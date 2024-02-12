Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
В туре по Чуйскому тракту мы поднимемся на перевалы Семинский и Чике-Таман, заедем в Калбак-Таш, известный наскальными рисунками. Побываем в урочище Кызыл-Чин с красно-жёлтыми глиняными горами.
Пешком или верхом доберёмся до Уларских водопадов и посмотрим на шумящий поток на Ильгуменском пороге. *Возможно участие с детьми от 5 лет.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|31 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возьмите с собой тёплую одежду по сезону, дождевик, головной убор, обувь с хорошим протектором. Для бани — тапочки и купальник.
Переезды осуществляются на комфортабельном авто «Honda Elysion» или аналогичном.
Проживание. В домиках на турбазе или номерах в гостинице с душем и туалетом (оплачивается дополнительно).
Питание. Не включено в стоимость. На обеды и ужины, как правило, останавливаемся в кафе. Также на некоторых базах отдыха есть общественная зона для приготовления пищи — если есть желание, можем сами готовить на огне. Если у вас есть ограничения по питанию, просьба предупредить об этом заранее.
Уровень сложности. В программе есть треккинг, конная прогулка — по желанию. Маршрут разработан таким образом, что специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.
Мобильная связь. Мобильная связь есть везде, за исключением нескольких отрезков Чуйского тракта.
Программа тура по дням
Перевалы Чуйского тракта, Ильгуменский порог, слияние Чуи и Катуни, петроглифы Калбак-Таш
Встречаемся в аэропорту (или мы заберём вас от гостиницы) и начинаем тур на одной из самых красивых автодорог мира — Чуйском тракте. Пейзажи здесь настолько завораживающие, что вся дорога — одна из главных достопримечательностей Алтая.
Преодолеем высочайший перевал тракта Семинский, с плавным подъёмом и поворотами, и захватывающий серпантин Чике-Тамана и окажемся в живописном месте, где река Большой Ильгумень впадает в Катунь, образуя Ильгуменский порог. Вы посмотрите, как мощные водные потоки разбиваются об огромные валуны, создавая волны и шум. Остановимся в священном для коренных жителей месте, где реки Чуя и Катунь разноцветными потоками сливаются в один.
Заедем в Калбак-Таш — урочище, знаменитое петроглифами — наскальными рисунками, которым несколько тысяч лет. Их здесь около 3000. Вы рассмотрите изображения и попробуете разгадать заложенный в них смысл.
Вечером доберёмся до нашей базы, где желающие попарятся в сибирской баньке и расслабятся после насыщенного дня.
Урочище Кызыл-Чин и «Марс-2», прогулка на Уларские водопады
Сегодня продолжим поездку по Чуйскому тракту. Сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться и сфотографировать заснеженные склонов Северо-
Чуйского хребта, сверкающие на солнце ледники и бескрайнюю тайгу.
В селе Чаган-Узун пересядем на внедорожники и направимся в урочище Кызыл-Чин, которое называют «Алтайским Марсом» из-за инопланетных пейзажей красно-оранжевых оттенков. Глиняные горы здесь окрашены в пёстрые оттенки из-за реакции различных минералов. Если позволит погода, пройдём пешком по ущелью и доберёмся и до более пустынного «Марса-2».
После обеда пешком или оседлав лошадей выдвигаемся к Уларским водопадам по живописной и несложной для преодоления тропе. По самочувствию и настроению можно ограничиться первым водопадом, Верхним Карасу, в 40 минутах ходьбы от точки старта. При желании дойдём и до второго — Большого Уларского.
Джипинг на гору, Гейзерное озеро, обратный путь
Утро (при условии ясной погоды) начнём необычно — поднимемся на машине на высоту 3000 метров над уровнем моря к акташскому ретранслятору (за доплату), чтобы насладиться невероятным видом горных хребтов и подышать чистейшим бодрящим воздухом. В качестве альтернативы (в случае пасмурной погоды или по вашему желанию) — 40-минутная прогулка на смотровую площадку над каньоном Мажойский каскад. Посмотрим на мощный потом Чуи, которая продирается через частокол камней, вспениваясь валами высотой до 4 метров и падая в водопадные сливы.
Спустившись, отправимся на Гейзерное озеро — ярко-бирюзовый водоём в окружении леса, на дне которого смесь голубой глины и песка рисует причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. У нас будет время, чтобы погулять по берегу и рассмотреть «художества».
