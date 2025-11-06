Мои заказы

Гостеприимный Грозный

Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
Это путешествие сквозь время, которое позволит вам увидеть Грозный во всём его многообразии. Мы покажем город, который помнит своё военное прошлое, но уверенно смотрит в будущее.

Вы узнаете не только официальную историю, но и почувствуете живой пульс современной Чечни, её традиции и гостеприимство.
3 отзыва
Описание экскурсии

Маршрут экскурсии выстроен как последовательное повествование. Мы начнём с духовного сердца республики и завершим путешествие на самой высокой точке, откуда открывается вид на всё, что вы успеете узнать и полюбить:

  • мечеть «Сердце Чечни» — символ красоты и духовности
  • высотный комплекс «Грозный-Сити» — архитектурная метафора возрождения города из пепла
  • Цветочный парк (Парк влюблённых) — место, где регулярно проходят массовые свадьбы, а также идеальный пример того, как традиции гармонично вписываются в современный уклад
  • «Английский замок» — исторический объект, тесно связанный с нефтяной эпохой Чечни
  • «Лестница в небеса» — самая впечатляющая смотровая площадка города. С высоты вам откроется панорама всего Грозного и большей части равнинной Чечни

Насыщенная программа позволит затронуть множество актуальных тем:

  • что находилось на месте Грозного до Кавказской войны и как была основана крепость Грозная
  • история проспекта Путина, знаменитого здания «Шайба», грозненских башен и их трансформации
  • значение реки Сунжа для города
  • какие национальные блюда обязательно стоит попробовать и где это сделать лучше всего

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются: вход на смотровые площадки «Грозный-сити» (200 ₽ с чел.) и «Лестница в небеса» (150 ₽ за машину)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жан
Жан
6 ноя 2025
Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉
Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉
С
Сергей
17 окт 2025
Весьма интересная и содержательная экскурсия. Отдельное огромное спасибо моему экскурсоводу Мусе, интересному собеседнику и настоящему знатоку города.
Е
Евгений
5 окт 2025
Отличная экскурсия для тех, у кого не так много времени. Экскурсовод приветливый, не перегружал информацией. Хорошо провели время.

