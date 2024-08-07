Вас ждет вкусный гастрономический обед – такого Вы нигде не пробовали! У вас останется много фотографий и лучшие впечатления от путешествия и знакомства с Алтаем.
Программа тура по дням
Заезд
Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайск тех, кто прилетает утренними рейсами.
Выезд с аэропорта в 11:00.
Если все гости прилетают пораньше, то как группа соберется – сразу и отправимся на курорт.
Переезд до курорта Белокуриха (в пути примерно 2,5 часа) и размещение в отеле.
Отель выбирается заранее, ниже программы есть предложение отель 4* и отель без*.
Расчетный час – 14:00.
Если Вы приезжаете раньше и будет свободный номер, то размещение сразу, в другом случае – придется немного подождать.
Важно! При заселении каждый гость оплачивает курортный сбор в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 29.07.2017 – 50 руб. /сутки.
Рядом с отелями находятся кафе, рестораны.
Свободный день
Этот день также можно выделить для оздоровления или выбрать дополнительную экскурсию.
Рекомендуем дополнить свой отдых дополнительной экскурсией «Золотое озеро – Телецкое».
Путешествие до озера занимает около 5 часов с остановками для отдыха в красивых местах: на святом источнике, на реке Бия.
Прогулка на катере по озеру (около 35 км.) до водопада Корбу (12,5 м. падающей воды), с воды посмотрим водопад Киште и Каменный залив, остров Любви.
Протяженность в одну сторону 280 км. (подробное описание в разделе Важно знать).
Знакомство с курортом Белокуриха
Сегодня запланирована ознакомительная экскурсия по курорту Белокуриха, на которой гости узнают об истории курорта, его инфраструктуре и интересных местах для самостоятельного осмотра.
Также будет возможность набрать целебной воды из источников.
Далее следует поездка на Горную Белокуриху - новый строящийся курорт, на месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Наверху гости посетят арт-объекты, музей “Андреевская слобода” и городской музей.
Продолжительность экскурсии 4,5 часа.
В программе: Экскурсия по Белокурихе, и Горной Белокурихе, посещение храма, музей-курорта, прекрасные панорамные виды, удивительные Арт-объекты.
Доп. расходы: обед, ужин, входные билеты в музеи.
Цветущая долина и вкусный гастрообед
В этот день познакомим с цветущей долиной и уникальной площадкой отдыха –"Алтайское холмогорье".
Это территория здоровья и отдыха.
Площадка "Алтайское холмогорье" привлекает своей уютной территорией и гостеприимством.
Продукция из алтайских трав, которые тут выращивают и перерабатывают, очень полезна и востребована.
Прогуляемся по уникальному цветущему дендрарию.
Нашу группу встретит хозяин этой площадки и расскажет о развитии экологического направления.
А далее за душевной беседой продегустируем уникальные вкусные и полезные блюда, попробуем наливочки… все из местного!
Желающие могут тут же приобрести натуральные препараты от производителя, на площадке работает врач-консультант.
Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.
В программе: экскурсия по дендрарию, знакомство-с искусством ландшафтного дизайна, дегустация оздоровительных продуктов, гастрообед.
Доп. расходы: ужин, входной билет.
Обзорная экскурсия по горному Алтаю
Этот день будет очень насыщенным и полным впечатлений.
После завтрака вы отправитесь на обзорную экскурсию по Горному Алтаю.
Эта экскурсия рассчитана на целый день и будет включать в себя множество интересных мест.
Вы проедете около 380 километров и увидите много красивых мест.
Сначала вы прокатитесь на моторафтах через реку Катунь до другого берега, где находится Камышлинский водопад.
Рядом с водопадом есть кроличья ферма, где можно покормить пушистых кроликов.
Прогулка на моторафте станет отличным развлечением и подарит массу положительных эмоций.
Затем в селе Чемал вы посетите уникальный остров Патмос.
Это храм, расположенный на острове посреди реки Катунь.
Чтобы добраться до него, вам придется пройти по подвесному мосту.
Уже на мосту вы сможете увидеть лик Божьей матери с ребенком, который высечен прямо в скале.
Этот образ был явлен настоятельнице местного женского скита, и было решено воссоздать его на том же месте.
Затем вы пройдете вдоль берега Катуни по так называемой “козьей тропе”, откуда открываются великолепные виды на окружающие пейзажи.
Экскурсия на весь день.
В программе: Чуйский тракт, прогулка по реке Катунь на моторафтах, Камышлинский водопад, село Чемал, остров Патмос, подвесной мост,"козья тропа".
Доп. расходы: обед на маршруте (примерный чек 500-600 руб), поздний ужин на курорте, моторафтинг (1 000 руб.), входные билеты.
Экскурсия «Бийск купеческий». Музей В.М. Шукшина в с. Сростки
После завтрака выезжаем на экскурсию.
Первое, что посетим в этот день, это родина В. М. Шукшина (примерно до которого 100 км. по хорошей дороге).
Село Сростки - это не только одно из старейших сел Алтайского края, это родина Василия Шукшина.
Он там родился, провел детство и юность.
Кинорежиссер, актер, сценарист, писатель, обладатель многочисленных премий и наград.
Не менее интересный и второй объект- историческое место г. Бийск, который начинается с миниатюрного Бикатунского острога, построенного в 1709 г. по велению Петра Великого.
г. Бийск - современный город, которому присвоен статус Наукоград.
Познакомим с архитектурой купеческого города и кульминация экскурсии - Музей истории Алтайской духовной миссии, который является одним из излюбленных культурных пространств.
Архиерейское подворье - точка притяжения гостей нашего края.
Обед в г. Бийске в ресторане - входит в стоимость программы.
Длительность экскурсии примерно 8 часов.
Точное время будет отражено в организационной программе.
Доп. расходы: дополнительно за вход: 200 руб - в музей Шукшина, 300 руб. - Музей истории Алтайской духовной миссии, ужин.
Свободный день
В этот день можно посетить оздоровительные процедуры, погулять по курорту.
Можно и посетить дополнительную экскурсию – “Путешествие по Чуйскому тракту” (оплачивается отдельно).
Записаться на экскурсию можно у организаторов тура по приезду.
Экскурсия на целый день!
Выезжаем с курорта в 7:30 и уже через полтора часа выезжаем на Чуйский тракт.
Чем же так замечательна эта дорога?!
Журналисты National geographic включили эту живописную дорогу в список 10 самых красивейших дорог Мира.
Стоимость экскурсии будет известна в мае 2024 года.
Отъезд
Выезд с курорта до аэропорта.
Время выезда как правило в 6:00.
Вы можете уточнить во время тура у Вашего личного менеджера про трансфер.
Если у Вас вылет позже, то мы дополнительно можем организовать для Вас индивидуальный трансфер (оплачивается отдельно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варианты размещения
|Гостиницы "Нео", “Орион”, “Гарант”, “Баваренок”
|Отели “Беловодье 4*”
|Место в двухместном номере
|44 400
|61 900
|Одноместное размещение
|69 600
|95 000
|Дополнительное место
|34 300
|38 900
Варианты проживания
Отель «Нео»
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.
Курортный СПА-Отель Беловодье
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Утренний групповой трансфер Горно-Алтайск (аэропорт) - Белокуриха - Горно-Алтайск (аэропорт)
- Размещение в комфортном отеле на выбор
- Завтраки (со второго дня)
- Трансфер по программе
- Сопровождение-гид
- Экскурсионная программа под ключ
- Гастрообед (во четвертый день)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
- Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
- Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
- Питание на маршрутах (заезд в кафе)
- Оплата за экскурсионные объекты (в сумме примерно 2 000 рублей)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер, паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли развлечения вне программы?
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани
Рекомендуем разнообразить программу тура дополнительными экскурсиями в свободные дни.
Экскурсия по Чуйскому Тракту.
Путешествие по легендарному Чуйскому тракту в центральный Горный Алтай. Чуйский тракт в десятке красивейших автодорог мира. В программе экскурсии: Семинский перевал(1894м) – высочайшая точка Чуйского тракта, перевал Чике – Таман (1460 м.), где дорога пойдет вверх серпантином, обвивая гору, а на вершине круговой обзор горной страны и не менее завораживающий спуск. Остановки на слиянии рек Чуи и Катуни – «поцелуй» двух рек, в святилище Адыр-Кан (Чуйский воин), на Белом боме, где установлен памятник Кольке Снегирёву, герою шоферской песни, на водопаде Ширлак с алтайского – «Девичьи слезы». Гейзеровое озеро единственное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой. Это всегда открытый в Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета.
Протяженность в одну сторону 350 км.
Доп. расходы: Обед на маршруте, поздний ужин на курорте, вход на озеро.
Продолжительность экскурсия: 7:00-23:00.
Расстояние: 384 км в одну сторону.
ВНИМАНИЕ! Цена на данную экскурсию и доп. расходы будут уточнены в мае 2024!
Экскурсия « Золотое озеро – Телецкое».
Одна из главных достопримечательностей и загадок Горного Алтая. Входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Телецкое озеро - младший брат Байкала с глубиной 325 метров. Путешествие до озера занимает около 5 часов с остановками для отдыха в красивых местах: на святом источнике, на реке Бия. Прогулка на катере по озеру (около 35 км.) до водопада Корбу (12,5 м. падающей воды), с воды посмотрим водопад Киште и Каменный залив, остров Любви. Протяженность в одну сторону 280 км.
Доп. расходы: Обед на маршруте, поздний ужин на курорте, прогулка на катере (3 часа) и вход на водопад.
Продолжительность экскурсия: 7:30 - 21:00. Расстояние: 271 км в одну сторону.
ВНИМАНИЕ! Цена на данную экскурсию и доп. расходы будут уточнены в мае 2024!
Сколько человек в экскурсионной группе?
Максимальное количество может быть 40 человек, но в среднем группа набирается 18 человек.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.
Как организовано питание?
В тур включены завтраки со второго дня, обед – 4 день и 6 день.
Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, в которые завозим на маршруте, также в кафе, ресторанах города Белокуриха, Средний чек обеда/ужина 1000-1200рублей.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты