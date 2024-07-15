Ороктойский мост – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Ороктойский мост» в Горно-Алтайске, цены от 52 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Отдохнуть на свежем воздухе, покататься на лошадях и поучаствовать в семейной фотосессии
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, вторая половина дня
15 июля в 14:00
52 500 за человека
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
22 июня в 12:00
6 июля в 12:00
85 000 за человека
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
53 300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Ороктойский мост»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
  2. Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
  3. Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Ороктойский мост" можно забронировать 3 тура от 52 500 до 85 000.
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