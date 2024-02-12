По знаковым местам Чуйского тракта
Авторский тур в Горно-Алтайске

Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»

4.9
10 отзывов
Бывший караванной тропой в середине 19 века, сейчас Чуйский тракт — один из символов Алтая. Вблизи от живописной трассы много примечательных мест, которые мы и будем исследовать.

В туре по Чуйскому тракту мы поднимемся на перевалы Семинский и Чике-Таман, заедем в Калбак-Таш, известный наскальными рисунками. Побываем в урочище Кызыл-Чин с красно-жёлтыми глиняными горами.

Пешком или верхом доберёмся до Уларских водопадов и посмотрим на шумящий поток на Ильгуменском пороге. *Возможно участие с детьми от 5 лет.
По знаковым местам Чуйского тракта
По знаковым местам Чуйского тракта
По знаковым местам Чуйского тракта
Ближайшие даты:
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет31 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возьмите с собой тёплую одежду по сезону, дождевик, головной убор, обувь с хорошим протектором. Для бани — тапочки и купальник.
Переезды осуществляются на комфортабельном авто «Honda Elysion» или аналогичном.

Проживание. В домиках на турбазе или номерах в гостинице с душем и туалетом (оплачивается дополнительно).

Питание. Не включено в стоимость. На обеды и ужины, как правило, останавливаемся в кафе. Также на некоторых базах отдыха есть общественная зона для приготовления пищи — если есть желание, можем сами готовить на огне. Если у вас есть ограничения по питанию, просьба предупредить об этом заранее.

Уровень сложности. В программе есть треккинг, конная прогулка — по желанию. Маршрут разработан таким образом, что специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

Мобильная связь. Мобильная связь есть везде, за исключением нескольких отрезков Чуйского тракта.

Программа тура по дням

1 день

Перевалы Чуйского тракта, Ильгуменский порог, слияние Чуи и Катуни, петроглифы Калбак-Таш

Встречаемся в аэропорту (или мы заберём вас от гостиницы) и начинаем тур на одной из самых красивых автодорог мира — Чуйском тракте. Пейзажи здесь настолько завораживающие, что вся дорога — одна из главных достопримечательностей Алтая.

Преодолеем высочайший перевал тракта Семинский, с плавным подъёмом и поворотами, и захватывающий серпантин Чике-Тамана и окажемся в живописном месте, где река Большой Ильгумень впадает в Катунь, образуя Ильгуменский порог. Вы посмотрите, как мощные водные потоки разбиваются об огромные валуны, создавая волны и шум. Остановимся в священном для коренных жителей месте, где реки Чуя и Катунь разноцветными потоками сливаются в один.

Заедем в Калбак-Таш — урочище, знаменитое петроглифами — наскальными рисунками, которым несколько тысяч лет. Их здесь около 3000. Вы рассмотрите изображения и попробуете разгадать заложенный в них смысл.

Вечером доберёмся до нашей базы, где желающие попарятся в сибирской баньке и расслабятся после насыщенного дня.

Перевалы Чуйского тракта, Ильгуменский порог, слияние Чуи и Катуни, петроглифы Калбак-ТашПеревалы Чуйского тракта, Ильгуменский порог, слияние Чуи и Катуни, петроглифы Калбак-ТашПеревалы Чуйского тракта, Ильгуменский порог, слияние Чуи и Катуни, петроглифы Калбак-ТашПеревалы Чуйского тракта, Ильгуменский порог, слияние Чуи и Катуни, петроглифы Калбак-ТашПеревалы Чуйского тракта, Ильгуменский порог, слияние Чуи и Катуни, петроглифы Калбак-Таш
2 день

Урочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопады

Сегодня продолжим поездку по Чуйскому тракту. Сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться и сфотографировать заснеженные склонов Северо-
Чуйского хребта, сверкающие на солнце ледники и бескрайнюю тайгу.

В селе Чаган-Узун пересядем на внедорожники и направимся в урочище Кызыл-Чин, которое называют «Алтайским Марсом» из-за инопланетных пейзажей красно-оранжевых оттенков. Глиняные горы здесь окрашены в пёстрые оттенки из-за реакции различных минералов. Если позволит погода, пройдём пешком по ущелью и доберёмся и до более пустынного «Марса-2».

После обеда пешком или оседлав лошадей выдвигаемся к Уларским водопадам по живописной и несложной для преодоления тропе. По самочувствию и настроению можно ограничиться первым водопадом, Верхним Карасу, в 40 минутах ходьбы от точки старта. При желании дойдём и до второго — Большого Уларского.

Урочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопадыУрочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопадыУрочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопадыУрочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопады
3 день

Джипинг на гору, Гейзерное озеро, обратный путь

Утро (при условии ясной погоды) начнём необычно — поднимемся на машине на высоту 3000 метров над уровнем моря к акташскому ретранслятору (за доплату), чтобы насладиться невероятным видом горных хребтов и подышать чистейшим бодрящим воздухом. В качестве альтернативы (в случае пасмурной погоды или по вашему желанию) — 40-минутная прогулка на смотровую площадку над каньоном Мажойский каскад. Посмотрим на мощный потом Чуи, которая продирается через частокол камней, вспениваясь валами высотой до 4 метров и падая в водопадные сливы.

Спустившись, отправимся на Гейзерное озеро — ярко-бирюзовый водоём в окружении леса, на дне которого смесь голубой глины и песка рисует причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. У нас будет время, чтобы погулять по берегу и рассмотреть «художества».

После обеда выдвигаемся в обратный путь. Остановимся, чтобы посмотреть на балбалы (каменные бабы) и скифский курган, прогуляться по отреставрированному участку старого тракта, прочитать стихи на постаменте, посвящённые Кольке Снегирёву — герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога» — и купить сувениры на Семинском перевале.

Джипинг на гору, Гейзерное озеро, обратный путьДжипинг на гору, Гейзерное озеро, обратный путьДжипинг на гору, Гейзерное озеро, обратный путьДжипинг на гору, Гейзерное озеро, обратный путьДжипинг на гору, Гейзерное озеро, обратный путь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии и переезды между локациями
  • Работа гида
  • Общественное снаряжение
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Завтраки, обеды и ужины в кафе - 400-600 руб. за один приём
  • Проживание в гостинице или на базе отдыха - от 3500 руб. за номер/домик на 2-4 человек
  • Экскурсия на внедорожнике на акташский ретранслятор (3000 м над уровнем моря) - 2000 руб. с человека / 8000 руб. за машину
  • Конная прогулка - 1000 руб
  • Экскурсия в национальный аил в Каракольской долине - 2000 руб
  • Вход на территорию комплекса Калбак-Таш - 250 руб
  • Ильгуменский порог - 30 руб
  • Заброска на «Марс» - 1600-3200 руб
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по договорённости, утро
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, 21:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
12 фев 2024
Начать хочется со всего и сразу. Организация и сама поездка были на высоте! Наш гид Сергей был чутким, внимательным и понимающим, особенно в те моменты, когда хотели остановиться в очередной раз для фотографии)
Огромное ему спасибо, очень советую брать экскурсию именно у них)
Наталья
2 окт 2023
Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы.
В команде Константина все - профи своего дела. Составили маршрут с учетом лучшей логистики. Помогли не только подобрать проживание, но и постоянно держали на контроле, чтобы хозяева баз про нас не забывали. Да, сам Константин в процессе подготовки тура не всегда отвечает сразу, но надо понимать - эти люди возят туристов. Вам бы хотелось, чтобы ведя вашу машину по извилинам Чуйского тракта, ваш гид параллельно переписывался бы с другими туристами, вместо того, чтобы смотреть на дорогу? Да и связи там толком нигде нет.
Мы увидели все, что планировали, и даже больше. Реальность превзошла все ожидания. Очень рекомендую приезжать в сентябре - погода еще хорошая, но туристов в разы меньше, пробок нет, а природа играет всеми красками осени. И Катунь потрясающе бирюзового цвета. Просто нереально! Кто думает, ехать или не ехать на Алтай - даже не сомневайтесь!
Константин, Ирина, Андрей - СПАСИБО!!!!
Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы.Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы.Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы.Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы.Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы.
Н
23 сен 2023
Добрый день! Впечатления остались хорошие от путешествия и тура. Константин был вежлив и тактичен, а так же выдержал все наши 100500 остановок "а давайте и тут пофоткаемся". Вёл аккуратно, поэтому при переезде с локации на локацию, мы спали спокойно.
Отвечал на все наши вопросы, при этом давал возможность помолчать (а этот было очень важно для нас).
Само путешествие было насыщенным, красивым и очень душевным.
Константин сделал его еще душевнее, когда готовил кофе на берегу реки.
Т
21 сен 2023
Выражаю большую благодарность Константину за организацию нашей поездки 19-21 августа по знаковым местам Горного Алтая, а также гиду-водителю Николаю, который сопровождал нас в этой поездке. Горный Алтай великолепен! Очень много красивых мест, особенно впечатлили - Алтайский Марс, слияние рек Чуи и Катуни и ледники.
В
6 сен 2023
Алтай прекрасен, узнали много интересного, дорога была комфортной (в том числе благодаря гиду).
За что снимаю звезду пишу ниже. Текста больше, чтобы было понятно разочарование, а не потому что негатив переваливает.

