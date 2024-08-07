1 день

Заезд

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайск тех, кто прилетает утренними рейсами.

Выезд с аэропорта в 11:00.

Если все гости прилетают пораньше, то как группа соберется – сразу и отправимся на курорт.

Переезд до курорта Белокуриха (в пути примерно 2,5 часа) и размещение в отеле.

Отель выбирается заранее, ниже программы есть предложение отель 4* и отель без*.

Расчетный час – 14:00.

Если Вы приезжаете раньше и будет свободный номер, то размещение сразу, в другом случае – придется немного подождать.

Важно! При заселении каждый гость оплачивает курортный сбор в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 29.07.2017 – 50 руб. /сутки.

Рядом с отелями находятся кафе, рестораны.