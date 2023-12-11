1 день

Чеченский Дубай - Грозный

Прилёт, встреча в аэропорту.

Трансфер в отель.

Обед. Обедать будем в ресторане, в котором подают все блюда национальной кухни!

А далее вас будет ждать очень насыщенный день!

Мы начнём с пешей обзорной прогулки по Грозному, на которой познакомимся с историей и архитектурой города.

Расскажем о традициях и культуре его жителей, а также о том, чем живет современный Грозный и какие объекты планируют построить в городе в недалеком будущем.

Посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», являющуюся символом не только города, но и всей республики.

Прогуляемся по изящному парку, раскинувшемуся рядом с мечетью и полюбуемся цветущей сакурой!

Поднимемся на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе «Грозный Сити», с которой откроется панорамный вид на весь город. А также зайдем в мемориальный комплекс славы им. А. А Кадырова.

Пройдемся по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики. И главному пешеходному бульвару города — «Грозненскому Арбату», носящего имя народного артиста СССР М. А. Эсамбаева.

Посетим сквер журналистов, который неслучайно носит такое название. И православный храм Михаила Архангела.

В завершение знакомства с Грозным поднимемся на не менее популярную смотровую площадку «Лестница в небеса», чтобы посмотреть на город с другого ракурса. Она не случайно так названа. Оказавшись здесь, вы сразу поймёте, почему.

Ужинать будем на знаменитой шашлычной улице. Мы покажем вам, где готовят самый вкусный шашлык!