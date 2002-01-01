О Грозном — интересно и с любовью!

Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии

Грозный запомнится вам грандиозными мечетями, парками, ухоженными улицами и современной архитектурой.

Я помогу вам погрузиться в его прошлое и настоящее.

Вы услышите о местных свадьбах и «полиции нравов», хиджабах и подарках родителям за рождение мальчика.

А еще подниметесь на смотровую площадку в Грозном-Сити и посмотрите на город с высоты 115 метров.
О Грозном — интересно и с любовью!
О Грозном — интересно и с любовью!
О Грозном — интересно и с любовью!
О Грозном — интересно и с любовью!
О Грозном — интересно и с любовью!
О Грозном — интересно и с любовью!
О Грозном — интересно и с любовью!
О Грозном — интересно и с любовью!
О Грозном — интересно и с любовью!
О Грозном — интересно и с любовью!

Что вас ожидает

Мечети, храмы и Грозный-Сити

Мы посетим мечеть Сердце Чечни — первую копию турецкой Голубой мечети на Северном Кавказе. Вы расшифруете особенности ее архитектуры, узнаете историю Волоса пророка Мухаммеда и погуляете по парку с сакурами и платанами. Затем мы отправимся к современному комплексу Грозный-Сити: поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, рассмотрим с высоты резиденцию главы Чеченской республики и 14-метровые часы. В завершение я покажу вам храм Михаила Архангела, расскажу историю его разрушения и восстановления.

Занимательные истории

Гуляя по столице Чечни, вы услышите о ней множество интересных фактов. Я раскрою, есть ли взаимосвязь между названием города и Иваном Грозным, что находилось на месте новых зданий в царские и советские времена. А также поделюсь деталями современного быта: вы узнаете, в какой день года за рождение мальчика родителям платят 100 тысяч рублей, что такое местная «полиция нравов», обязательно ли женщинам носить хиджабы и почему жених «прячется» на чеченской свадьбе.

Организационные детали

Билеты на смотровую площадку оплачиваются дополнительно — 100 р. с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у мечети Сердце Чечни
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Сайд-Магомед
Сайд-Магомед
Меня зовут Сайд-Магомед, я живу в Грозном с 2002 года. Помню город в руинах и его масштабную реконструкцию за рекордно короткие сроки. По образованию я юрист, но связал свою жизнь с туризмом. Вдохновением для меня послужил родной край: его природа, старинные сторожевые башни, этнографические музеи, мечети и самобытная культура. С радостью покажу вам самые интересные места Чеченской Республики, расскажу о них легко, интересно и с юмором!
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