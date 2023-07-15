Предлагаем за три дня познакомиться с главными достопримечательностями Чечни. Начнем с экскурсии по Грозному, увидим его главные красоты.
Посетим Аргунское ущелье и высокогорное озеро Казеной-Ам, прогуляемся по этнографическому музею, городам Аргун и Шали с их знаменитыми мечетями, а также по древнему поселению Хой.
Посетим Аргунское ущелье и высокогорное озеро Казеной-Ам, прогуляемся по этнографическому музею, городам Аргун и Шали с их знаменитыми мечетями, а также по древнему поселению Хой.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание тура
Приглашаю Вас в увлекательное путешествие по Чечне. За три дня вы увидите много интересных локацией и успеете познакомиться с этим удивительным регионом. В Чечню вам захочется возвращаться снова и снова!
Что вас ждет
Первый день мы посвятим знакомству с Грозным. Мы посетим главную мечеть города, побываем на двух смотровых площадках, откуда открываются потрясающие виды, пройдемся по живописному парку и Грозненскому Арбату. Во второй день нас ждет увлекательное путешествие в горы. Посетим Аргунское ущелье и познакомимся с его историей. Вы увидите уникальные петроглифы, знаменитые водопады и Ушкалойские башни-близнецы. Далее наш путь будет лежать в так называемый «город мертвых» — некрополь Цой-Педе. Наконец, финальный день тура посвятим жемчужине Кавказа — высокогорному озеру Казеной-Ам, дорога к которому проходит по живописному горному серпантину. Также посетим города Аргун и Шали с их великолепными мечетями, а напоследок заглянем в древнее поселение стражников Хой.
Ежедневно в 13:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грозный
- Аргунское ущелье
- Шали
- Аргун
- Озеро Казеной-Ам
- Некрополь Цой-Педе
- Поселение Хой
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсии с посещением всех музеев на маршруте
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
15 июл 2023
Впечатления самые положительные. Я просто влюбилась в республику! было очень познавательно, весело и здорово!
Тур входит в следующие категории Грозного
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