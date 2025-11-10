Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Иса Ваш гид в Грозном Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Когда По договоренности 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Моя экскурсия будет о том, от основания города до современностей. Её особенность в том, что в хронологическом порядке и в детальных потребностях дать информацию туристу. Прогулка начнется, конечно же, с Сердца Чечни. Важная информация: Экскурсия в основном пешая, но на некоторые локации мы добираемся на личном автомобиле марки Тойота Карола

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату