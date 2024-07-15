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Авторский тур
6 дней
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Отдохнуть на свежем воздухе, покататься на лошадях и поучаствовать в семейной фотосессии
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, вторая половина дня
15 июля в 14:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
22 июня в 12:00
6 июля в 12:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
53 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Ороктойский мост»
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