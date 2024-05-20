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скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Автотрип по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
Начало: Г. Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (пр. Ленина, 2б), 8:...
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
6941159 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
119 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
7000059 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Радуга Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 80 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перекресток миров. Экскурсионный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летние каникулы в Горном Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ожерелье Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июня в 10:00
77 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 июля в 10:00
17 авг в 10:00
177 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Настоящий Алтай. Автотур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
101 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 июля в 10:00
6500058 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 июля в 10:00
5000045 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 68 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Разноцветный Алтай
Начало: Алтайский край, Бийск, площадь Шукшина, 9
13 июня в 10:00
25 июня в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Топ-7 красот Алтая. Автотур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
28 июня в 10:00
38 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 87 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние краски Уймонской долины
Начало: г. Горно-Алтайск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 53 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтай осенний
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
9 сен в 10:00
12 сен в 10:00
128 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Майские на Алтае
Начало: село Манжерок
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 74 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
20 апр в 10:00
11 мая в 10:00
от 87 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
4 мая в 10:00
76 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Начало: село Усть-Кокса
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 53 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 45 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Алтае. Зимний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
22 фев в 10:00
от 63 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Алтае. Весенне-осенний оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
3 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
от 63 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Телецкое озеро и Манжерок. Горнолыжный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 76 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Начало: г. Горно-Алтайск
18 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 112 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний Алтай. Конный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, село Э...
26 дек в 10:00
2 янв в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
От Алтая до Монголии. Цветение маральника
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
59 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
10 сен в 10:00
68 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
27 июня в 08:00
25 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
67 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
17 июня в 08:00
15 июля в 08:00
77 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрат...
8 июля в 08:00
29 июля в 08:00
80 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита20 мая 2024Обалденная поездка!! Лучшая!!
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
- GGennady10 мая 2024Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
- ЮЮлия5 мая 2024Прекрасная поездка по Алтаю. Замечательный гид Алексей, алтаец, умный интеллигентный человек, замечательный рассказчик. Увидели всё, что было запланировано. Интересны прежде всего
- ААнастасия1 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «7-дневные туры»
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