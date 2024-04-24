Галина, здравствуйте! Спасибо за ваше мнение, отвечу:

1) Этот тур у нас групповой, в мини-группе до 6 участников - об этом написано на страничке тура. В индивидуальном туре, который возможно было бы организовать, можно регулировать и объекты посещения, и насыщенность. Здесь действуем по среднему темпу группы. Насколько сообщила гид, в некоторых локациях далеко вы не ходили. Более того, сверившись с гидом по погоде, я комплиментарно группе сделала поездку на Марс-2.

2) Ваш транспорт был минивен Toyota Hiace, на 6 участников + гид + водитель. Я отсматриваю комфортность автомобиля - желающим можем даже прислать видео. В нем были комфортные сиденья, это не формат "сиденья в маршрутке". Гид Ксения вас пересадила на первое место, рядом с водителем, чтобы у вас было больше обзора. Мы сейчас вводим новые регламенты по транспорту с нашей стороны.

3) Вы едете вдаль от цивилизации по Чуйскому тракту, ресторанов в той части нет физически (в Чемале или районе Телецкого озера - они есть). Поэтому мы всегда кормим в проверенном кафе при одном из отелей. Кормим едой, которая среднестатистически подходит всем. Если есть какие-то ограничения по питанию или особенности, что нужны порции еще больше - всегда можно нас предупредить об этом. Ранее нареканий ни на качество, ни на объем не было.

4) Спасибо, что отметили проживание - вы жили в очень уютном домике 2022 года открытия.

5) Кому-то нужно по маршруту больше рассказов, кому-то меньше: кто-то созерцательно смотрит на все красоты вокруг. Если у вас возникают вопросы - всегда можно их адресно задать гиду и попросить рассказать те моменты, которые интересуют именно вас. Гид Ксения нарасхват, на доп. даты наших туров ее "поймать" очень сложно.

6) Вы еще до начала тура просили у нас скидки. Сев в автобус, еще не отправившись на маршрут - написали, что цена не соответствует качеству. Думаю, с таким настроем вы и поехали. Считаю, что цена тура адекватная, у меня, конечно, есть все сметы: это транспорт, гид, хорошее проживание с удобствами в пиковый сезон, питание, входные билеты, моя работа. У каждого есть выбор - туров на Алтай оочень много! Мы благодарны всем комментариям и замечаниям!