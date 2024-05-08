Тавдинские пещеры – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Тавдинские пещеры» в Горно-Алтайске, цены от 49 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп осеннего Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Калейдоскоп осеннего Алтая
Начало: с. Манжерок
5 сен в 10:00
8 сен в 10:00
101 500 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900 за человека
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
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    (микроавтобус Мерседес), гостиничный комплекс "Кедр" и команда гостей "Соотечественники". Ожидание не равно реальность. Но! Все зависит от того, что ждать от путешествия. Да, оно было не таким, как представлялось. Оно было совершенно другим, но не менее захватывающим! Мы, с сестрой, оставив дома мужей, детей, собак, оторвались на сколько могли - веселились, покупали, что понравилось, впитывали воздух, солнце, дождь, снег. Нам было весело, интересно. Собралась отличная команда и супер гид Николай. Ему отдельная огромная благодарность за то, что не давал скучать, за знание самых лучших инста-камней, запил видосиков и кучу-кучу интересных мест, историй и легенд:))) Менялись маршруты по ходу смены погоды! Всё было во время! И рафтинг, и прогулка верхом, и вершина со снегом. Даже нашли цветущий маральник в пасмурный день! Пять дней пролетели на одном дыхании. Собирались жить в кемпинге в лесу, но поселили в гостиничный комплекс в середине населенного пункта. Но, отличные виды из окна. Гулять по населенному пункту даже времени не было. График посещений разных мест был очень плотный, просто не успевали выдохнуть. Поэтому качественный душ и отдых, отменная домашняя кухня были как нельзя кстати.

    Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Калейдоскоп осеннего Алтая
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • Е
    Евгений
    14 января 2024
    Калейдоскоп осеннего Алтая
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно
  • М
    Мария
    9 ноября 2023
    Калейдоскоп осеннего Алтая
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
    Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
  • С
    Светлана
    20 мая 2023
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Тур по Горному Алтаю очень понравился своим разнообразием и интересными местами, которые мы посетили. Отдельную благодарность хочу выразить нашим ГИДам:
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    Николаю, Никите и Милене, за их профессионализм, глубокое уважение и почтение к этой земле, за интересные рассказы, легенды и сказания!!! Своим отношением к этому краю они лишний раз дали повод вновь сюда вернуться, посетить новые, неизведанные места!

  • А
    Анастасия
    3 января 2023
    Майские на Алтае. Сокращенная программа
    Организация тура на высоте!
  • О
    Ольга
    20 октября 2022
    Майские на Алтае. Сокращенная программа
    Организация тура на высоком уровне, замечательные инструктор, проводники на прогулках на лошадях, водители УАЗов и шишиков! отличное питание!
  • О
    Олен
    11 октября 2022
    Майские на Алтае. Сокращенная программа
    Все быстро, чётко, профессионально. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Тавдинские пещеры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  2. Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
  3. Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Тавдинские пещеры" можно забронировать 3 тура от 49 900 до 101 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Тавдинские пещеры», 6 ⭐ отзывов, цены от 49900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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