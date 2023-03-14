10.55 – 13.15 Встреча группы в аэропорту г. Грозный.
Отъезд на экскурсию по г. Грозный.
Грозный сейчас часто называют русским Дубаем. И на самом деле сходство присутствует.
Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.
Обед в ресторане из блюд национальной кухни.
Вы попробуете национальное чеченское блюдо Жижиг-галнаш и лепешки с творогом и тыквой.
Жижиг-галнаш в переводе с чеченского означает «мясо-галушки».
Во время экскурсии по городу мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», пройдемся по проспектам В. В. Путина и Р. А. Кадырова, прогуляемся по бульвару имени Махмуда Эсамбаева, увидим и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни».
Мечеть является самой большой в Европе, она может вместить до 10000 чел.
Мечеть открыта в 2008 году и названа в честь первого чеченского президента Ахмат-Хаджи Кадырова.
Поднимемся на смотровую площадку высотного комплекса «Грозный Сити», побываем в Цветочном парке, посетим православный храм Михаила Архангела.
В завершении экскурсии по городу посетим новую современную смотровую площадку Лестница в небеса.
Отсюда открывается потрясающий вид «Грозный как на ладони»: высотки «Грозный-Сити», Центральная мечеть «Сердце Чечни», ТРЦ «Гранд парк» и многое другое.
Переезд в Аргун (14 км).
Именно здесь находится одно из красивейших культовых сооружений – первая ультрасовременная мечеть в стране, выполненная в стиле хай-тек.
Мечеть названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна как мечеть «Сердце матери».
Основной купол напоминает инопланетную летающую тарелку, затерявшуюся в космических просторах и случайно оказавшуюся на Земле.
Мы увидим мечеть в красивой подсветке.
Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 м мечеть в (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).
Размещение в гостинице в г. Грозный 3 *.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсию.
Наш путь лежит к лазурному озеру Кезеной-Ам.
Это — самое крупное высокогорное озеро на всём Северном Кавказе (расположено на высоте 1780 метров над уровнем моря).
Вы подниметесь по горному серпантину и оцените величие ландшафтов Чечни, погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой.
Услышите связанные с ним легенды, насладитесь его волшебным бирюзовым цветом.
По пути посетим село Харачой. В центре села увидим памятник легендарному Чеченскому Робин Гуду – абреку Зелимхану Харачоевскому.
Рядом с памятником абреку Зелимхану находится родник – Девичья Коса, с которым связана очень красивая легенда о любви.
Прогуляемся по улочкам заброшенного древнего селения Хой, когда-то построенного прямо на краю обрыва, поднимемся на крышу боевой башни, оценим красоту Чеберлоевского каньона.
Переезд в Шали.
Обед в кафе из блюд национальной кухни.
Осмотр мечети «Гордость мусульман».
Это самая большая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс. человек.
Это волшебная, сказочная по своей красоте жемчужина Кавказа.
Как и положено в восточной сказке, дворец, то есть мечеть, окружает парк с фонтанами (всего 12), розарий, клумбы, удобные скамьи для отдыха, цветочные композиции.
Возвращение в Грозный.
Ночь в гостинице
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсию.
Едем в Аргунское ущелье, которое находится в самом сердце Чечни.
По дороге к нему остановимся у Чанты-Аргунского пресного источника и услышим народную легенду о верности друга.
Побываем на Нихалойских водопадах.
Здесь природа создала красивейший каскад водопадов! Самый высокий из них 25 метров, а всего их 12 штук.
А в самом ущелье увидим древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном.
Поздний обед в национальном кафе.
Переезд в Дагестан.
По пути заедем на экскурсию бархан Сарыкум.
Это самый большой бархан в Евразии, пустыня среди дагестанских гор, уголок с уникальной флорой и фауной.
На бархане будем кружиться в танце, валяться на песке и насыщаться солнечными витаминами.
Размещение в гостинице г. Махачкала 3 *.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Завтрак в гостинице.
Наше знакомство начнется со знакомства с Сулакским каньоном — жемчужиной Дагестана.
Со смотровой площадки п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулакского каньона.
Далее нас ждет вкусный обед на Форелевом хозяйстве «Главрыба» из свежевыловленной форели.
Посетим пещеру "Нохьо" новая изюминка нашего тура!
Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту над Сулакским каньоном.
В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сот метров.
А еще здесь можно увидеть Сулакский каньон с другого ракурса.
Далее наш путь лежит в село Забутли.
Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к Сулакскому каньону.
Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!
Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.
Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.
Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!
Переезд в Гергебельский район Дагестана.
По дороге у нас будет остановка и кофе-брейк на Ирганайском водохранилище, где будет время пополнить альбом красивыми фото на память.
Размещение в гостевом доме (номера со всеми удобствами).
Ночь в горах.
Завтрак в гостинице.
Наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!
Далее мы переедем в легендарный горный аул Гуниб.
Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.
С селением Гуниб связана история Кавказской войны.
Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.
Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты:
Также Вы сможете сделать красивое фото в национальных костюмах!
Далее нас ждет вкусный обед с дегустацией многочисленных блюд местной кухни.
Переезд в Дербент.
Размещение в гостинице 3* на берегу Каспийского моря.
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсию по г. Дербент.
Посетим парк Патриот на берегу Каспийского моря, где у самой кромки воды возвышается огромных размеров «каспийский монстр» – экраноплан "Лунь" одновременно похожий и на самолёт, и на корабль.
Затем Вас ждет увлекательная экскурсия по древней крепости Нарын-Кала, прогулка по старинным кварталам города – магалам, посещение старейшей Джума мечети.
После обеда в национальном кафе Вы отправляетесь в аэропорт Махачкалы.
Вылет после 18.00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах 3*г. Грозный (2 ночи), г. Махачкала (1 ночь), гостевой дом в горах (1 ночь), Дербент (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Двухместное размещение
|39 900
|Доплата за одноместное размещение
|8 500
|Доплата за ночь в Грозном/Махачкале
|Под запрос
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Детям до 12 лет предусмотрена скидка 10%.
Внимание, регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками.
Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
Во время автобусной экскурсии: