Большая часть тура преодолевается на микроавтобусе, на труднодоступных участках группа пересаживается в автомобили повышенной проходимости, типа УАЗ,
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Тавдинские пещеры. Обзорная площадка на горе Синюха
Приезд на тур. комплекс "Таёжник"
Заселение после 14.00 (возможно более раннее заселение, если номер свободен).
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Обед кафе на туркомплексе “Таежник”.
Экскурсия на Тавдинские пещеры.
Экскурсия к подножья гор Синюха и Малая Синюха.
Затем на самом современном подъемнике гондольного типа подниметесь на обзорную площадку горы Малая Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.
Ужин в кафе на туркомплексе “Таежник”
Протяженность: на авто – 10 км, пешком – 2 км.
Отель «Таежник» - Калбак-Таш
Завтрак в кафе.
Чуйский тракт сегодня - это крупнейшая трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт - по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии. Группу ожидают остановки на серпантинном горном перевале Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.
Обед в придорожном кафе.
Экскурсия к наскальным рисункам урочища Калбак-Таш, возраст которых датируется тысячелетиями.
Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.
Размещение на территории туркомплекса "Кочевник" (либо аналогичном).
Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Протяженность: авто – 145 км.
Авто-пешая экскурсия в долину Кызыл-Чин (долина Марса). Гейзерное озеро
Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин).
Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, после — ледники и холодное озеро. 4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди.
Сейчас здесь геологи, археологи, этнографы ежегодно проводят исследования.
Они же шутя называют Кызыл-Чин Марсом — за землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого, за сине-зелено-фиолетовые горы.
Что здесь больше поражает — пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля каждый решает для себя сам.
Обед в кафе.
На обратном пути экскурсия на Гейзеровое озеро.
Гейзеровое озеро (также носит названия Голубое озеро, Серебряное озеро).
Глубина озера — примерно два метров, диаметр — 25-30 метров.
В озеро впадает большой ручей.
Гейзеровое озеро уникальное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой и в то же время легкодоступное для посещения гостями Горного Алтая.
На зеркале озера путешественники непременно заметят разводы насыщенного бирюзового цвета округлой или овальной формы, меняющие свой вид, которые как-бы отражают процессы, происходящих на дне озера, где в загадочной глубине время от времени оживают «гейзеры», посылая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, образуя на дне озера видимые круги.
Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на фотоаппарат.
Возвращение на туркомплекс "Кочевник"
Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Протяженность: авто – 170 км, пешком – 2 км.
Красные ворота - Улаганские озера - Улаганский перевал - музей Пазырык - Пазырыкские курганы - перевал Кату-Ярык
Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Переезд в долину Чулышмана до туристского кемпинга «Эзен».
Путь этого дня начинается по Чуйскому тракту, затем в селе Акташ дорога поворачивает на не менее красивый Улаганский тракт, по которому расположено множество красивейших и известных многим туристам мест, и путешественники с ними обязательно познакомятся.
К таким местам относятся Красные ворота, множество высокогорных озер Улаганского нагорья, перевал Улаганский, с. Улаган.
Обед в кафе с. Улаган.
После обеда группа продолжает путь в Чулышманскую долину.
Одной из достопримечательностей которые ждут туристов по пути в долину – Пазырыкские курганы.
Пазырыкские курганы– это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н. э..
Далее путников ждет не менее захватывающая встреча с перевалом Кату-Ярык.
Высота, на которую поднимается дорога, составляет около 1500 м.
С перевала открывается впечатляющий вид на долину реки Чулышман.
С обзорной площадки над долиной можно сделать незабываемые фото.
На закуску – захватывающий дух спуск с перевала по серпантинной дороге в долину реки Чулышман.
Внимание!!! По технике безопасности спуск с перевала осуществляется пешком, что дает возможность вдоволь насладиться видом на долину с высоты птичьего полета.
Долина отличается особым микроклиматом – тут почти всегда тепло и светит солнце. Правда, дует довольно сильный ветер, но после сурового дыхания ледников берег горной красавицы реки Чулышман покажется райским местом.
Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках с удобствами/частичными удобствами.
Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”.
Баня.
Протяженность: авто – 120 км, пешком – 5 км.
Радиальный выход к водопадам Куркуре и Малданаш
Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”.
День активного отдыха.
Вы совершите пешую экскурсию на водопады долины реки Чулышман.
Долину реки Чулышман можно назвать долиной 1000 водопадов.
Огромное количество ручейков и речушек падают по крутым, практически отвесным склонам долины, образуя водопады различной высоты и мощности.
К двум из них туристы совершают пешеходные экскурсии.
В первой половине дня гости Горного Алтая посетят водопад Кур-Куре.
Огромная масса воды падает с высоты примерно 60 метров, образуя взвесь водной пыли переливающейся на солнце всеми цветами радуги.
Обед в кафе туркомплекса “Эзен”.
После обеда радиальный выход на водопад Малданаш.
Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”.
Баня.
Протяженность: пешком – 18 км.
Река Чулышман. Каменные грибы. Телецкое озеро
Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”.
Автопереезд ниже на 30 км до урочища Аккурум, переправа на правый берег р. Чулышман.
Пеший подъем к чуду природы Алтая – «каменные грибы».
Каменные грибы – это каменные столбы особой формы – с ножкой и шляпкой, похожие на грибы.
«Ножка» сложена из более мягких известняковых пород, которые разрушались веками под действием воды и ветра, благодаря чему образовались напоминающие грибы фигуры.
Кстати, в мире места, где растут такие «грибы» можно посчитать по пальцам.
Возвращение на левый берег реки Чулышман.
Обед-перекус в полевых условиях.
