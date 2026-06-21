Грозный запомнится вам грандиозными мечетями, парками, ухоженными улицами и современной архитектурой. Я помогу вам погрузиться в его прошлое и настоящее. Вы услышите о местных свадьбах и «полиции нравов», хиджабах и подарках родителям за рождение мальчика. А еще подниметесь на смотровую площадку в Грозном-Сити и посмотрите на город с высоты 115 метров.

Описание экскурсии

Мечети, храмы и Грозный-Сити

Мы посетим мечеть Сердце Чечни — первую копию турецкой Голубой мечети на Северном Кавказе. Вы расшифруете особенности ее архитектуры, узнаете историю Волоса пророка Мухаммеда и погуляете по парку с сакурами и платанами. Затем мы отправимся к современному комплексу Грозный-Сити: поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, рассмотрим с высоты резиденцию главы Чеченской республики и 14-метровые часы. В завершение я покажу вам храм Михаила Архангела, расскажу историю его разрушения и восстановления.

Занимательные истории

Гуляя по столице Чечни, вы услышите о ней множество интересных фактов. Я раскрою, есть ли взаимосвязь между названием города и Иваном Грозным, что находилось на месте новых зданий в царские и советские времена. А также поделюсь деталями современного быта: вы узнаете, в какой день года за рождение мальчика родителям платят 100 тысяч рублей, что такое местная «полиция нравов», обязательно ли женщинам носить хиджабы и почему жених «прячется» на чеченской свадьбе.

Организационные детали