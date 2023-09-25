Ездила в Алтай первый раз и ни разу за время поездки не пожалела, что в интернете наткнулась именно на этот тур; изначально понравилась его соотношение цена/качество/список локаций на 5 дней. Мне понравилось вообще всё, а именно:

1) забрали с места проживания;

2) вкусное сбалансированное питание (шашлыки, рыба, кашки, супчики, салаты…), вообщем такое, чтобы досыта наесться и при этом не переесть;

3) небольшое количество человек в группе;

4) уютные турбазы со всеми современными удобствами и баней с сауной;

5) предусмотренность тура и для ленивых и не очень, т. е. есть просто езда на комфортной машине по Чуйскому и Чемальскому трактам между локациями, пешие прогулки к/по локациям, и есть подъёмы в гору (без них, всё-таки, было бы не так интересно + настоящий турист должен всё испытать в поездке)

6) достаточное количество времени на фотографии; для девушек, которым в путешествии ОЧЕНЬ важно сделать красивые фотографии, этот тур как нельзя подходящий, потому что на многие локации можно поехать в платье или юбке, если погода тёплая;

7) организатор тура Андрей!!! Он вкусно готовил, был очень отзывчивым и дружелюбным, учитывал наши просьбы. Я считаю, что мне и моей группе очень повезло с ним, а ему с нами☺️



Кстати, организатор тура -- турфирма "Твой Алтай". У неё есть ещё много других авторских туров на каждое новое путешествие в Республику Алтай!!!



P. S. Андрей, желаю процветания вашей турфирме и побольше всем всегда довольных туристов! А также спасибо Вам и моей группе за красивые фотографии, дружескую атмосферу, хорошее впечатление от путешествия ❤️