Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
мая
мая
июн
июн
июн
июн
июл
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), сменную обувь (кроссовки, кеды), сандалии, шерстяные носки, брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок с коротким рукавом, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утеплённую куртку, тёплую шапку. Возьмите также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце. Ещё понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки. Из документов нужны паспорт, СНИЛС, медицинский полис.
Маршрут подходит для людей с любой физической подготовкой. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. На базах Горного Алтая в домиках с удобствами. 2-, 3-местное размещение (на усмотрение организатора)
Питание. Включено горячее двухразовое питание — завтраки и ужины. Обеды — за доплату
Связь и интернет. В местах проживания интернет есть, для сотовой связи операторы «Билайн» и «МТС» предпочтительнее. На экскурсиях во время пути связь может теряться
Программа тура по дням
Из Барнаула/Горно-Алтайска в Чибит
Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Я расскажу вам легенду о ней, а ещё мы сможем узнать о предстоящей погоде: если вершину горы видно четко и ясно, будет стоять хорошая погода, а если её затянули облака или туман — быть дождю. Затем остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.
Покорим крутой перевал Чике-Таман. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи. У памятника Кольке Снегирёву вы узнаете историю Чуйского тракта и первых водителей, которые по нему проехали. Вечером разместимся на уютной базе в селе Чибит.
Всего за день проедем 350 км.
Гейзерное озеро, Курайская степь и Кызыл-Чин
С утра побываем на лесном Гейзерном озере — небольшом водоёме, подпитываемом родниками. Поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. Затем доедем до Курайской степи, похожей на пустыню, окружённую снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, возвышающимися на 4000 метров.
Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же Алтайский Марс. Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, и устроим незабываемые фотосессии. Также вас ждёт прогулка на Марс-2 (маршрут занимает 2 часа, около 6 км без значительного набора высоты). Тропинка будет вести нас вдоль реки, где растут кустарники и деревья причудливой формы, а ландшафты из-за потрескавшейся почвы кажутся неземными — это начало Чуйской степи.
За день проедем 200 км.
Святилище Адыр-Кан, террасы Катуни и порог Ильгумень, Семинский перевал
Сегодня продолжим наше путешествие по Чуйскому тракту. Прикоснёмся к истории скифов в святилище Адыр-Кан: рассмотрим петроглифы на отвесной скале, выполненные архаичной техникой нанесения рисунка несколько тысяч лет назад, и каменную стелу бронзовой эпохи.
Полюбуемся катунскими речными террасами — ровными площадками естественного происхождения, образующими громадные ступени. Заедем на порог Ильгумень, где часами можно наблюдать за бурлящим водным потоком: Катунь ускоряет движение, и вверх взлетают громадные волны. Покорим Семинский перевал высотой 1717 метров и насладимся видом царственных кедров.
Вечером разместимся на уютной базе в Чемальском районе и отдохнём.
«Долина горных духов», Ороктойский мост, о. Патмос, экскурсия по пасеке
Этот день начнём с экскурсии по «Долине горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт одноимённый ручей. Побываем у водопада и полюбуемся долиной Катуни со смотровой площадки. Увидим пещеру и наскальные рисунки, в которых отражены быт и история скифов.
Затем доедем до Ороктойского моста. Этот висячий мост над самым глубоким участком Катуни изначально был деревянным, но в 1997 году его перестроили. При желании посетим храм апостола Иоанна Богослова, написавшего последнюю книгу Нового Завета «Апокалипсис». Монастырь расположен на о. Патмос, названном в честь греческого острова, где когда-то молился святой, и где, по легенде, искали уединения монахи. Пройдём по «козьей тропе» вдоль реки до Чемальской ГЭС.
После заглянем на пасеку, где послушаем рассказ о содержании пчёл, сборе и сортах мёда и продегустируем продукцию.
Реки и пещеры
В этот день посмотрим на Зубы дракона — гряду острых скал, торчащих посреди течения. Исследуем Тавдинские пещеры, где увидим стоянку древнего человека и карстовую арку. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Н. К. Рериху. Также здесь находится грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с живописным видом на Катунь. В Барнаул мы вернёмся около 18:00, в Горно-Алтайск — около 14:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях на комфортабельном автобусе
- Встреча и трансфер из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии по программе
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (2-, 3-местное размещение)
- Двухразовое питание, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
- Посещение бани (1 раз на группу)
- Медицинская страховка
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Перелёт
- Обеды
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Автотур,, Знакомство с Алтаем.,
Все очень понравилось! Водитель,гид,и повар Игорь был очень внимательным, дружелюбным,от него мы узнали очень много интересного об Алтае! Нам надолго запомнится отдых! Будет возможность приедем ещё.
