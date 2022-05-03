От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы

Приглашаем Вас в путешествие по двум прекрасным республикам Северного Кавказа - Чечне

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в путешествие по двум прекрасным республикам Северного Кавказа – Чечне и Дагестану! Это величественные горы Кавказа и чарующий Каспий, затерянные аулы – призраки и современные красавицы мечети, прекрасные озера и барханы, это гостеприимство людей и вкусная кухня! Это край, овеянный легендами, воспетый поэтами и художниками! Давайте же устроим себе каникулы по-кавказски – полные впечатлений, яркие и запоминающиеся!
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
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Что вас ожидает 🤩

Вкусная кавказская кухня
Вкусная кавказская кухня
Нас ждет обед в ресторане из блюд национальной кухни
Телепортация в дагестанскую Сахару
Телепортация в дагестанскую Сахару
Отправимся в путешествие на сказочный бархан Сарыкум
Потрясающий Сулакский каньон
Потрясающий Сулакский каньон
Полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой каньона
Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Увидим одно из древнейших поселений Дагестана, там своя особая атмосфера
Неприступная крепость Нарын-Кала
Неприступная крепость Нарын-Кала
Узнаем древнюю историю крепости, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников

Программа тура по дням

1 день
Грозный

13:00 – 13:30 Встреча группы в аэропорту г. Грозный с табличкой "Кавказские каникулы".

Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, поэтому мы отправляемся на обед, где нас познакомят с традиционной чеченской кухней.

Далее нам предстоит исследовать самые интересные места столицы. 

Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников.

После отправимся гулять по широким проспектам и бульварам города и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни» – символ возрождения республики.  

Построенная в традиционном османском стиле, она является украшением архитектурного ансамбля города.

Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале «Грозный Сити» и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.

 В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Михаила Архангела, основанный в конце XIX века терскими казаками.

После экскурсии по столице нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек».

Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери».

Особенно красива мечеть вечером. 

Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель.

ГрозныйГрозныйГрозныйГрозный
2 день
Шали. Озеро Кезеной-Ам

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров.

Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа – Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы. 

Кезеной-Ам – изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана.

Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь волшебным лазурным цветом воды и вдохнете аромат окружающих озеро субальпийских лугов.

 Далее нас ждет переезд в г. Шали и сытный обед из национальных блюд.

После обеда мы отправимся любоваться архитектурой мечети «Гордость мусульман». 

Это самая большая мечеть в Европе.

Облицованная белоснежным мрамором с греческого острова Тасос и украшенная яркими витражами, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.

Переезд в Дагестан. 

Размещение в гостинице.

Шали. Озеро Кезеной-Ам
3 день
Бархан Сарыкум. Сулакский каньон

Завтрак в гостинице.

Сегодня нас ждет путешествие по самым знаковым местам Дагестана: от самого глубокого в Европе каньона до самого большого бархана в Евразии.

Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе. 

Этот водоем образован на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.

Наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.

Возвращение в гостиницу.

Бархан Сарыкум. Сулакский каньонБархан Сарыкум. Сулакский каньонБархан Сарыкум. Сулакский каньонБархан Сарыкум. Сулакский каньон
4 день
Гамстуль, Гуниб

Завтрак в отеле. 

Освобождение номеров.

Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.

Гамсутль  — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.  

Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. 

Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. 

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы отправляемся в г. Дербент/Избербаш.

Размещение в отеле 3*. 

Гамстуль, ГунибГамстуль, ГунибГамстуль, ГунибГамстуль, ГунибГамстуль, ГунибГамстуль, Гуниб
5 день
Древний Дербент, отъезд

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров.

Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.

Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Трансфер группы в аэропорт.

Окончание программы в аэропорту в 17.00.

Древний Дербент, отъездДревний Дербент, отъездДревний Дербент, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

Двухместное размещение 40 000
Доплата за одноместное размещение12 000
Детям до 12 лет36 000
Доп ночь в гостинице в Махачкале4 000

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (HB)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • вещи на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт);
  • удобную обувь спортивного типа;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • фотоаппарат.

Внимание, регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками.

Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Рекомендуемые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга

Москва – Грозный: «ЮТэйр» 10:40 -13.10 (UT-399)

Санкт-Петербург – Грозный: «ЮТэйр» 11:20 -14:30 (UT-263)

Махачкала – Москва: а/к Победа 19.10-21.55 (DP-200), Аэрофлот 19.30-22.30 (SU-1059)

Махачкала –Санкт-Петербург а/к Победа 18.15-21.45(DP-505)

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие правила безопасности на экскурсиях?

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  • Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  • Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  • Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  • Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  • Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  • В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  • Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  • При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  • При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  • Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  • Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  • Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
  • Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  • Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.).
  • Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  • Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  • Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
П
3 мая 2022
Тур понравился, но больше всего понравилась Чечня, возможно благодаря экскурсоводу Фатиме. Очень интересно рассказывала об обычаях, о народе, о достопримечательностях. С удовольствием посетила бы ещё раз Грозный и его окрестности. В Чечне очень чисто, очень хорошие дороги, отличная гостиница. Дагестан мне понравился меньше, возможно не очень повезло с экскурсоводом Ляной, девушка недавно работает, возможно мало опыта, как организатор группы я ей ставлю 5+. В Дагестане очень понравилось место проживания в Каспийске, гостиница Азимут. Одна ночь в городе Избербаш в гостинице Океан (3***) перечеркнула весь тур. В номере постель заправлена цветным постельным бельем, к тому же мятым. Посуда в номере тоже грязная. По поводу экскурсии по Дагестану, могу сказать, чо подъем к аул- призрак не для всех подходит, это надо учитывать и предупреждать туристов. Восхождение для людей не подготовленных физически и с некоторыми заболеваниями (артериальное давление, опорно- двигательного аппарата). В целом тур понравился.
С
27 апр 2022
Спасибо за интересный тур от Чечни до Дагестана. Посмотрели много новых мест, познакомились с людьми,узнали традиции народов. Весной особенно красиво,природа сказочная. Озеро Кезеной-Ам,Сулакский каньон, аул- призрак -,прогулки в горах-чудесно!
Экскурсовод Лаура-простото находка!! Благодаря ей,прогулки по Чечне были незабываемы,а её рассказы о местных обычаях запомнится надолго!
А
26 апр 2022
Очень интересная и насыщенная программа поездки,но одновременно до мелочей продуманная 👍. За 5 дней мы успели посмотреть не только "жемчужины" этого региона,но и ознакомиться с обычаями народов Чечни и Дагестана,насладиться местной кухней и окончательно влюбиться в этот теплый и гостеприимный край!

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