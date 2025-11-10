Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииМоя экскурсия будет о том, от основания города до современностей. Её особенность в том, что в хронологическом порядке и в детальных потребностях дать информацию туристу. Прогулка начнется, конечно же, с Сердца Чечни. Важная информация: Экскурсия в основном пешая, но на некоторые локации мы добираемся на личном автомобиле марки Тойота Карола
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Экскурсия в основном пешая
- Но на некоторые локации мы добираемся на личном автомобиле марки Тойота Карола
