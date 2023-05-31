1 день

Встреча гостей и переезд в с. Чемал

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайск и в 10:00 начинается тур.

Поэтому рекомендуем прилетать на утренних рейсах или заранее.

Переезжаем до отеля в с. Чемал.

В пути примерно 1 час 20 мин.

И уже красавица река Катунь будет сопровождать Вас всю дорогу, а гид начнет рассказывать интересные истории про Алтай.

Заедем на обед в кафе (доп. плата).

После обеда размещаемся в отеле, немного времени на отдых и затем примерно в 15:00 прогулка к знаменитому острову Патмос, на котором расположен действующий храм.

Далее по козьей тропе прогулка вдоль Катуни на Чемальскую ГЭС, где много различных сувенирных лавок, кафе.