13:00 – 13:30 Встреча группы в аэропорту г. Грозный с табличкой "Кавказские каникулы".
Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, поэтому мы отправляемся на обед, где нас познакомят с традиционной чеченской кухней.
Далее нам предстоит исследовать самые интересные места столицы.
Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников.
После отправимся гулять по широким проспектам и бульварам города и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни» – символ возрождения республики.
Построенная в традиционном османском стиле, она является украшением архитектурного ансамбля города.
Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале «Грозный Сити» и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.
В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Михаила Архангела, основанный в конце XIX века терскими казаками.
После экскурсии по столице нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек».
Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери».
Особенно красива мечеть вечером.
Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).
Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа – Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы.
Кезеной-Ам – изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана.
Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь волшебным лазурным цветом воды и вдохнете аромат окружающих озеро субальпийских лугов.
Далее нас ждет переезд в г. Шали и сытный обед из национальных блюд.
После обеда мы отправимся любоваться архитектурой мечети «Гордость мусульман».
Это самая большая мечеть в Европе.
Облицованная белоснежным мрамором с греческого острова Тасос и украшенная яркими витражами, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.
Переезд в Дагестан.
Размещение в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Сегодня нас ждет путешествие по самым знаковым местам Дагестана: от самого глубокого в Европе каньона до самого большого бархана в Евразии.
Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе.
Этот водоем образован на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.
Наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.
Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы отправляемся в г. Дербент/Избербаш.
Размещение в отеле 3*.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.
Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.
Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Трансфер группы в аэропорт.
Окончание программы в аэропорту в 17.00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:
|Двухместное размещение
|40 000
|Доплата за одноместное размещение
|12 000
|Детям до 12 лет
|36 000
|Доп ночь в гостинице в Махачкале
|4 000
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Внимание, регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками.
Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Москва – Грозный: «ЮТэйр» 10:40 -13.10 (UT-399)
Санкт-Петербург – Грозный: «ЮТэйр» 11:20 -14:30 (UT-263)
Махачкала – Москва: а/к Победа 19.10-21.55 (DP-200), Аэрофлот 19.30-22.30 (SU-1059)
Махачкала –Санкт-Петербург а/к Победа 18.15-21.45(DP-505)
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
Во время автобусной экскурсии: