Туры на 3 дня в Грозном

Найдено 23 тура в категории «3-дневные туры» в Грозном, цены от 14 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000 за человека
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: г. Грозный, место и время по договорённости
14 июня в 08:00
6 июля в 08:00
5779952 020 за всё до 3 чел.
Выходные в Чечне (3 дня)
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
25 000 за человека
Добро пожаловать в Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Чечню
Начало: Г. Грозный
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 34 500 за человека
Чеченская классика. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чеченская классика. Тур выходного дня
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 34 000 за человека
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Начало: г. Пятигорск
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 30 950 за человека
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Начало: г. Грозный
11 июня в 10:00
12 июля в 10:00
34 000 за человека
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Чеченские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чеченские каникулы
Начало: Чеченская Республика, Грозный
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 900 за человека
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
Начало: г. Грозный
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 32 500 за человека
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
Начало: Г. Грозный
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 32 000 за человека
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
Начало: Чеченская Республика, Грозный
1 ноя в 10:00
от 34 500 за человека
Добро пожаловать в Чечню зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Чечню зимой
Начало: Г. Грозный
2 ноя в 10:00
14 дек в 10:00
от 34 500 за человека
Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 14 300 за человека
Новогодний тур в Чеченскую Республику
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Начало: Г. Грозный
28 дек в 10:00
от 38 500 за человека
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Начало: Чеченская Республика, Грозный
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 22 500 за человека
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
3 июля в 09:00
15 авг в 08:00
39 500 за человека
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700 за человека
Чеченские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Чеченские выходные
Начало: Чеченская Республика, Грозный
25 000 за человека
Гамма-тур: Чечня за три дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Экскурсионный тур «Гамма-тур: Чечня за три дня» на 3 дня
Начало: Чеченская Республика, городской округ Грозный, аэр...
29 900 за человека
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Начало: Аэропорт Грозного, 13:00
6 сен в 13:00
44 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    К сердцу Чечни. Зимние каникулы
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Добро пожаловать в Чечню зимой
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Чеченские каникулы
    Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽
    Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Чеченские каникулы
    С Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, что что то пойдёт не так. Знаю у вас только проверенные принимающие стороны. Удобная оплата, ответы на все вопросы. Всё решается быстро и чётко.
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  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Чечню зимой
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
    Все было организовано отлично!
  • С
    Снежана
    4 мая 2024
    К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
    Очень понравилось. Красивая природа, замечательный люди, все показали и рассказали ❤️. Я под впечатлением. Спасибо гиду Амине и Мусе.
    Очень понравилось. Красивая природа, замечательный люди, все показали и рассказали ❤️. Я под впечатлением. Спасибо гиду Амине и МусеОчень понравилось. Красивая природа, замечательный люди, все показали и рассказали ❤️. Я под впечатлением. Спасибо гиду Амине и МусеОчень понравилось. Красивая природа, замечательный люди, все показали и рассказали ❤️. Я под впечатлением. Спасибо гиду Амине и Мусе
  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 23
  1. Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
  2. По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
  3. Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
  4. Выходные в Чечне (3 дня)
  5. Добро пожаловать в Чечню
Какие места ещё посмотреть в Грозном
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
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