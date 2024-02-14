Телецкое озеро и Манжерок
Программа разработана таким образом, чтобы и новички, и опытные лыжники получили максимум положительных эмоций от тура.
Также Вас ожидают не только спуски со склонов, но и интересная культурная программа, посещение местных достопримечательностей, знакомство с блюдами национальных кухонь.
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Прибытие в Горно-Алтайск. Отправление на курорт «Артыбаш»
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайск с 8:00 до 10:00.
Рекомендуем приобретать билеты на утренние рейсы (Аэрофлот и S7).
Гости, которые добираются другими транспортными средствами – нужно быть в аэропорту в указанное время.
Встречаемся в аэропорту, заедем в кафе и отправляемся на курорт “Артыбаш” – район Телецкого озера.
Это северный Алтай с очень приятным микроклиматом – здесь средняя температура зимой -10 градусов.
При этом зимой количество солнечных дней больше, чем в летний период.
Зима в долине Телецкого озера очень комфортная – снежная, мягкая, практически без морозов и холодных пронзительных ветров.
В пути примерно 3,5 часа (170км).
По приезду размещение, отдых, ужин (включен в программу).
Вечерний костер и угощение ароматным глинтвейном.
День активного отдыха
После завтрака мы отправимся на горнолыжный курорт.
Если у вас нет своего снаряжения, мы поможем вам взять его напрокат.
Вы сможете кататься на лыжах или сноуборде до самого вечера.
Горнолыжный курорт “Артыбаш” расположен на высоте 1386 метров над уровнем моря.
Отсюда открывается потрясающий вид на заснеженные вершины гор и отдаленные горные хребты.
Вы можете рассмотреть их подробнее в бинокль, который предоставляется на смотровой площадке.
На вершине горы Кокуя также находится кафе “Точка”, где можно выпить чашку кофе или перекусить бургером.
Вечером можно посетить русскую баню и искупаться в чистом снегу (не входит в стоимость).
День активного отдыха. Жилище северного народа Алтая
Этот день мы также проведем рядом с Телецким озером.
Вы можете дополнить свой горнолыжный отдых катанием на снегоходах по тайге (не входит в стоимость).
В середине дня, примерно в 15:00-16:00, мы посетим уникальное таежное место, где живут северные народы Алтая.
Местные жители проведут для нас обряд огня, напоят нас вкусным чаем, приготовленным на костре, и угостят национальным ужином.
Нам не захочется уезжать из этого прекрасного места.
Переезд на курорт на «Манжерок»
После завтрака мы переедем в район курорта “Манжерок”.
По пути мы сделаем несколько остановок для фотографий – там очень красивые природные места!
Мы проедем около 230 километров.
Во время поездки гид расскажет вам о культуре, истории и быте Алтая.
Когда мы приедем в отель, мы разместимся и отдохнем.
Ужин будет в кафе.
Знакомство с курортом. Активный отдых
После завтрака мы отправляемся знакомиться с курортом “Манжерок” и его возможностями.
Здесь также есть пункт проката снаряжения для тех, кто хочет покататься на лыжах или сноуборде.
В кафе можно перекусить и отдохнуть.
Один из часто задаваемых вопросов о погоде на курорте “Манжерок” – “Холодно ли там зимой? ”.
Преимущество этого курорта в том, что здесь практически нет ветра, поэтому даже сильные морозы переносятся легко.
Средняя температура зимой -10/-15 градусов, но может опускаться и до -25 градусов.
Катание. Прогулка до Камышлинского водопада
После завтрака мы снова отправимся на курорт “Манжерок”, чтобы покататься на лыжах или сноуборде.
В середине дня мы прогуляемся до замерзшего Камышлинского водопада.
Сначала мы пройдем по подвесному мосту на другой берег реки Катунь, откуда открывается прекрасный вид на бирюзовую воду, пробирающуюся сквозь чистый лед.
Фотографии здесь получаются просто потрясающие!
Вторая половина дня будет посвящена активному отдыху.
Отъезд
В этот день прощаемся с гостями.
Ранний выезд с отеля в аэропорт.
Ориентировочно 8:00-8:30, время в пути около часа.
У кого рейсы в другое время, то можно самостоятельно добраться до места отправления.
Выезд из отеля до 12.00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение на двух комфортабельных отелях курортах Артыбаш и Манжерок.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от даты заезда и размещения:
|Даты
15.02.2024
19.02.2024
04.03.2024
|02.01.2024
|Место в двухместном номере
|76 200
|91 700
|Одноместное размещение
|94 500
|127 400
|Дополнительное место
|53 340
|69 600
Варианты проживания
Гостиница «Артыбаш»
К услугам гостей сад, общий лаундж, ресторан и бар. К услугам гостей отеля — бесплатная частная парковка. Желающие осмотреть окрестности могут воспользоваться прокатом велосипедов. В номерах установлен бесплатный Wi-Fi. Также в распоряжении гостей собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку.
Гостиница «Золотые пески»
Среди удобств — сад, общий лаундж, терраса и бесплатная частная парковка. В числе прочих удобств — ресторан, доставка еды и напитков и круглосуточная стойка регистрации, а также бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей бар. Во всех номерах имеется платяной шкаф, холодильник и чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Среди прочих удобств — телевизор с плоским экраном с кабельными каналами. Гостям Hotel Zolotye Peski предоставляются постельное белье и полотенца. К услугам гостей Hotel Zolotye Peski — детская игровая площадка. Гости могут отдыхать первая линия. В окрестностях можно заняться пешими прогулками, лыжным спортом и велосипедными прогулками.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание - завтраки со второго дня, обед в первый день, ужины
- Размещение в комфортабельных отелях
- Транспортное сопровождение - микроавтобус с вами весь маршрут от и до аэропорта
- Экскурсии по программе
- Инструктор по горным лыжам и гид
- Skipass (дневной абонемент) каждый день
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Дополнительное питание
- Горнолыжное снаряжение в прокат (при отсутствии своего)
- Услуги инструктора для начинающих
- Катание на снегоходах
- Баня
- Дополнительные развлечения и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.