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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство с городом Грозный
Прибытие до 13:10 в Грозный.
Трансфер, размещение в отеле.
Время на обед (доп. плата).
14:30 Обзорная, авто-пешеходная экскурсия по следующим достопримечательностям: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, комплекс высоток «Грозный-Сити», духовное сердце Грозного — мечеть «Сердце Чечни».
Проспект М. Эсамбаева, Алея Славы, посещение музея имени Кадырова.
В музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев.
Свободное время.
Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам»
Завтрак в отеле.
9:10 Выезд на экскурсию Кезеной Ам (107 км).
Путь на машине от Грозного до одного из живописнейших озер республики занимает около 3 часов.
По дороге остановка у памятника Зелемхана Харачоевского - легендарного Абрека.
Обед в ресторане на территории туристического комплекса «Кезеной-Ам».
Далее экскурсия в древний город "Хой", который находится в полутора километрах от озера.
Это уникальные объект истории и культуры, где сохранились древние постройки с петроглифами XI века, а также находится старинное кладбище с удивительными надгробными плитами и строениями.
Возвращение в город.
Экскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни. Отъезд
9:10 Экскурсия по Аргунскому ущелью.
Короткая остановка у водопадов.
Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».
Посетим Ушкалойские башни.
Если будете внимательны, во время поездки увидите еще несколько сигнальных башен, построенных на неприступных выступах скал и получите самое наглядное представление о древней системе экстренного оповещения.
В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.
В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.
Обед.
Около 16:00 возвращение в Грозный.
Вечерний вылет (рекомендуемый вылет после 18:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах туристического класса.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение по программе тура стандарт
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|34 000
|Ребёнок 10—16 лет на дополнительном месте
|30 300
|Стандартный одноместный номер (большая кровать)
|Взрослый на основном месте
|38 250
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|34 400
|Стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|34 000
|Одноместное размещение
|40 600
|Ребёнок 10—16 лет на дополнительном месте
|30 300
|номер twin с подселением
|Взрослый на основном месте
|34 000
В туре возможно подселение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Беркат»
Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Отель «Городок»
Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Отель «Тийналла»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 2 завтрака в отеле, 2 обеда в горах
- Трансфер
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
- Ужины и питание, не указанное в программе
- Страховка
- Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
- Доп. ночь перед или после тура - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту - автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.
Где место сбора группы?
Грозный:отель.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В первый день была прогулка по городу с очень классным гидом Рамазаном. Невероятное количество знаний у молодого человека, всегда готов ответить на любой вопрос.
С ним же мы отправились в путешествие на горное озеро во второй день, но из-за непогоды нам поменяли маршрут и направились в Аргунское ущелье.
А озеро мы посетили в третий день с еще одним классным гидом Умаром.
Очень все понравилось, красиво, приятные люди, вкусная еда. Благодарим за приятный отдых!