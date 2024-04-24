Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
А еще полюбуемся необычным Гейзеровым озером с узорами на дне и увидим слияние двух больших сибирских рек.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 900 ₽
Описание
Организационные детали
На Алтае многое зависит от погоды; если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. При неблагоприятной погоде мы заменим Алтайский Марс на другие локации: село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину — это не менее интересные места!
Маленькие группы — от 2 до 6 участников. Мы можем подстроиться под ваши даты и организовать тур не только с субботы на воскресенье, но и в любые другие удобные для вас дни.
Проживание. Мы будем жить в уютной гостинице «Расул» либо на турбазах: «Хуторок», «Зелёный мох», «Республика», «Майман», «Зелёный колобок». Возможны другие турбазы аналогичного уровня. Номера с удобствами.
Питание. В программу входят один завтрак и один ужин в гостинице. На обед мы остановимся в одном из кафе по дороге.
Связь и интернет. В дороге связь может плохо ловить, лучше не планировать важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро
По Чуйскому тракту. Мы встретим вас в Горно-Алтайске либо в районах Манжерок или Ая. Оттуда вместе поедем по Чуйскому тракту — это исторический путь из Сибири в Азию, который раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!
Перевалы и слияние рек. Полюбуемся перевалами Чике-Таман и Семинским, понаблюдаем за слиянием рек Чуи и Катуни. Их воды отличаются по цветам — будто кто-то смешал две баночки с разными красками.
Древние петроглифы. Остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш — это древние руны Алтая, наскальные рисунки, созданные в эпоху неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).
Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера. У озера яркий голубой цвет, а на дне можно разглядеть причудливые узоры. Вода здесь не замерзает даже зимой, и на экскурсии мы разберемся, с чем это связано.
Поздно вечером заселимся в отель или на турбазу в посёлке Акташ, поужинаем и отдохнем. Завтра нам предстоит высадка на «Марсе».
Алтайский «Марс»
Марсианские пейзажи. Мы завтракаем и едем на Кызыл Чин — алтайский «Марс». Земля тут необычного красного цвета с различными вкраплениями, от оранжево-желтых до фиолетовых. Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете — а именно, на «Марсе»! У нас будет время, чтобы пофотографироваться — с такими красками не нужны никакие фильтры.
Следы древних моллюсков. Мы узнаем, почему горы окрашиваются в такие необычные цвета, а еще поищем следы древних моллюсков и водорослей: много миллионов лет назад на этом месте было море. При желании и наличию времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.
Дорога домой. Во второй половине дня вернемся с поверхности планеты «Марса» по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск. Дорога составит около 420 км, зато по пути мы еще сможем полюбоваться горами, реками и перевалами. Уверены, что вам скоро захочется обратно — ведь это Алтай!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание (стоимость дана на одного человека при двухместном размещении)
- Экскурсии по программе
- Питание: 1 завтрак, 1 ужин
- Услуги гида-экскурсовода, в том числе, в формате гида-водителя
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (по запросу)
- Самостоятельные обеды по пути следования
- Транспорт до Марс-2 (при желании)
- С доплатой вы можете оформить пакет "Комфорт плюс", который включает: транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus проживание в Акташе: купольный отель "Панорама", купольный отель Green Kolobok, база отдыха "Ак-Туу", усадьба "Алтай Вояж", турбаза Aldashev Loft, база "Высота", вип-домики отеля "Расул", глемпинг "Тайгала", отель "Речные Земли". Стоимость - от 10 000 руб., расчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Информативно, интересно, все участники группы остались довольны.
ПС Видела пару отзывов о том, что машины плохие и поездка была некомфортной. Скажу честно - меня это смущало и я раздумывала над поездкой. Но решилась. У моей группы была неплохая машина, дискомфорта в поездке не было. Всё отлично.
Сопровождающие и гиды хорошо выполнили свою работу, показали красивые места. Ночёвка во время поездки по Чуйскому тракту тоже была хорошая. В общем, мы уехали с хорошими впечатлениями и без претензий:) Надеемся вернуться ещё раз.
Ксения молодец,приятная и душевная,спасибо ей за рассказы и информацию. Водитель тоже молодец.,2 дня за рулем такого старичка!
Посмотреть Горный Алтай я друзьям рекомендовать буду,но брать экскурсию-нет
Вывод: цена тура сильно завышена. Соответствует групповому туру недорогому. Рекомендация организатору проверять автомобиль перед поездкой, учитывать требования туристов, зачем нас так обманывать.
1) Этот тур у нас групповой, в мини-группе до 6 участников - об этом написано на страничке тура. В индивидуальном туре, который возможно было бы организовать, можно регулировать и объекты посещения, и насыщенность. Здесь действуем по среднему темпу группы. Насколько сообщила гид, в некоторых локациях далеко вы не ходили. Более того, сверившись с гидом по погоде, я комплиментарно группе сделала поездку на Марс-2.
2) Ваш транспорт был минивен Toyota Hiace, на 6 участников + гид + водитель. Я отсматриваю комфортность автомобиля - желающим можем даже прислать видео. В нем были комфортные сиденья, это не формат "сиденья в маршрутке". Гид Ксения вас пересадила на первое место, рядом с водителем, чтобы у вас было больше обзора. Мы сейчас вводим новые регламенты по транспорту с нашей стороны.
3) Вы едете вдаль от цивилизации по Чуйскому тракту, ресторанов в той части нет физически (в Чемале или районе Телецкого озера - они есть). Поэтому мы всегда кормим в проверенном кафе при одном из отелей. Кормим едой, которая среднестатистически подходит всем. Если есть какие-то ограничения по питанию или особенности, что нужны порции еще больше - всегда можно нас предупредить об этом. Ранее нареканий ни на качество, ни на объем не было.
4) Спасибо, что отметили проживание - вы жили в очень уютном домике 2022 года открытия.
5) Кому-то нужно по маршруту больше рассказов, кому-то меньше: кто-то созерцательно смотрит на все красоты вокруг. Если у вас возникают вопросы - всегда можно их адресно задать гиду и попросить рассказать те моменты, которые интересуют именно вас. Гид Ксения нарасхват, на доп. даты наших туров ее "поймать" очень сложно.
6) Вы еще до начала тура просили у нас скидки. Сев в автобус, еще не отправившись на маршрут - написали, что цена не соответствует качеству. Думаю, с таким настроем вы и поехали. Считаю, что цена тура адекватная, у меня, конечно, есть все сметы: это транспорт, гид, хорошее проживание с удобствами в пиковый сезон, питание, входные билеты, моя работа. У каждого есть выбор - туров на Алтай оочень много! Мы благодарны всем комментариям и замечаниям!
Алексей классный, очень внимательный, терпел наши капризы) Много знает, нам было интересно все два дня 👍 10 из 10)