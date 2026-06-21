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О Грозном - интересно и с любовью

Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Грозный запомнится вам грандиозными мечетями, парками, ухоженными улицами и современной архитектурой. Я помогу вам погрузиться в его прошлое и настоящее.

Вы услышите о местных свадьбах и «полиции нравов», хиджабах и подарках родителям за рождение мальчика. А еще подниметесь на смотровую площадку в Грозном-Сити и посмотрите на город с высоты 115 метров.
5
216 отзывов
О Грозном - интересно и с любовью
О Грозном - интересно и с любовью
О Грозном - интересно и с любовью

Описание экскурсии

Мечети, храмы и Грозный-Сити

Мы посетим мечеть Сердце Чечни — первую копию турецкой Голубой мечети на Северном Кавказе. Вы расшифруете особенности ее архитектуры, узнаете историю Волоса пророка Мухаммеда и погуляете по парку с сакурами и платанами. Затем мы отправимся к современному комплексу Грозный-Сити: поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, рассмотрим с высоты резиденцию главы Чеченской республики и 14-метровые часы. В завершение я покажу вам храм Михаила Архангела, расскажу историю его разрушения и восстановления.

Занимательные истории

Гуляя по столице Чечни, вы услышите о ней множество интересных фактов. Я раскрою, есть ли взаимосвязь между названием города и Иваном Грозным, что находилось на месте новых зданий в царские и советские времена. А также поделюсь деталями современного быта: вы узнаете, в какой день года за рождение мальчика родителям платят 100 тысяч рублей, что такое местная «полиция нравов», обязательно ли женщинам носить хиджабы и почему жених «прячется» на чеченской свадьбе.

Организационные детали

  • Во время экскурсии желательно избегать дискуссии на политические темы, а также тематику военных конфликтов
  • Дополнительно оплачиваются билеты на смотровую площадку — 200 руб. /взрослые, 100 руб. /дети

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мечеть Сердце Чечни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд-Магомед
Сайд-Магомед — ваш гид в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1696 туристов
Я живу в Грозном с 2002 года. Помню город в руинах и его масштабную реконструкцию за рекордно короткие сроки. По образованию я юрист, но связал свою жизнь с туризмом. Помимо пеших экскурсий по городу, провожу обзорные и автомобильные поездки в горную Чечню и Ингушетию. С радостью покажу вам самые интересные места Чеченской Республики и расскажу о них легко, интересно и с юмором!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 216 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
210
4
6
3
2
1
Алана
Сайд-Магомед провел замечательную обзорную экскурсию в знойный день по Грозному. Отдельное баркалла ду хьун за панамку)
Увлекательно и насыщенно, даже не заметила как прошли 2,5 часа. Остались приятные впечатления от общения, радует что экскурсия индивидуальная! От всей души рекомендую
Сайд-Магомед провел замечательную обзорную экскурсию в знойный день по Грозному. Отдельное баркалла ду хьун за панамку)
Сайд-Магомед провел замечательную обзорную экскурсию в знойный день по Грозному. Отдельное баркалла ду хьун за панамку)
Сайд-Магомед провел замечательную обзорную экскурсию в знойный день по Грозному. Отдельное баркалла ду хьун за панамку)
Сайд-Магомед провел замечательную обзорную экскурсию в знойный день по Грозному. Отдельное баркалла ду хьун за панамку)
Сайд-Магомед провел замечательную обзорную экскурсию в знойный день по Грозному. Отдельное баркалла ду хьун за панамку)
Сайд-Магомед провел замечательную обзорную экскурсию в знойный день по Грозному. Отдельное баркалла ду хьун за панамку)
Сайд-Магомед провел замечательную обзорную экскурсию в знойный день по Грозному. Отдельное баркалла ду хьун за панамку)
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А
В строго оговоренное время началась экскурсия, наш гид Саид произвел максимально приятные впечатления - обаятельный, эрудированный с чувством юмора достойный представитель своего народа.
Мы будем с теплотой вспоминать наше пребывание в гостеприимной Чечне и в компании Саида. Настоятельно рекомендуем его всем и сами вернемся еще не раз!
В строго оговоренное время началась экскурсия, наш гид Саид произвел максимально приятные впечатления - обаятельный, эрудированный
В строго оговоренное время началась экскурсия, наш гид Саид произвел максимально приятные впечатления - обаятельный, эрудированный
В строго оговоренное время началась экскурсия, наш гид Саид произвел максимально приятные впечатления - обаятельный, эрудированный
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Е
Мы в восторге от экскурсии, очень познавательно и интересно. рекомендую 👍
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Eugenia
все понравилось -содержание, общение, рассказ про историю города и про жизнь людей
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E
Спасибо! Очень позитивная прогулка и беседа, активный диалог! Сайд хороший и интересный рассказчик!
Спасибо! Очень позитивная прогулка и беседа, активный диалог! Сайд хороший и интересный рассказчик!
Спасибо! Очень позитивная прогулка и беседа, активный диалог! Сайд хороший и интересный рассказчик!
Спасибо! Очень позитивная прогулка и беседа, активный диалог! Сайд хороший и интересный рассказчик!
Спасибо! Очень позитивная прогулка и беседа, активный диалог! Сайд хороший и интересный рассказчик!
Спасибо! Очень позитивная прогулка и беседа, активный диалог! Сайд хороший и интересный рассказчик!
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Marina
Прекрасная экскурсия по невероятному городу. Нам проводил ее Аслан с невероятной любовью к своей Родине и гостеприимством. Очень интересное содержание: переплетение истории и современности, знание и вовлеченность в судьбу города гида поражают. Мы в восторге и очень благодарны!
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