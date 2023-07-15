Приглашаю Вас в увлекательное путешествие по Чечне. За три дня вы увидите много интересных локацией и успеете познакомиться с этим удивительным регионом. В Чечню вам захочется возвращаться снова и снова!

Что вас ждет

Первый день мы посвятим знакомству с Грозным. Мы посетим главную мечеть города, побываем на двух смотровых площадках, откуда открываются потрясающие виды, пройдемся по живописному парку и Грозненскому Арбату. Во второй день нас ждет увлекательное путешествие в горы. Посетим Аргунское ущелье и познакомимся с его историей. Вы увидите уникальные петроглифы, знаменитые водопады и Ушкалойские башни-близнецы. Далее наш путь будет лежать в так называемый «город мертвых» — некрополь Цой-Педе. Наконец, финальный день тура посвятим жемчужине Кавказа — высокогорному озеру Казеной-Ам, дорога к которому проходит по живописному горному серпантину. Также посетим города Аргун и Шали с их великолепными мечетями, а напоследок заглянем в древнее поселение стражников Хой.