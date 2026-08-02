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Экскурсии в Грозном

Найдено 189 экскурсий в Грозном, цены от 520 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
На машине
12 часов
199 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии из Грозного
Завтра в 07:00
14 авг в 07:00
от 14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
На машине
3.5 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от 8900 ₽ за всё до 4 чел.
О Грозном - интересно и с любовью
Пешая
2.5 часа
216 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4499 ₽ за всё до 10 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
На машине
3 часа
137 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6300 ₽ за всё до 4 чел.
Первый день в Грозном
Пешая
2 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 19 чел.
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 10:00
10 авг в 16:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Грозный - история и современность
Пешая
2 часа
409 отзывов
Индивидуальная
до 19 чел.
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5700 ₽ за всё до 5 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
Пешая
2.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела ПР.А. Кадырова 38 ли...
Сегодня в 11:30
11 авг в 10:00
от 5334 ₽ за всё до 12 чел.
Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)
На машине
8 часов
83 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)
Посетить озеро Кезеной-Ам, горное селение Хой, города Аргун и Шали в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
На машине
8 часов
144 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
124 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
На машине
9 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
На машине
8 часов
24 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
Прикоснуться к живописной природе, посетить несколько мечетей и увидеть древний город
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3100 ₽ за человека
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
На машине
8 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
На машине
6.5 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Лучшие локации Чечни за 1 день
На машине
8 часов
16 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучшие локации Чечни за 1 день
Город стражников, озеро Кезеной-Ам, мечети "Сердце матери" и "Гордость мусульман" - из Грозного
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
Архитектура горной Чечни: в Аргунское ущелье - из Грозного
На машине
7 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Архитектура горной Чечни: в Аргунское ущелье - из Грозного
Подняться на боевую башню, полюбоваться водопадами и изучить обустройство чеченского дома
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
На автобусе
6.5 часов
11 отзывов
Групповая
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
На машине
8 часов
199 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
На машине
9 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
10 авг в 09:15
4000 ₽ за человека
Знаковые места Чечни: Озеро Кезеной Ам
На машине
8 часов
-
4%
457 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
В тренде
Знаковые места Чечни: Озеро Кезеной Ам
Начало: Заберу из отеля
3360 ₽3500 ₽ за человека
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Цветочный парк в честь женщины и город с высоты
Начало: В Цветочном парке
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
1850 ₽ за человека
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Природа и история Аргунского ущелья
На машине
6 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Природа и история Аргунского ущелья
Посетить Нихалоевские водопады, осмотреть сторожевые башни с замком и погрузиться в прошлое Чечни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Влюбиться в Грозный за один день
Пешая
3 часа
17 отзывов
Групповая
Влюбиться в Грозный за один день
Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
Начало: У Мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2500 ₽ за человека
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
На машине
Конные прогулки
13 часов
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 58 590 ₽65 100 ₽ за всё до 4 чел.
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
На машине
5 часов
17 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
Увидеть святыни республики в новом свете
Начало: В центре Грозного
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3300 ₽ за человека
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по Грозному
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по Грозному
Увидеть, услышать и попробовать всё самое лучшее, что может предложить город
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного
Пешая
3 часа
2 отзыва
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного
Исследовать классические и нетривиальные достопримечательности и узнать их историю
Начало: На аллее Славы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 520 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
Дата посещения: 2 авг 2026
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Это был не просто тур, а настоящее погружение в душу чеченского народа! Наш
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гид оказался настоящим кладезем знаний. Отдельное спасибо за подачу материала: история переплеталась с древними легендами и современными реалиями настолько органично, что 12 часов пролетели как один миг. Видно, что человек не просто работает, а горит своим делом и бесконечно любит свою родину. Тактично, интеллигентно, но при этом невероятно увлекательно. Лучшая экскурсия за всю поездку на Кавказ!

Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!+2
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
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Л
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
Дата посещения: 18 июл 2026
Прекрасная экскурсия, были с сыном 5 лет 18.07.26 года, с гидом Апти глубоко познакомился с культурой,традициями,историей Чеченской Республики, он рассказал все до мелочей, показал огромное количество интересных мест, с величайшим интересом прошли 12 часов экскурсии, советую всем данного человека-профессионала
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Л
Из Грозного - в невероятную Ингушетию
Дата посещения: 19 июн 2026
Экскурсия великолепна.У нас был гид Муслим.Очень эрудированный, внимательный, вежливый. Узнали очень много информации.Много интересных локаций. Фото просто бомба. Советуем всем эту экскурсию. И если у вас будет гид Муслим, то вам вдвойне повезет.
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Ф
Влюбиться в Грозный за один день
Дата посещения: 9 фев 2026
Прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Атмосфера во время экскурсии была очень дружелюбной и располагающей к общению. С лёгкостью отвечала на
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все мои вопросы, делилась дополнительными интересными деталями.
Также посоветовала место, где можно попробовать национальное блюдо и разновидности чая.
Рекомендую, как высококлассного профессионала своего дела. Ваша экскурсия с таким гидом подарит массу положительных эмоций.

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М
Гастрономическая прогулка по Грозному
Дата посещения: 16 дек 2025
Сегодня я провела волшебные 3 часа с прекрасной девушкой и гидом Евой! Ева очень интересное рассказывала о самых ярких моментах
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в истории очаровательного города Грозный. О его истории , интересные факты о городе , культуре , менталитете населения. Грозный - очень современный, гостеприимный живой город ! Мы поднимались на смотровую площадку - это что-то нереально красивое ! Мечеть - сердце Чечни поражает своим богатым убранством . И в то же время простотой. Ева очень профессионально подчеркивала красоту города, его уникальность ! Ева - благодарю вас за чудесную прогулку ! За вашу открытость и профессионализм!

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М
Лучшие локации Чечни за 1 день
Дата посещения: 8 ноя 2025
8.11.2026 побывали на экскурсии "Лучшие локации Чечни". Название соответствует на 100%! Экскурсовод Руслан очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии.Было
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достаточно времени на каждой остановке сделать большое количество фото, никто не подгонял и не ограничивал по времени! Узнали много интересного. Машина очень комфортная для поездок, Руслан внимателен к каждому участнику экскурсии. От себя рекомендую запастись таблетками от укачивания, т.к. извилистая дорога в горах не всем подходит))).От души рекомендую данную экскурсию!👍 🔥🔥🔥

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А
Влюбиться в Грозный за один день
Дата посещения: 30 окт 2025
Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.
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И
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Дата посещения: 5 окт 2025
Добрый день. Экскурсия прошла замечательно! Профессиональный гид Алина интересно рассказала о достопримечательностях Грозного, о обычаях и культуре чеченского народа. Нам очень понравилось!Однозначно рекомендую данную экскурсию
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А
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Дата посещения: 10 мая 2025
Замечательная экскурсия! Особую благодарность хотим выразить Хамзату за доброжелательность, познавательную информацию о каждой посещенной достопримечательности.
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ю
Ослепительные огни Чечни
Дата посещения: 9 мая 2025
Огромное спасибо гиду за экскурсию. Много узнала про историю Чеченской республики. Гид грамотный . Интересный и увлекательный маршрут.
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Всего 4944 отзыва в Грозном

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Ответы на вопросы от путешественников по Грозному

Самые популярные экскурсии в Грозном
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день;
  2. Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали;
  3. О Грозном - интересно и с любовью;
  4. Грозный - город, в который хочется вернуться;
  5. Первый день в Грозном.
Что посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть «Сердце матери»;
  2. Аргунское ущелье;
  3. Мечеть «Гордость мусульман»;
  4. Мечеть «Сердце Чечни»;
  5. Озеро Кезеной-ам;
  6. Храм Архангела Михаила;
  7. Грозный-Сити;
  8. Цветочный парк;
  9. Ушкалойские башни;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в августе 2026
Сейчас в Грозном можно забронировать 189 экскурсий и билетов от 520 до 58 590 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 4944 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Приглашаем вас на экскурсии в Грозном в 2026 году! У нас есть множество вариантов для любого бюджета и предпочтений. Мы предлагаем детские, групповые и индивидуальные экскурсии по музеям и достопримечательностям города по ценам от 520₽. Наши гиды расскажут вам о культурном наследии Грозного и покажут интересные места. Забронируйте экскурсию уже сейчас