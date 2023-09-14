Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай

Зимнее Телецкое озеро

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Приятный отдых в озерной долине на Алтае, обрамленной горами и красивейшей кедровой тайгой, с особым микроклиматом, который «делает» зимнюю погоду самой комфортной на территории всей Сибири.

Всего за 3 дня Вы увидите множество живописных мест, сделаете невероятные фотографии на фоне снежных вершин и замерзших водопадов, познакомитесь с культурой северных алтайцев на этноэкскурсии и в Национальном музее.

Тур замечательно подойдет для семейного отдыха, будет свободное время, чтобы покататься на горнолыжке, снегоходах, лошадях или канатной дороге.
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Ближайшие даты:
8
дек
26
янв
9
фев
23
фев

Что вас ожидает:

Сияющие ледопады
Сияющие ледопады
Прогуляемся по тропе здоровья, увидим во что превращаются водопады зимой, сделаем классные фото
Вкусное погружение в алтайскую культуру
Вкусное погружение в алтайскую культуру
Проведем обряд огня, поиграем в национальные игры и отведаем вкусную местную кухню
Горнолыжный комплекс
Горнолыжный комплекс
Отправимся на горнолыжный склон и выберем отдых на свой вкус: катание на сноуборде, лыжах, снегоходах, коньках, сноутюбингах или подъем по канатной дороге

Программа тура по дням

1 день

Живописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костре

Собираем группу и в 11:00 уже выезжаем из г. Горно-Алтайска.

В этот день проедем до отеля примерно 160 км.

По пути сделаем остановки в красивых местах для фотосессии!

В этот день еще и познакомим с северными алтайцами – очень интересная этноэкскурсия в пейзажном таёжном месте, на берегу р. Бия.

Для вас проведут обряд огня, поиграете в национальные игры и отведаете вкусную национальную кухню.

Приедем в отель примерно к 18:00.

Размещение, отдых.

В 20:00 ждем вас на берегу реки Бия, на костре сварим для вас вкусный глинтвейн.

Живописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костреЖивописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костреЖивописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костреЖивописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костреЖивописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костреЖивописная дорога. Этно-экскурсия. Глинтвейн на костре
2 день

Водопады Третья речка. Горнолыжный комплекс

После завтрака, в 9:30 отправляемся на экскурсию к водопадам Третья речка.

Место это знаковое – красавица речка эта невероятная, и с характером своим особенным – настоящая горно-таежная и в тоже время ласковая, как младшая сестренка!

Зимой водопады Третьей речки превращаются в сияющие бирюзой ледопады, любоваться которыми невообразимое счастье.

Прогулка займет примерно около 2-х часов.

После этого мы отвезем вас на горнолыжный склон, где прекрасная инфраструктура для отдыха.

Есть много вариантов – катание на горных лыжах и сноубордах (есть пункт проката), прокатиться на канатной дороге на вершину г. Кокуя.

На комплексе работает километровый бугельный подъемник, беби-лифт, прокат горнолыжного снаряжения, коньков и сноутюбингов, кафе, каток с вечерним освещением.

Если кто желает прокатиться на снегоходах или лошадях, то и такие прогулки поможем организовать.

Поужинать можно в ресторане отеля и заказать баньку (там она жаркая и на берегу р. Бия).

Услуги горнолыжного комплекса, дополнительные экскурсии, питание, баня не входят в стоимость.

Водопады Третья речка. Горнолыжный комплексВодопады Третья речка. Горнолыжный комплексВодопады Третья речка. Горнолыжный комплексВодопады Третья речка. Горнолыжный комплексВодопады Третья речка. Горнолыжный комплексВодопады Третья речка. Горнолыжный комплекс
3 день

Национальный музей. Отъезд

Завтрак и переезд до г. Горно-Алтайск.

Примерно в 10:30 выезд и примерно через 3 часа будем в городе.

Заедем в Национальный музей, где представлены интересные экспозиции.

Вход оплачивается отдельно на месте – 250 руб.

В фондах музея хранятся редкие палеонтологические и этнографические экспонаты, рукописные и старопечатные книги, относящиеся к XVII—XX вв., предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, интересные образцы флоры и фауны, собрания минералов, а также исторические документы и фотоматериалы.

Далее прощаемся с группой и ждем новых встреч.