мы пропустили несколько мест, обозначенных в поездке. Мы должны были подняться к водопадам на лошадях, но лошадей «не нашли». В альтернативе могли идти пешком, но не пошли. В итоге, водопадов мы не увидели.

В качестве альтернативы к заброске (там к отмене вопросов нет) на ретранслятор была пешеходная прогулка, которую тоже не предложили (о ней я узнала позже, когда перечитала программу еще раз).

Ну блин, мы просто два дня из трех до 18:00 уже были дома,у нас было еще 3 часа до заката и хорошая погода!

На Алтай вернусь, но уже самостоятельно. Хочется зависеть только от себя и от погоды, а не от третьего лица(
Алтай прекрасен, узнали много интересного, дорога была комфортной (в том числе благодаря гиду).Алтай прекрасен, узнали много интересного, дорога была комфортной (в том числе благодаря гиду).
Елена
29 авг 2023
Были на 3х дневной экскурсии с Олегом. Это было одно из самых ярких и незабываемых путешествий и знакомств в нашей жизни. Олег сам по себе необыкновенно интересный человек, яркая личность, который переворачивает представления о человеческих возможностях и способностях. Всё наше путешествие сопровождалось интересными рассказами и фактами, легендами и историями об Алтае. К нашим услугам был автомобиль бизнес-класса, чёрный лексус, который проходил ежедневную мойку и сверкал к каждой поездке. Олег очень аккуратный и осторожный водитель, нами с ним было очень комфортно ездить на длинные расстояния. Первый день мы проехали по Чуйскому тракту 700 км, второй день 500 км и третий 200 км. Все было на высшем уровне. Олег отлично знаком со всеми популярными маршрутами, местами где вкусно и недорого кормят, где можно купить настоящий Алтайский мед и прочую продукцию. В дороге, когда мозг уже уставал от информации, Олег рассказывал анекдоты, мои дети эту тему с удовольствием подхватили, поэтому поездка прошла очень весело и 8 часов дороги пролетели незаметно. От себя ещё хочу сказать, что меня поразил масштаб личности Олега, он семикратный чемпион по зимнему плаванию, председатель Федерации зимнего плавания по Алтайском краю, военный лётчик, имеет квалификацию преподавателя и просто невероятно интересный человек. Я засыпала его вопросами и узнала очень много о его жизни, это было невероятно интересно. Мои дети и мама тоже остались в полном восторге. Всем рекомендую экскурсии с Олегом. Приложу фото и видео с нашей поездки. Бронируйте смело, это того стоит. Да, дорого, но это ваша безопасность, комфорт и качественное наполнение ваших экскурсионных дней. Впечатления на всю жизнь. От души советую!!!
Были на 3х дневной экскурсии с Олегом. Это было одно из самых ярких и незабываемых путешествийБыли на 3х дневной экскурсии с Олегом. Это было одно из самых ярких и незабываемых путешествийБыли на 3х дневной экскурсии с Олегом. Это было одно из самых ярких и незабываемых путешествийБыли на 3х дневной экскурсии с Олегом. Это было одно из самых ярких и незабываемых путешествийБыли на 3х дневной экскурсии с Олегом. Это было одно из самых ярких и незабываемых путешествийБыли на 3х дневной экскурсии с Олегом. Это было одно из самых ярких и незабываемых путешествийБыли на 3х дневной экскурсии с Олегом. Это было одно из самых ярких и незабываемых путешествийБыли на 3х дневной экскурсии с Олегом. Это было одно из самых ярких и незабываемых путешествийБыли на 3х дневной экскурсии с Олегом. Это было одно из самых ярких и незабываемых путешествийБыли на 3х дневной экскурсии с Олегом. Это было одно из самых ярких и незабываемых путешествий
