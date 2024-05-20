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люди, но и природа фантастически красива. Не совсем повезло с погодой, иногда были снег и дождь, Алексей окружил нас теплом и заботой, корректировал маршрут, чтобы увидеть всё и даже больше. Внимательно читайте описание условий проживания - это турбазы с определенным уровнем сервиса, если быть к этому готовым, то всё будет супер.