1 день

Заезд. Посещение врача, назначение процедур

День заезда и знакомства в санатории начинается с прибытия в регион, где находится санаторий.

Рекомендуется заранее связаться с менеджером для обсуждения деталей трансфера из вашего региона и организации встречи на месте.

По прибытии в санаторий необходимо зарегистрироваться на ресепшене, предоставив только паспорт.

После регистрации вам будет предложено посетить лечебный корпус для назначения индивидуальных лечебных процедур, которые проводятся согласно рекомендациям врача санатория.