Ольга
20 авг 2023
Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.
Сказать, что это было здорово - ничего не сказать. Это было одно из самых волнующих, необычных, но и трудных приключений в моей жизни.
Я, человек, который даже в поход ни разу не ходил и всю жизнь прожил в Питере, испытала себя в этой поездке в полной мере.
Я решилась на эту поездку очень спонтанно. Вот так мечтала, мечтала. И в один прекрасный день решилась! Сейчас или никогда! Тур я искала недолго. Просто в поисковике набрала «тур на Алтай». И так я нашла этот замечательный сайт tripster.ru. Организатора тоже нашла сразу. Просто выбрала того, кто имел больше всего положительных отзывов. Так мой выбор пал на Константина и его команду. Сложность была в том, что до выезда оставалось чуть больше недели. И Константину и его группе пришлось очень быстро искать для меня варианты жилья, бронировать паром (переправа по Телецкому озеру). Помогала в поисках жилья мне Ирина, тоже член команды. У меня были очень сложные для Алтая условия подбора: мне обязательно нужны были удобства в номере/домике, обязательно нужна была горячая вода и душ. Только потом я узнала, что это большая редкость для некоторых районов Алтая. Ирина подбирала мне варианты и скидывала их для оценки. Но я допустила ошибку, так как не изучала их внимательно. О последствиях такой невнимательности будет «трагичная» история позже.
В первый день маршрута меня забирал из отеля гид Алексей. Мы познакомились и поехали на первую точку маршрута. Предстояла долгая дорога, 6 часов до Акташа. Эти 6 часов прошли очень быстро, Алексей очень веселый, интересный человек. Он альпинист, опытный турист и знает кучу всяких веселых и поучительных баек. Он рассказывал о горах, о тех местах где мы побываем, о местных жителях, об их истории, о кухне, об обычаях. Все места где я ночевала, были не плохие. Где-то лучше, где-то хуже. Я специально хотела пожить в трех разных базах на Акташе. У нас планировались разные «заброски» в этом районе, но после каждой экскурсии, которая порой длилась несколько часов, мы возвращались на базу в районе Акташа. Заброски, кстати, оплачиваются отдельно, там такие дороги, что кроме как на УАЗике или танке не проехать. Зато я смогла увидеть мастер-класс по экстремальному вождению от местных гидов-алтайцев. Алтайцы очень веселый, смешливый народ. Алексей подбирал мне лучших гидов, которых знал сам очень давно и доверял им.
Потом мы поехали еще дальше, вглубь Алтая, на юг, к селу Улаган. После Улагана кончается все: дороги, связь (вообще, любая!), заправки, нормальное жилье. Имейте это пожалуйста ввиду и обязательно берите с собой наличку! Часть мелкими, часть крупными, потому что оплата за жилье (если останавливаетесь на несколько ночей), питание, экскурсии и потом паром только наличкой. У меня все жилье было полностью оплачено, потому что по требованиям тур-баз первая ночь всегда оплачивается на 100%. Ну а у меня по плану каждая ночь была расписана на 7 разных базах, так что об оплате жилья я уже не беспокоилась. Все было хорошо, я кстати, смогла по-настоящему отдохнуть именно в Чулышмане. Где вообще не было никакой связи, я жила в простом деревянном домике (но там были все удобства и даже горячая вода без ограничений!). На территории базы течет речка и вот так под звук реки засыпать на свежем воздухе, в тишине и покое… мммм, незабываемо!
