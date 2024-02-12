Вот и подошло к концу мое 7-дневное путешествие по Алтаю.

Сказать, что это было здорово - ничего не сказать. Это было одно из самых волнующих, необычных, но и трудных приключений в моей жизни.

Я, человек, который даже в поход ни разу не ходил и всю жизнь прожил в Питере, испытала себя в этой поездке в полной мере.

Я решилась на эту поездку очень спонтанно. Вот так мечтала, мечтала. И в один прекрасный день решилась! Сейчас или никогда! Тур я искала недолго. Просто в поисковике набрала «тур на Алтай». И так я нашла этот замечательный сайт tripster.ru. Организатора тоже нашла сразу. Просто выбрала того, кто имел больше всего положительных отзывов. Так мой выбор пал на Константина и его команду. Сложность была в том, что до выезда оставалось чуть больше недели. И Константину и его группе пришлось очень быстро искать для меня варианты жилья, бронировать паром (переправа по Телецкому озеру). Помогала в поисках жилья мне Ирина, тоже член команды. У меня были очень сложные для Алтая условия подбора: мне обязательно нужны были удобства в номере/домике, обязательно нужна была горячая вода и душ. Только потом я узнала, что это большая редкость для некоторых районов Алтая. Ирина подбирала мне варианты и скидывала их для оценки. Но я допустила ошибку, так как не изучала их внимательно. О последствиях такой невнимательности будет «трагичная» история позже.

В первый день маршрута меня забирал из отеля гид Алексей. Мы познакомились и поехали на первую точку маршрута. Предстояла долгая дорога, 6 часов до Акташа. Эти 6 часов прошли очень быстро, Алексей очень веселый, интересный человек. Он альпинист, опытный турист и знает кучу всяких веселых и поучительных баек. Он рассказывал о горах, о тех местах где мы побываем, о местных жителях, об их истории, о кухне, об обычаях. Все места где я ночевала, были не плохие. Где-то лучше, где-то хуже. Я специально хотела пожить в трех разных базах на Акташе. У нас планировались разные «заброски» в этом районе, но после каждой экскурсии, которая порой длилась несколько часов, мы возвращались на базу в районе Акташа. Заброски, кстати, оплачиваются отдельно, там такие дороги, что кроме как на УАЗике или танке не проехать. Зато я смогла увидеть мастер-класс по экстремальному вождению от местных гидов-алтайцев. Алтайцы очень веселый, смешливый народ. Алексей подбирал мне лучших гидов, которых знал сам очень давно и доверял им.

Потом мы поехали еще дальше, вглубь Алтая, на юг, к селу Улаган. После Улагана кончается все: дороги, связь (вообще, любая!), заправки, нормальное жилье. Имейте это пожалуйста ввиду и обязательно берите с собой наличку! Часть мелкими, часть крупными, потому что оплата за жилье (если останавливаетесь на несколько ночей), питание, экскурсии и потом паром только наличкой. У меня все жилье было полностью оплачено, потому что по требованиям тур-баз первая ночь всегда оплачивается на 100%. Ну а у меня по плану каждая ночь была расписана на 7 разных базах, так что об оплате жилья я уже не беспокоилась. Все было хорошо, я кстати, смогла по-настоящему отдохнуть именно в Чулышмане. Где вообще не было никакой связи, я жила в простом деревянном домике (но там были все удобства и даже горячая вода без ограничений!). На территории базы течет речка и вот так под звук реки засыпать на свежем воздухе, в тишине и покое… мммм, незабываемо!

Так все было хорошо, пока мы не добрались до южного берега Телецкого. Вот тут я поняла, что такое «полное погружение»:)) База отдыха «Выше гор», самое комфортабельное место для ночевки на южном берегу озера. Это. . палатка! Просто большая палатка! До этого, в первую ночь путешествия я тоже жила в подобной палатке. И если будете выбирать между обычным домиком и вот таким вот «шатром» или как его еще называют «глэмпинг», то подумайте много раз. В этих «шатрах» холодно! Что бы там не говорили администраторы. Это была середина августа. И погода на Алтае очень непредсказуема. С утра может светить яркое, жаркое солнышко, днем может стать пасмурно, а к вечеру начинается настоящий ураган, с ветром, дождем и даже градом. Так первую ночь путешествия я тоже провела в таком вот «шатре». Но в отличие от базы «Выше гор» там был свет в палатке, там был туалет (биотуалет), душ и горячая вода в любое время дня и ночи. Тут, на южном берегу Телецкого не было ничего! Ни света, ни туалета, на воды. Вернее так: воду и свет давали всего 2 раза: утром с 1000 и вечером: с 19:00 - 23:00. Было очень холодно, я не могла дождаться когда же можно будет помыться под горячим душем. Воду дали в 19:25. И дали такую воду. . что о помывке не могло быть и речи. . это было 2 режима: лед и обжигающий кипяток. . Ночью я надеялась не окоченеть благодаря хваленым электропростыням. Я уже познакомилась с этим чудом техники в первую ночь в Акташе, на базе «Тайгала». Действительно, в ту ночь в палатке на Акташе мне не было холодно. Ну, пока сидишь в кровати, укрывшись чуть ли не с головой:)

В 23:00 отключили свет (отключили основной генератор) и видимо переключились на альтернативный источник питания. И тут же я почувствовала ужасный запах. . сначала я подумала, что это газ, с помощью которого и подается 3 часа в сутки «горячая вода». Но нет, это не газ. . это запах паленой проводки! Я смотрю на свою простынь, а она искрит! Я конечно сразу ее отключила, чтобы не случилось пожара. Так вот в темноте, без света, в жутком холоде я просидела до 5 утра, считая минуты до того момента, когда же кончится эта ночь. Обложилась одеялами, всеми, что нашла в палатке. Искать среди ночи администратора?. . а что толку. . Уже с утра я узнала, что подобная неприятность с электропростынями случилось не у меня одной. Видимо напряжение было неравномерное и приборы просто сгорели. И все это удовольствие, внимание! Стоит 12 000 за ночь! Это был моя самая странная, не удобная, опасная и в этой связи неоправданно дорогая ночевка в моей жизни. Так что обязательно изучайте все предложенные варианты! Я вот не проверила, что электричество и вода на этой базе по часам, и не проверила, что и туалета нет от слова совсем. Туалет на этой базе - это общий деревянный домик с пресловутой дырой в полу:) причем он находится на приличном расстоянии, куда пробираться ночью в темноте и в дождь и холод с телефоном, чтобы хоть как-то освещать себе путь - то еще приключение. Но я рада, что я справилась, дожила до утра! И даже, о чудо, не заболела после такого!

Алтайцы - очень необычный, своеобразный народ. Коренные алтайцы - язычники и очень почитают духов, поэтому нужно стараться быть очень аккуратным и с уважением относиться к их святыням. Я попробовала местную кухню! Обязательно попробуйте марала (дикий Алтайский олень - национальное Алтайское блюдо), лагман (густой суп с лапшой, овощами и бараниной) и конечно плов и манты. Еще конечно мед и орехи! Столько тут разных Орехов и так все вкусно!

Было пару моментов, так сказать, сложностей, которые мы в итоге решили с гидом и организаторами, Константином и Ириной. Мне понравилось как Константин решает возникающие вопросы - с терпением, пониманием и осознанием полной ответственности за всю свою команду. Такой подход достоин уважения. Этим людям можно доверять. Я сама убедилась в этом.

Все эти сложности, конечно ничто по сравнению с теми местами, что мне удалось увидеть!

Алтай величественен, суров и мудр. И каждому, я уверена, он преподносит именно те уроки и осознания, которые ему нужны, чтобы стать сильнее.

Я хочу обязательно еще раз вернуться на Алтай! И снова испытать себя.

Поверьте, вы вернетесь оттуда другим человеком.