Предлагаемый экскурсионный тур — это настоящая коллекция лучших достопримечательностей осеннего Алтая! За 5 дней вы увидите все самое популярное на Алтае: с. Чемал, о. Патмос, Телецкое озеро, а также познакомитесь с изделиями местных мастеров!
Описание тураАлтай – перекресток миров и культур в самом сердце Азии. Алтай прекрасен в любое время года, но именно осенью горы Алтая становятся действительно Золотыми. Берега рек усыпаны желтыми и красными цветами осени с бирюзовыми вкраплениями водной глади. Золотые лиственные леса на фоне снежных гор под голубым небом вдохновляют даже тех, кто видел осенний Алтай уже не один раз. Природа играет красками, навсегда оставляя в памяти восхитительные пейзажи. Предлагаемый экскурсионный тур - это настоящая коллекция лучших достопримечательностей осеннего Алтая! За 6 дней вы можете увидеть все самое популярное без летней туристической суеты: легендарный Чуйский тракт до Алтайского Марса, климатический курорт Чемал с храмом Иоанна Богослова на о. Патмос, а также на выбор: Телецкое озеро, высокогорные Каракольские озера или популярный курорт «Манжерок» с Камышлинским водопадом! Река Катунь – царица и хозяйка Алтая. Жемчужно-изумрудная, несет она свои воды по каменной дороге с горы Белуха до Северного ледовитого океана, объединяясь с Бией и образуя могучую Обь. То густозаселенные маленькими домиками, то пустынные на сотни километров, берега с разнообразным ландшафтом и растительностью делают Катунь вечно меняющейся и неповторимой рекой времени и безвременья. Именно к осени Катунь приобретает свой знаменитый бирюзовый цвет и становится прозрачной, как слеза. Телецкое озеро, называемое Алтын-Кёль или Золотое озеро, поразит не только своей красотой и величием, но и своими масштабами для такой маленькой горной страны. Водоем занимает узкую котловину между гор: он растянулся на целых 77 км, а глубины достигают более 300-метровой отметки. Озеро окружено густым лесом из хвойных и лиственных, в него впадают десятки небольших рек, нередко образуя водопады. Осенью Телецкое озеро приобретает особое очарование благодаря сочетанию необыкновенно ярких цветов – бескрайная голубизна неба, загадочная синь воды, золотисто-красная листва с примесью зелени хвойных деревьев… «Алтайский Марс» - невысокие густо изрезанные каньонами-промоинами холмы со слоями разноцветной породы - естественное пособие по геологии данного региона. Вы узнаете, как сформировался такой неземной ландшафт, и сделаете множество необычных фото на память. Услугу оказывает туроператор РТО 025626 Важная информация: Легкий и насыщенный экскурсионный тур
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Легендарный Чуйский тракт до Алтайского Марса
- Климатический курорт Чемал с храмом Иоанна Богослова на о. Патмос
- А также на выбор: Телецкое озеро
- Высокогорные Каракольские озера или популярный курорт «Манжерок» с Камышлинским водопадом
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание
- Экскурсии по программе
- Питание (полупансион: завтраки и обеды)
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается:
- Одноместное размещение (по запросу)
- Дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура
- Обед в первый и свободный день, ужины
- Самостоятельные переезды
- Спиртные напитки
- Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, Аэропорт · Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск, 2
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Легкий и насыщенный экскурсионный тур
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие туры на «Золотая осень на Алтае»
Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено
Верхом на лошади исследовать золотые пейзажи и увидеть главные достопримечательности
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
15 сен в 08:00
21 сен в 08:00
55 000 ₽ за человека
Золотые пейзажи октябрьского Алтая: Чемал, Катунь, Манжерок и Кызыл-Чин в мини-группе
Полюбоваться осенними перевалами, посмотреть в «Глаза Катуни» и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или Горно-Алтайск: 9:00-10...
3 окт в 08:00
7 окт в 08:00
59 900 ₽ за человека
Золотой маршрут Алтая в золотую осень: индивидуальный тур
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую жёлто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска до 10:00 или Горно-Алтайск...
5 сен в 08:00
12 сен в 08:00
109 900 ₽ за человека
Золотое кольцо. 8 дней на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
1 авг в 10:00
15 авг в 10:00
109 900 ₽ за человека
57 500 ₽ за человека