Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Авторский тур в Горно-Алтайске

Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России

Чем знаменит Алтай? Потрясающими горными пейзажами, бурными реками, натуральным медом и древними петроглифами.

Мы познакомим вас с лучшими местами Алтая: попетляем по серпантинам Чуйского тракта, прокатимся на катере по Телецкому озеру, познакомимся с маралами, которые живут только на Алтае, и попробуем натуральный горный мед. А еще нас ждут фантастические пейзажи Алтайского Марса и легенды Долины Духов урочища Чеч-Кыш.
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Ближайшие даты:
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июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет67 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Проживание. Разместимся на турбазе «Путник Алтая» или в номерах парк-отеля «Манжерок» (при наличии мест, возможно с доплатой), номера с удобствами. С доплатой возможны другие отели — например, эко-отель «Марсель», отель «Манжерок» 5*, «Гранд Шале Алтай» 5*, запрашивайте варианты. 1 ночь проведем в гостинице «Расул», либо турбазах «Хуторок»/ «Зелёный мох» / «Республика» / «Майман» / «Зелёный колобок», также номера с удобствами. Возможны базы аналогичного уровня. С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, отеле «Речные Земли», глемпинге «Тайгала».

Стоимость тура указана на 1 человека при 2-местном размещении.

Питание. В программу входят завтраки в гостинице и 1 ужин в Акташе. Обедаем в кафе по пути — за свой счёт.

Связь и интернет. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.

Программа тура по дням

1 день

Тайна алтайской принцессы и канатная дорога Манжерок

Мумия алтайской принцессы. Встретимся в аэропорту Горно-Алтайска или в центре города и сразу начнем знакомиться с историей Алтая — поедем в Национальный музей имени Анохина. Любителям археологии и древностей здесь точно понравится — огромная коллекция археологических артефактов, сопоставимая со столичными городами, и, самое главное, настоящая мумия принцессы Укока, которая относится к периоду V–III вв. до н. э.. С ней связана загадочная история — вы узнаете ее, когда будете спускаться к саркофагу. В помещении поддерживается определенная температура, и посмотреть на мумию можно только в определенное время (вход по расписанию, мы постараемся спланировать программу так, чтобы увидеть мумию, но не можем это гарантировать).

Прокатимся по канатной дороге. После знакомства с историей Алтая пойдем на обед — в ресторан «Типография» или другое место поблизости. А затем мы отправимся в горы — на курорт Манжерок. Поднимемся по канатной дороге на высоту 1020 метров, полюбуемся чудесными видами и посмотрим на реку Катунь сверху.

Вечером заселимся на турбазу «Путник Алтая» или в «парк-отеля Манжерок» (при наличии мест, возможно с доплатой), возможно размещение в гостиницах аналогичного уровня.

Тайна алтайской принцессы и канатная дорога МанжерокТайна алтайской принцессы и канатная дорога МанжерокТайна алтайской принцессы и канатная дорога МанжерокТайна алтайской принцессы и канатная дорога Манжерок
2 день

Телецкое озеро

После завтрака в отеле выдвигаемся на Телецкое озеро — крупнейший водоем Южной Сибири и одно из самых глубоких озер России. Погуляем по берегу, а потом прокатимся к южному берегу на катере в составе групповой экскурсии (катер вмещает примерно до 12 человек). Вы услышите легенды, связанные с Телецким озером, и полюбуетесь на водопады.

После прогулки на катере пообедаем в селе Артыбаш и вернемся в отель. Вечером будет немного свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по окрестностям.

Обратите внимание: решение о выходе катера в рейс принимает капитан судна согласно погодным условиям.

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
3 день

Чемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мед

Ворота Сартакпая. Сегодня исследуем популярный среди туристов Чемальский район. После завтрака отправимся к первой ГЭС на Алтае и увидим слияние Чемала и Катуни. Пройдем по Козьей тропе и увидим Ворота Сартакпая — узкий проход между скал. Вы узнаете историю героя алтайского эпоса Сартакпая и послушаете бурлящий шум горной реки.

Остров-скала с подвесным мостом. Затем дойдем до острова Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.

Алтайский мед. После поедем на пасеку. Вы посмотрите, как живут пчелы, научитесь разбираться в разных сортах меда и попробуете разные его виды. При желании можно будет приобрести алтайский мед себе и друзьям.

Пейзаж Долины Духов. Пообедаем и отправимся к урочищу Чеч-Кыш, которое еще называют «Долиной Духов». Вы узнаете легенду, которая связана с этими местами, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на реку Катунь.

Вечером вернемся в отель и отдохнем.

Чемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский медЧемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский медЧемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский медЧемальская ГЭС, остров Патмос и алтайский мед
4 день

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро

По Чуйскому тракту. После завтрака выселяемся из отеля и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!

Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!

Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).

Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера ярко-голубого цвета. На его дне можно разглядеть причудливые узоры, а вода здесь не замерзает даже зимой.

Поздно вечером заселимся в отели или турбазы в посёлке Акташ, поужинаем и отдохнём.

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро
5 день

Алтайский Марс

Марсианские пейзажи. После завтрака собираем вещи и едем на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.

Следы древних моллюсков. Узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличию времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.

Затем нас ждёт дорога обратно: вернёмся в район Манжерок-Соузга и заселимся в отель или на турбазу.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
6 день

Экскурсии на выбор

Завтракаем в отеле. Вы можете распорядится днем по собственному желанию, просто отдохнуть или выбрать активности (стоимость программ запрашивайте):

  • Тавдинские пещеры
  • Поездка на квадроциклах
  • Конные прогулки
  • Поездка в Белокуриху
  • Сплав по Катуни
  • Релакс-день в бане с пармейстером или релакс-массажем
Экскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выбор
7 день

Возвращение домой

Мы завтракаем (возможен ранний завтрак в формате брекфаст-боксов) и выезжаем в Горно-Алтайск. Можно смотреть билеты на любое удобное время (лучше не раньше 9 утра, а в идеале во второй половине дня, чтобы не вставать слишком рано и успеть на завтрак в гостинице).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в районе Манжерок 3 ночи + размещение в Акташе 1 ночь + проживание в районе Манжерок 2 ночи
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий по программе
  • Все завтраки и 1 ужин
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение (по запросу, от 10000 руб.) - подселения нет
  • Обеды и ужины, не включенные в программу
  • Канатная дорога «Манжерок» - взрослый 1200 руб., детский - 800 руб
  • Входные билеты на водопады Телецкого озера - 180-250 руб./водопад (только наличные!)
  • Заброска на рафте с подвесным мотором в 1 сторону - 500 руб. /чел
  • Заброска на Марс-2 - стоимость распределяется между всеми желающими
  • Страховка от клеща
  • Баня
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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