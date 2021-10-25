Отзыв на: Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам! О Ольга 5 17 октября побывали с Апти на экскурсии Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам! Впечатляющие виды, горный воздух. Апти интересный рассказчик, на любые вопросы доходчиво даст ответы ее и с юморком. Само озеро красивейшего вида, посетили горную деревню. На обратном пути были города Шали и Аргун. Аргун поразил своей мечетью, современный хайтэк. День пролетел благодаря Апти незаметно. Спасибо за интересное и познавательное времяпрепровождение. Советуем!

Отзыв на: Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам! И Ирина 5 Очень крутая экскурсия! Ездили втроем, все безопасно и красиво! Апти очень хороший, интересный и пунктуальный гид! После экскурсии прямо на вылет успели! Ещё раз спасибо, весной вернёмся! Всем советуем! 😍😍😍😍

Отзыв на: Грозный — история и современность А Алексей 5 Вы получите полное представление о Грозном и вам ответят на любые интересующие вас вопросы.

Отзыв на: Грозный — история и современность Н Наталья 5 Спасибо Мадине за экскурсию. Все четко, понятно. Голос экскурсовода очень приятный!

Отзыв на: Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день О Ольга 5 Спасибо Адаму за экскурсию, она была прекрасна, как и сам экскурсовод. Образованный, грамотный, начитанный, интеллигентный. Восхитительный рассказчик, очень здравомыслящий, бесконечно влюблённый в Чечню и свой народ. Невозможно остаться равнодушным к этой земле, когда пообщаешься с Адамом. Спасибо огромное, рекомендуем от души. Ольга И Артём.

Отзыв на: В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой Д Дарья 5 Впервые побывали в Чечне - решили её узнать с местным гидом и не прогадали. ) Наш выбор пал на Магомеда: он очень колоритным нам показался, и, плюс ко всему, он ещё и историк (это мы узнали в процессе общения). Мы очень много от него узнали об истории Чечни и не только. Интересный собеседник, слушать хочется бесконечно 😁 Всем, кто собирается в Чечню, рекомендую!

Отзыв на: Горная Чечня за один день А Андрей 5 Мне очень понравился как гид Апти, так и его экскурсия. Всё было чётко, выверено, с точностью и в срок. Апти, как тут многие уже подметили, отличный рассказчик, очень много знает как о местных обычаях, нравах, укладах, истории чеченского народа и региона, так и о самом маршруте поездки. Грамотно подобрано как время отдыха, так и вкусного обеда на озере. Какие-то вещи, которые рассказывались Апти и которые обсуждались в процессе я услышал вообще впервые, нельзя сказать, что я с ними был полностью согласен, но тем ценнее получать информацию не из википедии, а от местного первоисточника. В общем, рекомендую, оценка 5+

Отзыв на: Грозный — история и современность A Anna 5 Очень понравилась прогулка с Мадиной! Приятная, знающая, любящая свой город, профессионал своего дела. Одним словом, рекомендую!

Отзыв на: Из Грозного — в горную Ингушетию! К Константин 5 Умар умный начитанный гид, приятный собеседник.