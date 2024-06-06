1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье и Шаройские башни: путешествие за сокровищами Чечни
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Аргунскому ущелью и отдых на курорте Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
11 335₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия Три города Чечни: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с уникальной культурой Чечни, посетив три её знаковых города и главные мечети региона
Начало: у мечети Сердце Чечни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Открыть труднодоступный уголок чеченской природы и побывать в древнем селении Акка-Басе
Начало: В Грозном
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
Отправиться на внедорожнике в Терлойское ущелье к древним памятникам архитектуры
Начало: в удобном вам месте в Грозном
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Начало: в вашем отеле
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 667₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр6 июня 2024Прекрасное путешествие к озеру Казеной-Ам – величественные мечети, невероятные виды, красивейшее озеро, аутентичные горные селения, строгая природа, захватывающие ландшафты, вкуснейшая
- ММарина5 июня 2024Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
- ММарина3 июня 2024Экскурсия в Осетию и Ингушетию – это наша вторая экскурсия с Хамзатом. Экскурсия была очень насышенной, сопровождалась увлекательными рассказами о
- ВВладимир3 июня 2024Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
- ММария2 июня 2024На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
- ВВера31 мая 2024Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
- ММарина30 мая 2024Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили много исчерпывающий информации о
- ИИрина30 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
- LLagutkin29 мая 2024Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Выездные»
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Сейчас в Грозном в категории "Выездные" можно забронировать 23 экскурсии от 3 900 до 47 500. Туристы уже оставили гидам 758 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Грозного и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август