Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Авторский тур в Горно-Алтайске

Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России

4.8
18 отзывов
Если у вас мало времени и при этом хочется поближе познакомиться с Алтаем, то это приключение идеально подойдет! За два дня мы увидим самую красивую дорогу России — знаменитый Чуйский тракт, — высадимся среди марсианских пейзажей и исследуем древние петроглифы эпохи неолита.

А еще полюбуемся необычным Гейзеровым озером с узорами на дне и увидим слияние двух больших сибирских рек.
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Ближайшие даты:
1
мая
4
мая
8
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды; если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. При неблагоприятной погоде мы заменим Алтайский Марс на другие локации: село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину — это не менее интересные места!

Маленькие группы — от 2 до 6 участников. Мы можем подстроиться под ваши даты и организовать тур не только с субботы на воскресенье, но и в любые другие удобные для вас дни.

Проживание. Мы будем жить в уютной гостинице «Расул» либо на турбазах: «Хуторок», «Зелёный мох», «Республика», «Майман», «Зелёный колобок». Возможны другие турбазы аналогичного уровня. Номера с удобствами.

Питание. В программу входят один завтрак и один ужин в гостинице. На обед мы остановимся в одном из кафе по дороге.

Связь и интернет. В дороге связь может плохо ловить, лучше не планировать важные звонки на это время.

Программа тура по дням

1 день

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро

По Чуйскому тракту. Мы встретим вас в Горно-Алтайске либо в районах Манжерок или Ая. Оттуда вместе поедем по Чуйскому тракту — это исторический путь из Сибири в Азию, который раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!

Перевалы и слияние рек. Полюбуемся перевалами Чике-Таман и Семинским, понаблюдаем за слиянием рек Чуи и Катуни. Их воды отличаются по цветам — будто кто-то смешал две баночки с разными красками.

Древние петроглифы. Остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш — это древние руны Алтая, наскальные рисунки, созданные в эпоху неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).

Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера. У озера яркий голубой цвет, а на дне можно разглядеть причудливые узоры. Вода здесь не замерзает даже зимой, и на экскурсии мы разберемся, с чем это связано.

Поздно вечером заселимся в отель или на турбазу в посёлке Акташ, поужинаем и отдохнем. Завтра нам предстоит высадка на «Марсе».

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро
2 день

Алтайский «Марс»

Марсианские пейзажи. Мы завтракаем и едем на Кызыл Чин — алтайский «Марс». Земля тут необычного красного цвета с различными вкраплениями, от оранжево-желтых до фиолетовых. Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете — а именно, на «Марсе»! У нас будет время, чтобы пофотографироваться — с такими красками не нужны никакие фильтры.

Следы древних моллюсков. Мы узнаем, почему горы окрашиваются в такие необычные цвета, а еще поищем следы древних моллюсков и водорослей: много миллионов лет назад на этом месте было море. При желании и наличию времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.

