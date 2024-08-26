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детство в поездки по языковым и спортивным лагерям. Здесь нет формализма, все честно и открыто, и я вновь получил те самые забытые детские восторженные эмоции! В плане проживания все сильно лучше, чем я представлял: туалет и душ есть, у каждого он свой, кормят вкусно - я не был голодным или недовольным едой ни разу. Кровати так же не вызвали вопросов, при моем росте 185см я комфортно помещался и даже вытягивал ногу перпендикулярно телу никуда не сваливаясь)). По одеялу - я так же не замерзал и не потел.

А теперь про организацию:

Это не бизнес, а жизнь для владельцев! Все максимально по семейному, теплому, уютному и дружелюбному! Не было момента, чтобы я почувствовал себя не в своей тарелке.

Про мероприятия/маршруты/времяпровождение:

Поездки на монструозных шишигах, скалолазание, поход в гору, спуски по водопадам и подъемы по горным рекам. Я каждый день делал что-то новое, узнавал интересное и получал от этого удовольствие. Мало мест, где ты в середине поездки думаешь, что живешь тут уже месяц, а в конце хочется остаться подольше. А самое главное это люди - про инструкторов, владельцев, персонал я уже написал это семья. Однако, очень важно какие люди будут тебя окружать, с кем ты будешь каждый день ходить, сплавляться, спускаться, подниматься, есть, пить, в общем, проводить время. Так вот, я так не ржал уже много лет, нас окружали чудесные, разные, уникальные люди, абы кто сюда не поедет, я даже подумать не мог. А было настолько круто, что голова кругом!

С этой поездки больше фото, чем с Мальдив, сноуборда на Красной поляне и тд.

Подытожу свою рецензию: Да, да и еще раз да такой поездке, не сомневайтесь, сделайте и потом будете удивляться: «А почему я ехать не хотел».