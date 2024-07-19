Совершим небольшое двухдневное яркое путешествие по знаменитому Чуйскому тракту! Сияние рек, сказочные горные перевалы Семинский и Чике-Таман, а также разнообразные пейзажи не оставят вас равнодушными.
В завершение тура вы увидите Алтайский Марс, пейзажи которого напоминают каньоны Дикого Запада и марсианские пейзажи одновременно!
В завершение тура вы увидите Алтайский Марс, пейзажи которого напоминают каньоны Дикого Запада и марсианские пейзажи одновременно!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Что вас ожидает: Приглашаю вас на двухдневную экскурсию по одной из самых красивых дорог мира прямиком до Алтайского Марса. Мы увидим: величественные горы с ледниками, древние петроглифы, слияние рек Чуи и Катуни, гейзерное озеро. Обратите внимание:
Проживание оплачивается отдельно (предлагаются варианты).
• Возможно увеличение количества дней и расширение экскурсионной программы. Организационные моменты:
Экскурсия проводится круглый год, возможны изменения по погодным условиям, которые заранее согласовываются.
Ежедневно по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алтайский Марс
- Каракольская долина
- Слияние Чуи и Катуни
- Гейзерное озеро
- Курайская степь
- Ледники Северо-Чуйского хребта
- Чуйский тракт
Что включено
- Гид-водитель
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
- Входные билеты на экскурсионные объекты (100-300 руб.)
- Заброска на Марс (если потребуется по погодным условиям)
Место начала и завершения?
С. Майма Аэропорт, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
19 июл 2024
Это бомбическая экскурсия!!! Гид Александр знаток своего дела, огромные познания об Алтае, да и просто интересный собеседник. Понравилось всё: остановки в интересных и очень красивых местах, сама поездка (хоть и долгая, но виды тракта компенсируют всё), истории о крае. Впечатления только позитивные, а фото какие-то нереальные, хотя сделаны на обычный телефон.
Е
Елена
18 июн 2024
Увлекательное путешествие по Чуйскому тракту!!! Великолепная природа, завораживающие горы и манящие реки. Планировали отдых на 2 дня, но благодаря предложению Ивана продлили путешествие и побывали на перевале Кату-Ярык и водопаде Куркуре. Это незабываемое впечатление!!! Уже задумались об отдыхе на следующий год – далее по Алтаю)))
А
Айгуль
12 июн 2024
Провели чудесных 2 дня в туре с гидом Романом, человеком, который очень щепетильно относится к природе, хорошо знает историю своего края, интересный собеседник. Проехались по живописным местам, удалось запечатлеть верблюдов, яков, моралов, пообедать в чудесном месте по рекомендации Романа. Зарядились энергией Алтая, отдохнули телом и душой. Вернемся к вам обязательно еще.
Е
Елизавета
23 апр 2024
В
Виктория
10 июн 2023
Чудесное место природы, силы и масштаба, куда обязательно хочется вернуться. Спасибо Нашим гидам Ивану и Елене которые открыли для нас его красоту и историю
П
Павел
18 сен 2022
Ваня, спасибо тебе большое за потрясающую поездку, атмосферу, вкусные блюда и невероятный контент!! Нам безумно все понравилось.
М
Мария
27 ноя 2021
Нельзя чтобы год прошел без Алтая — это лучшая перезагрузка. Иван спасибо, что везешь, готовишь ужин и беспокоишься за нас всех
М
Марина
27 ноя 2021
За волшебные рассветы и закаты спасибо Ваня.
Н
Наталья
12 янв 2021
Иван, от всей души хочу поблагодарить тебя за нашу поездку. Это была моя первая встреча с зимним Алтаем. Вывод одноначен — Алтай прекрасен и красив во все сезоны! Даже за 2 дня удалось получить горы новых впечатлений и насладиться красотой. полная перезагрузка, тотальный отдых от городской рутины, миллион фотографий. Спасибо за грамотную организацию душевного отдыха.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
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