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Экскурсионный тур в Адыгею

Экскурсионный тур в Адыгею — это неделя в одном из самых красивых регионов Западного Кавказа. Быстрые реки, шумные водопады, высокие горы, дольмены и глубокие ущелья. Яркие краски национального костюма и экологически чистые продукты.

Программа знакомит с наиболее популярными и знаменитыми достопримечательностями предгорий Западного Кавказа.
4.33
3 отзыва
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Экскурсионный тур в Адыгею
Ближайшие даты:
3
авг10
авг17
авг24
авг31
авг7
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сен

Программа тура по дням

1 день

Краснодар - Майкоп - Каменомостский

Приезд в Краснодар.

Переезд в горную Адыгею в 11:00 от ж/д вокзала.

Обзорная экскурсия по Майкопу с посещением основных достопримечательностей: кургана Ошад, этнографического музея, соборной мечети, пивоваренного завода.

Дегустация местных сортов пива.

Переезд в поселок Каменномостский, размещение на турбазе.

Краснодар - Майкоп - КаменомостскийКраснодар - Майкоп - КаменомостскийКраснодар - Майкоп - КаменомостскийКраснодар - Майкоп - Каменомостский
2 день

Прогулка по водопадам Руфабго

Нас ждет пешая прогулка к водопадам Руфабго с посещением Хаджохской теснины.

Мы поднимемся до водопада «Девичья коса», познакомимся с языческой культурой аборигенного населения.

Возвращение в поселок, самостоятельно вы можете посетить оборудованную часть каньона.

Прогулка по водопадам РуфабгоПрогулка по водопадам РуфабгоПрогулка по водопадам РуфабгоПрогулка по водопадам Руфабго
3 день

Плато Лаго-Наки и пещера Азишская. Поездка на горячие источники по желанию

Едем осматривать знаменитое плато Лаго-Наки.

Прогулка среди альпийских трав, посещение смотровых площадок.

Спуск в пещеру Азишская — восхищение подземным миром пещеры.

Вечером возможна факультативная поездка на горячие источники.

Плато Лаго-Наки и пещера Азишская. Поездка на горячие источники по желаниюПлато Лаго-Наки и пещера Азишская. Поездка на горячие источники по желаниюПлато Лаго-Наки и пещера Азишская. Поездка на горячие источники по желаниюПлато Лаго-Наки и пещера Азишская. Поездка на горячие источники по желанию
4 день

Поселок Гузерипль, долина реки Белой, музей Кавказского биосферного заповедника и сплав по реке Белой по желанию

Поездка в поселок Гузерипль.

Остановки на панорамных точках реки Белой.

Посещение вольерного комплекса Кавказского заповедника.

Для желающих сплав по Белой (за дополнительную плату), в окончание программы — небольшая прогулка к водопадам Мишоко.

Поселок Гузерипль, долина реки Белой, музей Кавказского биосферного заповедника и сплав по реке Белой по желаниюПоселок Гузерипль, долина реки Белой, музей Кавказского биосферного заповедника и сплав по реке Белой по желаниюПоселок Гузерипль, долина реки Белой, музей Кавказского биосферного заповедника и сплав по реке Белой по желаниюПоселок Гузерипль, долина реки Белой, музей Кавказского биосферного заповедника и сплав по реке Белой по желанию
5 день

Поселок Победа, Михайловский монастырь и гора Физиабго

Поездка в поселок Победа, посещение Михайловского монастыря, келий подземного города, святого источника и горы Физиабго.

Возвращение в Каменомостский — посещение музея камня и мегилитов бронзового века.

После обеда отдых.

Поселок Победа, Михайловский монастырь и гора ФизиабгоПоселок Победа, Михайловский монастырь и гора ФизиабгоПоселок Победа, Михайловский монастырь и гора ФизиабгоПоселок Победа, Михайловский монастырь и гора Физиабго
6 день

Скала Чертов Палец и поселок Даховский

Подъем на канатной дороге к скале Чертов палец.

Прощание с горами — панорама Главного Кавказского хребта и предгорий Адыгеи.

Спуск с хребта по живописной тропе, по пути осматриваем пару природных пещер.

Выход к старому мосту в Даховской.

Переезд в гостиницу — последняя ночь в Адыгее.

Скала Чертов Палец и поселок ДаховскийСкала Чертов Палец и поселок ДаховскийСкала Чертов Палец и поселок ДаховскийСкала Чертов Палец и поселок Даховский
7 день

Экскурсия в Гуамское ущелье, каньон Курджипса, горячие источники. Отъезд

Поездка в Апшеронский район Краснодарского края — посещение Гуамского ущелья.

Отвесные стены, глубокий каньон, бурная речка Курджипс и паровозик на узкой скальной полке.

Возьмите с собой купальные принадлежности — нас ждет посещение горячих источников.

Трансфер в Краснодар, ориентировочное время прибытия 18:00-19:00.

Экскурсия в Гуамское ущелье, каньон Курджипса, горячие источники. ОтъездЭкскурсия в Гуамское ущелье, каньон Курджипса, горячие источники. ОтъездЭкскурсия в Гуамское ущелье, каньон Курджипса, горячие источники. ОтъездЭкскурсия в Гуамское ущелье, каньон Курджипса, горячие источники. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе "Солнечная"/турбаза "Наши горы".

Стоимость тура на одного человека в составе сборной группы от 4 человек: 84300 руб. /чел.
  • Индивидуальный тур 1-3 человека — 252 900 руб.

Варианты проживания

База отдыха «Солнечная»

6 ночей

База отдыха «Солнечная» расположен в поселке Каменномостский. Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. Предоставляются бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах гостевого дома есть чайник и холодильник.

Город Майкоп находится в 43 км от гостевого дома «База отдыха Солнечная».

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Турбаза «Наши горы»

6 ночей

Двух-, трехместные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на туристической базе, номера с удобствами
  • Трансферы по программе тура (трансфер Краснодар - Адыгея, Гуамское ущелье - Краснодар, экскурсионные трансферы)
  • Трехразовое питание на маршрутах и экскурсиях (питание в день заезда - обед, ужин в день отъезда - завтрак в остальные дни программы - завтрак, обед и ужин)
  • Услуги экскурсовода страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • 6авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Входные платы на объекты показа: пивоваренный завод, сыроварня, кельи в Михайловском монастыре, Гуамское ущелье, Азишская пещера, Хаджохская теснина, водопады Руфабго: сыроварня - 200 руб. /чел. подземные кельи в Михайловском монастыре - 200 руб. /чел. конная прогулка (по желанию) от 600 руб. /челвнедорожный транспорт - 5 000 руб. /группыГуамское ущелье - 500 руб. /чел. Азишская пещера - 500 руб. /чел. Хаджохская теснина - 400 руб. /чел. (взрослый), 200 руб. /чел. (детский с 7 до 13 лет), дети до 7 лет бесплатноводопады Руфабго - 600 руб. /чел. (взрослый), 300 руб. /чел. (детский) (по желанию) Майкопский пивоваренный завод - 4 500 руб. /группыгорячие источники в поселке Тульском - от 1000 руб. (по желанию) горячие источники в поселке Водолей - от 1000 руб. /чел. (по желанию) входные платы на объекты показа Кавказского Государственного биосферного заповедника и республиканского государственного музея
  • Сыроварня - 200 руб. /чел
  • Подземные кельи в Михайловском монастыре - 200 руб. /чел
  • Конная прогулка (по желанию) от 600 руб. /чел
  • Внедорожный транспорт - 5 000 руб. /группы
  • Гуамское ущелье - 500 руб. /чел
  • Азишская пещера - 500 руб. /чел
  • Хаджохская теснина - 400 руб. /чел. (взрослый), 200 руб. /чел. (детский с 7 до 13 лет), дети до 7 лет бесплатно
  • Водопады Руфабго - 600 руб. /чел. (взрослый), 300 руб. /чел. (детский) (по желанию)
  • Майкопский пивоваренный завод - 4 500 руб. /группы
  • Горячие источники в поселке Тульском - от 1000 руб. (по желанию)
  • Горячие источники в поселке Водолей - от 1000 руб. /чел. (по желанию)
  • Входные платы на объекты показа Кавказского Государственного биосферного заповедника и республиканского государственного музея
  • Дополнительные экскурсии: сплав по реке Белой или поездка на Яворову поляну - 2000 руб. /чел. (по желанию) поездка на горячие источники в поселок Тульский - от 4 000 руб. /группы
  • Сплав по реке Белой или поездка на Яворову поляну - 2000 руб. /чел. (по желанию)
  • Поездка на горячие источники в поселок Тульский - от 4 000 руб. /группы
  • Курортный сбор
  • Внедорожный трансфер
  • Трансферы вне программы
  • Горячие источники
Место начала и завершения?
Г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве;
  • фототехника;
  • зонт или плащ;
  • панама, крем, очки от солнца;
  • фляга для воды;
  • наличные деньги;
  • аптечка индивидуальная;
  • рюкзак 20-25 литров — так проще переносить личные вещи;
  • купальные принадлежности: резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где встреча группы?

Место сбора группы: г. Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2 Памятник Ленину около Дома культуры "Железнодорожник".

Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы, заменить экскурсии на равнозначные в связи с независящими от организаторов обстоятельствами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Анна
30 сен 2023
Мы с мужем Евгением выражаем благодарность Вашим сотрудникам, обеспечившим нам великолепный отдых и ознакомление с достопримечательностями ещё одного региона России.
Узнали много нового, особые впечатления от Мацесты и Абхазии.
Отдельное спасибо нашему гиду Анне Александровне от принимающей стороны за её знания, внимательность, тактичность, внимательность и пунктуальность.
Мы с мужем Евгением выражаем благодарность Вашим сотрудникам, обеспечившим нам великолепный отдых и ознакомление с достопримечательностямиМы с мужем Евгением выражаем благодарность Вашим сотрудникам, обеспечившим нам великолепный отдых и ознакомление с достопримечательностямиМы с мужем Евгением выражаем благодарность Вашим сотрудникам, обеспечившим нам великолепный отдых и ознакомление с достопримечательностямиМы с мужем Евгением выражаем благодарность Вашим сотрудникам, обеспечившим нам великолепный отдых и ознакомление с достопримечательностямиМы с мужем Евгением выражаем благодарность Вашим сотрудникам, обеспечившим нам великолепный отдых и ознакомление с достопримечательностямиМы с мужем Евгением выражаем благодарность Вашим сотрудникам, обеспечившим нам великолепный отдых и ознакомление с достопримечательностямиМы с мужем Евгением выражаем благодарность Вашим сотрудникам, обеспечившим нам великолепный отдых и ознакомление с достопримечательностями
Г
Галина
16 авг 2022
Молодцы. Все оперативно сделали
Г
Галина
10 авг 2022
Организаторы предусмотрели всё необходимое в походе оборудование, точное и удобное время начала и окончания похода. По питанию, тоже отлично! Как рекомендация-можно добавить рыбные консервы, свежие овощи, больше сухофруктов.

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