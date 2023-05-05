2 день

Дербент. Каспийское море

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала» (доп. плата за входной билет).

Затем мы пройдемся по живописным улочкам Дербента и окунемся в невероятную атмосферу старого города.

Кулинарный мастер-класс по созданию национального дагестанского блюда «чуду».

Отправляемся в гости к гостеприимным местным жителям, в красивый уютный дом, построенный в этническом стиле.

Нас ждет атмосфера национальной культуры и самобытности Дагестана, многогранных изысканных убранств и нарядов, предметов мебели и обихода кавказских семей.

Пришло время научиться готовить настоящее дагестанское блюдо «Чуду».

Радушная хозяйка поделится своим секретом с нами и каждый участник тура сможет приготовить себе чуду сам.

Обед (входит в стоимость тура).

Прогулка по современной части Дербента.

Прогуляемся в самой зеленой части города — парке носящем имя классика персидской поэзии, поэта и мыслителя средневекового Востока — Низами Гянджеви.

В парке туристы увидят и самый большой мультимедийный фонтан в России, построенный из местного природного камня в традиционном для Дагестана архитектурном стиле.

Далее спустимся на городскую набережную Дербента и прогуляемся вдоль берега Каспиского моря.

Завершит экскурсию по самому южному городу России посещение местного рынка, где можно приобрести разнообразные подарки и сувениры из Дагестана.

Переезд в Махачкалу.

Возвращение в отель.

Купание в море (в теплое время года).

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Доп. плата за входной билет в Девичьи Бани и Музей Домик Петра I (при посещении).