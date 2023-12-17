1 день

Горно-Алтайск - Лебединое озеро - Усть-Кокса

Встреча с гидами в аэропорту Горно-Алтайска, заезд в кафе на завтрак.

Далее мы проедем до озера Светлое, где расположен Лебединый заказник.

Это одно из уникальных явлений, которое можно наблюдать только в зимний период – огромные стаи лебедей, прилетающих на зимовку к незамерзающему озеру в Алтайском крае.

Можно послушать непрерывный клекот лебедей, попытаться понять, о чем они переговариваются, а заодно и покормить их.

Далее отправляемся в Усть-Коксу.

По пути преодолеем 4 горных перевала: Чикет-Аман, Ябоганский, Кырлыкский и Громотухинский, остановимся на обед в селе Усть-Кан, и к вечеру доберемся до конечной точки – с. Усть-Кокса.

Ночь в гостинице.

Протяженность: авто – 570 км, пешком – 1,5 км.

Питание: ужин.