Перезагрузка на Алтае
Прекрасный вариант для тех, кто не знаком с Белокурихой и хочет "продегустировать" возможности лучшего курорта России.
Знакомство с Алтаем пройдет на высоком уровне, с комфортом, в сопровождении экспертов по отдыху на Алтае. А также для вас оздоровительные процедуры и отдых в отличном санатории с большим бассейном!
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Посещение врача, назначение процедур
День заезда и знакомства в санатории начинается с прибытия в регион, где находится санаторий.
Рекомендуется заранее связаться с менеджером для обсуждения деталей трансфера из вашего региона и организации встречи на месте.
По прибытии в санаторий необходимо зарегистрироваться на ресепшене, предоставив только паспорт.
После регистрации вам будет предложено посетить лечебный корпус для назначения индивидуальных лечебных процедур, которые проводятся согласно рекомендациям врача санатория.
Процедуры. Экскурсия «Горная Белокуриха»
Утром вы посетите оздоровительные процедуры, а после обеда отправитесь на экскурсию по курорту Белокуриха.
Во время экскурсии вы узнаете об истории курорта, его инфраструктуре и интересных местах для самостоятельного осмотра.
Вы также посетите музей истории курорта и источник с целебной водой.
Далее вас ждет знакомство с новым строящимся курортом Горная Белокуриха, куда вы подниметесь по серпантину.
Наверху вас ждут арт-объекты и музей "Андреевская Слобода".
Процедуры. Экскурсия «Лебединое озеро»
После утренних оздоровительных процедур у гостей будет время на отдых, а затем, после обеда, вы отправитесь на экскурсию к Лебединому озеру.
Каждый год в декабре к этому месту прилетает стая белоснежных лебедей и остается здесь на зимовку.
Они обитают на незамерзающем озере, за что оно получило свое второе название - Лебединое.
Впервые лебеди были замечены в этих краях в 1967 году, и тогда их было всего 15 особей.
Сейчас же количество лебедей, обитающих здесь, достигает 350, и с каждым годом эта цифра продолжает расти.
В марте лебеди улетают в полярные регионы для гнездования, а когда северные озера покрываются льдом, они возвращаются на озеро вместе с молодым потомством.
Свободный день
Мы предлагаем вам провести спокойный день, чтобы вы могли насладиться тишиной и спокойствием отдыха.
У нас есть отличное лечебное отделение и бассейн (аквапарк) с термальным комплексом, где вы можете расслабиться и отдохнуть.
Для детей есть детская комната, где они могут весело провести время со своими сверстниками.
Зимний отдых на курорте Белокуриха разнообразен: вы можете покататься на коньках, горных и беговых лыжах, снегоходах, а также совершить конные прогулки.
В пунктах проката вы найдете все необходимое оборудование для активного отдыха.
Экскурсия «Места Силы»
В этот день мы предлагаем вам отправиться на небольшую экскурсию “Места Силы”.
Мы поднимемся на проходимом транспорте в горы примерно на 15 минут, затем совершим легкую прогулку к скалам “Четыре Брата”.
Вас ждут интересные легенды об этих сакральных местах, и, конечно же, вы сможете сделать красивые фотографии на фоне таежных пейзажей.
Затем мы поднимемся на гору Круглая, высота которой составляет 801 метр над уровнем моря.
Здесь перед вами откроется незабываемый вид: горы, возвышающиеся посреди тайги, завораживают своей красотой.
Вы увидите каменный водопад, одинокую сосну и тропу любви.
Разумеется, у всех этих сказочных мест есть свои интересные легенды.
Экскурсия по Горному Алтаю
После раннего завтрака вы отправитесь на целый день на экскурсию по Алтаю.
Это будет увлекательное путешествие, которое подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений.
Мы путешествуем по Алтаю круглый год и показываем нашим гостям самые красивые места в зависимости от сезона.
Сначала мы совершим небольшую пешую прогулку к ледопаду, где вас будут ждать очаровательные кролики.
А кульминацией нашей экскурсии станет посещение паломнического места - острова Патмос на реке Катунь в селе Чемал.
Это уникальное и живописное место, которое привлекает своей красотой и атмосферой.
На экскурсии вы сможете пообедать в уютном кафе, где подают вкусные блюда по доступным ценам (около 450 рублей за обед).
При хорошей погоде и доступности мы также сможем прогуляться по реке Катунь до Голубых озер - это будет приятным бонусом для вас.
Возвращение в санаторий ожидается поздним вечером.
Отъезд
В этот день прощаемся с Вами.
Самостоятельный отъезд.
При желании можем продлить отдых или помочь организовать трансфер.
Проживание
Тур предусматривает размещение в санатории на курорте Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость
|1 место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
Санаторий "Беловодье" 4*
Расчетный час: Заезд в 14 выезд в
12
|76 300
|84 500
|67 500
Санаторий "Центросоюз" 3*
Расчетный час: Заезд в 10 выезд
в 9
|63 600
|89 800
|48 400
Варианты проживания
Санаторий «Центросоюз»
Санаторий «Центросоюз» расположен в Белокурихе. Он специализируется на лечении заболеваний эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, соединительной ткани, а также нервной и пищеварительной системы.
В числе удобств номеров собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых из них также имеется балкон.
Гости санатория «Центросоюз» могут посетить спа-салон, фитнес-центр и сауну. Также к услугам гостей сад и прокат велосипедов. По вечерам в санатории проводятся развлекательные мероприятия.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе покататься на лыжах и отправиться в пеший поход. В местах общего пользования работает бесплатный Wi-Fi.
Санаторий «Беловодье» 4
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр. В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi . Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в санатории на курорте Белокуриха
- Трехразовое питание в отеле по системе шведский стол
- Посещение бассейна каждый день
- Оздоровительные процедуры
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
- Проезд до курорта и обратно (индивидуально, такси)
- Дополнительное питание, питание на экскурсиях
- Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
- Оплата за экскурсионные объекты (примерно 500 руб.)
- Курортный сбор в Белокурихе - 50 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, санаторно-курортная карта.
Санаторно-курортная карта (справка 072-у) – это медицинский документ, который содержит персональные данные и информацию о состоянии здоровья. Карта необходима для того, чтобы врач санатория смог назначить подходящее вам лечение и питание. Оформляется у своего терапевта. Можно оформить в санатории, стоимость 2000 руб.
2. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, нужно взять купальные принадлежности для бассейна
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли развлечения вне программы?
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани.
Перед туром, примерно за 3 дня мы формируем чат группы в WhatsApp, где анонсируем точную программу по времени, место отправления. На каждую экскурсию специалисты туроператора провожают гостей. Если же в свободное время желаете приобрести еще экскурсию, то с удовольствием подберем для Вас предложение.
Какие оздоровительные процедуры включены в тур?
В тур включены следующие процедуры:
- первичный прием врача;
- посещение бассейна с сауной и хамамом (замене не подлежит);
- посещение тренажерного зала (по показаниям);
- питьевое лечение минеральной водой;
- одна из общеукрепляющих процедур по показаниям врача кроме радоновых ванн и грязи.
Необходимые документы для тура: паспорт.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.
В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.