Экскурсионные туры на неделю в Горно-Алтайск

Найдено 47 туров в категории «7-дневные туры» в Горно-Алтайске, цены от 38 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автотрип по знаковым местам Алтая
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
11 отзывов
Автотрип по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
Начало: Г. Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (пр. Ленина, 2б), 8:...
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
6941159 000 за человека
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
119 000 за человека
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
9 отзывов
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
7000059 500 за человека
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000 за человека
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Радуга Горного Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
72 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000 за человека
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 80 000 за человека
Перекресток миров. Экскурсионный тур на Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перекресток миров. Экскурсионный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
95 000 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900 за человека
Летние каникулы в Горном Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летние каникулы в Горном Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
69 900 за человека
Ожерелье Горного Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ожерелье Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июня в 10:00
77 300 за человека
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 600 за человека
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 июля в 10:00
17 авг в 10:00
177 000 за человека
Настоящий Алтай. Автотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Настоящий Алтай. Автотур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
101 400 за человека
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200 за человека
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 июля в 10:00
6500058 500 за человека
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 июля в 10:00
5000045 000 за человека
Золотой Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотой Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 68 600 за человека
Разноцветный Алтай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Разноцветный Алтай
Начало: Алтайский край, Бийск, площадь Шукшина, 9
13 июня в 10:00
25 июня в 10:00
69 900 за человека
Топ-7 красот Алтая. Автотур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Топ-7 красот Алтая. Автотур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
28 июня в 10:00
38 800 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
72 500 за человека
Осенний Алтай. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 87 000 за человека
Осенние краски Уймонской долины
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенние краски Уймонской долины
Начало: г. Горно-Алтайск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 53 700 за человека
Алтай осенний
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Алтай осенний
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
9 сен в 10:00
12 сен в 10:00
128 000 за человека
Майские на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Майские на Алтае
Начало: село Манжерок
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 74 500 за человека
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
20 апр в 10:00
11 мая в 10:00
от 87 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
4 мая в 10:00
76 000 за человека
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Начало: село Усть-Кокса
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 53 300 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 45 600 за человека
Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
22 фев в 10:00
от 63 600 за человека
Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
3 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
от 63 600 за человека
Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 76 200 за человека
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Начало: г. Горно-Алтайск
18 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 112 500 за человека
Зимний Алтай. Конный тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний Алтай. Конный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, село Э...
26 дек в 10:00
2 янв в 10:00
47 000 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
72 500 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000 за человека
От Алтая до Монголии. Цветение маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
От Алтая до Монголии. Цветение маральника
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
59 900 за человека
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
10 сен в 10:00
68 500 за человека
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
54 800 за человека
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
27 июня в 08:00
25 июля в 08:00
69 900 за человека
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900 за человека
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
67 900 за человека
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
17 июня в 08:00
15 июля в 08:00
77 300 за человека
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрат...
8 июля в 08:00
29 июля в 08:00
80 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Обалденная поездка!! Лучшая!!
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
    читать дальше

    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Все отлично
  • G
    Gennady
    10 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
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    великолепно: дедушка Алтай красив, таинственен и велик! Организационно-тоже замечательно! Тур компактный и динамичный. Все как я люблю. Все посещенные локации-из перечня must see. Хорошо,что это начало туристического сезона. Еще нет толп нашего брата-туриста, а красота есть: маральник зацвел, снега есть, летнее солнце побаловало. Команда веселая и позитивная! Одним словом, все ожидания оправдались. Рекомендовать тур буду однозначно! Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Автотрип по знаковым местам Алтая
    Прекрасная поездка по Алтаю. Замечательный гид Алексей, алтаец, умный интеллигентный человек, замечательный рассказчик. Увидели всё, что было запланировано. Интересны прежде всего
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    люди, но и природа фантастически красива. Не совсем повезло с погодой, иногда были снег и дождь, Алексей окружил нас теплом и заботой, корректировал маршрут, чтобы увидеть всё и даже больше. Внимательно читайте описание условий проживания - это турбазы с определенным уровнем сервиса, если быть к этому готовым, то всё будет супер.

    Прекрасная поездка по Алтаю. Замечательный гид Алексей, алтаец, умный интеллигентный человек, замечательный рассказчикПрекрасная поездка по Алтаю. Замечательный гид Алексей, алтаец, умный интеллигентный человек, замечательный рассказчикПрекрасная поездка по Алтаю. Замечательный гид Алексей, алтаец, умный интеллигентный человек, замечательный рассказчикПрекрасная поездка по Алтаю. Замечательный гид Алексей, алтаец, умный интеллигентный человек, замечательный рассказчикПрекрасная поездка по Алтаю. Замечательный гид Алексей, алтаец, умный интеллигентный человек, замечательный рассказчикПрекрасная поездка по Алтаю. Замечательный гид Алексей, алтаец, умный интеллигентный человек, замечательный рассказчикПрекрасная поездка по Алтаю. Замечательный гид Алексей, алтаец, умный интеллигентный человек, замечательный рассказчикПрекрасная поездка по Алтаю. Замечательный гид Алексей, алтаец, умный интеллигентный человек, замечательный рассказчик
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
    читать дальше

    гид Юля, водитель Олег, команда, местные жители, все, у кого мы останавливались в кафе/гостиницах. Спасибо большое! С наилучшими пожеланиями с Волгограда!

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Осенний Алтай. Экскурсионный тур
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Автотрип по знаковым местам Алтая
  2. Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
  3. Алтай по максимуму: природа, история, загадки
  4. К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
  5. Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "7-дневные туры" можно забронировать 47 авторских туров от 38 800 до 230 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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