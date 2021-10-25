Все экскурсии в Грозном
Доступно 46 экскурсий 🚌 в Грозном на 2021 год, 198 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-6 чел.
Грозный в прошлом, настоящем и будущем
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по Грозному, с его современной архитектурой, высотными...
Ежедневно в удобное для вас время
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Грозный
Вы погуляете по центральной части Грозного, чтобы познакомиться с его историей и современной жизнью
По договоренности с туристом
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Грозный — история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-6 чел.
Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни
В вечерней подсветке столица Чечни особенно хороша
ежедневно вечером начиная с 16.00, в удобное для вас время
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-6 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
10 000₽
за 1-4 чел.
В поход к истоку реки Гумс (лёгкий уровень)
Поход начнётся вверх по реке Дарго, вдоль красивого ущелья
Ежедневно утром
Индивидуальная экскурсия
9ч
10 000₽
за 1-3 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Доехать до границы с Грузией, полюбоваться горами и раскрыть историю сторожевых башен
Индивидуальная экскурсия
8ч
12 500₽
за 1-4 чел.
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
Джип-тур на Галанчожское озеро - красивейший водоём, располагающийся в окружении очень красивых и...
Ежедневно утром
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
6 000₽
за 1-6 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 000₽
за 1-4 чел.
Джип-тур на Цой-Педе "Город мёртвых"
Джип-тур на Цой-Педе - погребальное сооружение в верховьях Малхистинского ущелья
Ежедневно, утром
Индивидуальная экскурсия
10ч
8 500₽
за 1-3 чел.
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Индивидуальная экскурсия
11ч
12 500₽
за 1-4 чел.
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе
Во время джип-тура на Цой-Педе, мы проедем по живописному ущелью и посетим крупнейший некрополь...
Ежедневно в 07:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
9 000₽
за 1-3 чел.
Горная Чечня за один день
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 000₽
за 1-6 чел.
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
Горы Чеченской Республики могут стать ближе
Ежедневно в удобное для вас время
Индивидуальная экскурсия
10ч
9 000₽
за 1-3 чел.
Из Грозного — в горную Ингушетию!
Насыщенное автомобильное путешествие в древнюю «страну орлов и башен»
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 500₽
за 1-6 чел.
Шатойский полдень или приключения туристов в Аргунском ущелье
У Вас есть уникальная возможность увидеть сказочно красивые уголки в горах Чеченской Республики - край...
Индивидуальная экскурсия
9ч
9 000₽
за 1-6 чел.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
10ч
12 000₽
за 1 чел.
по договоренности с туристом
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 500₽
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Из Грозного — в Аргунское ущелье!
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
8 400₽
за 1-5 чел.
по договоренности с туристом
Индивидуальная экскурсия
8ч
6 000₽
за 1-3 чел.
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Индивидуальная экскурсия
4ч
9 000₽
за 1-5 чел.
Аргунское ущелье + Нихалойские водопады
Аргунское ущелье - одно из крупнейших по протяженности ущелий Кавказа
По договоренности с туристом
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
9 000₽
за 1-4 чел.
Аргунское ущелье и Пхакоч — на автомобиле
Всё о Чечне и её традициях в поездке по красивейшей трассе Кавказа
Индивидуальная экскурсия
6ч
12 000₽
за 1-5 чел.
Ассиновское ущелье - Республика Ингушетия
Где в Ингушетии горы настолько высоки, что сквозь их мощные спины не в силах пробраться лучи солнца
По договоренности с туристом
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Последние отзывы «Экскурсии Грозного»
- ООльга25 октября 202117 октября побывали с Апти на экскурсии Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам! Впечатляющие виды, горный воздух. Апти интересный рассказчик, на любые вопросы доходчиво даст ответы ее и с юморком. Само озеро красивейшего вида, посетили горную деревню. На обратном пути были города Шали и Аргун. Аргун поразил своей мечетью, современный хайтэк. День пролетел благодаря Апти незаметно. Спасибо за интересное и познавательное времяпрепровождение. Советуем!
- ИИрина25 октября 2021Очень крутая экскурсия! Ездили втроем, все безопасно и красиво! Апти очень хороший, интересный и пунктуальный гид! После экскурсии прямо на вылет успели! Ещё раз спасибо, весной вернёмся! Всем советуем! 😍😍😍😍
- ААлексей22 октября 2021Вы получите полное представление о Грозном и вам ответят на любые интересующие вас вопросы.
- ННаталья21 октября 2021Спасибо Мадине за экскурсию. Все четко, понятно. Голос экскурсовода очень приятный!
- ООльга19 октября 2021Спасибо Адаму за экскурсию, она была прекрасна, как и сам экскурсовод. Образованный, грамотный, начитанный, интеллигентный. Восхитительный рассказчик, очень здравомыслящий, бесконечно влюблённый в Чечню и свой народ. Невозможно остаться равнодушным к этой земле, когда пообщаешься с Адамом. Спасибо огромное, рекомендуем от души. Ольга И Артём.
- ДДарья17 октября 2021Впервые побывали в Чечне - решили её узнать с местным гидом и не прогадали. ) Наш выбор пал на Магомеда: он очень колоритным нам показался, и, плюс ко всему, он ещё и историк (это мы узнали в процессе общения). Мы очень много от него узнали об истории Чечни и не только. Интересный собеседник, слушать хочется бесконечно 😁 Всем, кто собирается в Чечню, рекомендую!
- Отзыв на: Горная Чечня за один деньААндрей14 октября 2021Мне очень понравился как гид Апти, так и его экскурсия. Всё было чётко, выверено, с точностью и в срок. Апти, как тут многие уже подметили, отличный рассказчик, очень много знает как о местных обычаях, нравах, укладах, истории чеченского народа и региона, так и о самом маршруте поездки. Грамотно подобрано как время отдыха, так и вкусного обеда на озере. Какие-то вещи, которые рассказывались Апти и которые обсуждались в процессе я услышал вообще впервые, нельзя сказать, что я с ними был полностью согласен, но тем ценнее получать информацию не из википедии, а от местного первоисточника. В общем, рекомендую, оценка 5+
- AAnna13 октября 2021Очень понравилась прогулка с Мадиной! Приятная, знающая, любящая свой город, профессионал своего дела. Одним словом, рекомендую!
- Отзыв на: Из Грозного — в горную Ингушетию!ККонстантин13 октября 2021Умар умный начитанный гид, приятный собеседник.
- Отзыв на: Горная Чечня за один деньООльга12 октября 2021Прекрасная экскурсия, которая позволила за один день увидеть много красивых мест в горных районах Чечни, а также познакомиться с культурой этого народа. Рекомендую гида Апти - приятная грамотная речь, интересная подача информации - в результате 12 часов пролетели незаметно.