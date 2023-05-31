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Программа тура по дням
Встреча гостей и переезд в с. Чемал
Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайск и в 10:00 начинается тур.
Поэтому рекомендуем прилетать на утренних рейсах или заранее.
Переезжаем до отеля в с. Чемал.
В пути примерно 1 час 20 мин.
И уже красавица река Катунь будет сопровождать Вас всю дорогу, а гид начнет рассказывать интересные истории про Алтай.
Заедем на обед в кафе (доп. плата).
После обеда размещаемся в отеле, немного времени на отдых и затем примерно в 15:00 прогулка к знаменитому острову Патмос, на котором расположен действующий храм.
Далее по козьей тропе прогулка вдоль Катуни на Чемальскую ГЭС, где много различных сувенирных лавок, кафе.
Путешествие по Чуйскому тракту
После завтрака отправляемся по уникальному Чуйскому тракту.
Проехать по этой красивейшей дороге России – все равно, что пересечь всю Россию.
Меняются природные зоны и климат, горные цепи удивляют своим разнообразием.
Это классное путешествие не оставит никого равнодушным.
Пребывание в настоящем глубоком Горном Алтае – прямое знакомство с этим уникальным и благодатным краем.
Минуя два горных перевала Семинский и Чике-Таманский, останавливаясь на слиянии быстрых рек, мы доезжаем до кульминации дня – Гейзерного озера.
Это озеро считаемся одним из уникальных озер России и занимает третью позицию.
Это небольшое термальное озеро, которое называют Потайным, Серебряным или Голубым с удивительно красивым бирюзовым цветом воды и дном из ярко-голубого ила и песка.
На дне этого горного водоема бьют термальные источники, ежеминутно меняя картину дна и вынося из-под земли красивейший ярко-голубой ил.
Конечно, доедем и полюбоваться белоснежными вершинами Северо-Чуйского хребта.
Экскурсия на целый день, в кафе по пути перекусим (средний чек 450 руб.).
Возвращение в отель поздно вечером.
Дополнительно вход на озеро – 100 руб.
Долина Духов и местная пасека
После завтрака отправляемся путешествовать по долине р. Катунь – это главная река Алтая.
Много легенд и историй про эту долину поведает Вам гид.
Кульминация – самое узкое место Катуни!
В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно!
По возвращению заедем на местную пасеку – очень интересное место.
Примерно с 15:00 будет свободное время.
Можно будет самостоятельно прогуляться по окрестностям, покататься на лошадках и квадроциклах.
Чемал – развитая туристическая территория, каждый найдет занятие для себя по душе.
Отъезд
Ранний выезд в аэропорт, ориентировочно в 6:00.
Время выезда гид объявит заранее.
Если у кого-то из гостей вылет в другое время, то добирается до аэропорта самостоятельно, как ему удобнее.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|29 900
|38 000
|23 800
Варианты проживания
Отель «Роял Комфорт»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по программе
- Сопровождение-гид
- Экскурсионная программа под ключ
- Размещение в отеле “Роял Комфорт”
- Завтраки каждый день
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины, заезжаем в кафе)
- Доп. услуги (конные прогулки, доп. экскурсии)
- Входы на экскурсионные объекты (100 руб. Гейзерное озеро)
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Все организовано чётко и грамотно.
Отдельная благодарность экскурсоводам Ирине, Дмитрию, Светлане, менеджерам Елене и Жанне
Люди любят свой прекрасный край. Это очень во всем заметно и ценно
Отдельное спасибо за гостинец от фирмы, было приятно получить этот знак внимания:)