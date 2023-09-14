2 день

Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам»

Завтрак в отеле.

9:10 Выезд на экскурсию Кезеной Ам (107 км).

Путь на машине от Грозного до одного из живописнейших озер республики занимает около 3 часов.

По дороге остановка у памятника Зелемхана Харачоевского - легендарного Абрека.

Обед в ресторане на территории туристического комплекса «Кезеной-Ам».

Далее экскурсия в древний город "Хой", который находится в полутора километрах от озера.

Это уникальные объект истории и культуры, где сохранились древние постройки с петроглифами XI века, а также находится старинное кладбище с удивительными надгробными плитами и строениями.

Возвращение в город.