Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан

На Кавказе интересно, невероятно красиво, вкусно

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
На Кавказе интересно, невероятно красиво, вкусно, колоритно и недорого.

А еще Кавказ большой: куда же отправится в первую очередь – в колоритную Чечню или гордый Дагестан? Специально для Вас мы разработали тур 2 в 1 «Две республики Кавказа» Чечня и Дагестан. Во время нашего путешествия Вы увидите все Сокровища Чечни и Дагестана.

Вы подниметесь на новую современную смотровую площадку Лестница в небеса, с которой открывается потрясающий вид «Грозный как на ладони», попробуете блюда национальной кухни Жижиг-галнаш и лепешки с творогом и тыквой.

Вы посетите пещеру "Нохьо" – новую локацию около Сулакского каньона и прогуляетесь по подвесному мосту над Сулакским каньоном, прокатитесь с ветерком на катере по Сулаку, побродим по улочкам старинного города Дербента и увидим его основные достопримечательности.
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Вкусная чеченская кухня
Вкусная чеченская кухня
Попробуем национальное чеченское блюдо Жижиг-галнаш и лепешки с творогом и тыквой
Заряд адреналина
Заряд адреналина
Посетим новую локацию – пещеру «Нохьо» и пройдем по подвесному мосту на высоте 60 метров!
Фото в национальных костюмах
Фото в национальных костюмах
Побываем в Гунибском краеведческом музее, познакомимся с историей села, бытом жителей Гуниба, увидим редкие экспонаты и сделаем красивое фото

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Грзный. Смотровая площадка «Лестница в небеса». Аргун

10.55 – 13.15 Встреча группы в аэропорту г. Грозный.

Отъезд на экскурсию по г. Грозный.

Грозный сейчас часто называют русским Дубаем. И на самом деле сходство присутствует.

Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.

Обед в ресторане из блюд национальной кухни.

Вы попробуете национальное чеченское блюдо Жижиг-галнаш и лепешки с творогом и тыквой.

Жижиг-галнаш в переводе с чеченского означает «мясо-галушки».

Во время экскурсии по городу мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», пройдемся по проспектам В. В. Путина и Р. А. Кадырова, прогуляемся по бульвару имени Махмуда Эсамбаева, увидим и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни».

Мечеть является самой большой в Европе, она может вместить до 10000 чел.

Мечеть открыта в 2008 году и названа в честь первого чеченского президента Ахмат-Хаджи Кадырова.

Поднимемся на смотровую площадку высотного комплекса «Грозный Сити», побываем в Цветочном парке, посетим православный храм Михаила Архангела.

В завершении экскурсии по городу посетим новую современную смотровую площадку Лестница в небеса.

Отсюда открывается потрясающий вид «Грозный как на ладони»: высотки «Грозный-Сити», Центральная мечеть «Сердце Чечни», ТРЦ «Гранд парк» и многое другое.

Переезд в Аргун (14 км).

Именно здесь находится одно из красивейших культовых сооружений – первая ультрасовременная мечеть в стране, выполненная в стиле хай-тек.

Мечеть названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна как мечеть «Сердце матери».

Основной купол напоминает инопланетную летающую тарелку, затерявшуюся в космических просторах и случайно оказавшуюся на Земле.

Мы увидим мечеть в красивой подсветке.

Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 м мечеть в (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Размещение в гостинице в г. Грозный 3 *.

Свободное время.

Встреча группы. Грзный. Смотровая площадка «Лестница в небеса». АргунВстреча группы. Грзный. Смотровая площадка «Лестница в небеса». АргунВстреча группы. Грзный. Смотровая площадка «Лестница в небеса». АргунВстреча группы. Грзный. Смотровая площадка «Лестница в небеса». Аргун
2 день

Озеро Кезеной-Ам. Харачой. Хой. Шали

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсию.

Наш путь лежит к лазурному озеру Кезеной-Ам.

Это — самое крупное высокогорное озеро на всём Северном Кавказе (расположено на высоте 1780 метров над уровнем моря).

Вы подниметесь по горному серпантину и оцените величие ландшафтов Чечни, погуляете по берегу озера Кезеной-Ам с прозрачной бирюзовой водой.

Услышите связанные с ним легенды, насладитесь его волшебным бирюзовым цветом.

По пути посетим село Харачой. В центре села увидим памятник легендарному Чеченскому Робин Гуду – абреку Зелимхану Харачоевскому.

Рядом с памятником абреку Зелимхану находится родник – Девичья Коса, с которым связана очень красивая легенда о любви.

Прогуляемся по улочкам заброшенного древнего селения Хой, когда-то построенного прямо на краю обрыва, поднимемся на крышу боевой башни, оценим красоту Чеберлоевского каньона.

Переезд в Шали.

Обед в кафе из блюд национальной кухни.

Осмотр мечети «Гордость мусульман».

Это самая большая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс. человек.

Это волшебная, сказочная по своей красоте жемчужина Кавказа.

Как и положено в восточной сказке, дворец, то есть мечеть, окружает парк с фонтанами (всего 12), розарий, клумбы, удобные скамьи для отдыха, цветочные композиции.

Возвращение в Грозный.

Ночь в гостинице

Свободное время.

Озеро Кезеной-Ам. Харачой. Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Харачой. Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Харачой. Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Харачой. Хой. ШалиОзеро Кезеной-Ам. Харачой. Хой. Шали
3 день

Аргунское ущелье. Нихалойские водопады. Ушкалойские башни. Бархан Сарыкум

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсию.