Национальный музей. ОтъездНациональный музей. ОтъездНациональный музей. ОтъездНациональный музей. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле “Исток”

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное ОдноместноеДоп. место
23 00027 50017 800

Варианты проживания

Эко-отель «Исток»

2 ночи
Турбаза «Исток» находится почти у истока реки Бии, недалеко от жемчужины Алтая — Телецкого озера. Добраться до села кемпинга возможно только автотранспортом.
  • Общее количество мест -50
  • Размещение коттеджи, домики со всеми удобствами.
  • Кафе-бар -" Шведский стол". Есть беседка с зоной барбекю.
  • 2 бани. Одна с зоной отдыха, вторая на берегу реки
  • Детская площадка. вечером просмотри фильмов и мультфильмов.
  • Разнообразные экскурсии - на квадрациклах, пешеходные, автомобильные, конные и т. д.
Эко-отель «Исток»Эко-отель «Исток»Эко-отель «Исток»Эко-отель «Исток»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в комфортабельных двухместных номерах
  • Завтраки и этноужин в 1-ый день
  • Трансфер
  • Экскурсионное сопровождение
  • Доставка до горнолыжного комплекса и канатной дороги
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Вход в Национальный музей 250 рублей
  • Дополнительные экскурсии
  • Баня
  • Отдых вне программы (конные прогулки, снегоходы, рестораны, горнолыжные трассы)
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой медицинский полис, свидетельство о рождении для детей;
  • удобная теплая одежда и обувь. Идеально подойдет горнолыжный костюм;
  • средства личной гигиены;
  • зарядные устройства;
  • индивидуальные лекарства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
14 сен 2023
Организатору пять баллов! Все места запланированные к посещению были увидены, обследованы и сфотографированы:) Сверх заявленных экскурсий удалось сделать ещё две дополнительные (сразу оговорю, повезло с погодой. При низкой облачности и осадках они бы не удались). В общем молодцы!
Организатору пять баллов! Все места запланированные к посещению были увидены, обследованы и сфотографированы:) Сверх заявленных экскурсийОрганизатору пять баллов! Все места запланированные к посещению были увидены, обследованы и сфотографированы:) Сверх заявленных экскурсийОрганизатору пять баллов! Все места запланированные к посещению были увидены, обследованы и сфотографированы:) Сверх заявленных экскурсийОрганизатору пять баллов! Все места запланированные к посещению были увидены, обследованы и сфотографированы:) Сверх заявленных экскурсийОрганизатору пять баллов! Все места запланированные к посещению были увидены, обследованы и сфотографированы:) Сверх заявленных экскурсийОрганизатору пять баллов! Все места запланированные к посещению были увидены, обследованы и сфотографированы:) Сверх заявленных экскурсийОрганизатору пять баллов! Все места запланированные к посещению были увидены, обследованы и сфотографированы:) Сверх заявленных экскурсийОрганизатору пять баллов! Все места запланированные к посещению были увидены, обследованы и сфотографированы:) Сверх заявленных экскурсийОрганизатору пять баллов! Все места запланированные к посещению были увидены, обследованы и сфотографированы:) Сверх заявленных экскурсийОрганизатору пять баллов! Все места запланированные к посещению были увидены, обследованы и сфотографированы:) Сверх заявленных экскурсий
Л
12 сен 2023
От всего сердца благодарим за чудесный тур! Мы побывали в сказке! Организация на высоте!!! Нам понравилось всë! Вернëмся на Алтай обязательно! Тур организовывают неравнодушные, замечательные люди! Мы чувствовали заботу и внимание постоянно. Спасибо всем, организаторам, экскурсоводам, водителям, сотрудникам отеля Нео, кафе Баварëнок (отличные, вкусные завтраки!). Всем, кто так старался сделать наш отдых незабываемым. У вас это получилось! ❤❤❤
От всего сердца благодарим за чудесный тур! Мы побывали в сказке! Организация на высоте!!! Нам понравилосьОт всего сердца благодарим за чудесный тур! Мы побывали в сказке! Организация на высоте!!! Нам понравилосьОт всего сердца благодарим за чудесный тур! Мы побывали в сказке! Организация на высоте!!! Нам понравилосьОт всего сердца благодарим за чудесный тур! Мы побывали в сказке! Организация на высоте!!! Нам понравилосьОт всего сердца благодарим за чудесный тур! Мы побывали в сказке! Организация на высоте!!! Нам понравилосьОт всего сердца благодарим за чудесный тур! Мы побывали в сказке! Организация на высоте!!! Нам понравилосьОт всего сердца благодарим за чудесный тур! Мы побывали в сказке! Организация на высоте!!! Нам понравилосьОт всего сердца благодарим за чудесный тур! Мы побывали в сказке! Организация на высоте!!! Нам понравилось
Б
30 авг 2023
Организованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристы разные и угодить всем сложно. Лично мы остались довольны. Благодаря вам Алтай открылся для нас во всей красе, со своими загадками и уникальными дарами. Прекрасное место, обязательно вернёмся сюда вновь.
Организованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристыОрганизованно все умело и с любовью. Нареканий нет. Спасибо за ваше старание и труд. Ведь туристы

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