Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Групповой тур в Грозном

Дагестан - в страну гор на выходные

4.7
3 отзыва
Дагестан — неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Мы увидим древнюю крепость Нарын-Кала, которая тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников. Здесь находился «перекресток цивилизаций» через который проходил знаменитый Шелковый путь. Мы также окунемся в быт и культуру этого интересного региона, побывав на экскурсии в Старом городе. А какие фотографии мы сделаем на фоне шедевров природы — бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне!
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуем самые вкусные блюда кавказской кухни
Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Будем дышать свежим горным воздухом и отдохнем на песчаном пляже теплого Каспийского моря
Фото на память
Фото на память
Сделаем самые яркие фотографии на фоне шедевров природы
По следам кинематографа
По следам кинематографа
Отправимся в место, где снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни»
Архитектура Грозного
Архитектура Грозного
Посетим мечеть "Сердце матери", которая поражает своей красотой и величием
Мастер-классы
Мастер-классы
Научимся готовить национальное дагестанское блюдо «Чуду» и гончарному мастерству в древнем ауле Балхар

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Грозному

Место и время сбора группы:

  • г. Пятигорск, 04:30-05:00 (вход в Парк Цветник).

Выезд на экскурсию в г. Грозный.

Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).

Экскурсия по Грозному.

Мы поднимемся на смотровую площадку (доп. плата за подъем) небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела.

Обед (доп. плата).

Переезд в Аргун.

Посещение мечети «Сердце матери» — мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек.

Переезд на бархан Сарыкум (доп. плата за входной билет).

Восхождение на бархан.

Переезд в г. Махачкала.

Размещение в отеле.

Купание в море (в теплое время года).

Свободное время.

Ужин (доп. плата)

Прибытие. Экскурсия по ГрозномуПрибытие. Экскурсия по ГрозномуПрибытие. Экскурсия по ГрозномуПрибытие. Экскурсия по Грозному
2 день

Дербент. Каспийское море

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала» (доп. плата за входной билет).

Затем мы пройдемся по живописным улочкам Дербента и окунемся в невероятную атмосферу старого города.

Кулинарный мастер-класс по созданию национального дагестанского блюда «чуду».

Отправляемся в гости к гостеприимным местным жителям, в красивый уютный дом, построенный в этническом стиле.

Нас ждет атмосфера национальной культуры и самобытности Дагестана, многогранных изысканных убранств и нарядов, предметов мебели и обихода кавказских семей.

Пришло время научиться готовить настоящее дагестанское блюдо «Чуду».

Радушная хозяйка поделится своим секретом с нами и каждый участник тура сможет приготовить себе чуду сам.

Обед (входит в стоимость тура).

Прогулка по современной части Дербента.

Прогуляемся в самой зеленой части города — парке носящем имя классика персидской поэзии, поэта и мыслителя средневекового Востока — Низами Гянджеви.

В парке туристы увидят и самый большой мультимедийный фонтан в России, построенный из местного природного камня в традиционном для Дагестана архитектурном стиле.

Далее спустимся на городскую набережную Дербента и прогуляемся вдоль берега Каспиского моря.

Завершит экскурсию по самому южному городу России посещение местного рынка, где можно приобрести разнообразные подарки и сувениры из Дагестана.

Переезд в Махачкалу.

Возвращение в отель.

Купание в море (в теплое время года).

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Доп. плата за входной билет в Девичьи Бани и Музей Домик Петра I (при посещении).

Дербент. Каспийское мореДербент. Каспийское мореДербент. Каспийское мореДербент. Каспийское море
3 день

Мастер-класс гончарного ремесла. Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Дагестана

Приглашаем Вас познакомиться с удивительной хранительницей женского балхарского ремесла, передающегося из поколения в поколение.

Вы узнаете тайны создания керамических изделий древнего аула Балхар, и не только это…

Предполагается поздний обед (ориентировочно в 17:00), рекомендуется по желанию взять с собой в дорогу перекус.

Переезд на Чиркейское водохранилище.

Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС.

Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату).

Пещера "Нокъо" и подвесной мост (доп. плата) над Сулакским каньоном.

Сулакский каньон — достопримечательность всемирного масштаба.

Чтобы увидеть его мы выбрали самую живописную и запоминающуюся смотровую площадку.

Путь лежит через горную пещеру, протяженностью несколько десятков метров.

Настоящим искателям впечатлений откроется бескрайняя речная долина с изумрудной водой и навесной мост, соединяющий две скалы, возвышающихся над Сулакским каньоном.

Каждый шаг по мостику становится настоящим приключением, и приятным сюрпризом на другом конце пути станет возможность посетить кофейню, расположенную внутри скалы! (за доп. плату)

Переезд в этнокомплекс «Главрыба».

Поздний обед (за доп. плату).

Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 18:00.

Переезд в г. Пятигорск.

Ужин (доп. плата).

Позднее возвращение после 02:00 часов.

