Высочайшие горы, белоснежные ледники, невероятно красивые озёра, просторные долины, горные перевалы – это необычное и завораживающее зрелище зимнего Алтая. В данном туре мы объединили дикую природу и разумный комфорт. За 8 дней Алтай навсегда останется в Вашем сердце.
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Программа тура по дням
Горно-Алтайск - Лебединое озеро - Усть-Кокса
Встреча с гидами в аэропорту Горно-Алтайска, заезд в кафе на завтрак.
Далее мы проедем до озера Светлое, где расположен Лебединый заказник.
Это одно из уникальных явлений, которое можно наблюдать только в зимний период – огромные стаи лебедей, прилетающих на зимовку к незамерзающему озеру в Алтайском крае.
Можно послушать непрерывный клекот лебедей, попытаться понять, о чем они переговариваются, а заодно и покормить их.
Далее отправляемся в Усть-Коксу.
По пути преодолеем 4 горных перевала: Чикет-Аман, Ябоганский, Кырлыкский и Громотухинский, остановимся на обед в селе Усть-Кан, и к вечеру доберемся до конечной точки – с. Усть-Кокса.
Ночь в гостинице.
Протяженность: авто – 570 км, пешком – 1,5 км.
Питание: ужин.
Экскурсия по Уймонской Долине до Тюргунды
Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты.
В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).
Остановка у памятника Сухову.
На обратном пути экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района, основанное староверами более 300 лет назад.
В селе находятся три музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха, Музей старообрядчества и Музей самоцветов.
Вечером участие в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега «Уймоночка».
Ночь в с. Усть-Кокса.
Протяженность: авто – 160 км.
Питание включено: завтрак.
Мультинские озёра
После завтрака отправляемся на джипах в д. Мульта-Маральник, пересаживаемся на снегоходы с санями и продолжаем свой путь к Нижнему Мультинскому озеру.
Озеро расположено на высоте 1710 метров и является Памятником Природы.
Пешие прогулки в окрестностях.
Вечером возвращение в гостиницу и отдых.
Ночь в с. Усть-Кокса.
Протяженность: авто – 60 км, снегоход – 26 км, пешком – 5 км.
Питание включено: завтрак, обед.
Акташ. Уч-Энмек
После завтрака освобождение номеров, переезд в Акташ.
Мы заглянем в Каракольский природный парк «Уч Энмек».
Во время экскурсии, познакомимся с различными видами традиционного жилья коренных жителей Алтая, а также с основами их материальной и духовной культуры.
По пути сделаем остановку на месте слияния рек Чуя и Катунь (только зимой эти реки можно увидеть в таком цвете!).
Неподалеку посмотрим петроглифы «Калбак- таш».
Этот уникальный археологический памятник республики Алтай был священным местом для народов, проживающих здесь в разное время.
Сейчас комплекс насчитывает около 5 тысяч наскальных рисунков разных эпох.
Ночь в с. Акташ.
Протяженность: авто – 400 км.
Питание: завтрак.
Красные ворота, Гейзеровое озеро и Алтайский Марс/Кату-Ярык
Утром посещаем Красные ворота.
Проезжая по узкой ленте дороги через реку Чибитку, невозможно не остановить взгляд на живописном месте – на 50 метров в высь поднимаются огромные отвесные скалы красного цвета, благодаря вулканическим горным породам, в которых содержится примесь ртутных минералов.
Далее Гейзеровое озеро – «земной глаз» неповторимого бирюзового цвета.
Время от времени «гейзеры» оживают, выбрасывают на поверхность смесь голубоватой глины и песка, формируя на дне озера многочисленные круги.
Затем поездка в долину Кызыл Чин (Алтайский Марс), где нас ждут нереальные марсианские ландшафты, раскрашенные удивительной палитрой красок.
В местной горной породе в большом количестве содержится ртуть и это придает красноватый оттенок окружающим скалам.
Ночь в с. Акташ.
Экскурсия на Алтайский Марс проводится при благоприятных погодных условиях
Протяженность: авто – 250 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак.
С. Чемал. Зубровый питомник
После завтрака освобождение номеров, переезд в с. Чемал.
По пути заедем в зубровый питомник, что расположен в с. Черга.
Зимой увидеть зубра можно в шаге от себя. В это время года зубры очень мирные, подходят к сетке и берут с руки хлеб, морковь.
Корм можно приобрести на месте.
Протяженность: авто – 340 км.
