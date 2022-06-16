От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие

Приглашаем Вас в путешествие по двум прекрасным республикам Северного Кавказа - Дагестану и Чечне

5
3 отзыва
Приглашаем Вас в путешествие по двум прекрасным республикам Северного Кавказа – Дагестану и Чечне!
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
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Что вас ожидает 🤩

Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Увидим одно из древнейших поселений Дагестана, там своя особая атмосфера
Потрясающий Сулакский каньон
Потрясающий Сулакский каньон
Полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой каньона
Неприступная крепость Нарын-Кала
Неприступная крепость Нарын-Кала
Узнаем древнюю историю крепости, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников
Телепортация в дагестанскую Сахару
Телепортация в дагестанскую Сахару
Отправимся в путешествие на сказочный бархан Сарыкум
Сочная кавказская кухня
Сочная кавказская кухня
Нас ждет обед в ресторане из блюд национальной кухни
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой, но динамично развивающейся столицей республики – городом Грозным

Описание

Это величественные горы Кавказа и чарующий Каспий, затерянные аулы – призраки и современные красавицы мечети, прекрасные озера и барханы, это гостеприимство людей и вкусная кухня! Это край, овеянный легендами, воспетый поэтами и художниками! Давайте же устроим себе каникулы по-кавказски – полные впечатлений, яркие и запоминающиеся!

Программа тура по дням

1 день
Грозный

13:00 – 13:30 Встреча группы в аэропорту г. Грозный с табличкой «Кавказские каникулы».

Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, поэтому мы отправляемся на обед, где нас познакомят с традиционной чеченской кухней.

Далее нам предстоит исследовать самые интересные места столицы.

Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников.

После отправимся гулять по широким проспектам и бульварам города и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни» — символ возрождения республики.

Построенная в традиционном османском стиле, она является украшением архитектурного ансамбля города.

Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале «Грозный Сити» и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.

В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Михаила Архангела, основанный в конце XIX века терскими казаками.

После экскурсии по столице нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек».

Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери».

Особенно красива мечеть вечером.

Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель.

ГрозныйГрозныйГрозныйГрозный
2 день
Шали. Озеро Кезеной-Ам

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров.

Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы.

Кезеной-Ам – изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана.

Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь волшебным лазурным цветом воды и вдохнете аромат окружающих озеро субальпийских лугов.

Далее нас ждет переезд в г. Шали и сытный обед из национальных блюд.

После обеда мы отправимся любоваться архитектурой мечети «Гордость мусульман»

Это самая большая мечеть в Европе.

Облицованная белоснежным мрамором с греческого острова Тасос и украшенная яркими витражами, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.

Переезд в Дагестан.

Размещение в гостинице (в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).

Шали. Озеро Кезеной-АмШали. Озеро Кезеной-АмШали. Озеро Кезеной-АмШали. Озеро Кезеной-Ам
3 день
Сулакский каньон. Бархан Сарыкум

Завтрак в гостинице.

Сегодня нас ждет путешествие по самым знаковым местам Дагестана: от самого глубокого в Европе каньона до самого большого бархана в Евразии.

Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе.

Этот водоем образован на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся в село Зубутли.

Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.

Внимание! Возможна замена катания по Сулакскому каньону на катание по Чиркейскому водохранилищу в связи с погодными условиями.

Обед.

Возвращение в гостиницу.

Сулакский каньон. Бархан СарыкумСулакский каньон. Бархан СарыкумСулакский каньон. Бархан Сарыкум
4 день
Гамсутль, Гуниб

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.

Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. 

Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.

Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.

Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы отправляемся в г. Дербент.

Размещение в отеле 3*.

Гамсутль, ГунибГамсутль, ГунибГамсутль, ГунибГамсутль, Гуниб
5 день
Древний Дербент, отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.

Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Трансфер группы в аэропорт.

Окончание программы в аэропорту в 17:00.

Древний Дербент, отъездДревний Дербент, отъездДревний Дербент, отъездДревний Дербент, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах “Океан”, “Беркат”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

РазмещениеЦена  с 01.06.22 
Двухместное размещение40 000
Доплата за одноместное размещение12 000
Дополнительная ночь в гостинице ½ twin/dbl4 000

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программепроживание в гостиницах 3*питание
  • Указанное в программе тура (НВ)экскурсионное обслуживание по программевходные билеты в музеикатание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • вещи на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт);
  • удобную обувь спортивного типа;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • фотоаппарат.

Внимание, регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками.

Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Рекомендуемые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга

Из Москвы: АК Россия 08:20 – 10:50 / АК Utair 10.40 – 13:10.

Из Махачкалы: АК Россия 18:50 / АК Победа 20:20

Из Санкт-Петербурга: АК Россия 07:55 – 11:15

Рекомендуется прилет на тур накануне.

Какие правила безопасности на экскурсиях?

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  • Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  • Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  • Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  • Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  • Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  • В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  • Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  • При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  • При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  • Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  • Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  • Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
  • Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  • Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.).
  • Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  • Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  • Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 июня 2022
Отличный тур от Чечни до Дагестана! Мне очень все понравилось. Встреча, еда размещение и конечно интересные и насыщенные экскурсии. За 5 дней тура полностью перестроился, переключился, расслабился и отдохнул мозг. Впечатление от красоты увиденного неописуемые! Гид Лилия отличный специалист всего дела и просто очень хороший человек. Еда вкусная, разнообразная, традиционная. Особенно понравились из еды - лепёшки чудо и хинкал- объедение! Сказочной красоты горы, реки, озера и конечно чистейший горный воздух Кавказа это восторг!!! Порадовала также цена приобретения данного тура за вычетом кешбэка совсем не дорого! Спасибо за отличный отдых!
С
15 июня 2022
Тур очень понравился
А
15 июня 2022
Чечня'-лучшая в России,вернусь обязательно

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