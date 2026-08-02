Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборОзеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии из Грозного
Завтра в 07:00
14 авг в 07:00
от 14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеМагия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от 8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4499 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 19 чел.
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 10:00
10 авг в 16:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 19 чел.
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела ПР.А. Кадырова 38 ли...
Сегодня в 11:30
11 авг в 10:00
от 5334 ₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)
Посетить озеро Кезеной-Ам, горное селение Хой, города Аргун и Шали в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЕдем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
Прикоснуться к живописной природе, посетить несколько мечетей и увидеть древний город
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Лучшие локации Чечни за 1 день
Город стражников, озеро Кезеной-Ам, мечети "Сердце матери" и "Гордость мусульман" - из Грозного
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Архитектура горной Чечни: в Аргунское ущелье - из Грозного
Подняться на боевую башню, полюбоваться водопадами и изучить обустройство чеченского дома
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Групповая
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
10 авг в 09:15
4000 ₽ за человека
-
4%
Мини-группа
до 7 чел.
В трендеЗнаковые места Чечни: Озеро Кезеной Ам
Начало: Заберу из отеля
3360 ₽
3500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Цветочный парк в честь женщины и город с высоты
Начало: В Цветочном парке
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Природа и история Аргунского ущелья
Посетить Нихалоевские водопады, осмотреть сторожевые башни с замком и погрузиться в прошлое Чечни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Групповая
Влюбиться в Грозный за один день
Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
Начало: У Мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 58 590 ₽
65 100 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
Увидеть святыни республики в новом свете
Начало: В центре Грозного
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по Грозному
Увидеть, услышать и попробовать всё самое лучшее, что может предложить город
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного
Исследовать классические и нетривиальные достопримечательности и узнать их историю
Начало: На аллее Славы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 520 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 2 авг 2026
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Это был не просто тур, а настоящее погружение в душу чеченского народа! Наш
Это был не просто тур, а настоящее погружение в душу чеченского народа! Наш
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Дата посещения: 18 июл 2026
Прекрасная экскурсия, были с сыном 5 лет 18.07.26 года, с гидом Апти глубоко познакомился с культурой,традициями,историей Чеченской Республики, он рассказал все до мелочей, показал огромное количество интересных мест, с величайшим интересом прошли 12 часов экскурсии, советую всем данного человека-профессионала
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Дата посещения: 19 июн 2026
Экскурсия великолепна.У нас был гид Муслим.Очень эрудированный, внимательный, вежливый. Узнали очень много информации.Много интересных локаций. Фото просто бомба. Советуем всем эту экскурсию. И если у вас будет гид Муслим, то вам вдвойне повезет.
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Дата посещения: 9 фев 2026
Прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Атмосфера во время экскурсии была очень дружелюбной и располагающей к общению. С лёгкостью отвечала на
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 16 дек 2025
Сегодня я провела волшебные 3 часа с прекрасной девушкой и гидом Евой! Ева очень интересное рассказывала о самых ярких моментах
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 8 ноя 2025
8.11.2026 побывали на экскурсии "Лучшие локации Чечни". Название соответствует на 100%! Экскурсовод Руслан очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии.Было
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 30 окт 2025
Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 5 окт 2025
Добрый день. Экскурсия прошла замечательно! Профессиональный гид Алина интересно рассказала о достопримечательностях Грозного, о обычаях и культуре чеченского народа. Нам очень понравилось!Однозначно рекомендую данную экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 10 мая 2025
Замечательная экскурсия! Особую благодарность хотим выразить Хамзату за доброжелательность, познавательную информацию о каждой посещенной достопримечательности.
Вам был полезен этот отзыв?
ю
Дата посещения: 9 мая 2025
Огромное спасибо гиду за экскурсию. Много узнала про историю Чеченской республики. Гид грамотный . Интересный и увлекательный маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 4944 отзыва в Грозном
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному
Самые популярные экскурсии в Грозном
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Грозному в августе 2026
Сейчас в Грозном можно забронировать 189 экскурсий и билетов от 520 до 58 590 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 4944 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Приглашаем вас на экскурсии в Грозном в 2026 году! У нас есть множество вариантов для любого бюджета и предпочтений. Мы предлагаем детские, групповые и индивидуальные экскурсии по музеям и достопримечательностям города по ценам от 520₽. Наши гиды расскажут вам о культурном наследии Грозного и покажут интересные места. Забронируйте экскурсию уже сейчас