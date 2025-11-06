Это путешествие сквозь время, которое позволит вам увидеть Грозный во всём его многообразии. Мы покажем город, который помнит своё военное прошлое, но уверенно смотрит в будущее.
Вы узнаете не только официальную историю, но и почувствуете живой пульс современной Чечни, её традиции и гостеприимство.
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии выстроен как последовательное повествование. Мы начнём с духовного сердца республики и завершим путешествие на самой высокой точке, откуда открывается вид на всё, что вы успеете узнать и полюбить:
- мечеть «Сердце Чечни» — символ красоты и духовности
- высотный комплекс «Грозный-Сити» — архитектурная метафора возрождения города из пепла
- Цветочный парк (Парк влюблённых) — место, где регулярно проходят массовые свадьбы, а также идеальный пример того, как традиции гармонично вписываются в современный уклад
- «Английский замок» — исторический объект, тесно связанный с нефтяной эпохой Чечни
- «Лестница в небеса» — самая впечатляющая смотровая площадка города. С высоты вам откроется панорама всего Грозного и большей части равнинной Чечни
Насыщенная программа позволит затронуть множество актуальных тем:
- что находилось на месте Грозного до Кавказской войны и как была основана крепость Грозная
- история проспекта Путина, знаменитого здания «Шайба», грозненских башен и их трансформации
- значение реки Сунжа для города
- какие национальные блюда обязательно стоит попробовать и где это сделать лучше всего
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительно оплачиваются: вход на смотровые площадки «Грозный-сити» (200 ₽ с чел.) и «Лестница в небеса» (150 ₽ за машину)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жан
6 ноя 2025
Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉
С
Сергей
17 окт 2025
Весьма интересная и содержательная экскурсия. Отдельное огромное спасибо моему экскурсоводу Мусе, интересному собеседнику и настоящему знатоку города.
Е
Евгений
5 окт 2025
Отличная экскурсия для тех, у кого не так много времени. Экскурсовод приветливый, не перегружал информацией. Хорошо провели время.
