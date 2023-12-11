Отправившись с нами в тур, вы поймёте, что Чечня не только безопасная республика, но и очень красивая!
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чеченский Дубай - Грозный
Прилёт, встреча в аэропорту.
Трансфер в отель.
Обед. Обедать будем в ресторане, в котором подают все блюда национальной кухни!
А далее вас будет ждать очень насыщенный день!
Мы начнём с пешей обзорной прогулки по Грозному, на которой познакомимся с историей и архитектурой города.
Расскажем о традициях и культуре его жителей, а также о том, чем живет современный Грозный и какие объекты планируют построить в городе в недалеком будущем.
Посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», являющуюся символом не только города, но и всей республики.
Прогуляемся по изящному парку, раскинувшемуся рядом с мечетью и полюбуемся цветущей сакурой!
Поднимемся на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе «Грозный Сити», с которой откроется панорамный вид на весь город. А также зайдем в мемориальный комплекс славы им. А. А Кадырова.
Пройдемся по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики. И главному пешеходному бульвару города — «Грозненскому Арбату», носящего имя народного артиста СССР М. А. Эсамбаева.
Посетим сквер журналистов, который неслучайно носит такое название. И православный храм Михаила Архангела.
В завершение знакомства с Грозным поднимемся на не менее популярную смотровую площадку «Лестница в небеса», чтобы посмотреть на город с другого ракурса. Она не случайно так названа. Оказавшись здесь, вы сразу поймёте, почему.
Ужинать будем на знаменитой шашлычной улице. Мы покажем вам, где готовят самый вкусный шашлык!
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье, некрополь Цой-Педе
Подъем, вкусный завтрак. Сегодня вас ждет путешествие в горы.
Неслучайно Аргунское ущелье является одной из обязательных локаций к посещению в Чеченской республике.
В ситуации непрекращающихся нападений и попыток завоевания чеченцев это место имело ключевое значение в сохранении народа.
Мы познакомим вас с историей ущелья в разные периоды нашего времени. Вы полюбуетесь архитектурой горной Чечни, а также посмотрите на современную жизнь чеченских сел.
Сможете увидеть сохранившиеся до наших дней петроглифы, познакомиться с бытом чеченского народа и разглядеть: посуду, одежду, утварь и оружие, возраст которых исчисляется столетиями.
В ходе нашего путешествия мы поднимемся на боевую башню, представив себя чеченскими воинами и оценив монументальность этого строения. В качестве награды за нелегкий подъем перед вами откроется панорамный вид на горные окрестности.
Посетим замковый комплекс и увидим, каково было обустройство чеченского дома в средние века.
Прогуляемся на самые знаменитые водопады в республике. Насладимся нерукотворной красотой этого места и окружающей нас природой. Полюбуемся знаменитыми Ушкалойскими башнями-близнецами — одним из символов Чечни.
А также посетим некрополь Цой-Педе, максимально близко приблизившись к границе с Грузией. Место действительно уникальное. Древние склепы до сих пор хранят в себе останки людей, заселявших эти земли много веков назад. А сам «город мертвых» таит в себе много загадок и пробуждает неподдельное любопытство.
На протяжении всего маршрута будем делать остановки, чтобы полюбоваться природой Чечни и, конечно же, сделать замечательные фотографии на память.
Обедать будем в ресторане в горах.
Возвращаемся в Грозный.
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам. Мечети "Сердце матери" и "Гордость мусульман"
Подъем, завтрак.
Мы посетим жемчужину Кавказа — озеро Казеной-Ам. Это самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа, окутанное легендами и тайнами. Находится оно в поясе субальпийских лугов. Настоящая чеченская Швейцария!
Наш путь будет проходить по живописному горному серпантину. Непременно сделаем несколько остановок, чтобы вы могли насладиться горными пейзажами и сделать красивые фотографии (мы покажем вам, откуда получаются самые захватывающие кадры!).
Обедать будем в ресторане в горах. В нем, к слову, отлично готовят блюда традиционной кухни вайнахов!
В тёплое время года вы сможете проехать на зип-лайне над озером, который является одним из самых длинных в Европе, а также поплавать на лодке или катамаране по кристально голубой воде Казеной-ам или покататься на лошадях по берегу озера.
Сделаем остановку у качелей, с которых открывается панорамный вид на Чеберлоевское ущелье.
Помимо этого, посетим Аргун — четвертый по численности населения город в республики. Здесь нас ждет мечеть «Сердце матери», выполненная в ультрасовременном стиле — хай-тек. Все гости республики отмечают уникальность ее архитектуры. Поверьте, такую стилистику мечети вы увидите впервые!
Насладившись Аргуном, отправляемся в Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она поражает своей красотой как снаружи, так и внутри.
Прогуляемся по этнографическому музею Шира-Юрт, который представляет собой реконструкцию села, точно отражающею быт чеченцев, проживавших на равнинных территориях и древнему высокогорному селению Хой, которое поможет нам лучше познакомиться с бытом чеченцев, живших в горных районах Чечни.
С селения открывается прекрасная панорама на горные окрестности, а с боевой башни, на которую мы с вами поднимемся, вид будет еще более захватывающий.
Также мы посетим родник «Девичья коса», о легенде происхождения которого мы вам обязательно расскажем и родину легендарного абрека Зелимхана Харачоевского.
В дополнении к нашему насыщенному маршруту вас будет ждать музей советских автомобилей под открытым небом.
Возвращаемся в Грозный! На этом наше небольшое, но насыщенное путешествие по республике заканчивается:(
Варианты проживания
Гостиница в Грозном
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсии с посещением всех музеев на маршруте
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Обеды и ужины (400-500 рублей с человека)
- Место начала и завершения?
- Чеченская Республика, Грозный
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.