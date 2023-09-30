База отдыха «Солнечная» расположен в поселке Каменномостский. Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. Предоставляются бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах гостевого дома есть чайник и холодильник.

Город Майкоп находится в 43 км от гостевого дома «База отдыха Солнечная».