Дорога домой. Во второй половине дня вернемся с поверхности планеты «Марса» по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск. Дорога составит около 420 км, зато по пути мы еще сможем полюбоваться горами, реками и перевалами. Уверены, что вам скоро захочется обратно — ведь это Алтай!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание (стоимость дана на одного человека при двухместном размещении)
  • Экскурсии по программе
  • Питание: 1 завтрак, 1 ужин
  • Услуги гида-экскурсовода, в том числе, в формате гида-водителя
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение (по запросу)
  • Самостоятельные обеды по пути следования
  • Транспорт до Марс-2 (при желании)
  • С доплатой вы можете оформить пакет "Комфорт плюс", который включает: транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus проживание в Акташе: купольный отель "Панорама", купольный отель Green Kolobok, база отдыха "Ак-Туу", усадьба "Алтай Вояж", турбаза Aldashev Loft, база "Высота", вип-домики отеля "Расул", глемпинг "Тайгала", отель "Речные Земли". Стоимость - от 10 000 руб., расчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, утро
Завершение: Горно-Алтайск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня (Ольга)Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня (Александра)Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня (Александра)Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня (Александра)Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня (Татьяна)Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня (Татьяна)Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня (Татьяна)Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня (Татьяна)Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня (Татьяна)
А
24 апр 2024
Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью на все 100%. Огромное спасибо организатору Наталье за то, что нам совершенно не пришлось думать, а где ночевать, а куда заехать перекусить, за нас обо всём подумали, и отдых был именно отдыхом. С нами был гид - Алексей, выше всех похвал. Весь маршрут рассказывал про историю мест где мы находились, показывал красоту Алтая с очень крутых обзорных площадок. Тур с ним был круче, запоминающе. Алексей, огромное спасибо.
В
27 авг 2023
Благодарим организатора Наталью и гида Владимира за увлекательное и живописное путешествие! Мы получили все преимущества поездки небольшой группой с гидом-профессионалом: нет жесткого тайминга, есть возможность свернуть с маршрута на заинтересовавшую нас локацию, изменить порядок посещения достопримечательностей в маршруте, побольше времени провести в заинтересовавшем нас месте. При этом посетить максимум красивых мест за очень сжатое время. Владимир - хороший рассказчик, с легким чувством юмора и взглядом профессионального фотографа, цепкого на красоты Горного Алтая. Два дня пролетели незаметно и очень интересно!
О
4 авг 2023
Если вы меня спросите стоит ли ехать на эту экскурсию, мой ответ: однозначно Да! Потрясающая природа, захватывающие дух виды, сказочные пейзажи. Экскурсия достаточно наполнена, при этом дорога переносится легко. Для того чтобы подольше наслаждаться локациями, лучше выезжать пораньше. Обязательно заезжайте на Марс 2, не пожалеете.
Если вы меня спросите стоит ли ехать на эту экскурсию, мой ответ: однозначно Да! Потрясающая природа,
Т
19 июля 2023
Очень понравилось!!! Просто в восторге!!! Гид Алексей профессионал своего дела!!! 😍
а
4 мая 2023
Алексей, провел экскурсию по максимально доступным объектам тура.
Информативно, интересно, все участники группы остались довольны.
И
27 фев 2023
Очень довольны поездкой! Волшебные виды, хорошая подборка мест посещения. Работа Алексея на 10 из 10: много рассказывал про места, легко ориентировался в вопросах, был открыт к просьбам остановок в рамках путешествия. Большое спасибо за отличные 2 дня.
М
9 ноя 2022
Спасибо Наталье за организацию тура в Ноябре, когда нет такого потока туристов, как летом. Я уже отчаялась в попытках присоединиться к группе, так как у всех агентств недобор, и они проводят только индивидуальные туры, стоимость которых высока. К счастью, увидела предложение Натальи, мы договорились, и тур прошел отлично! Большое спасибо гиду Алексею и водителю Данияру! Чуйский тракт обязателен к посещению, если вы на Алтае! Невероятно красиво!

ПС Видела пару отзывов о том, что машины плохие и поездка была некомфортной. Скажу честно - меня это смущало и я раздумывала над поездкой. Но решилась. У моей группы была неплохая машина, дискомфорта в поездке не было. Всё отлично.
I
2 сен 2022
Мы немного утомились от дороги. Алексей - профессионал своего дела, было приятно с ним работать. Весь комфорт, который он мог обеспечить - обеспечил. Я рада, что мы отправились в это путешествие. Увидели много интересного. Спасибо Вам 🤍
А
20 июля 2022
Спасибо большое за невероятные впечатления! Волшебные, почти мистические чувства мы получили и практически влюбились в Горный Алтай! Это всё не возможно было бы без нашего гида Татьяны и водителя Сергея! Они попали на все 100% в энергетику нашей компании: были внимательны, заботливы и открыли для нас много нового. Профессионалы. Ещё раз спасибо!
Руслан
14 июля 2022
Алтай великолепный, нам понравились все места, где мы были.
Сопровождающие и гиды хорошо выполнили свою работу, показали красивые места. Ночёвка во время поездки по Чуйскому тракту тоже была хорошая. В общем, мы уехали с хорошими впечатлениями и без претензий:) Надеемся вернуться ещё раз.
Е
11 июля 2022
Хочу добавить отзыв к словам Галины. Наша семья(я. муж и дочка 14лет),тоже были на этой экскурсии. Остались не довольны сервисом,а именно транспортом,на котором нас возили 2 дня. Старый минивен,явно уже давно не предназначенный для длительных поездок и перевозок туристов. Кондиционер не работал. Постоянно то закрывали,то открывали окна и люки… В салоне часто пахло выхлопными газами,воздух был тяжелый.,Болела голова,пили таблетки всей семьей.,оба дня…. Окна грязные и залеплены старой пленкой. Окна водитель протер только после замечания.. Когда попытались включить кондиционер,он плюнул на нас облаком пыли…. О чем это говорит?! В общем,я согласно,что цена тура не соответствует предоставленному сервису. Для таких долгих экскурсий транспорт должен быть полностью технически подготовлен.. Так же не был должным образом продуман обед в первый день. Да,он должен был быть за наш счет,но даже этого нам не смогли организовать. Привели в столовую(откровенную забегаловку,неопрятную и темную) в которой не оказалось еды!!!. А дальше по дороге уже кафешек не было!!! Короче,ждали от экскурсии приятных впечатлений,мы их получили,Алтай великолепен,но недовольство и осадок от сервиса остался..
Ксения молодец,приятная и душевная,спасибо ей за рассказы и информацию. Водитель тоже молодец.,2 дня за рулем такого старичка!
Посмотреть Горный Алтай я друзьям рекомендовать буду,но брать экскурсию-нет
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Елена, добрый день! Спасибо за обратную связь! Добавлю, что с нашей стороны мы провели внутреннее расследование, так как ранее таких отзывов не было. Транспорт - это важнейшая составляющая тура и мы готовы со всеми заранее согласовывать, какой у вас будет автомобиль на маршруте, высылать фото и видео. По части питания по маршруту: мы едем, подстраиваясь под темп группы, поэтому мы можем остановиться у любого придорожного кафе. Сожалеем, что в ваш конкретный случай так совпало: по части инфраструктуры и сервиса Алтаю есть куда развиваться, в том числе по части точек питания. Опять же: ранее нареканий не было, если бы это было системной проблемой - предыдущие заезды в отзывах также писали бы. Спасибо, что выделили гида Ксению! А сама природа Алтая, действительно, никого не оставляет равнодушными!
Г
5 июля 2022
Чуйский тракт очень живописное место, посетить надо обязательно. Но! Организация этого тура должна соответствовать уровню индивидуального тура, т. е. максимальный комфорт и насыщенность. Подали старый грязный и тесный автобус. На стекле пленка, видно плохо, гид Ксения очень приятная девушка, хорошо рассказывала, но маловато информации для такого тура. Питание скромное и дешевое. Ночевали в домиках, с удобствами, нормально.
Вывод: цена тура сильно завышена. Соответствует групповому туру недорогому. Рекомендация организатору проверять автомобиль перед поездкой, учитывать требования туристов, зачем нас так обманывать.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Галина, здравствуйте! Спасибо за ваше мнение, отвечу:
1) Этот тур у нас групповой, в мини-группе до 6 участников - об этом написано на страничке тура. В индивидуальном туре, который возможно было бы организовать, можно регулировать и объекты посещения, и насыщенность. Здесь действуем по среднему темпу группы. Насколько сообщила гид, в некоторых локациях далеко вы не ходили. Более того, сверившись с гидом по погоде, я комплиментарно группе сделала поездку на Марс-2.
2) Ваш транспорт был минивен Toyota Hiace, на 6 участников + гид + водитель. Я отсматриваю комфортность автомобиля - желающим можем даже прислать видео. В нем были комфортные сиденья, это не формат "сиденья в маршрутке". Гид Ксения вас пересадила на первое место, рядом с водителем, чтобы у вас было больше обзора. Мы сейчас вводим новые регламенты по транспорту с нашей стороны.
3) Вы едете вдаль от цивилизации по Чуйскому тракту, ресторанов в той части нет физически (в Чемале или районе Телецкого озера - они есть). Поэтому мы всегда кормим в проверенном кафе при одном из отелей. Кормим едой, которая среднестатистически подходит всем. Если есть какие-то ограничения по питанию или особенности, что нужны порции еще больше - всегда можно нас предупредить об этом. Ранее нареканий ни на качество, ни на объем не было.
4) Спасибо, что отметили проживание - вы жили в очень уютном домике 2022 года открытия.
5) Кому-то нужно по маршруту больше рассказов, кому-то меньше: кто-то созерцательно смотрит на все красоты вокруг. Если у вас возникают вопросы - всегда можно их адресно задать гиду и попросить рассказать те моменты, которые интересуют именно вас. Гид Ксения нарасхват, на доп. даты наших туров ее "поймать" очень сложно.
6) Вы еще до начала тура просили у нас скидки. Сев в автобус, еще не отправившись на маршрут - написали, что цена не соответствует качеству. Думаю, с таким настроем вы и поехали. Считаю, что цена тура адекватная, у меня, конечно, есть все сметы: это транспорт, гид, хорошее проживание с удобствами в пиковый сезон, питание, входные билеты, моя работа. У каждого есть выбор - туров на Алтай оочень много! Мы благодарны всем комментариям и замечаниям!
Александра
10 июня 2022
Благодарю за чудесную экскурсию, гид Людмила на легковой красной машине "Ford" профессионал, очень интересно и живо доносит информацию об Алтае, а также очень аккуратный водитель. Я влюбилась в Алтай! Благодарю.
Благодарю за чудесную экскурсию, гид Людмила на легковой красной машине "Ford" профессионал, очень интересно и живоБлагодарю за чудесную экскурсию, гид Людмила на легковой красной машине "Ford" профессионал, очень интересно и живоБлагодарю за чудесную экскурсию, гид Людмила на легковой красной машине "Ford" профессионал, очень интересно и живо
Дмитрий
31 мая 2022
Отличный маршрут и хорошо проведенное время! Буду советовать друзьям и до будущих встреч!
Е
26 мая 2022
Нам все очень понравилось, спасибо!
Алексей классный, очень внимательный, терпел наши капризы) Много знает, нам было интересно все два дня 👍 10 из 10)

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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