Так все было хорошо, пока мы не добрались до южного берега Телецкого. Вот тут я поняла, что такое «полное погружение»:)) База отдыха «Выше гор», самое комфортабельное место для ночевки на южном берегу озера. Это. . палатка! Просто большая палатка! До этого, в первую ночь путешествия я тоже жила в подобной палатке. И если будете выбирать между обычным домиком и вот таким вот «шатром» или как его еще называют «глэмпинг», то подумайте много раз. В этих «шатрах» холодно! Что бы там не говорили администраторы. Это была середина августа. И погода на Алтае очень непредсказуема. С утра может светить яркое, жаркое солнышко, днем может стать пасмурно, а к вечеру начинается настоящий ураган, с ветром, дождем и даже градом. Так первую ночь путешествия я тоже провела в таком вот «шатре». Но в отличие от базы «Выше гор» там был свет в палатке, там был туалет (биотуалет), душ и горячая вода в любое время дня и ночи. Тут, на южном берегу Телецкого не было ничего! Ни света, ни туалета, на воды. Вернее так: воду и свет давали всего 2 раза: утром с 1000 и вечером: с 19:00 - 23:00. Было очень холодно, я не могла дождаться когда же можно будет помыться под горячим душем. Воду дали в 19:25. И дали такую воду. . что о помывке не могло быть и речи. . это было 2 режима: лед и обжигающий кипяток. . Ночью я надеялась не окоченеть благодаря хваленым электропростыням. Я уже познакомилась с этим чудом техники в первую ночь в Акташе, на базе «Тайгала». Действительно, в ту ночь в палатке на Акташе мне не было холодно. Ну, пока сидишь в кровати, укрывшись чуть ли не с головой:)
В 23:00 отключили свет (отключили основной генератор) и видимо переключились на альтернативный источник питания. И тут же я почувствовала ужасный запах. . сначала я подумала, что это газ, с помощью которого и подается 3 часа в сутки «горячая вода». Но нет, это не газ. . это запах паленой проводки! Я смотрю на свою простынь, а она искрит! Я конечно сразу ее отключила, чтобы не случилось пожара. Так вот в темноте, без света, в жутком холоде я просидела до 5 утра, считая минуты до того момента, когда же кончится эта ночь. Обложилась одеялами, всеми, что нашла в палатке. Искать среди ночи администратора?. . а что толку. . Уже с утра я узнала, что подобная неприятность с электропростынями случилось не у меня одной. Видимо напряжение было неравномерное и приборы просто сгорели. И все это удовольствие, внимание! Стоит 12 000 за ночь! Это был моя самая странная, не удобная, опасная и в этой связи неоправданно дорогая ночевка в моей жизни. Так что обязательно изучайте все предложенные варианты! Я вот не проверила, что электричество и вода на этой базе по часам, и не проверила, что и туалета нет от слова совсем. Туалет на этой базе - это общий деревянный домик с пресловутой дырой в полу:) причем он находится на приличном расстоянии, куда пробираться ночью в темноте и в дождь и холод с телефоном, чтобы хоть как-то освещать себе путь - то еще приключение. Но я рада, что я справилась, дожила до утра! И даже, о чудо, не заболела после такого!
