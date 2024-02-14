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Прибытие в Горно-Алтайск. Отправление на курорт «Артыбаш»

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайск с 8:00 до 10:00.

Рекомендуем приобретать билеты на утренние рейсы (Аэрофлот и S7).

Гости, которые добираются другими транспортными средствами – нужно быть в аэропорту в указанное время.

Встречаемся в аэропорту, заедем в кафе и отправляемся на курорт “Артыбаш” – район Телецкого озера.

Это северный Алтай с очень приятным микроклиматом – здесь средняя температура зимой -10 градусов.

При этом зимой количество солнечных дней больше, чем в летний период.

Зима в долине Телецкого озера очень комфортная – снежная, мягкая, практически без морозов и холодных пронзительных ветров.

В пути примерно 3,5 часа (170км).

По приезду размещение, отдых, ужин (включен в программу).

Вечерний костер и угощение ароматным глинтвейном.