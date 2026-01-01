Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаемый экскурсионный тур — это настоящая коллекция лучших достопримечательностей осеннего Алтая! За 5 дней вы увидите все самое популярное на Алтае: с. Чемал, о. Патмос, Телецкое озеро, а также познакомитесь с изделиями местных мастеров!

ООО « Горный Алтай Плюс» Ваш гид в Горно-Алтайске Задать вопрос Групповой тур 57 500 ₽ за человека 6 дней 1-16 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание тура Алтай – перекресток миров и культур в самом сердце Азии. Алтай прекрасен в любое время года, но именно осенью горы Алтая становятся действительно Золотыми. Берега рек усыпаны желтыми и красными цветами осени с бирюзовыми вкраплениями водной глади. Золотые лиственные леса на фоне снежных гор под голубым небом вдохновляют даже тех, кто видел осенний Алтай уже не один раз. Природа играет красками, навсегда оставляя в памяти восхитительные пейзажи. Предлагаемый экскурсионный тур - это настоящая коллекция лучших достопримечательностей осеннего Алтая! За 6 дней вы можете увидеть все самое популярное без летней туристической суеты: легендарный Чуйский тракт до Алтайского Марса, климатический курорт Чемал с храмом Иоанна Богослова на о. Патмос, а также на выбор: Телецкое озеро, высокогорные Каракольские озера или популярный курорт «Манжерок» с Камышлинским водопадом! Река Катунь – царица и хозяйка Алтая. Жемчужно-изумрудная, несет она свои воды по каменной дороге с горы Белуха до Северного ледовитого океана, объединяясь с Бией и образуя могучую Обь. То густозаселенные маленькими домиками, то пустынные на сотни километров, берега с разнообразным ландшафтом и растительностью делают Катунь вечно меняющейся и неповторимой рекой времени и безвременья. Именно к осени Катунь приобретает свой знаменитый бирюзовый цвет и становится прозрачной, как слеза. Телецкое озеро, называемое Алтын-Кёль или Золотое озеро, поразит не только своей красотой и величием, но и своими масштабами для такой маленькой горной страны. Водоем занимает узкую котловину между гор: он растянулся на целых 77 км, а глубины достигают более 300-метровой отметки. Озеро окружено густым лесом из хвойных и лиственных, в него впадают десятки небольших рек, нередко образуя водопады. Осенью Телецкое озеро приобретает особое очарование благодаря сочетанию необыкновенно ярких цветов – бескрайная голубизна неба, загадочная синь воды, золотисто-красная листва с примесью зелени хвойных деревьев… «Алтайский Марс» - невысокие густо изрезанные каньонами-промоинами холмы со слоями разноцветной породы - естественное пособие по геологии данного региона. Вы узнаете, как сформировался такой неземной ландшафт, и сделаете множество необычных фото на память. Услугу оказывает туроператор РТО 025626 Важная информация: Легкий и насыщенный экскурсионный тур

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