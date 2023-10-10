Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
Авторский тур в Горно-Алтайске

Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и попробовать алтайский мёд

4
1 отзыв
Это трехдневное путешествие полностью переключит вас от городских забот и суеты: будем жить в глэмпинге среди природы и при этом с комфортом, любоваться звездами, вдыхать ароматы горных трав и наслаждаться плеском воды горной реки.

А еще посмотрим остров Патмос, покатаемся на лошадях, поймаем баланс на подвесных мостах и насладимся натуральным алтайским медом.
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Проживание. Двухместное размещение в глэмпинге на выбор: тенты в «Чепош Парк» / «Айвенго» / «Бадан» / «Вдох» / «108 желаний» / Garden Glamp / «Лесная лагуна» /«Ороктой Парк» / Cloud Park (доплата за проезд к глэмпингу по бездорожью — 5000 руб. с человека за весь тур)

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины — в кафе с дополнительную плату.

Связь и интернет. Возможно отсутствие связи и Интернета.

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад, речные пороги Катуни

Встреча и треккинг к водопадам. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или в городе и сразу поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни. Так как на машине к водопаду близко не подобраться, устроим небольшую пешую прогулку на 2,5 км: пройдем по подвесному мосту и поднимемся по тропинкам к двум водным каскадам. Насладимся свежестью и шумом воды и сделаем отличные фотоснимки. Обратно можно пойти по той же дороге или прокатиться на моторафте по реке Катунь.

Живописные речные пороги. Затем поедем к Тельдекпенским порогам недалеко от поселка Ороктой. На русский название «Тельденпек» переводится как «поднявшаяся дорога». Эти места очень любят туристы на рафтах и байдарках. Мы посмотрим на все с подвесного моста и, возможно, увидим сплавляющиеся байдарки.

Камышлинский водопад, речные пороги КатуниКамышлинский водопад, речные пороги КатуниКамышлинский водопад, речные пороги КатуниКамышлинский водопад, речные пороги КатуниКамышлинский водопад, речные пороги КатуниКамышлинский водопад, речные пороги Катуни
2 день

Остров Патмос, долина горных духов и алтайский мед

Остров-скала с подвесным мостом. Позавтракаем и отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, особенно остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.

Алтайский мед. После Чемала поедем на пасеку. Пчеловоды расскажут, как устроено жилище пчел и угостят свежим медом. Все, что понравится, можно приобрести и увезти с собой домой.

Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Чечкыш. Ее называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь.

Вдоволь нагулявшись и зарядившись красотой природы, вернемся в наш уютный глэмпинг.

Остров Патмос, долина горных духов и алтайский медОстров Патмос, долина горных духов и алтайский медОстров Патмос, долина горных духов и алтайский медОстров Патмос, долина горных духов и алтайский медОстров Патмос, долина горных духов и алтайский мед
3 день

Канатная дорога, конная прогулка и общение с алтайскими мастерами

Конная прогулка на гору. Позавтракаем, соберем вещи и будем выселяться из глэмпинга. Можно отправиться на конную прогулку (за дополнительную плату). Программа будет зависеть от вашего умения держаться в седле: можно поехать по очень живописному маршруту в гору и по перевалу добраться до вершины Прикатунского гребня. Этот вариант займет примерно два часа и доступен даже для новичков. Виды с горы впечатляют, а крутой спуск обратно добавит адреналина и экстремальных ощущений. Можно сократить или удлинить маршрут, в зависимости от вашего желания и навыков.

По желанию и за доплату можем устроить сплав по Катуни по маршруту «2 порога»: стартуем чуть выше с. Чемал и пройдём пороги Бийка и Еландинский. Проходить маршруты вы будете на рафтах, которые вмещают 10 или 12 человек. На этот маршрут допускаются дети старше 14 лет и взрослые. Гидрокостюмы включены в стоимость. Инструкторы, которые будут с вами, прошли аттестацию, а многие имеют спортивные разряды. Возможны другие маршруты.

Алтайские мастера. Затем отправимся в село Аскат, которое славится своими художниками и мастерами. Здесь можно найти оригинальные сувениры ручной работы: необычные изделия из глины, дерева, металла или других материалов. Самое время выбрать подарки родным и близким. А еще можно заглянуть в музей-усадьбу семьи Головань, центр русской культуры «Лукоморье» или Льняную лавку.

На канатке в горы. Завершающий пункт нашей программы — горнолыжный курорт Манжерок. По современной канатной дороге можно подняться на гору Малая Синюха на высоту 1020 метров и полюбоваться великолепными видами на реку Катунь и алтайские горы. После этого вернемся в Горно-Алтайск. Мы отвезем вас в аэропорт к вечерним рейсам или в гостиницу, если вы хотите остаться на Алтае еще на несколько дней.

Канатная дорога, конная прогулка и общение с алтайскими мастерамиКанатная дорога, конная прогулка и общение с алтайскими мастерамиКанатная дорога, конная прогулка и общение с алтайскими мастерамиКанатная дорога, конная прогулка и общение с алтайскими мастерамиКанатная дорога, конная прогулка и общение с алтайскими мастерамиКанатная дорога, конная прогулка и общение с алтайскими мастерами

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в глэмпинге (стоимость тура дана при двухместном размещении)
  • Экскурсии по программе
  • Завтраки
  • Услуги гида, возможно в формате гида-водителя
  • Входные билеты (кроме канатной дороги и моторафта на Камышлинском водопаде)
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение (по запросу)
  • Обеды и ужины
  • Тент-хаус с индивидуальной купелью
  • Баня
  • Билеты на канатную дорогу - взрослый 1200 руб., детский - 800 руб
  • Конная прогулка «Взгляд с вершины»
  • Моторафт на Камышлинском водопаде - 500 руб./чел
  • Прокат снаряжения
  • Сплав по Катуни - стоимость по запросу, зависит от маршрута
  • Сувениры и личные расходы
  • Проезд к глэмпингу «Ороктой парк» - 5000 руб. с человека за тур
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
К
10 окт 2023
От сайта остались приятные эмоции. От гидов тоже, правда от Алтая остались неоднозначные впечатления.
Безопасности никакой нет, водитель не опытный, никто не пристегивается. Ноу нас все хорошо прошло. Так же еда не особо понравилась, ожидали местную кухню, а получили как в Сочи: шаурма, чебуреки, шашлык. Рынки и достопримечательности тоже провал, всё Китайское, все подделка, домой привезли только чай.
Поеду туда ещё только с палатками. Алтай хорош только в глуши. Красота гор все перекрывает.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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