После обеда выдвигаемся в обратный путь. Остановимся, чтобы посмотреть на балбалы (каменные бабы) и скифский курган, прогуляться по отреставрированному участку старого тракта, прочитать стихи на постаменте, посвящённые Кольке Снегирёву — герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога» — и купить сувениры на Семинском перевале.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии и переезды между локациями
- Работа гида
- Общественное снаряжение
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Завтраки, обеды и ужины в кафе - 400-600 руб. за один приём
- Проживание в гостинице или на базе отдыха - от 3500 руб. за номер/домик на 2-4 человек
- Экскурсия на внедорожнике на акташский ретранслятор (3000 м над уровнем моря) - 2000 руб. с человека / 8000 руб. за машину
- Конная прогулка - 1000 руб
- Экскурсия в национальный аил в Каракольской долине - 2000 руб
- Вход на территорию комплекса Калбак-Таш - 250 руб
- Ильгуменский порог - 30 руб
- Заброска на «Марс» - 1600-3200 руб
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромное ему спасибо, очень советую брать экскурсию именно у них)
В команде Константина все - профи своего дела. Составили маршрут с учетом лучшей логистики. Помогли не только подобрать проживание, но и постоянно держали на контроле, чтобы хозяева баз про нас не забывали. Да, сам Константин в процессе подготовки тура не всегда отвечает сразу, но надо понимать - эти люди возят туристов. Вам бы хотелось, чтобы ведя вашу машину по извилинам Чуйского тракта, ваш гид параллельно переписывался бы с другими туристами, вместо того, чтобы смотреть на дорогу? Да и связи там толком нигде нет.
Мы увидели все, что планировали, и даже больше. Реальность превзошла все ожидания. Очень рекомендую приезжать в сентябре - погода еще хорошая, но туристов в разы меньше, пробок нет, а природа играет всеми красками осени. И Катунь потрясающе бирюзового цвета. Просто нереально! Кто думает, ехать или не ехать на Алтай - даже не сомневайтесь!
Константин, Ирина, Андрей - СПАСИБО!!!!
Отвечал на все наши вопросы, при этом давал возможность помолчать (а этот было очень важно для нас).
Само путешествие было насыщенным, красивым и очень душевным.
Константин сделал его еще душевнее, когда готовил кофе на берегу реки.
За что снимаю звезду пишу ниже. Текста больше, чтобы было понятно разочарование, а не потому что негатив переваливает.
мы пропустили несколько мест, обозначенных в поездке. Мы должны были подняться к водопадам на лошадях, но лошадей «не нашли». В альтернативе могли идти пешком, но не пошли. В итоге, водопадов мы не увидели.
В качестве альтернативы к заброске (там к отмене вопросов нет) на ретранслятор была пешеходная прогулка, которую тоже не предложили (о ней я узнала позже, когда перечитала программу еще раз).
Ну блин, мы просто два дня из трех до 18:00 уже были дома,у нас было еще 3 часа до заката и хорошая погода!
На Алтай вернусь, но уже самостоятельно. Хочется зависеть только от себя и от погоды, а не от третьего лица(
Сказать, что это было здорово - ничего не сказать. Это было одно из самых волнующих, необычных, но и трудных приключений в моей жизни.
Я, человек, который даже в поход ни разу не ходил и всю жизнь прожил в Питере, испытала себя в этой поездке в полной мере.
Я решилась на эту поездку очень спонтанно. Вот так мечтала, мечтала. И в один прекрасный день решилась! Сейчас или никогда! Тур я искала недолго. Просто в поисковике набрала «тур на Алтай». И так я нашла этот замечательный сайт tripster.ru. Организатора тоже нашла сразу. Просто выбрала того, кто имел больше всего положительных отзывов. Так мой выбор пал на Константина и его команду. Сложность была в том, что до выезда оставалось чуть больше недели. И Константину и его группе пришлось очень быстро искать для меня варианты жилья, бронировать паром (переправа по Телецкому озеру). Помогала в поисках жилья мне Ирина, тоже член команды. У меня были очень сложные для Алтая условия подбора: мне обязательно нужны были удобства в номере/домике, обязательно нужна была горячая вода и душ. Только потом я узнала, что это большая редкость для некоторых районов Алтая. Ирина подбирала мне варианты и скидывала их для оценки. Но я допустила ошибку, так как не изучала их внимательно. О последствиях такой невнимательности будет «трагичная» история позже.
В первый день маршрута меня забирал из отеля гид Алексей. Мы познакомились и поехали на первую точку маршрута. Предстояла долгая дорога, 6 часов до Акташа. Эти 6 часов прошли очень быстро, Алексей очень веселый, интересный человек. Он альпинист, опытный турист и знает кучу всяких веселых и поучительных баек. Он рассказывал о горах, о тех местах где мы побываем, о местных жителях, об их истории, о кухне, об обычаях. Все места где я ночевала, были не плохие. Где-то лучше, где-то хуже. Я специально хотела пожить в трех разных базах на Акташе. У нас планировались разные «заброски» в этом районе, но после каждой экскурсии, которая порой длилась несколько часов, мы возвращались на базу в районе Акташа. Заброски, кстати, оплачиваются отдельно, там такие дороги, что кроме как на УАЗике или танке не проехать. Зато я смогла увидеть мастер-класс по экстремальному вождению от местных гидов-алтайцев. Алтайцы очень веселый, смешливый народ. Алексей подбирал мне лучших гидов, которых знал сам очень давно и доверял им.