Едем в Аргунское ущелье, которое находится в самом сердце Чечни.

По дороге к нему остановимся у Чанты-Аргунского пресного источника и услышим народную легенду о верности друга.

Побываем на Нихалойских водопадах.

Здесь природа создала красивейший каскад водопадов! Самый высокий из них 25 метров, а всего их 12 штук.

А в самом ущелье увидим древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном.

Поздний обед в национальном кафе.

Переезд в Дагестан.

По пути заедем на экскурсию бархан Сарыкум.

Это самый большой бархан в Евразии, пустыня среди дагестанских гор, уголок с уникальной флорой и фауной.

На бархане будем кружиться в танце, валяться на песке и насыщаться солнечными витаминами.

Размещение в гостинице г. Махачкала 3 *.

Свободное время.

Ночь в отеле.

Аргунское ущелье. Нихалойские водопады. Ушкалойские башни. Бархан СарыкумАргунское ущелье. Нихалойские водопады. Ушкалойские башни. Бархан СарыкумАргунское ущелье. Нихалойские водопады. Ушкалойские башни. Бархан СарыкумАргунское ущелье. Нихалойские водопады. Ушкалойские башни. Бархан Сарыкум
4 день

Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Пещера «Нохьо» с подвесным мостом

Завтрак в гостинице.

Наше знакомство начнется со знакомства с Сулакским каньоном — жемчужиной Дагестана.

Со смотровой площадки п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкусный обед на Форелевом хозяйстве «Главрыба» из свежевыловленной форели.

Посетим пещеру "Нохьо" новая изюминка нашего тура!

Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту над Сулакским каньоном.

В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сот метров.

А еще здесь можно увидеть Сулакский каньон с другого ракурса.

Далее наш путь лежит в село Забутли.

Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к Сулакскому каньону.

Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!

Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.

Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.

Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!

Переезд в Гергебельский район Дагестана.

По дороге у нас будет остановка и кофе-брейк на Ирганайском водохранилище, где будет время пополнить альбом красивыми фото на память.

Размещение в гостевом доме (номера со всеми удобствами).

Ночь в горах.

Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Пещера «Нохьо» с подвесным мостомСулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Пещера «Нохьо» с подвесным мостомСулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Пещера «Нохьо» с подвесным мостомСулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Пещера «Нохьо» с подвесным мостом
5 день

Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)

Завтрак в гостинице.

Наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.

Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!

Далее мы переедем в легендарный горный аул Гуниб.

Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.

С селением Гуниб связана история Кавказской войны.

Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.

Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.

Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты:

  • стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году;
  • медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне.

Также Вы сможете сделать красивое фото в национальных костюмах!

Далее нас ждет вкусный обед с дегустацией многочисленных блюд местной кухни.

Переезд в Дербент.

Размещение в гостинице 3* на берегу Каспийского моря.

Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)
6 день

Древний Дербент, отъезд

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсию по г. Дербент.

Посетим парк Патриот на берегу Каспийского моря, где у самой кромки воды возвышается огромных размеров «каспийский монстр» – экраноплан "Лунь" одновременно похожий и на самолёт, и на корабль.

Затем Вас ждет увлекательная экскурсия по древней крепости Нарын-Кала, прогулка по старинным кварталам города – магалам, посещение старейшей Джума мечети.

После обеда в национальном кафе Вы отправляетесь в аэропорт Махачкалы.

Вылет после 18.00.

Древний Дербент, отъездДревний Дербент, отъездДревний Дербент, отъездДревний Дербент, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах 3*г. Грозный (2 ночи), г. Махачкала (1 ночь), гостевой дом в горах (1 ночь), Дербент (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Двухместное размещение 39 900
Доплата за одноместное размещение8 500
Доплата за ночь в Грозном/МахачкалеПод запрос

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Детям до 12 лет предусмотрена скидка 10%.

Варианты проживания

Гостиница в г. Грозный

2 ночи

Гостиница в г. Махачкала

1 ночь

Гостевой дом в горах

1 ночь

Гостиница в г. Дербент

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (HB)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер – класс по приготовлению национального блюда
  • Страховка на время тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • вещи на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт);
  • удобную обувь спортивного типа;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • фотоаппарат.

Внимание, регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками.

Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила безопасности на экскурсиях?

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  • Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  • Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  • Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  • Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  • Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  • В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  • Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  • При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  • При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  • Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  • Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  • Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
  • Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  • Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.).
  • Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  • Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  • Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
T
14 мар 2023
Микрогруппа из 3 женщин бальзаковского возраста решила немного отдохнуть. Но замечательные гиды по Чечне (Абухасан) и Дагестану Сайпа) не дали спокойно сидеть. Этот тур был как живительная влага на сухую почву. Все было замечательно-от организации тура до микроклимата в нашей маленькой компании. Куча ярких эмоций, местного колорита и вкусной еды
T
14 мар 2023
Все хорошо. Замечаний нет.
Е
20 дек 2022
Организация тура на высоте. Спасибо! Все чётко! Будем в дальнейшем пользоваться вашими услугами!

Похожие туры из Грозного

Чечня и Дагестан: две республики за два дня
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Александра
Александра
3 отзыва
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
18 мар
25 мар
1 апр
8 апр
34 000 за человека
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Зара
Зара
Нет отзывов
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Грозный, до 12:00
22 мар
5 апр
26 апр
3 мая
54 700 за человека
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Кавказ - это фантастической красоты горы и чистейшая экология
г. Грозный
28 700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Грозном
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