Переезд до Телецкого озера.
Гости увидят жемчужину Алтая, «Золотое озеро» с его южного берега.
Он практически безлюден, в отличие от северного, где расположены населенные пункты и турбазы.
Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру на катере до с. Артыбаш (2-3 часа).
Незабываемые впечатления останутся у туристов от этого дня!
Телецкое озеро – является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая.
Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км.
В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью.
Кстати, уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над озером, облака.
Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке.
По пути через озеро – экскурсия на водопад Корбу.
Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с одноименного горного хребта.
Водопад Корбу с берега озера не виден, но идти до него недолго – всего несколько минут ходьбы по дощатому тротуару и уже слышен шум падающей с высоты воды, и практически сразу же после этого перед глазами предстает сам водопад.
Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера – 323 м.
Продолжение переезда до села Артыбаш на катере.
Затем на автомобиле до туркомплекса на Телецком озере.
Размещение на туркомплексе.
Ужин в кафе туркомплекса.
Протяженность: авто – 85 км, катер – 75 км, пешком – 3 км.
День на Телецком озере
Завтрак на туркомплексе.
Посещение эко-тропы "Третья речка", которая проходит вдоль реки Ойрок.
Тропа не сложная и подойдет для любого возраста.
Обед в кафе.
Посещение смотровой площадки на горе Кокуя на кресельном подъёмнике.
Линия подъёмника проходит по Прителецкой тайге.
На вершине открывается вид на горы и кусочек Телецкого озера.
Возвращение на туркомплекс.
Ужин.
Протяженность: пешком – 10 км.
Туркомплекс - г. Горно-Алтайск - музей им. Анохина - г. Тугая - туркомплекс «Таёжник»
Завтрак в кафе.
Выезд до г. Горно-Алтайска.
Обед в кафе г. Горно-Алтайск.
Экскурсия в музей имени Анохина.
В фондах Национального музея хранится весь спектр предметов материальной и духовной культуры народов Республики Алтай: археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая, этнографические коллекции одежды и предметов и быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы.
Всего более 60 тысяч единиц хранения.
Уникальные коллекции: живописные и графические работы первого профессионального художника среди коренных народов Сибири, ученика И. И. Шишкина, Академии художеств – Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1500 работ); художника Николая Иванович Чевалкова и других; фонд редкой книги XVII – XX вв., иконы; археологические находки с мерзлотных курганов, оленные камни, изваяния, рунические письмена тюркского периода, шаманская атрибутика.
Завершение тура.
Ужин и дополнительные ночи не входят в стоимость.
Протяженность: авто – 170 км, пешком – 1 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туркомплексах: Таёжник (1 ночь), Кочевник (2 ночи), Чулышман (2 ночи), на Телецком озере (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|101 500
|по запросу
В обратном порядке при прохождении обратного маршрута туркомплекс на Телецком озеро (2 ночи), Чулышман(2 ночи), Кочевник (2 ночи), Таёжник (1 ночь).
Варианты проживания
Туристский комплекс «Таежник» или аналогичный
Расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом, не доезжая 2 км до села Манжерок, около памятнику Шишкову. Под мощными кронами сосен расположились уютные домики, готовые принять гостей как летом, так и в межсезонье. Общая вместимость комплекса 52 человека.
Деревянный одноэтажный коттедж, состоящий из двух отдельных номеров с общей террасой. Для каждого номера свой сан. узел (душ, раковина, унитаз). В номере чайник, мини-холодильник, фен, стол, табуреты.
Туркомплекс «Кочевник» или аналогичный
Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин.
Размещение в стандартных номерах в корпусе «Козерог» – отдельно стоящее здание включающее в себя 18 благоустроенных номеров с раздельными и двухспальными кроватями. В здании находится стол для переговоров, а также стол для игры в настольный теннис.
В номере: две 1,5-спальные или одна двухспальная кровать, стол, стулья, набор посуды, электрообогреватель, электрочайник, Wi-Fi, холодильник, душ и туалет в номере.
База отдыха «Эзен» или аналогичная
Расположен на берегу реки Чулышман примерно в 2 км от перевала Кату-Ярык ниже по течению. От турбазы по долине Чулышмана до впадения его в Телецкое Озеро – 80 км. Инфраструктуры в долине, где расположена турбаза, нет никакой. Зато здесь только природа – озера, горы, реки и водопады.
Электричество на базе отдыха отсутствует (автономно вырабатывается генератором), удобства на территории, душ отсутствует. Мобильные операторы в данном месте не работают. Есть спутниковая телефонная связь.
Туркомплекс на Телецком озере
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах)
- Перевозки, согласно программы тура
- Работа гида
- Входные билеты за посещение экскурсионных объектов (в соответствии с программой тура)
- Аренда катера
- Оплата переправ через р. Челушман
- Оплата проживания на туркомплексах в номерах с удобствами
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Оплата моторных лодок
- Оплата бани по программе (определенное время на группу)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новосибирск и обратно
- Доставка до туркомплексе «Таежник» и обратно
- Ужин в последний день программы
- Доп. ночь по окончанию тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Требования к подготовке участников тура
Маршрут несложный, подойдет для семейного отдыха.
Дети допускаются на маршрут в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).
Маршрут осуществляется на туристских микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ).
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Входит ли доставка в стоимость тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) в ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура. Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.
- Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
- Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Барнаула:
Покупайте билеты с временем прилета до 8:00. Оказываем помощь в организации трансфера за доп. стоимость на сборных машинах (таксисты).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: от 2500,00 в одну сторону в зависимости от класса авто (стоимость ориентировочная, зависит от тарифов местных перевозчиков).
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.