Отъезд.

Мастер-класс гончарного ремесла. Сулакский каньон, Чиркейская ГЭСМастер-класс гончарного ремесла. Сулакский каньон, Чиркейская ГЭСМастер-класс гончарного ремесла. Сулакский каньон, Чиркейская ГЭСМастер-класс гончарного ремесла. Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Махачкала.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеля

2-местное размещение1-местное размещениедоп. место 24.01

Отель г. Махачкала, номер «Стандарт»

(завтрак включён)

30 9503225030 950

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Доплата за доп. сутки, за номер в рублях в отелях г. Пятигорска:

Название отеля

Доп. сутки за номер

при покупке тура после 24.01

2-мест. / 1-мест. / доп. место
«Южная»**, номер «Стандарт» (без завтрака)4000/2900/-
«Пятигорск»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)5200/3400/-
«Машук»**,»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)5700/4700/2050
«Интурист»***,»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)6400/5500/-
«Интурист»***, «Джуниор Сюит комфорт» (2-х комнатный номер DBL раскладной диван) с завтраком7400/6700/-
«Бештау»***,»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)6500/5700/1500
«Бугарь»****, номер «Стандарт» (завтрак включён)4000/2900/-

* стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.

Варианты проживания

Отель туристского класса уровня 3-4

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 2 завтрака, обед в этнодоме г. Дербент
  • Кулинарный мастер-класс по изготовлению национального дагестанского блюда чуду
  • Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Балхар
  • Проживание в отеле 3-4* (Махачкала)
  • Экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
  • Курортный сбор в Пятигорске - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Входные билеты по программе: смотровая площадка «Грозный Сити» - 200 руб. /челбархан Сары-Кум - 200 руб. /челкрепость Нарын-Кала входной билет - 200 руб. /челДевичьи Бани входной билет - 150 руб. /челмузей Домик Петра I (при посещении) - 150 руб. /челкатание на лодках по Чиркейскому водохранилищу - 1000 руб. /челпосещение пещеры и навесного моста - 500 руб. /чел
  • Смотровая площадка «Грозный Сити» - 200 руб. /чел
  • Бархан Сары-Кум - 200 руб. /чел
  • Крепость Нарын-Кала входной билет - 200 руб. /чел
  • Девичьи Бани входной билет - 150 руб. /чел
  • Музей Домик Петра I (при посещении) - 150 руб. /чел
  • Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу - 1000 руб. /чел
  • Посещение пещеры и навесного моста - 500 руб. /чел
  • Индивидуальный трансфер: Аэропорт Минеральные воды - Пятигорск - 1 400 руб. /машина, время в пути 30-40 минут. Глав Рыба - аэропорт Махачкала - 5 000 руб. /машина, время в пути ориентировочно 2 часа
  • Аэропорт Минеральные воды - Пятигорск - 1 400 руб. /машина, время в пути 30-40 минут
  • Глав Рыба - аэропорт Махачкала - 5 000 руб. /машина, время в пути ориентировочно 2 часа
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Место и время сбора группы

  • г. Пятигорск, 05:00 (вход в Парк Цветник).

Место окончания тура

  • г. Пятигорск, 23:00-00.00 (вход в Парк Цветник).

Туристская компания оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.

В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска в 05:00 утра, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 18:00 после позднего обеда в этнокомплексе «ГЛАВРЫБА» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от транспортной загрузки).

По усмотрению туриста возможно 2 варианта:

  • Вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан.
  • Выезд ориентировочно в 18:00 от этнокомплекса «ГЛАВРЫБА», время в пути до аэропорта составит около 2,0 часов (также возможно не обедать и выехать раньше примерно в 17:00 с этнокомплекса).

Возможно, заказать дополнительно трансфер 5 000 рублей или добраться до аэропорта самостоятельно.

Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от транспортной загрузки).

Рекомендуем бронировать доп. сутки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
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О
5 мая 2023
Тур интересный, очень жаль, что из-за погодных условий не удалось посетить пещеру и покататься на катере! Очень понравилось!
Тур интересный, очень жаль, что из-за погодных условий не удалось посетить пещеру и покататься на катере! Очень понравилось!Тур интересный, очень жаль, что из-за погодных условий не удалось посетить пещеру и покататься на катере! Очень понравилось!Тур интересный, очень жаль, что из-за погодных условий не удалось посетить пещеру и покататься на катере! Очень понравилось!
К
5 мая 2023
Хотелось пожелать успехов и дальшего развития, всех благ.
Хотелось пожелать успехов и дальшего развития, всех благ.
Н
29 апр 2023
Отличный повод чтобы вернуться на Кавказ ещё раз!!! Интересно познавательно и очень много охвачено. Места красивые Впечатления феерические. Еду не первый раз и обязательно поеду ещё!!!

Тур входит в следующие категории Грозного

Можно с детьмиМастер-классыВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажиГорыНа автобусе

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