Алтайцы - очень необычный, своеобразный народ. Коренные алтайцы - язычники и очень почитают духов, поэтому нужно стараться быть очень аккуратным и с уважением относиться к их святыням. Я попробовала местную кухню! Обязательно попробуйте марала (дикий Алтайский олень - национальное Алтайское блюдо), лагман (густой суп с лапшой, овощами и бараниной) и конечно плов и манты. Еще конечно мед и орехи! Столько тут разных Орехов и так все вкусно!
Было пару моментов, так сказать, сложностей, которые мы в итоге решили с гидом и организаторами, Константином и Ириной. Мне понравилось как Константин решает возникающие вопросы - с терпением, пониманием и осознанием полной ответственности за всю свою команду. Такой подход достоин уважения. Этим людям можно доверять. Я сама убедилась в этом.
Все эти сложности, конечно ничто по сравнению с теми местами, что мне удалось увидеть!
Алтай величественен, суров и мудр. И каждому, я уверена, он преподносит именно те уроки и осознания, которые ему нужны, чтобы стать сильнее.
Я хочу обязательно еще раз вернуться на Алтай! И снова испытать себя.
Поверьте, вы вернетесь оттуда другим человеком.
Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.
В
16 авг 2023
Все отлично
А
15 июля 2023
Были на данной экскурсии с 11 по 13 июля. Мы приехали на Алтай в первый раз, мало что про него знали, но теперь этот пробел восполнен. На экскурсиях никогда не знаешь, к кому попадешь, но тут с гидом повезло на все сто. Огромная благодарность гиду Олегу. Несмотря на все свои регалии, он простой и порядочный человек, понимающий других людей. Олег следит за безопасностью на дорогах, всегда внимателен к просьбам и пожеланиям, думает о других в первую очередь, сейчас редкость встретить такого человека. Просто золотой человек во всех смыслах. Знает Алтай хорошо, работу свою проводит профессионально, интересно, весело, качественно, увлекательно, быстро разруливает неожиданные ситуации. Очень рекомендуем этого гида. Отдых удался на 5+, испытали море положительных эмоций, и есть что вспомнить. Спасибо Константину и всей команде за своевременные ответы на вопросы, подбор гида и профессиональную работу.
Ю
16 мая 2023
Хотим выразить огромную благодарность Константину за организацию нашего трехдневного тура по Чуйскому тракту и Телецкому озеру, очень оперативную коммуникацию и помощь с выстраиванием логистики и составлением программы, были учтены все наши пожелания и запросы. Отдельно хочется отметить работу гида Андрея, настоящего профессионала и фаната своего дела, который знает про Алтай ВСЁ. Благодаря ему за эти три дня мы смогли посетить все самые интересующие нас локации, сделали отличные фото (Андрей всегда предлагал свою помощь) и прекрасно провели время в дороге. Очень приятным бонусом стали собственноручно приготовленные Андреем шашлык и глинтвейн на ночевке. Однозначно еще раз вернемся на Алтай, чтобы повторить это незабываемое путешествие.
Хотим выразить огромную благодарность Константину за организацию нашего трехдневного тура по Чуйскому тракту и Телецкому озеру,Хотим выразить огромную благодарность Константину за организацию нашего трехдневного тура по Чуйскому тракту и Телецкому озеру,Хотим выразить огромную благодарность Константину за организацию нашего трехдневного тура по Чуйскому тракту и Телецкому озеру,Хотим выразить огромную благодарность Константину за организацию нашего трехдневного тура по Чуйскому тракту и Телецкому озеру,

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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