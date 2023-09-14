Чеченская классика. Тур выходного дня

Групповой тур в Грозном
5
3 отзыва
На майские заезды применена скидка 10%.Классический экскурсионный тур выходного дня по Чечне, в котором вы посмотрите самые главные достопримечательности и насладитесь национальным колоритом.
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

Грозный
Грозный
Прогуляемся по красивейшему городу Чечни — Грозному
Кезеной-Ам
Кезеной-Ам
Совершим экскурсию высокогорное лазурное озеро
Ушкалойские башни
Ушкалойские башни
На берегу реки увидим чудо древней архитектуры — Ушкалойские башни

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство с городом Грозный

Прибытие до 13:10 в Грозный.

Трансфер, размещение в отеле.

Время на обед (доп. плата).

14:30 Обзорная, авто-пешеходная экскурсия по следующим достопримечательностям: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, комплекс высоток «Грозный-Сити», духовное сердце Грозного — мечеть «Сердце Чечни».

Проспект М. Эсамбаева, Алея Славы, посещение музея имени Кадырова.

В музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев.

Свободное время.

Прибытие. Знакомство с городом ГрозныйПрибытие. Знакомство с городом ГрозныйПрибытие. Знакомство с городом ГрозныйПрибытие. Знакомство с городом Грозный
2 день

Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам»

Завтрак в отеле.

9:10 Выезд на экскурсию Кезеной Ам (107 км).

Путь на машине от Грозного до одного из живописнейших озер республики занимает около 3 часов.

По дороге остановка у памятника Зелемхана Харачоевского - легендарного Абрека.

Обед в ресторане на территории туристического комплекса «Кезеной-Ам».

Далее экскурсия в древний город "Хой", который находится в полутора километрах от озера.

Это уникальные объект истории и культуры, где сохранились древние постройки с петроглифами XI века, а также находится старинное кладбище с удивительными надгробными плитами и строениями.

Возвращение в город.

Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам»Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам»Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам»Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам»
3 день

Экскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни. Отъезд

9:10 Экскурсия по Аргунскому ущелью.

Короткая остановка у водопадов.

Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».

Посетим Ушкалойские башни.

Если будете внимательны, во время поездки увидите еще несколько сигнальных башен, построенных на неприступных выступах скал и получите самое наглядное представление о древней системе экстренного оповещения.

В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.

В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Обед.

Около 16:00 возвращение в Грозный.

Вечерний вылет (рекомендуемый вылет после 18:00).

Экскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни. ОтъездЭкскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни. ОтъездЭкскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни. ОтъездЭкскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах туристического класса.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение по программе тура стандарт
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте34 000
Ребёнок 10—16 лет на дополнительном месте30 300
Стандартный одноместный номер (большая кровать)
Взрослый на основном месте38 250
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте34 400
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте34 000
Одноместное размещение40 600
Ребёнок 10—16 лет на дополнительном месте30 300
номер twin с подселением
Взрослый на основном месте34 000

В туре возможно подселение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Отель «Городок»

2 ночи

Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»

Отель «Тийналла»

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 2 завтрака в отеле, 2 обеда в горах
  • Трансфер
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Ужины и питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
  • Доп. ночь перед или после тура - 5 000 руб
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту - автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.

Где место сбора группы?

Грозный:отель.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 сен 2023
Впечатления положительные. Красивая, дружелюбная Республика. Вкусная национальная кухня. Время провел с эрудированным и доброжелательным гидом. Спасибо!
П
19 апр 2023
Отлично организованные экскурсии
А
10 апр 2023
Все понравилось. Тур организован отлично. Прекрасно встретили, очень приятная женщина Зарета. Отвезли в отель, но заселение было чуть позже, поэтому было время самостоятельно прогуляться по городу.
В первый день была прогулка по городу с очень классным гидом Рамазаном. Невероятное количество знаний у молодого человека, всегда готов ответить на любой вопрос.
С ним же мы отправились в путешествие на горное озеро во второй день, но из-за непогоды нам поменяли маршрут и направились в Аргунское ущелье.
А озеро мы посетили в третий день с еще одним классным гидом Умаром.
Очень все понравилось, красиво, приятные люди, вкусная еда. Благодарим за приятный отдых!

Тур входит в следующие категории Грозного

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