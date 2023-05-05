Дагестан - в страну гор на выходные
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Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Грозному
Место и время сбора группы:
- г. Пятигорск, 04:30-05:00 (вход в Парк Цветник).
Выезд на экскурсию в г. Грозный.
Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).
Экскурсия по Грозному.
Мы поднимемся на смотровую площадку (доп. плата за подъем) небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела.
Обед (доп. плата).
Переезд в Аргун.
Посещение мечети «Сердце матери» — мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек.
Переезд на бархан Сарыкум (доп. плата за входной билет).
Восхождение на бархан.
Переезд в г. Махачкала.
Размещение в отеле.
Купание в море (в теплое время года).
Свободное время.
Ужин (доп. плата)
Дербент. Каспийское море
Завтрак в отеле.
Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент.
Обзорная экскурсия по Дербенту.
Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала» (доп. плата за входной билет).
Затем мы пройдемся по живописным улочкам Дербента и окунемся в невероятную атмосферу старого города.
Кулинарный мастер-класс по созданию национального дагестанского блюда «чуду».
Отправляемся в гости к гостеприимным местным жителям, в красивый уютный дом, построенный в этническом стиле.
Нас ждет атмосфера национальной культуры и самобытности Дагестана, многогранных изысканных убранств и нарядов, предметов мебели и обихода кавказских семей.
Пришло время научиться готовить настоящее дагестанское блюдо «Чуду».
Радушная хозяйка поделится своим секретом с нами и каждый участник тура сможет приготовить себе чуду сам.
Обед (входит в стоимость тура).
Прогулка по современной части Дербента.
Прогуляемся в самой зеленой части города — парке носящем имя классика персидской поэзии, поэта и мыслителя средневекового Востока — Низами Гянджеви.
В парке туристы увидят и самый большой мультимедийный фонтан в России, построенный из местного природного камня в традиционном для Дагестана архитектурном стиле.
Далее спустимся на городскую набережную Дербента и прогуляемся вдоль берега Каспиского моря.
Завершит экскурсию по самому южному городу России посещение местного рынка, где можно приобрести разнообразные подарки и сувениры из Дагестана.
Переезд в Махачкалу.
Возвращение в отель.
Купание в море (в теплое время года).
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Доп. плата за входной билет в Девичьи Бани и Музей Домик Петра I (при посещении).
Мастер-класс гончарного ремесла. Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Дагестана
Приглашаем Вас познакомиться с удивительной хранительницей женского балхарского ремесла, передающегося из поколения в поколение.
Вы узнаете тайны создания керамических изделий древнего аула Балхар, и не только это…
Предполагается поздний обед (ориентировочно в 17:00), рекомендуется по желанию взять с собой в дорогу перекус.
Переезд на Чиркейское водохранилище.
Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС.
Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату).
Пещера "Нокъо" и подвесной мост (доп. плата) над Сулакским каньоном.
Сулакский каньон — достопримечательность всемирного масштаба.
Чтобы увидеть его мы выбрали самую живописную и запоминающуюся смотровую площадку.
Путь лежит через горную пещеру, протяженностью несколько десятков метров.
Настоящим искателям впечатлений откроется бескрайняя речная долина с изумрудной водой и навесной мост, соединяющий две скалы, возвышающихся над Сулакским каньоном.
Каждый шаг по мостику становится настоящим приключением, и приятным сюрпризом на другом конце пути станет возможность посетить кофейню, расположенную внутри скалы! (за доп. плату)
Переезд в этнокомплекс «Главрыба».
Поздний обед (за доп. плату).
Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 18:00.
Переезд в г. Пятигорск.
Ужин (доп. плата).
Позднее возвращение после 02:00 часов.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Махачкала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Название отеля
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|доп. место 24.01
Отель г. Махачкала, номер «Стандарт»
(завтрак включён)
|30 950
|32250
|30 950
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Доплата за доп. сутки, за номер в рублях в отелях г. Пятигорска:
|Название отеля
Доп. сутки за номер
при покупке тура после 24.01
|2-мест. / 1-мест. / доп. место
|«Южная»**, номер «Стандарт» (без завтрака)
|4000/2900/-
|«Пятигорск»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|5200/3400/-
|«Машук»**,»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|5700/4700/2050
|«Интурист»***,»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|6400/5500/-
|«Интурист»***, «Джуниор Сюит комфорт» (2-х комнатный номер DBL раскладной диван) с завтраком
|7400/6700/-
|«Бештау»***,»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|6500/5700/1500
|«Бугарь»****, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|4000/2900/-
* стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.
Варианты проживания
Отель туристского класса уровня 3-4
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 2 завтрака, обед в этнодоме г. Дербент
- Кулинарный мастер-класс по изготовлению национального дагестанского блюда чуду
- Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Балхар
- Проживание в отеле 3-4* (Махачкала)
- Экскурсионное обслуживание на маршруте
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
- Курортный сбор в Пятигорске - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Входные билеты по программе: смотровая площадка «Грозный Сити» - 200 руб. /челбархан Сары-Кум - 200 руб. /челкрепость Нарын-Кала входной билет - 200 руб. /челДевичьи Бани входной билет - 150 руб. /челмузей Домик Петра I (при посещении) - 150 руб. /челкатание на лодках по Чиркейскому водохранилищу - 1000 руб. /челпосещение пещеры и навесного моста - 500 руб. /чел
- Смотровая площадка «Грозный Сити» - 200 руб. /чел
- Бархан Сары-Кум - 200 руб. /чел
- Крепость Нарын-Кала входной билет - 200 руб. /чел
- Девичьи Бани входной билет - 150 руб. /чел
- Музей Домик Петра I (при посещении) - 150 руб. /чел
- Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу - 1000 руб. /чел
- Посещение пещеры и навесного моста - 500 руб. /чел
- Индивидуальный трансфер: Аэропорт Минеральные воды - Пятигорск - 1 400 руб. /машина, время в пути 30-40 минут. Глав Рыба - аэропорт Махачкала - 5 000 руб. /машина, время в пути ориентировочно 2 часа
- Аэропорт Минеральные воды - Пятигорск - 1 400 руб. /машина, время в пути 30-40 минут
- Глав Рыба - аэропорт Махачкала - 5 000 руб. /машина, время в пути ориентировочно 2 часа
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик или зонтик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Место и время сбора группы
- г. Пятигорск, 05:00 (вход в Парк Цветник).
Место окончания тура
- г. Пятигорск, 23:00-00.00 (вход в Парк Цветник).
Туристская компания оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска в 05:00 утра, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 18:00 после позднего обеда в этнокомплексе «ГЛАВРЫБА» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от транспортной загрузки).
По усмотрению туриста возможно 2 варианта:
- Вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан.
- Выезд ориентировочно в 18:00 от этнокомплекса «ГЛАВРЫБА», время в пути до аэропорта составит около 2,0 часов (также возможно не обедать и выехать раньше примерно в 17:00 с этнокомплекса).
Возможно, заказать дополнительно трансфер 5 000 рублей или добраться до аэропорта самостоятельно.
Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от транспортной загрузки).
Рекомендуем бронировать доп. сутки.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.