Т Татьяна К сердцу Чечни. Зимние каникулы Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!

А Андрей Добро пожаловать в Чечню зимой Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.

С Светлана Чеченские каникулы Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽

И Ирина Чеченские каникулы С Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, что что то пойдёт не так. Знаю у вас только проверенные принимающие стороны. Удобная оплата, ответы на все вопросы. Всё решается быстро и чётко.

Н Надежда Добро пожаловать в Чечню зимой Организовано всё чётко. Никаких накладок.

А Анастасия Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

О Ольга Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные Все было организовано отлично!

С Снежана К сердцу Чечни. Экскурсионный тур Очень понравилось. Красивая природа, замечательный люди, все показали и рассказали ❤️. Я под впечатлением. Спасибо гиду Амине и Мусе.

Д Дмитрий Чеченские каникулы. Осеннее путешествие Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.