Были в туре 23-24 июня. Замечательный тур для тех кто едет первый раз для ознакомления. Очень много красивых видов, нереальный контраст пейзажей. Ближний Алтай и особенно Чемал выглядит как курортный городок, через пару лет будет им точно. Красивые горы, леса, особенно прекрасна река Катунь. На ближнем Алтае больше цивилизации и климат более привычен, но самое необычные пейзажи для людей, которые живут в центральной России будут на дальней части Алтая. Начиная с Чике-Тамана все меняется и начинается степь в которой пасутся стада коров и коз без пастухов, скачут лошадки, тут виды напоминают red dead redemption 2, просто супер красиво.
Хочу сказать спасибо за гида Аркадия, человек все знает, все рассказывает и самое главное видно как он любит Алтай и его историю, как ему нравится возить людей каждый тур и все рассказывать и показывать, плюс бонусом с Аркадием идут его кулинарные умения, первый раз вижу, чтобы гиды заморачивались и готовили необычную еду, особенно кремовый суп, Аркадий, большое спасибо за компанию.
Как итог, тур очень хороший для первого знакомства с Алтаем, самые популярные и доступные места вам покажут, не надо от него ожидать, что вас прокатят по всему региону и покажут каждый необычный закоулок, за пять дней этого тура у нас даже не было свободного времени почти и мы посмотрели только малую часть Алтая, но уже думаем через год приехать на пару недель.
Спасибо за организацию и спасибо всей нашей группе, которая была, Аркадий, Сергей, Лида, Яна, Ксюша, Аня
На фотке во вложении маршрут для понимания
Организация на очень хорошем уровне.
Всё, что было заявлено в программе туру: выполнено и перевыполнено!!!!
Обязательно будем рекомендовать вас!
Первое знакомство с Алтаем прошло на 5+. Понравилось все. Группа у нас собралась отличная. Организация тура очень понравилась. Все было комфортно. Погода нас порадовала тёплыми и солнечными денёчками. Нашим сопровождающим был Павел. Он же отличный водитель и гид, и повар. С ним на дороге и на бездорожье нестрашно. Рассказывал о местах, которые проезжали и там где были, отвечал на все наши расспросы.
Река Катунь покорила моё сердце) Горный Алтай золотой осенью великолепен!!! Теперь к обязательной программе - весенний Алтай)
Спасибо Андрею за подбор группы и организацию тура!
Спасибо Павлу за комфорт и отличную компанию в этом туре!
1) забрали с места проживания;
2) вкусное сбалансированное питание (шашлыки, рыба, кашки, супчики, салаты…), вообщем такое, чтобы досыта наесться и при этом не переесть;
3) небольшое количество человек в группе;
4) уютные турбазы со всеми современными удобствами и баней с сауной;
5) предусмотренность тура и для ленивых и не очень, т. е. есть просто езда на комфортной машине по Чуйскому и Чемальскому трактам между локациями, пешие прогулки к/по локациям, и есть подъёмы в гору (без них, всё-таки, было бы не так интересно + настоящий турист должен всё испытать в поездке)
6) достаточное количество времени на фотографии; для девушек, которым в путешествии ОЧЕНЬ важно сделать красивые фотографии, этот тур как нельзя подходящий, потому что на многие локации можно поехать в платье или юбке, если погода тёплая;
7) организатор тура Андрей!!! Он вкусно готовил, был очень отзывчивым и дружелюбным, учитывал наши просьбы. Я считаю, что мне и моей группе очень повезло с ним, а ему с нами☺️
Кстати, организатор тура -- турфирма "Твой Алтай". У неё есть ещё много других авторских туров на каждое новое путешествие в Республику Алтай!!!
P. S. Андрей, желаю процветания вашей турфирме и побольше всем всегда довольных туристов! А также спасибо Вам и моей группе за красивые фотографии, дружескую атмосферу, хорошее впечатление от путешествия ❤️
Все очень хорошо организованно: еда, жильё, места. Гид знает и любит свое дело; ответит на любой вопрос, расскажет, покажет. Учитываются пожелания. Кормят очень много и вкусно. Гид сам кормит и возит во все места, рассказывает и показывает.
Места завораживают своей красотой, есть дополнительные экскурсии за дополнительную плату. Я считаю, что я не капли не потеряла, выбирая тур, наоборот, все очень выгодно и удобно. Если брать экскурсии по отдельности: жилье + еда + транспорт+ экскурсии, вышло бы намного дороже.
Мы ездили семьей и каждому понравилось. Это явно стоит того. Мы увидели разные стороны Алтая, всю его многогранность и красоту.