Потом мы поехали еще дальше, вглубь Алтая, на юг, к селу Улаган. После Улагана кончается все: дороги, связь (вообще, любая!), заправки, нормальное жилье. Имейте это пожалуйста ввиду и обязательно берите с собой наличку! Часть мелкими, часть крупными, потому что оплата за жилье (если останавливаетесь на несколько ночей), питание, экскурсии и потом паром только наличкой. У меня все жилье было полностью оплачено, потому что по требованиям тур-баз первая ночь всегда оплачивается на 100%. Ну а у меня по плану каждая ночь была расписана на 7 разных базах, так что об оплате жилья я уже не беспокоилась. Все было хорошо, я кстати, смогла по-настоящему отдохнуть именно в Чулышмане. Где вообще не было никакой связи, я жила в простом деревянном домике (но там были все удобства и даже горячая вода без ограничений!). На территории базы течет речка и вот так под звук реки засыпать на свежем воздухе, в тишине и покое… мммм, незабываемо!
Так все было хорошо, пока мы не добрались до южного берега Телецкого. Вот тут я поняла, что такое «полное погружение»:)) База отдыха «Выше гор», самое комфортабельное место для ночевки на южном берегу озера. Это. . палатка! Просто большая палатка! До этого, в первую ночь путешествия я тоже жила в подобной палатке. И если будете выбирать между обычным домиком и вот таким вот «шатром» или как его еще называют «глэмпинг», то подумайте много раз. В этих «шатрах» холодно! Что бы там не говорили администраторы. Это была середина августа. И погода на Алтае очень непредсказуема. С утра может светить яркое, жаркое солнышко, днем может стать пасмурно, а к вечеру начинается настоящий ураган, с ветром, дождем и даже градом. Так первую ночь путешествия я тоже провела в таком вот «шатре». Но в отличие от базы «Выше гор» там был свет в палатке, там был туалет (биотуалет), душ и горячая вода в любое время дня и ночи. Тут, на южном берегу Телецкого не было ничего! Ни света, ни туалета, на воды. Вернее так: воду и свет давали всего 2 раза: утром с 1000 и вечером: с 19:00 - 23:00. Было очень холодно, я не могла дождаться когда же можно будет помыться под горячим душем. Воду дали в 19:25. И дали такую воду. . что о помывке не могло быть и речи. . это было 2 режима: лед и обжигающий кипяток. . Ночью я надеялась не окоченеть благодаря хваленым электропростыням. Я уже познакомилась с этим чудом техники в первую ночь в Акташе, на базе «Тайгала». Действительно, в ту ночь в палатке на Акташе мне не было холодно. Ну, пока сидишь в кровати, укрывшись чуть ли не с головой:)
В 23:00 отключили свет (отключили основной генератор) и видимо переключились на альтернативный источник питания. И тут же я почувствовала ужасный запах. . сначала я подумала, что это газ, с помощью которого и подается 3 часа в сутки «горячая вода». Но нет, это не газ. . это запах паленой проводки! Я смотрю на свою простынь, а она искрит! Я конечно сразу ее отключила, чтобы не случилось пожара. Так вот в темноте, без света, в жутком холоде я просидела до 5 утра, считая минуты до того момента, когда же кончится эта ночь. Обложилась одеялами, всеми, что нашла в палатке. Искать среди ночи администратора?. . а что толку. . Уже с утра я узнала, что подобная неприятность с электропростынями случилось не у меня одной. Видимо напряжение было неравномерное и приборы просто сгорели. И все это удовольствие, внимание! Стоит 12 000 за ночь! Это был моя самая странная, не удобная, опасная и в этой связи неоправданно дорогая ночевка в моей жизни. Так что обязательно изучайте все предложенные варианты! Я вот не проверила, что электричество и вода на этой базе по часам, и не проверила, что и туалета нет от слова совсем. Туалет на этой базе - это общий деревянный домик с пресловутой дырой в полу:) причем он находится на приличном расстоянии, куда пробираться ночью в темноте и в дождь и холод с телефоном, чтобы хоть как-то освещать себе путь - то еще приключение. Но я рада, что я справилась, дожила до утра! И даже, о чудо, не заболела после такого!
Алтайцы - очень необычный, своеобразный народ. Коренные алтайцы - язычники и очень почитают духов, поэтому нужно стараться быть очень аккуратным и с уважением относиться к их святыням. Я попробовала местную кухню! Обязательно попробуйте марала (дикий Алтайский олень - национальное Алтайское блюдо), лагман (густой суп с лапшой, овощами и бараниной) и конечно плов и манты. Еще конечно мед и орехи! Столько тут разных Орехов и так все вкусно!
Было пару моментов, так сказать, сложностей, которые мы в итоге решили с гидом и организаторами, Константином и Ириной. Мне понравилось как Константин решает возникающие вопросы - с терпением, пониманием и осознанием полной ответственности за всю свою команду. Такой подход достоин уважения. Этим людям можно доверять. Я сама убедилась в этом.
Все эти сложности, конечно ничто по сравнению с теми местами, что мне удалось увидеть!
Алтай величественен, суров и мудр. И каждому, я уверена, он преподносит именно те уроки и осознания, которые ему нужны, чтобы стать сильнее.
Я хочу обязательно еще раз вернуться на Алтай! И снова испытать себя.
Поверьте, вы вернетесь оттуда другим человеком.