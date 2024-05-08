1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Калейдоскоп осеннего Алтая
Начало: с. Манжерок
5 сен в 10:00
8 сен в 10:00
101 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина8 мая 2024Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
- ААнастасия5 мая 2024Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ЕЕвгений14 января 2024Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
- ММария9 ноября 2023Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
- ССветлана20 мая 2023Тур по Горному Алтаю очень понравился своим разнообразием и интересными местами, которые мы посетили. Отдельную благодарность хочу выразить нашим ГИДам:
- ААнастасия3 января 2023Майские на Алтае. Сокращенная программаОрганизация тура на высоте!
- ООльга20 октября 2022Майские на Алтае. Сокращенная программаОрганизация тура на высоком уровне, замечательные инструктор, проводники на прогулках на лошадях, водители УАЗов и шишиков! отличное питание!
- ООлен11 октября 2022Майские на Алтае. Сокращенная программаВсе быстро, чётко, профессионально. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Тавдинские пещеры»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Тавдинские пещеры" можно забронировать 3 тура от 49 900 до 101 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Тавдинские пещеры», 6 ⭐ отзывов, цены от 49900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август