите остаться на Алтае еще на несколько дней.