Питание включено: завтрак.
О. Патмос. Голубые Глаза Катуни. Манжерок
Утром мы проедем на остров Патмос, который уютно расположился посреди реки Катунь и соединяется с большой землей подвесным пешеходным мостом.
На острове находится женский монастырь и храм Иоанна Богослова.
Затем посетим изумительные «Голубые озера» - глаза Катуни.
Это совершенно уникальное явление природы и наблюдать его можно только с октября до апреля.
На обед заедем на всесезонный курорт Манжерок, а после совершим экскурсионный подъем на гору Синюха.
Протяженность: авто – 105 км, пешком 2 км.
Питание включено: завтрак.
Отъезд
Завтрак.
Утром трансфер в аэропорт.
Вылет домой.
Протяженность: авто – 2 км.
Проживание
По программе запланировано 2-х местное проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
- при группе от 2 человек – 137 100 руб.;
- Доплата за одноместное размещение– 21 700 руб.
Маршрут рассчитан на гида-водителя и 2-3-х пассажиров в машине.
Варианты проживания
Мини-гостиница «Чемальское подворье»
Расположена в селе Чемал. К услугам гостей терраса, ресторан, экскурсионное бюро и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
В числе удобств каждого номера платяной шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
В мини-гостинице «Чемальское подворье» ежедневно подают завтрак по меню.
В селе Чемал и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки.
Гостиница «Расул»
Комплекс расположен в селе Акташ – в уютном месте, где можно восстановить свои силы и прекрасно провести время на лоне природы, с подобающим уровнем комфорта по приемлемым ценам. Здесь Вы можете насладиться домашним уютом и качественным сервисом, отдохнуть от шума и суеты большого города, побыть наедине с природой Горного Алтая.
К вашим услугам баня, сауна с бассейном и домики из натурального кедра, известного своими целебными и умиротворяющими свойствами.
Комплекс находится в зоне действия операторов сотовой связи Билайн, МТС. Возможны корпоративные заезды.
Для удобства гостей имеется круглогодичная, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI.
Гостевой дом «Как дома»
Уютная гостиница и турбаза в самом сердце Горного Алтая в тихом и живописном месте среди гор, рядом с селом Акташ.
В гостевом комплексе "Как дома" для вас предусмотрены комфортные номера как в гостинице, так и на территории базы - летние домики и евродомики с удобствами.
В гостинице работает кафе, где вкусно и по-домашнему приготовят специально для вас.
Эко-отель «Альтаир»
Отель с видом на сад расположен в поселке Усть-Кокса. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. К услугам гостей Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Для гостей эко-отеля Altair сервируется континентальный завтрак.
К услугам гостей терраса.
К услугам гостей эко-отеля «Альтаир» сад, принадлежности для барбекю и детская игровая площадка.
Удобства на блок или в номере, согласно выбранной категории.
Мини-отель «Любимый»
Отель с баром расположен в городе Майма. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
Во всех номерах отеля есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Для гостей мини-отеля «Любимый» сервируется континентальный завтрак.
Гости могут поиграть в бильярд.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки, приветственый ужин в день заезда, обед-пикник в 3-й день
- Обслуживание по программе
- Услуги гидов-водителей
- Размещение в гостиницах и турбазах по программе в 2х местных номерах с удобствами
- Входные билеты в музеи
- Экскурсии по программе
- Рекреационные сборы
- Аренда автомобилей Land Cruiser 100
- Затраты на бензин
- Аренда снегохода с санями
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Обеды в кафе по дороге, ужины
- Чаевые гидам
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ПАСПОРТ!
- пуховик
- валенки или другую тёплую обувь
- утепленный костюм типа горнолыжного
- комплект из теплого термобелья
- термос
- маленький рюкзачок для радиальных выходов
- теплую шапочку
- хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки- перчатки
- шерстяной свитер
- футболки 2-3 шт
- носки шерстяные 2 пары
- носки тонкие 3-4 пары
- предметы личной гигиены
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как обстоят дела с интернетом в туре?
По маршруту практически всегда есть мобильный интернет. На туристических комплексах, в гостиницах есть Wi-Fi.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Неделя прекрасных зимних пейзажей, которые гарантируют отличное предновогоднее настроение!
Хрустальные деревья в Усть-Коксе и Акташе, засыпающие зимние реки, снежные горы, захватывающие дух горные перевалы, звенящий воздух, никаких толп людей и суеты.
Прекрасная организация путешествия.
Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.