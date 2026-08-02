А Алексей

Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.