Программа знакомит с наиболее популярными и знаменитыми достопримечательностями предгорий Западного Кавказа.
Программа тура по дням
Краснодар - Майкоп - Каменомостский
Приезд в Краснодар.
Переезд в горную Адыгею в 11:00 от ж/д вокзала.
Обзорная экскурсия по Майкопу с посещением основных достопримечательностей: кургана Ошад, этнографического музея, соборной мечети, пивоваренного завода.
Дегустация местных сортов пива.
Переезд в поселок Каменномостский, размещение на турбазе.
Прогулка по водопадам Руфабго
Нас ждет пешая прогулка к водопадам Руфабго с посещением Хаджохской теснины.
Мы поднимемся до водопада «Девичья коса», познакомимся с языческой культурой аборигенного населения.
Возвращение в поселок, самостоятельно вы можете посетить оборудованную часть каньона.
Плато Лаго-Наки и пещера Азишская. Поездка на горячие источники по желанию
Едем осматривать знаменитое плато Лаго-Наки.
Прогулка среди альпийских трав, посещение смотровых площадок.
Спуск в пещеру Азишская — восхищение подземным миром пещеры.
Вечером возможна факультативная поездка на горячие источники.
Поселок Гузерипль, долина реки Белой, музей Кавказского биосферного заповедника и сплав по реке Белой по желанию
Поездка в поселок Гузерипль.
Остановки на панорамных точках реки Белой.
Посещение вольерного комплекса Кавказского заповедника.
Для желающих сплав по Белой (за дополнительную плату), в окончание программы — небольшая прогулка к водопадам Мишоко.
Поселок Победа, Михайловский монастырь и гора Физиабго
Поездка в поселок Победа, посещение Михайловского монастыря, келий подземного города, святого источника и горы Физиабго.
Возвращение в Каменомостский — посещение музея камня и мегилитов бронзового века.
После обеда отдых.
Скала Чертов Палец и поселок Даховский
Подъем на канатной дороге к скале Чертов палец.
Прощание с горами — панорама Главного Кавказского хребта и предгорий Адыгеи.
Спуск с хребта по живописной тропе, по пути осматриваем пару природных пещер.
Выход к старому мосту в Даховской.
Переезд в гостиницу — последняя ночь в Адыгее.
Экскурсия в Гуамское ущелье, каньон Курджипса, горячие источники. Отъезд
Поездка в Апшеронский район Краснодарского края — посещение Гуамского ущелья.
Отвесные стены, глубокий каньон, бурная речка Курджипс и паровозик на узкой скальной полке.
Возьмите с собой купальные принадлежности — нас ждет посещение горячих источников.
Трансфер в Краснодар, ориентировочное время прибытия 18:00-19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе "Солнечная"/турбаза "Наши горы".
- Индивидуальный тур 1-3 человека — 252 900 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Солнечная»
База отдыха «Солнечная» расположен в поселке Каменномостский. Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. Предоставляются бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах гостевого дома есть чайник и холодильник.
Город Майкоп находится в 43 км от гостевого дома «База отдыха Солнечная».
Турбаза «Наши горы»
Двух-, трехместные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на туристической базе, номера с удобствами
- Трансферы по программе тура (трансфер Краснодар - Адыгея, Гуамское ущелье - Краснодар, экскурсионные трансферы)
- Трехразовое питание на маршрутах и экскурсиях (питание в день заезда - обед, ужин в день отъезда - завтрак в остальные дни программы - завтрак, обед и ужин)
- Услуги экскурсовода страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- 6авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Входные платы на объекты показа: пивоваренный завод, сыроварня, кельи в Михайловском монастыре, Гуамское ущелье, Азишская пещера, Хаджохская теснина, водопады Руфабго: сыроварня - 200 руб. /чел. подземные кельи в Михайловском монастыре - 200 руб. /чел. конная прогулка (по желанию) от 600 руб. /челвнедорожный транспорт - 5 000 руб. /группыГуамское ущелье - 500 руб. /чел. Азишская пещера - 500 руб. /чел. Хаджохская теснина - 400 руб. /чел. (взрослый), 200 руб. /чел. (детский с 7 до 13 лет), дети до 7 лет бесплатноводопады Руфабго - 600 руб. /чел. (взрослый), 300 руб. /чел. (детский) (по желанию) Майкопский пивоваренный завод - 4 500 руб. /группыгорячие источники в поселке Тульском - от 1000 руб. (по желанию) горячие источники в поселке Водолей - от 1000 руб. /чел. (по желанию) входные платы на объекты показа Кавказского Государственного биосферного заповедника и республиканского государственного музея
- Сыроварня - 200 руб. /чел
- Подземные кельи в Михайловском монастыре - 200 руб. /чел
- Конная прогулка (по желанию) от 600 руб. /чел
- Внедорожный транспорт - 5 000 руб. /группы
- Гуамское ущелье - 500 руб. /чел
- Азишская пещера - 500 руб. /чел
- Хаджохская теснина - 400 руб. /чел. (взрослый), 200 руб. /чел. (детский с 7 до 13 лет), дети до 7 лет бесплатно
- Водопады Руфабго - 600 руб. /чел. (взрослый), 300 руб. /чел. (детский) (по желанию)
- Майкопский пивоваренный завод - 4 500 руб. /группы
- Горячие источники в поселке Тульском - от 1000 руб. (по желанию)
- Горячие источники в поселке Водолей - от 1000 руб. /чел. (по желанию)
- Входные платы на объекты показа Кавказского Государственного биосферного заповедника и республиканского государственного музея
- Дополнительные экскурсии: сплав по реке Белой или поездка на Яворову поляну - 2000 руб. /чел. (по желанию) поездка на горячие источники в поселок Тульский - от 4 000 руб. /группы
- Сплав по реке Белой или поездка на Яворову поляну - 2000 руб. /чел. (по желанию)
- Поездка на горячие источники в поселок Тульский - от 4 000 руб. /группы
- Курортный сбор
- Внедорожный трансфер
- Трансферы вне программы
- Горячие источники
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве;
- фототехника;
- зонт или плащ;
- панама, крем, очки от солнца;
- фляга для воды;
- наличные деньги;
- аптечка индивидуальная;
- рюкзак 20-25 литров — так проще переносить личные вещи;
- купальные принадлежности: резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где встреча группы?
Место сбора группы: г. Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2 Памятник Ленину около Дома культуры "Железнодорожник".
Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы, заменить экскурсии на равнозначные в связи с независящими от организаторов обстоятельствами.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Узнали много нового, особые впечатления от Мацесты и Абхазии.
Отдельное спасибо нашему гиду Анне Александровне от принимающей стороны за её знания, внимательность, тактичность, внимательность и пунктуальность.