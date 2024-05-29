1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: г. Грозный, место и время по договорённости
14 июня в 08:00
6 июля в 08:00
5779952 020₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать в Чечню
Начало: Г. Грозный
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 34 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Начало: г. Пятигорск
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 30 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Начало: г. Грозный
11 июня в 10:00
12 июля в 10:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские каникулы
Начало: Чеченская Республика, Грозный
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
Начало: г. Грозный
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
Начало: Г. Грозный
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
Начало: Чеченская Республика, Грозный
1 ноя в 10:00
от 34 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать в Чечню зимой
Начало: Г. Грозный
2 ноя в 10:00
14 дек в 10:00
от 34 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Начало: Г. Грозный
28 дек в 10:00
от 38 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Начало: Чеченская Республика, Грозный
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
3 июля в 09:00
15 авг в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские выходные
Начало: Чеченская Республика, Грозный
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Экскурсионный тур «Гамма-тур: Чечня за три дня» на 3 дня
Начало: Чеченская Республика, городской округ Грозный, аэр...
29 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Начало: Аэропорт Грозного, 13:00
6 сен в 13:00
44 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ССветлана29 мая 2024Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽
- ИИрина23 мая 2024С Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, что что то пойдёт не так. Знаю у вас только проверенные принимающие стороны. Удобная оплата, ответы на все вопросы. Всё решается быстро и чётко.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ССнежана4 мая 2024Очень понравилось. Красивая природа, замечательный люди, все показали и рассказали ❤️. Я под впечатлением. Спасибо гиду Амине и Мусе.
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
- ЮЮлия18 апреля 2024Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 23
Какие места ещё посмотреть в Грозном
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "3-дневные туры" можно забронировать 23 тура от 14 300 до 59 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 23 туров в Грозном на 2024 год по теме «3-дневные туры», 48 ⭐ отзывов, цены от 14300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август