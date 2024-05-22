Чем знаменит Алтай? Потрясающими горными пейзажами, бурными реками, натуральным медом и древними петроглифами. Мы познакомим вас с лучшими местами Алтая: попетляем по серпантинам Чуйского тракта, прокатимся на катере по Телецкому озеру, познакомимся с маралами, которые живут только на Алтае, и попробуем натуральный горный мед. А еще нас ждут фантастические пейзажи Алтайского Марса и легенды Долины Духов урочища Чеч-Кыш.

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Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.